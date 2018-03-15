Скользкий мартовский лед: как «Салават» выгрыз путевку во второй раунд плей-офф

Омские «ястребы» уступили самым обидным способом из возможных

Вскочивший на подножку уходящего поезда плей-офф омский «Авангард» по ходу серии с «Салаватом Юлаевым» постепенно пришел в себя и нагулял аппетит. Омичи добрались до седьмого решающего поединка, в котором «куницы» все же вырвали победу. Все подробности этого триллера — в материале «Реального времени».

Последствия «мыльных опер»

С чем подошли к седьмому матчу плей-офф юбилейного 10-го сезона КХЛ уфимский «Салават Юлаев» и омский «Авангард»? Во-первых, это пока единственная максимально длинная серия в нынешнем розыгрыше. Подобные испытания к добру обычно не ведут — после напряженного сезона длинные серии плей-офф отнимают много сил. К примеру, два года назад тот же «Салават» устранил со своего пути «Ак Барс» в семи матчах, и «Авангард» в таком же ключе, и уже «тепленьким», достался «Магнитке», у которой удалось взять только один матч дома — 3:2. Да и без примеров все понятно — логика подсказывает, что это очень тяжело.

Бразильский хоккей

Вторая особенность — это одна из самых результативных серий всех 10 сезонов КХЛ. И все же, несмотря на безоговорочное торжество атаки в паре Омска и Уфы текущей весной, это не самый обильный на шайбы случай. В сезоне 2010/2011 дважды «плюс 40» пробивал ярославский «Локомотив»: в 1/8 финала он в семи матчах обыграл минское «Динамо», шайб в той битве было 45, а затем и с рижскими «полицейскими» отметился перестрелкой из 43 шайб, причем эта серия закончилась довольно быстро — 4:1.

В общем, «потолок» — 45 шайб. У «Салавата» с «Авангардом» к отчетной битве было 22:19 в пользу омичей, то есть 41 шайба. Устоит ли рекорд — сказать было сложно. Как и предсказать победителя на этой стадии. Седьмые матчи завершались по-разному: в разные годы были и разгромы, и овертаймы, и вымученные победы в одну шайбу. Например, в битве между «Салаватом» и «ястребами» в уже упомянутом 2016-м в седьмом матче в Омске победил в упорной борьбе «Салават» — 2:1.

У «Салавата» с «Авангардом» к отчетной битве было 22:19 в пользу омичей, то есть 41 шайба



Успеть за 60 минут

Третий показатель — бескомпромиссность схватки. Пока Уфа и Омск обходились без овертаймов. Кому бояться дополнительного времени? По текущему сезону — «Авангарду». Омичи побеждали в овертаймах в начале «регулярки», а затем — сплошь поражения, в том числе по буллитам. Еще свежа в памяти обидная осечка дома против новосибирской «Сибири» (1:2, буллиты), едва не лишившая омичей плей-офф.

У «Салавата» дела здесь заметно лучше, хотя последний длинный матч на «Уфа-Арене» завершился как раз проигрышем «бело-зеленых» — 4:5 «Йокериту» по буллитам. «Салават» и «Авангард» не играли овертаймов между собой уже три года (10 матчей подряд). Последний раз выиграл опять-таки «Салават» — 8 марта 2016 года в четвертьфинале (3:2).

Маски-шоу

Кого ставить в ворота на седьмой, последний для кого-то матч — ответ на этот вопрос был вполне очевиден: Скривенса — в зелено-белую «раму», Фурха — в черно-красную. Из всей омско-уфимской нескучной голевой программы этот вывод вытекает как с чисто зрительской точки зрения, так и со статистической.

Уфа имеет в обойме Андрея Кареева, который из 35 бросков отбил 29, процент отраженных бросков у него — 82,9; Ивана Налимова — 46 из 55 и ПОБ (процент отраженных бросков) — 83,6; а также Бена Скривенса — из 96 бросков он отразил 90 при проценте надежности 93,8. Омские ворота защищал Олег Шилин, в стартовом матче серии (4:6) вышедший на замену и пропустивший три шайбы при 15 нанесенных бросках, процент отраженных бросков — 80; и незаменимый Доминик Фурх: 143 отбитых шайб из 159 возможных, ПОБ — 89,9.

Гости сходу начали активные действия в зоне «Салавата», сразу обозначив преимущество по броскам



В чем сила, брат?

Кто же забивал в этой серии и делал результат? Первое звено Уфы на старте поймало кураж, видимо, благодаря новому контракту Умарка, а затем приуныло. В итоге к седьмому матчу авторами шайб у «Салавата» имеем Йоонаса Кемппайнена, Максима Майорова и Григория Панина (все по три), Линуса Умарка и Тему Хартикайнена (по две), Филипа Ларсена, Владимира Ткачева, Энвера Лисина, Станислава Гареева, Антона Бурдасова и Илью Зубова (по одной).

У «Авангарда» наибольшую опасность представлял Андре Петерссон, на счету которого было пять точных выстрелов. За ним шли Петр Хохряков, Ансель Галимов и Юхан Сундстрем.

Еще один козырь. «Авангард» в плей-офф-2018 имел второй вслед за «Йокеритом» результат по игре в большинстве. Омичи забросили восемь шайб в 24 попытках — это 33.3% реализации. «Салават», играя 27 раз в численном преимуществе, выгоду извлек лишь в пяти случаях, а в одном даже пропустил гол. Всего 18,5% — девятый показатель.

Гостеприимная Уфа — что забыл Валерий Газзаев на хоккее?

«Салават» подошел к решающей встрече во всеоружии (по составу уж точно). В строй вернулись Дмитрий Саюстов и Евгений Коротков, ставшие центрами, соответственно, третьей и четвертой пятерок. Вернули в первую пятерку и защитника Филиппа Ларсена в пару к Логинову, а Панин составил компанию Осипову в третьей пятерке.

Гости сходу начали активные действия в зоне «Салавата», сразу обозначив преимущество по броскам (16:7 в створ по итогам первого периода). Самым неожиданным персонажем в «Уфа-Арене» в этот вечер был Валерий Газзаев, которого таинственным ветром занесло на хоккей. Неужто по душу плеймейкера ФК «Уфа» Стоцкого? Кстати, футболисты «Уфы» в количестве пяти-шести на этом суперматче тоже были замечены.

А у «куниц» в это время игра ну никак не клеилась. За 8.08 до перерыва Семен Кошелев отправил шайбу под левую подмышку канадскому киперу Уфы: омичи своего добились, ошеломили соперника — 1:0. «Салават» проснулся, насел на ворота Фурха, но ни один нерв пока не дрогнул на лице чеха (то за клюшку Умарка подержит, то ворота незаметно сдвинет).

Панин от своих ворот нашел пасом в центре Саюстова, тот мягко сбросил налево на Бурдасова, и бывший «ястреб» передал привет Фурху в правый верхний угол — 1:1

Немного о бывших

На 29-й минуте хозяева наконец-то сотворили что-то обдуманное (из серии «по учебнику»). Панин от своих ворот нашел пасом в центре Саюстова, тот мягко сбросил налево на Бурдасова, и бывший «ястреб» передал привет Фурху в правый верхний угол — 1:1. На радостях Ткачев сбил партнера Панина, набравшего очередное очко в плей-офф, в результате Григорию пришлось помогать подниматься — вот это страсть, Владимир!

В концовке второго периода реальный шанс не использовал Логинов в атаке с тремя партнерами — Фурх разгадал намерения защитника. Гончаров и Семенов схлестнулись на кулаках перед уходом на антракт перед заключительным периодом. Удалений до этого момента не было, не стали судьи выписывать их и по результатам этого «мужского разговора».

«Чудесатые» башкирские «куницы»

С началом третьего периода хозяева устроили «зеленую волну» в атаке, но Фурх и Ко плавали в ней, как профи, хотя иногда и ловили ртом воздух. Загоняли «ястребов» уфимцы прилично. У Скривенса поводов для волнения стало заметно меньше, хотя одна ошибка могла решить практически все.

Первыми нервы не выдержали у Анселя Галимова — боднул плечом в голову Умарка у борта за 7 минут до конца третьего периода. В этом большинстве уфимцы играли невнятно — удивительное миролюбие. И начался «овертайм сезона» досрочно. За 2 минуты до сирены Хартикайнен (Панин — ассистент) сказал свое веское слово, удивительно, как его одного оставили перед носом Фурха — 2:1. Почти сразу автор гола подарил шанс омичам, удалившись за минуту с небольшим. Омск снял вратаря. И тут же Панин оставил «Салават» втроем, выбросив шайбу на трибуны. Чудинов не простил такого ляпа Уфы — 2:2 за 17.7 до сирены, «чудо» выстрелило.

— Ничего страшного, на скамейке все было на позитиве. В перерыве переговорили, ничего не случилось. Мы продолжали гнуть свою линию и довели игру до победы. Считаю, что мы доминировали весь овертайм, — скажет после игры капитан «Салавата» Илья Зубов.

— Вам, как капитану, насколько тяжело было в эмоциональном плане заводить команду на овертайм или этого не надо было делать?

— Не надо было ничего делать. Все понимали, что один гол решит все, поэтому настрой был только на победу, — говорил игрок.





За 2 минуты до сирены Хартикайнен (Панин — ассистент) сказал свое веское слово, удивительно, как его одного оставили перед носом Фурха — 2:1



«Седьмой матч, какие тут эмоции?»





— Седьмой матч серии, какие тут эмоции могут быть, пан или пропал. Была игра от ножа, всегда интересно такие матчи играть. В последнее время это часто у нас получается, — это уже защитник «Салавата Юлаева» Максим Гончаров делится впечатлениями от игры.



— Что подумалось в концовке третьего периода, когда сопернику удалось сравнять счет?

— Ничего, главное было сохранить эмоции. Это хоккей, нужно было отстоять дальше меньшинство и выиграть.

— На протяжении двух периодов не было ни одного удаления. Команды играли настолько корректно?

— Сложный вопрос. Возможно, команды старались меньше удаляться, потому что большинство всегда очень многое решает. Плюс судьи, наверное, старались не давать лишних фолов, — объяснил Гончаров.

К счастью для уфимцев, свои ворота в начале официального первого овертайма этой серии они в меньшинстве отстояли. Гончаров едва не «привез» себе шайбу, организовав выход один на один, но догнал соперника и исправился. Солодухину не повезло — Фурх успел положить щиток под жизненно важный бросок уфимца в полуметре от цели. Позже чешский вратарь «красно-черных» обезвредил два броска Ткачева в упор.

Но на 13-й минуте овертайма бородатый «рокер» «Салавата» Макс Гончаров после скидки Энвера Лисина пробил-таки бесподобного Фурха — 3:2! Серия за «Салаватом», который ждет теперь в гости «Трактор».

— Лисин выезжал из-за ворот, бывает, такое проходит иногда. Он хорошо увидел меня, отдал, а я просто бросил и шайба зашла! — так прокомментировал эпизод автор решающей шайбы.

— Это была Великая игра и хорошая серия для Омска, — с великодушием победителя заявил наставник «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд на послематчевой пресс-конференции. — Я думаю, что «Авангард» — одна из лучших команд на Востоке. Сегодня все решили мелочи, маленькие детали. Спасибо команде, мы начали не очень, но смогли найти в себе эмоции, силы и стали играть лучше. Конечно, спасибо болельщикам. Была отличная атмосфера на арене, в конце третьего периода у нас был очень тяжелый момент, но они нас поддержали.



— Как вы отнеслись к тому, что игры с «Трактором» начнутся на день раньше?

— Иногда даже хорошо, что ты находишься в тонусе, постоянно играешь и поддерживаешь игровой ритм. Завтрашний день мы должны правильно провести, чтобы восстановиться, — отметил специалист.



Дмитрий Слезин, фото hawk.ru