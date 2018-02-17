Татарстанские коммунисты ждут Грудинина и выступают за прямые выборы мэров

Пресс-конференция татарстанских соратников Геннадия Зюганова

16 февраля в штабе Татарстанской региональной организации КПРФ прошла пресс-конференция, посвященная предвыборной кампании. Депутаты Государственного совета Татарстана Хафиз Миргалимов, Артем Прокофьев и Александр Комиссаров рассказывали о подготовке к дню голосования и обсуждали политическую ситуацию, сложившуюся вокруг кандидата в президенты Павла Грудинина. Поговорить с лидерами коммунистов Татарстана отправился корреспондент «Реального времени».

Митинг в формате Масленицы

Февральская пресс-конференция лидеров КПРФ в Татарстане — один из моментов предвыборной кампании, которую однопартийцы Зюганова ведут за кандидата в президенты Павла Грудинина. Выборам подчинена вся партийная работа, включая обучение членов избирательных комиссий и наблюдателей, участие в дебатах на телевидении и даже пакет антикоррупционных мер, озвученный депутатом госсовета РТ Александром Комиссаровым.

На следующий день в Казани в сквере Карима Тинчурина запланирован большой митинг сторонников Грудинина, который второй секретарь рескома и депутат госсовета Артем Прокофьев охарактеризовал как «политическую масленицу». «Масленица — это символ обновления и возрождения. И именно возрождения и обновления сейчас просит наша страна. В этом смысле, повод для политической масленицы сейчас более чем назрел», — сказал Прокофьев.

Приедет ли в Казань сам Павел Грудинин, который с начала года уже посетил Самару, Уфу и Нижний Новгород? Из зала об этом спрашивали несколько раз, но точного ответа не последовало. Фото kprf.ru



Почему Грудинин не спешит в Казань

Приедет ли в Казань сам Павел Грудинин, который с начала года уже посетил Самару, Уфу и Нижний Новгород? Из зала об этом спрашивали несколько раз, но точного ответа не последовало, при том что приезд кандидата сначала заявлялся как пункт в повестке пресс-конференции. То, что визит кандидата от левых сил в столицу Татарстана откладывается, местные коммунисты объясняют занятостью Грудинина. «Прорабатывалась программа визита, но есть определенные корректировки. Они связаны с прошедшей жеребьевкой и распределением эфирного времени. Те потоки грязи, лжи, которые обрушились на нашего кандидата, они требуют ответа через СМИ. Живого выступления нашего кандидата, чтобы донести реальное положение дел», — сообщил Прокофьев.

В татарстанском отделении КПРФ не доверяют официозным социологическим опросам и считают, что реальный рейтинг Грудинина среди избирателей равен рейтингу Владимира Путина. Главными достижениями считают, что удалось сломать сценарий выборов как референдума о доверии действующему президенту, а новое лицо в российской политике стало узнаваемым среди 70 процентов избирателей.

«Стратегия бойкота выборов оказалась проигрышной и это понимают сторонники Навального»

Тем не менее среди экспертов остаются сомнения в том, что политически верным было выдвижение в качестве кандидата директора «Совхоза имени Ленина», только за название его компании. То, что в рядах КПРФ не нашлось никого, кто мог бы пойти на выборы вместо Геннадия Зюганова, тоже характеризует ситуацию в партии. На вопрос «Реального времени», не опасаются ли в партии, что Грудинин оттолкнет протестный электорат в сторону Алексея Навального, который лучше работает с интернетом и улицей, участники пресс-конференции ответили солидарно.

– Ничего подобного. У нас есть свой ядерный электорат. Мы сильны и структурой, и идеологией. Конечно, насчет Навального, молодежь подвержена влиянию социальных сетей. В социальных сетях нам тоже надо нарабатывать и дорабатывать. Но у нас свой электорат, и мы должны работать, чтобы они пришли. И чтобы каждый привел еще 10—15 человек. Мы боремся, чтобы явка была больше. Народ устал от других кандидатов. Наш кандидат — новое лицо. И он не популист, а своим примером показал, как можно организовать экономику, — ответил лидер КПРФ в Татарстане Хафиз Миргалимов.

Участники пресс-коференции отметили большой эффект от участия Павла Грудинина в шоу Юрия Дудя. Скриншот видео



Артем Прокофьев дал более развернутый ответ и было заметно, что на подобные вопросы ему приходится отвечать часто:

— Та история, что якобы в КПРФ раскол, что кто-то не поддерживает Грудинина — это абсолютно не так. Мы общались с коммунистами из разных регионов и ездили в Москву. Реакция на решение съезда по выдвижению Павла Грудинина очень позитивная. Стратегия бойкота выборов оказалась проигрышной, и это сейчас понимают даже сами сторонники Навального. Часть из них обращается в наше отделение, и они готовы поддержать нашего кандидата. Мы же знаем, что происходит. Там, где люди не приходят на выборы, именно на тех участках самая высокая явка и распрекрасные результаты за партию власти или кандидата от партии власти. Бойкот — это подарок действующей власти.

Участники пресс-коференции отметили большой эффект от участия Павла Грудинина в шоу Юрия Дудя и, отвечая «Реальному времени», поделились впечатлениями. В частности, депутат Госсовета РТ Александр Комиссаров сообщил, что по своим знакомым знает примеры, когда молодые люди сменили решение не ходить на выборы и решили голосовать за Грудинна, посмотрев нашумевшее интервью.

Регионы, выступающие против прямых выборов мэров, приводят в пример Татарстан

Заметным направлением политической активности КПРФ стала борьба за прямые выборе мэров городов. С такими инициативами уже выступили депутаты-коммунисты в Омске, Рязани, Саратове и других городах. Избранники от КПРФ в Госсовете Татарстана предложили внести поправки, предусматривающие прямые выборы глав администраций крупных городов, в 22-ю и 24-ю статьи закона «О местном самоуправлении в Республике Татарстан». 12 февраля Комитет госсовета по госстроительству и местному самоуправлению отклонил законопроект коммунистов. Об этом тоже шла речь на пресс-коференции.

— В других регионах тоже заворачивают эти инициативы, хотя не так жестко. Прямые выборы сейчас никому не нужны. И нам представитель ассоциации местного самоуправления пытался рассказать, что отказ от прямых выборов какие-то регионы пытаются заимствовать из Татарстана. Ну конечно, пытаются! Это же удобно. Зачем же зависеть от избирателя, когда у нас вертикаль и надо зависеть от вышестоящих. С ног на голову перевернули всю пирамиду. Власть должна формироваться, начиная с избирателей и до самого верха, а у нас все перевернули. И такая перевернутая пирамида неустойчивая. Поэтому вокруг выборов президента такие большие тревоги, потому что у нас все перевернуто с ног на голову, — прокомментировал Артем Прокофьев «Реальному времени».

На цитировании Великого кормчего пресс-конференция татарстанского отделения КПРФ завершилась. Фото tat-kprf.ru



Хафиз Миргалимов мирит Троцкого со Сталиным

23 февраля Татарстанское отделение КПРФ собирается торжественно отпраздновать 100-летие Рабоче-крестьянской Красной армии. Говорилось о том, что ее продолжением коммунисты видят современные Вооруженные силы РФ.

Корреспондент «Реального времени» обратил внимание, что в этом году будет 100 лет не только созданию Красной армии, но и первой ее крупной победе в Казанской операции сентября 1918 года. Будут ли коммунисты Татарстана отмечать эту дату? А если будут то, как решающая роль Льва Троцкого в этой операции будет сочетаться с портретом Сталина в казанской штаб-квартире КПРФ? Отвечая, руководитель отделения Хафиз Миргалимов обратился к ценимой коммунистами китайской модели исторической памяти:

— Я вам скажу одно. Ильич находил общий язык со всеми своими оппонентами. И привлекал к своей работе всех, кого только смог. У Льва Троцкого положительных моментов очень много, и это не отвергается. Все политические даты мы отмечаем внутри нашей партии. В рамках столетия Октябрьской революции с 1-го по 4-е ноября я был участников мероприятий в Ленинграде. Из 150 с чем-то стран приехали левые и рабочие партии. И там речь шла обо всех лидерах нашей рабочей социалистической революции. Никого не забыли. И Бухарина, и так далее. Но я хочу привести еще один пример. 10 лет назад китайская делегация была у нас, и они спрашивали, как я отношусь к Сталину. Я ответил, что положительно. Были минусы, но и плюсы. А они ответили, что, хотя к Мао положительно относится только 60 процентов, они не выбросили его из мавзолея как у нас Сталина. Поэтому надо смотреть в диалектике.

Затем Миргалимов по телефону прочел строки, написанные Мао Цзэдуном в 1956 году: «К власти в СССР после 1953 года, пришли националисты, карьеристы, взяточники, покрываемые из Кремля. Когда придет время они сбросят маски, выбросят партбилеты и будут в открытую править своими уездами, как феодалы и крепостники». На цитировании Великого кормчего пресс-конференция татарстанского отделения КПРФ завершилась.