Энергетика должна быть экономной: Татарстан закупил четверть электроэнергии извне

Президент Татарстана поручил устранить потери и создать «дешевую» IT-систему для дистанционного съема показателей данных с квартир

Фото: Максим Платонов

Скрытые резервы энергосбережения помогут сэкономить каждый заработанный рубль, если современные технологии будут внедряться не только промышленными гигантами, но и дойдут до каждого жилого дома, заявил сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании правительства Татарстана, посвященном энергоэффективности. «У нас огромные потери не только по электроэнергии, но и по теплу, воде, газу, очистным сооружениям — это огромная ниша», — попенял он за расточительство в ЖКХ. Почему Татарстан выбыл из тройки регионов — лидеров по энергоэффективности, что мешает распространению энергосервиса и как за 30 минут можно найти повреждение в электрических сетях — в репортаже «Реального времени» с заседания правительства Татарстана.

Энергоемкость ВРП Татарстана снизилась на 24%

Сегодня в рамках открывшейся 19-й Международной специализированной выставки «Энергетика. Ресурсосбережение» премьер-министр РТ Алексей Песошин провел заседание правительства, посвященное выполнению государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в РТ на 2014—2020 годы» и задачам на 2018 год. Отчет ожидаемо «держали» два ключевых татарстанских министра: глава Минпромторга Альберт Каримов, отвечающий за индикаторы энергоэффективности в реальном секторе экономики, и глава Минстроя Ирек Файзуллин, чей «груз» объективно намного тяжелее и инертнее, поскольку «разогреть» жильцов на инвестиции в модернизацию жилого фонда всегда нереально. Тем не менее из этих двух больших ингредиентов и выходит конечный продукт — показатель энергоемкости ВРП. Напомним, что над регионами по-прежнему довлеет президентская установка о снижении к 2020 году энергоемкости ВРП на 40%. И хотя Россия продолжает отставать от европейских государств по уровню энергопотребления в 2—3 раза, этот посыл для регионов никто не отменял.

Впрочем, на фоне общей картины энергоэффективности Татарстан среди субъектов РФ выглядит вполне благополучно. По словам министра промышленности и торговли Альберта Каримова, за последние 10 лет энергоемкость татарстанской промышленности снизилась на 24%, тогда как в остальных субъектах темпы повышения энергоэффективности остались на уровне 17—20%. Маловероятно, что к 2020 году регионам удастся перешагнуть рубеж в 40% к уровню 2008 года, констатировал позже первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике Александр Сидякин. «При принятии этой программы закладывались достаточно оптимистичные сценарии развития ВРП, — согласился Альберт Каримов. Но это не снимает с нас задачи, нам нужно увеличивать темы снижения энергоемкости», — отрезал он. Впрочем, по этой теме больше не дискутировали.

На фоне общей картины энергоэффективности Татарстан среди субъектов РФ выглядит вполне благополучно, отметил Каримов. Фото tatarstan.ru

От импорта электроэнергии не смогли уйти

70% потребляемого в республике топлива приходится на большую энергетику, поэтому вице-премьер уделил главное внимание генерации. По словам Альберта Каримова, модернизация и ввод новых мощностей позволили в 2017 году снизить удельный расход топлива на выработку 1 кВт⋅ч сразу на 11%. В качестве наиболее энергоэффективных мощностей года он назвал генерирующие станции ТГК-16 и Набережночелнинскую ТЭЦ филиала «Татэнерго». В электросетевом комплексе потери в сетях снизились на 5% и составили 6,8%, перечислил он достижения.

Однако эти локальные успехи не привели к радикальному повышению конкурентоспособности большой генерации Татарстана. По словам Альберта Каримова, промышленные потребители продолжают закупать электроэнергию извне. «По итогам 2017 года мы потребили 29 млрд кВт⋅ч, из которых 7 млрд кВт⋅ч закупили извне. Поэтому перед нами остается задача по повышению энергоэффективности и продолжения модернизации энергетических мощностей и поиска других способов сокращения дефицита», — сказал он.



Между тем промышленность продолжает сокращать энергопотребление как по нотам, не вызывая головную боль у министра. По словам Альберта Каримова, индикатор энергоемкости производства сократился на 10%, а лидерами энергоэффективности стали КЭТЗ (на 29%), Зеленодольский завод им. Горького (на 30%) к уровню 2016 года, ТАНЕКО — на 5%. Повышается энергоэффективность в сельском хозяйстве. «Но, на самом деле, общая картина не такая радужная», — вдруг самокритично остановился министр. По его словам, по итогам 2017 года Татарстан показал прирост темпов энергоэффективности всего на 0,5% в сопоставимых ценах. Поэтому в рейтинге регионов РФ занял четвертое место, пропустив вперед Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск и Москву. Кто оказался «слабым звеном» в татарстанской цепочке, осталось неизвестным.

Однако локальные успехи не привели к радикальному повышению конкурентоспособности большой генерации Татарстана



Энергосервис невыгоден при высокой стоимости энергии

Впрочем, гораздо большую озабоченность глава Минпромторга высказал по поводу непростого внедрения энергосервисных контрактов в городском муниципальном хозяйстве. Речь идет о том, чтобы инвестору дать возможность вкладывать частный капитал в обновление, к примеру, уличного освещения на светодиодное, получая доход от экономии энергопотребления.

По его словам, в прошлом году Минфин Татарстана впервые ввел специальный код бюджетной классификации, который позволяет инвестору получать доход, сэкономленный на разнице энергопотребления, по статье ЖКХ. «Количество контрактов у нас измеряется десятками, а мы должны выходить на сотни», — сообщил он. По его словам, барьером для массового перехода на энергосервис являются пресловутые «ножницы» между дороговизной стоимости электроэнергии (бюджетные организации покупают энергию с ростом на 8%) и 4%-ным разрешенным индексом роста тарифов. Иначе говоря, рост стоимости энергии обгоняет рост тарифов, поэтому энергосервис остается невыгодным. Альберт Каримов нашел выход в том, чтобы производить разницу не в рублях, а в кВт⋅ч. Правда, пока неизвестно, получит ли эта новация одобрение президента.

Потери в ЖКХ поставят на дистанционный учет

Глава Минстроя Ирек Файзуллин видит резервы повышения энергоэффективности в продолжении модернизации жилищного фонда, которая ведется в Татарстане с 2008 года. По его словам, за это время 100% жилых домов оснащены общедомовыми приборами учета электричества и тепла и 48% домов — узлами погодного регулирования, которые помогают жильцам экономить расход теплоносителя. За 10 лет в обновление жилья вложено 50 млрд рублей и отремонтировано свыше 14 тысяч жилых домов. На очереди — 995 домов, у которых будет отремонтирована кровля, фасад на общую сумму в 6 млрд рублей.

Ирек Файзуллин видит резервы повышения энергоэффективности в продолжении модернизации жилищного фонда



По словам Ирека Файзуллина, большую роль в экономии энергоресурсов жильцами сыграл переход Казани на ИТП. Выступая на эту тему, депутат Госдумы Александр Сидякин сообщил, что важно продолжать работу по оснащению квартир индивидуальными приборами учета, так как федеральный Минстрой подготовил проект закона, который обяжет ввести поквартирный учет тепла (сейчас его оплачивают на основании показаний общедомовых приборов учета). Главной проблемой ЖКХ он считает потери при подаче энергоресурсов в дом… По его словам, 2/3 тепловых сетей с высоким уровнем износа. «В денежном выражении потери огромны — 300 млрд рублей. Это оценка Фонда содействия реформированию ЖКХ», — поднял он проблему. По его словам, сейчас предлагается ввести в практику кредитование энергосервисных контрактов через факторинговые операции Сбербанка, но это приведет к удорожанию на 10%, предостерег он коллег.

Глава «Сетевой компании» Ильшат Фардиев подробно рассказал о новшествах в электрических сетях. Оказывается, «умные приборы» могут находить повреждение за 30 минут. В 2016—2017 годах ими были модернизированы 33 объекта городской кабельной сети 10 кВ протяженностью 95 км.

«Конечно, современные технологии нужны, но энергоэффективностью должны заниматься не только крупные компании, но и остальные, — заявил в ответном слове Рустам Минниханов. — От этого зависит наша конкурентоспособность».

По его словам, больше всего в энергосбережении нуждается ЖКХ. «Сейчас мы вводим единый расчетный центр, который будет работать по технологиям дистанционной передачи данных с приборов учета жилых домов», — сообщил он о задумке правительства РТ. Но проблема упирается в потери. «У нас огромные потери не только по электроэнергии, но и по теплу, воде, газу, очистным сооружениям — это огромная ниша, — попенял он главе Минстроя. — Надо пересмотреть традиционные подходы, не отвергать с ходу то, что не подошло».

По его словам, сейчас нужно сделать большой заказ и разработать дешевую эффективную систему съема показателей данных с квартир в существующем жилом фонде.

1 / 28 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов



Максим Платонов

Роман Хасаев

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов