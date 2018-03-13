Поволжская политика: улица Путина под Уфой, победа Татар-базара и рекорды нижегородского главы

Начало весны в новостных лентах ПФО

Чем ближе к выборам президента, тем острее политические заявления общественников и осторожнее высказывания чиновников. Вместе с тем начало календарной весны привносит праздничные ноты в напряженную атмосферу. «Реальное время» собрало мартовские новости регионов Приволжского федерального округа, которые вы могли пропустить за праздничными хлопотами и большими событиями федерального масштаба.

Самара — предвыборная столица наступившей весны

Самое заметное событие президентской предвыборной кампании состоялось в Самаре, куда 7 марта прибыл Владимир Путин. Здесь действующий президент провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, уделив внимание подготовке предпринимателей со школьного возраста и проекту профориентации «Билет в будущее». На встрече с женщинами-предпринимателями Путин говорил о безопасности интернета, в том числе проблеме так называемых «групп смерти», о совершенствовании тендерного законодательства и о развитии детских технопарков-кванториумов.

Чуть раньше, 3 марта, в Самаре побывала Ксения Собчак, которая выступила в поддержку отстраненного от должности директора ракетно-космического центра «Прогресс» Александра Кириллина и в будущем предложила свою кандидатуру на пост губернатора Самарской области.

В Самаре Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Фото kremlin.ru



Улицы Путина под Уфой пока не будет

К авторитету Владимира Путина обратились обманутые дольщики жилого комплекса «Миловский парк» под Уфой, которые предложили переименовать в честь президента России главную улицу несостоявшегося микрорайона, где они планировали получить квартиры. Инициатива активистов не нашла поддержки у муниципальных депутатов. Как сообщило ИА «Медиакорсеть», одна из причин, по которой улица Путина не появится на карте Башкирии, стало то, что проходит она через пустырь.

И многоэтажек в Татар-базаре тоже не будет

В Ижевске резонансный строительный конфликт получил шанс быть решенным в пользу местных жителей. Власти Удмуртии пошли навстречу населению Татар-базара (район компактного проживания ижевских татар) и отнесли территорию микрорайона к зоне жилой застройки с сохранением градостроительных особенностей среды, сообщает «Коммерсантъ Ижевск». Жители Татар-базара, застроенного малоэтажными домами, активно выступали против возведения высотных жилых комплексов «Видный» и «Морковь». Теперь высота построек на данной территории ограничивается высотой в 9 метров.

Транспорт столицы ПФО в женских руках

В Нижнем Новгороде весна началась с того, что руководить транспортной отраслью города впервые была назначена женщина. Елена Кузнецова стала директором департамента транспорта и связи в столице ПФО. Как сообщил нижегородским СМИ мэр Владимир Панов главной миссией Кузнецовой станет оптимизация маршрутной сети общественного транспорта, исходя из потребностей потребителей.

Светлана Чарушина в интервью местному изданию «Бизнес новости» заявила, что «приняла решение сменить сферу деятельности». Фото kirovreg.ru



Кировская область сменит главу налогового ведомства

Карьерная ситуация другой чиновницы высокого ранга стал самой обсуждаемой темой кировских СМИ накануне Международного женского дня. Глава УФНС по Кировской области Светлана Чарушина в интервью местному изданию «Бизнес новости» заявила, что «приняла решение сменить сферу деятельности». Уход руководительницы вятских налоговиков получил много разных интерпретаций в telegram-каналах и социальных сетях. Канал «Кировский шептун» даже сообщил, что Чарушину планировалось перевести на аналогичную должность в Марий Эл. По мнению издания «Вятский наблюдатель», решающей причиной стал отток налогоплательщиков из области в связи со «слишком большой активностью» УФНС. Светлана Чарушина работает в налоговых органах с 1990 года, а во главе кировского управления стала в 2014 году. Ее взаимоотношения с осужденным экс-губернатором Никитой Белых также считались довольно напряженными.

Время продажи алкоголя в Удмуртии останется прежним

Повышение доходов казны «классическим» российским методом оказалось в центре внимания в Удмуртии. 1 марта издание «Коммерсантъ Ижевск» сообщило о том, что власти республики рассматривают возможность расширения временных рамок продажи алкоголя. В настоящее время алкоголь в республике можно приобрести с 10 до 22 часов. И. о. министра промышленности и торговли республики Владимир Лашкарев предложил сдвинуть это время на 8 и 23 часа. В качестве обоснований подобной меры выдвигалась борьба с теневым рынком и увеличение поступлений в бюджет. Через неделю на эту тему высказался глава Удмуртии Александр Бречалов, который отнесся к инициативе Лошкарева отрицательно. «Я вам точно скажу, он поторопился. Вы правы. Понимаю, о чем идет речь. Увеличение продажи, дополнительные деньги в бюджет. Ну не таким же способом. Тут, мне кажется, ответ ясен», передает мнение Бречалова издание «Сусанин».

Курай теперь официальный бренд Башкирии

1 марта Министерство культуры Башкирии официально сообщило о том, что Федеральный институт промышленной собственности Роспатента зарегистрировал территориальное место происхождения духового инструмента курай и подтверждает происхождение курая из Башкирии. Регистрации места происхождения народного инструмента была начата в 2014 году. Инициатором регистрации выступил известный кураист Азат Аиткулов, который в то время возглавлял Союз кураистов Башкирии. Регистрация известного духового инструмента как территориального бренда — часть работ по разработке региональных брендов, которая ведется по поручению Валентины Матвиенко. Башкирский курай теперь находится в одном ряду с башкирским же медом, тульским пряником и другими узнаваемыми местными торговыми марками.

Федеральный институт промышленной собственности Роспатента подтверждает происхождение курая из Башкирии. Фото wikipedia.org



Живая открытка у стен Нижегородского кремля

Праздничный флэшмоб нижегородцев к 8 Марта попал в Книгу рекордов Гиннеса. Более 700 мужчин во главе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, мэром Владимиром Пановым выстроились возле Чкаловской лестницы, которая по форме напоминает огромную восьмерку, чтобы «живой открыткой» поздравить женщин с праздником. Огромная надпись «С 8 Марта» была зафиксирована с квадрокоптеров.