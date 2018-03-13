Турки заманивают татарстанцев в Мармарис новыми авиарейсами

Прямые чартерные рейсы из Казани и Бегишево стартуют в апреле и мае

Фото: Александр Артемьев

Наладить турпоток из Татарстана в целом и города-«побратима» Нижнекамска планирует мэрия турецкого города Мармарис уже этой весной. Для этого из Казани и Бегишево с курортом наладят прямое чартерное авиасообщение. Представители администрации Мармариса прибыли с визитом в Татарстан, встретились с официальными лицами республики и рассказали, в чем привлекательность курорта: приспособленность для осенне-весеннего туризма, долгий купальный сезон и удобное расположение — до каждой достопримечательности буквально рукой подать. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Власти турецкого «побратима» Нижнекамска приехали в Татарстан

Турецкая делегация во главе с мэром города Мармариса Али Аджаром находится в Татарстане уже более трех дней и за это время успела встретиться как с президентом РТ Рустамом Миннихановым, так и с мэром Нижнекамска Айдаром Метшиным, а также поучаствовать во встрече с представителями Госкомитета РТ по туризму и местных туроператоров. Хотя о каждой встрече Али Аджар отзывался с большим теплом, центральной стала именно встреча в Нижнекамске: там мэры двух городов подписали двусторонний план развития побратимских связей.

Наиболее громкой новостью стал анонс прямого авиасообщения между Нижнекамском и Мармарисом с 26 мая этого года. Хотя впервые информация об этом прозвучала еще в октябре прошлого года, Али Аджар раскрыл новые подробности полетов. В частности, их периодичность может возрасти с 14 перелетов в сезон до 21—22, когда жители Татарстана «накатают» это направление. Уже сейчас нижнекамцы купили 350 путевок в Мармарис, и турецкая сторона надеется, что каждый житель Нижнекамска хотя бы один раз побывает на турецком курорте.

Али Аджар рассказал, что рейсы из Казани в Мармарис запустят на месяц раньше, 28 апреля



Кроме того, по словам делегатов из Турции, жители Мармариса сами заинтересованы в перелетах в Нижнекамск в основном для зимнего отдыха, который для жителей Средиземноморья является экзотикой. В частности, представители турецкой стороны рассказали о незабываемом опыте поездки на санях, о котором им не терпится рассказать соотечественникам.

На встрече в госкомитете Али Аджар рассказал, что рейсы из Казани в Мармарис запустят на месяц раньше, 28 апреля. В обоих случаях речь идет о чартерных рейсах, пояснил глава госкомитета Сергей Иванов.

Татарстанские туристы будут вылетать из аэропорта Бегишево и прибывать в аэропорт турецкого города Даламан — это ближайшая воздушная гавань рядом с Мармарисом (их разделяет около 90 километров). Гендиректор аэропорта Ахмет Хамди Гювенч рассказал, что комплекс аэропорта недавно перенес масштабную реконструкцию, в которую вложили 250 млн евро и теперь способен принимать до 10 млн посетителей в год.

Жителям Татарстана Гювенч в шутку пообещал «VIP-сервис на высшем уровне», но позже добавил, что некие «особые знаки внимания» пассажирам из Казани и Бегишево действительно будут оказаны. В ходе встречи он неоднократно повторял, что жители Татарстана и Турции — «братские народы».

Жителям Татарстана Гювенч в шутку пообещал «VIP-сервис на высшем уровне»



Купаться можно уже сейчас, а все посетить – за один день

Руководитель секретариата мэрии Мармариса Седат Кирт, представляя туристический потенциал города и окрестностей, обратил внимание, что Мармарис отлично подходит не только для летнего, но и для осенне-весеннего туризма. В доказательство этого он показал собравшимся видеоролик, который сняли в конце октября — начале ноября. В этот период в Мармарисе вовсю кипит жизнь, в том числе на пляжах: люди ходят в купальниках и легкой одежде, купаются и выходят в море на яхтах.

Кирт добавил, что уже сейчас, когда дневная температура в Татарстане –10 градусов, в Мармарисе можно искупаться.

Кроме пляжного отдыха, в окрестностях Мармариса немало туристических объектов, в частности, исторических и заповедных зон. Кирт подчеркнул, что город расположен в центре основных туристических маршрутов, и до всех значимых достопримечательностей можно добраться за несколько часов

Также представители мэрии города подчеркнули, что туристы приезжают к ним и заниматься спортом: от велосипедного и яхтного до прыжков с парашютом. «Мы предлагаем эти месяцы (весну и осень, — прим. ред.) тем, кто любит осознанный активный отдых, кто любит быть наедине с природой», — добавил Кирт.

Кроме того, в Мармарисе, похоже, довольно бурно кипит ночная жизнь. К примеру, там есть улица баров, также вошедшая в «осенний видеоролик» и известная именно из-за обилия одноименных заведений.

При этом все значимые места при должном желании можно посетить буквально за один день — город-то довольно небольшой, всего 34 тысячи населения. Именно поэтому Кирт на встрече в госкомитете назвал Мармарис «Большой деревней отдыха», в которой до любого нужного места рукой подать.

Глава госкомитета Сергей Иванов идею поддержал



Администрация Мармариса позвала в гости Минниханова и журналистов

Представители мэрии Мармариса в ходе встречи в Госсовете РТ не раз акцентировали внимание на необходимость взаимодействия с прессой. В частности, их «первая и основная» просьба к госкомитету была организовать пресс-тур представителей СМИ Татарстана. Глава госкомитета Сергей Иванов идею поддержал.

— Мы знаем, насколько важно участие прессы, потому что иначе все официальные обсуждения останутся между нами и смысла не будет. А увидеть — это поверить, и ничто не может быть более убедительным, если вы сами приедете и посмотрите наш регион. Обещаем принять ваших представителей на самом высоком уровне и вернуть их вам живыми и здоровыми! — заявил глава секретариата мэрии Мармариса.

Позже выяснилось, что мэрия Мармариса уже сделала еще одно важное приглашение. В свете увлечения президента РТ Рустама Минниханова автогонками, администрация турецкого курорта позвала его посетить этап чемпионата мира по ралли (WRC), который пройдет в Мармарисе в сентябре. По словам Кирта, этот чемпионат является одной из крупнейших мировых раллийных серий после «Формулы-1». При этом в Мармарисе трасса будет пролегать как в центре города, так и в живописных окрестностях.

По словам Кирта, в окрестностях Мармариса тихому отдыху предавались и знаменитые на весь мир личности. В 2007 году там, в частности, был замечен основатель Microsoft Билл Гейтс, который жил на пришвартованной у отдаленного поселка яхте, стараясь не показываться лишний раз в городе. Также сюда периодически приезжает миллиардер Роман Абрамович для занятий велоспортом.