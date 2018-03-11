«Жизнь проще, чем кажется, если ее разложить на составляющие», — бизнесмены о любимых книгах

Интернет-газета «Реальное время» узнала, из каких книг складывается библиотека предпринимателя

Фото: Максим Платонов

Какую книгу предприниматели Татарстана считают «вечной»? Что роднит Олега Тинькова с обывателями? Какую литературу бизнесмены выбирают, чтобы расслабиться? Предприниматели Казани и Татарстана рассказали «Реальному времени» о том, из каких книг складывается их библиотека.

Артур Галайчук, совладелец баров MrWillard, ReLab, «Прометей»:

— В данный момент читаю «Системность во всем» Сэма Карпентера. Пока сложно сказать о книге что-то конкретное. В целом она о том, как системно подходить к своей работе и к жизни. Из книги я почерпнул такой совет: жизнь проще, чем кажется, если ее разложить на составляющие. Я думаю, что даже спонтанность может быть системной. Из последнего также прочел «Лидер без титула» Робина Шарма. Книга состоит из притч, которые рассказывают о том, как себя вести, чтобы добиться результата.

Маргарита Паршенкова, директор консалтингового центра «Астера Юрайт»:

— Из деловой литературы я пять часов в день читаю «Консультант плюс». Из художественной — всю жизнь перечитываю «Мастера и Маргариту». На мой взгляд, это вечная книга. Мне нравится стиль изложения Михаила Булгакова, способ писателя показать, что вне зависимости от внешнего антуража сущность человека не меняется.

Зоя Тетруашвили, руководитель сети соляных пещер «Стоуни»:

— Сейчас я одновременно читаю три книги. Одну из них написала Анна Быкова — «Секреты спокойствия «ленивой мамы». В частности, она пишет о том, что когда мы ругаем детей за домашнее задание, то в первую очередь задумываемся не об успехах своего ребенка, а о собственном внутреннем ребенке, который хотел бы быть девочкой-отличницей. Речь идет о собственных установках, а не об ошибках ребенка.

Вторая книга от Игоря Манна, называется «Делай новое», ее я купила на его же мастер-классе. Интересно, как он описывает использование новых инструментов в бизнесе. Исходя из своего опыта, могу сказать, что одному игроку освоить новую область финансово бывает тяжело, поэтому я нахожу партнеров с такими же запросами, и мы совместно осваиваем новый метод, например, в продвижении своей услуги в соцсетях.

Недавно закончила читать «Куриный бульон для души» Эми Ньюмарк. Книга состоит из легких американизированных идеализированных историй. Читаю ее для расслабления мозга, она написана в жанре нон-фикшен. В книге — истории обычных американцев. Они рассказывают о том, что не надо раскисать, когда сталкиваешься с мелкими трудностями.

Булат Ганиев, управляющий партнер группы компаний «Технократия»:

— В последнее время прочел книги «Сапиенс. Краткая история человечества», «Дзен и искусство ухода за мотоциклом», «Как разговаривать с мудаками». Я считаю, что в чистом виде бизнес-литература поверхностная, поэтому интереснее читать фундаментальные труды ученых. Например, читать историков, которые пишут об истории, а не бизнесменов, которые пишут про историю. Есть фундаментальные наблюдения, которые позволяют дополнять свою картину мира и более адекватно принимать решения. Я параллельно и читаю, и слушаю — поглощаю много книг.

Юлия Ивченко, первый заместитель генерального директора компании «Комис»:

— Если говорить о последней книге, то это «Я такой, как все» Олега Тинькова. Мне было интересно, что повлияло на формирование личности этого человека, был интересен его путь. Запомнилось, что он стал успешен в разных сферах, не ограничивается одним видом бизнеса. В книге Олег Тиньков описывает свой деловой подход, работу в команде.

Конечно, такой стиль ведения бизнеса зависит от склада характера и от спортивного прошлого, к которому он вернулся. Я тоже занимаюсь триатлоном, и мне было интересно, как спорт повлиял на жизнь Олега Тинькова. В книге он открыто рассказывает о том, как перевозил деньги через границу, как его жена, надев на себя десять юбок, возила их на продажу. Он пишет о вещах, которые другие стараются скрыть, рассказывает, что раньше фарцевал, а сейчас живет по-другому. Интересно его стремление к учебе, его размышления о том, как он получал образование в Америке, и о мировом образовании в целом.

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