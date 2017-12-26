Победителей школьной олимпиады по праву поймали на «допинге»?

В условиях тотального контроля над ЕГЭ «всеросс» стал альтернативой для поступления в вуз

Фото: Марк Шишкин

Скандалом закончился муниципальный этап всероссийской олимпиады по праву. Директор школы СОлНЦе Павел Шмаков написал письмо президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой дать поручение об аннулировании результатов олимпиады для 7—11 классов в Казани и провести новую олимпиаду, с новыми составителями заданий и иным составом проверяющих. Педагога, который подготовил победителей, Шмаков заподозрил в применении «допинга». Тему коррупции на олимпиадах между тем поднимают в Министерстве образования России. В условиях тотального контроля над ЕГЭ «всеросс» стал альтернативным путем без экзаменов поступить в вуз. Подробности — в материале «Реального времени».

Победителей не судят?

С письмом об аннулировании городского этапа олимпиады по праву к Рустаму Минниханову обратился директор школы СОлНЦе Павел Шмаков. Педагог, известный тем, что недавно отказался выполнять требования прокуратуры — менять учебный план в середине года и исключать татарский язык из обязательной программы, уличил победителей муниципальной олимпиады в «допинге».

— Ряд предметных олимпиад, через которые идет поступление на бюджетные места вузов, организованы откровенно нечестно. Девять первых, а всего 10 из 11 призеров олимпиады по праву в 11-х классах, десять первых, а всего 15 из 20 призеров олимпиады по праву в 10-х классах, семь первых, а всего 17 из 22 призеров олимпиады по праву в 9-х классах, 11 первых, а всего 14 из 17 призеров олимпиады по праву в 7—8 классах подготовлены одним учителем, работающим в 19-й гимназии и 2-м лицее, Ильсуром Зиганшиным, — говорит Шмаков.

Директор СОлНЦе при этом называет Зиганшина «фантастически талантливым педагогом», а учеников «фантастически талантливыми детьми», но утверждает, что у них было преимущество.

«Не бывает так, чтобы 90% всех победителей подготовил один человек. У нас 180 школ в Казани и несколько сотен учителей права», — говорит Шмаков. Фото ncfu.ru

— Он [Зиганшин] на всех уровнях задействован: он составляет школьный этап, тренирует нашу сборную, проводит сборы. Он своим детям говорит: «Может быть 10% по этой теме, 15% по этой, а уголовного процесса не будет, он будет на республике». Право — это гигантская область, и если говорить, «это изучай, а это не трогай», то дети в привилегированном положении, — рассуждает Шмаков.

При этом он сравнивает такой подход с допингом: «Если сильному спортсмену дать допинг, то он будет на голову выше всех».

— Допустим, я во всем неправ. Но не бывает так, чтобы 90% всех победителей подготовил один человек. У нас 180 школ в Казани и несколько сотен учителей права, — говорит Шмаков.

«У нас все честно, чисто и прозрачно»



Учитель истории и обществознания Ильсур Зиганшин опровергает обвинения Шмакова. Он говорит, что не является составителем заданий муниципального этапа олимпиады.

— Я не отношусь ни к организаторам, ни к составителям. Любые подозрения необоснованы, достаточно посмотреть, как победители готовятся, в скольких сборах, лагерях они участвуют, подготовка идет 365 дней в году. Все олимпиады в Татарстане строятся на принципе честности и прозрачности, и дети занимают первые места в результате многолетней работы, — говорит «Реальному времени» Зиганшин.

Обвинения в коррупции нелепы, утверждает Зиганшин, потому что никаких льгот при поступлении в вуз ни муниципальный, ни региональный этап не дают. Шмаков соглашается: это так, только призерство на всероссийском этапе засчитывается как 100 баллов по ЕГЭ. Но дети, которых отсекли на муниципальном этапе, а потом на региональном из-за, возможно, нечестной борьбы, лишаются возможности поучаствовать во «всероссе» и поступить на льготной основе в престижный вуз.

— Говорить о том, что «перекрыты дороги», ошибочно. Олимпиада устроена так, что неважно, какое место ты занял, важно, сколько у тебя баллов, потому что в следующий этап проходят ребята, набравшие определенное количество баллов. Если 8—9 лет назад на всероссийский этап у нас проходили два человека, то сейчас 30 детей. Татарстан занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга по олимпиадникам — у нас 140 призеров только потому, что у нас все честно, чисто и прозрачно, — говорит Ильсур Зиганшин.

Впрочем, именно балльную систему, пришедшую на смену квотам, некоторые считают коррупционным фактором — об этом ниже.

От неправильно подсчитанных баллов до неправильно составленных заданий: как срезают на олимпиадах

В условиях жесткого контроля над проведением ЕГЭ олимпиады стали альтернативным путем поступить в вуз. Видеокамер нет, бланки с ответами учеников не выкладываются в интернет, соответственно, у родителей и учителей нет возможности проверить, верно ли были оценены знания. Вопросники доставляются организаторам за несколько суток до начала олимпиады, где гарантии, что все 15 членов оргкомитета честные? В январе 2017 года в Сеть утекли задания регионального этапа олимпиады по литературе, французскому языку, праву и русскому языку. Они были опубликованы в специализированных группах соцсети «ВКонтакте» для олимпиадников. Доступ к файлам с заданиями продавали за 600 рублей. На утечку пожаловались сами участники. По некоторым предметам задания успели заменить на резервные.

— В Адыгее за несколько недель до практического этапа региональной олимпиады по биологии пришел список реактивов и оборудования. Этот список «утек». Любой человек, который знает список реактивов, найдет в интернете, что с ним можно делать, — рассказывает Никита Алкин, победитель Всероссийской и Международной олимпиад по биологии в 2015 году.

В Сети можно найти десятки историй о нечестной борьбе за олимпийскую медаль «всеросса». Никита Алкин из Казани рассказал «Реальному времени» о своем опыте.

— Когда я участвовал на районном уровне, я апеллировал — там мне неправильно сложили баллы. Так же апеллировал к содержанию заданий — было задание, составленное некорректно с точки зрения терминологии, позволяющее ответить двояко. Если говорить о честности, то есть риск, что ученик составителя заданий не будет воспринимать его как-то иначе, а посторонний может ответить неверно. Получается, что у некоторых есть преимущество — такая непреднамеренная помощь получается, — говорит Никита Алкин «Реальному времени».

По словам Никиты Алкина, основной коррупционный риск «всеросса» лежит на муниципальном и региональном этапе. Фото vk.com



Коррупционный риск «всеросса» лежит на муниципальном и региональном уровне

По словам Никиты Алкина, основной коррупционный риск «всеросса» лежит на муниципальном и региональном этапе.

— Ребята получали на «регионе» высокие баллы — выше пороговых, если этот результат сопоставлять в будущем с результатами победителей всероссийской олимпиады. Но на «всероссе» они в итоге ничего не показывали или занимали низкие места. Возможно, регион помог, подозрения такие бывают. Потому что сейчас нет квот, есть только проходной балл. И, соответственно, регион старается помочь. Сейчас активно дискутируют о том, чтобы ввести квоты, но насколько это будет справедливо? В Москве тоже много умных ребят, и если ввести квоты, то получится, что эти ребята получат больше шансов, чем ребята из Хабаровска. Но мы всем должны создать одинаковые условия. Пока квот нет, есть ситуации, когда регионы будут помогать, — считает Алкин.

Сейчас Никита учится в МГУ и является тренером сборной по биологии, он отмечает, что «в Москве сливов не бывает, там следят, а в регионах слежка бывает ослабленной».



Артем Шишов, президент Ассоциации победителей олимпиад, рассказывает «Реальному времени» об опыте проведения региональной олимпиады в Москве. По его словам, принимают участие тысячи детей, любой участник может выставить свою работу на обозрение и задать вопросы членам жюри. Составители заданий для муниципального этапа не являются педагогами в школах.

— Школьный и муниципальный этапы находятся в ведении региона, а региональный и заключительный этап — в ведении федерального министерства. В олимпиадах важна массовость на низших этапах — в каждой школе, чтобы любой мог попробовать свои силы, — говорит Шишов.

О коррупции при проведении олимпиад в октябре заявляла министр образования и науки России Ольга Васильева. Фото минобрнауки.рф



40% победителей олимпиад не могут преодолеть нижний порог ЕГЭ

О коррупции при проведении олимпиад в октябре заявляла министр образования и науки России Ольга Васильева. По ее словам, 40% победителей школьных олимпиад не могут преодолеть нижний порог ЕГЭ по тем предметам, которые они писали. А в Минобраз жалуются родители, чьи дети не могут подать заявление на бюджетные места вузов, потому что они уже заняты олимпиадниками.

— Это большой знак. Это говорит о том, есть коррупционная составляющая, что не все хорошо в олимпиадном движении, — сказала Васильева.

Один из способов навести порядок эксперты называют приближение процедуры проведения муниципальных и региональных этапов к ЕГЭ: рассылать задания в день проведения олимпиады и вскрывать их при участниках, допустить в пункты проведения и на рассмотрение апелляций общественных наблюдателей.