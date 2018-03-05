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Асисяй в Казани: как Камаловский театр «занесло снегом»

07:00, 05.03.2018 2
Асисяй в Казани: как Камаловский театр «занесло снегом» Фото: slavasnowshow.com

В Казани, на сцене ТГАТ им. Г. Камала, завершаются гастроли «сНежного шоу» Вячеслава Полунина. Созданное 15 лет назад, оно успешно шествует по миру, не утратив своей лирической стихии, грусти и юмора. Подробности — в материале «Реального времени».

Полунин на все времена

Вячеслав Полунин ворвался на экраны советских телевизоров во времена, которые принято именовать застоем. Он запомнился сразу — желтый безразмерный комбинезон, красный узкий шарф и такие же красные пушистые тапочки. Желтый клоун, Асисяй — по имени персонажа из его лирической новеллы «Телефон». Грустный клоун, лицедей, рассказавший об одиночестве двух робких людей, которые нравятся друг другу, но не могут решиться на первый шаг.

В другом номере Желтый клоун часто произносил слово «Низзя», вот его-то публика подхватила сразу, услышав намек на эзопов язык — в стране тогда много что было «низзя». Была ли в этом в то время политическая сатира — бог весть. Впрочем, шутам на Руси всегда позволялось говорить вслух больше, чем всем другим. Как пелось в популярной песне тех же времен, «За дерзость, царица, меня прости!». Тем не менее, полунинский Асисяй всегда воспринимался не просто Желтым клоуном, а неким персонажем, в шутках которого есть доля шутки, остальное всерьез.

Вячеслав Полунин привозил в Казань свой театр «Лицедеи» в середине восьмидесятых, гастроли проходили в течение недели в зале Молодежного центра, были новогодние школьные каникулы, в день давали по несколько представлений, и все они шли при аншлагах.

Полунинский Асисяй всегда воспринимался не просто Желтым клоуном, а неким персонажем, в шутках которого есть доля шутки, остальное всерьез. Фото liveinternet.ru

Состав был «звездный» — сам Вячеслав Полунин — Асисяй, роскошная экстравагантная клоунесса Анна Орлова, грустный, поэтичный Роберт Городецкий, трогательный Марат Либабов. «Лицедеи» первого призыва. В «сНежном шоу», которое на этот раз приехало в Казань, другие исполнители. И хотя, как известно, «шоу должно продолжаться», актеры не могут вечно играть свои роли.

Полунин теперь чаще всего живет в Европе, долго жил в Лондоне, сейчас перебрался в местечко неподалеку от Парижа. В Лондоне ему королевой Елизаветой Второй даровано звание почетного гражданина города, так ее растрогало одно из полунинских шоу.

Полунин, народный артист РФ, пожалуй, один из самых титулованных клоунов мира. Отъезд его в Европу не был связан с политикой, он просто гражданин мира. Его «сНежное шоу», поставленное им в очень непростое для России время — в 1993 году, тоже колесит по миру. Можно сетовать, что в Казань привезли не новый спектакль, но вряд ли стоит это делать. Те эмоции, которые дарят артисты театра Вячеслава Полунина, они существуют во все времена.

«Воздушный шарик и медовый пряник»

Публика входит в полутемный большой зал Камаловского театра, пол которого усыпан бумажным «снегом». Занавес открыт, но на затемненной сцене трудно что-то разобрать. Впрочем, приглушенные паровозные гудки, отдаленный звук колес как бы намекают нам, что мы вот-вот отправимся в некое путешествие.

Занавес открыт, но на затемненной сцене трудно что-то разобрать

Желтый клоун начинает действие, его партнеры — странные существа в шапках со стоячими длинными ушами, зеленых пальто и в валенках, напоминающих ласты. Смешно, трогательно, иногда немного грустно. Абсурдистские ситуации нивелируются юмором.

Зал вовлекается в действие — Желтый клоун, сердце которого пронизано стрелами, как можно догадаться, любовными, перемещается к зрителям и путешествует по спинкам их стульев. На нас натягивают паутину, и мы весело из нее выбираемся. Нас обливают водой, на нас сверху падает «снег». Мы становимся актерами, лицедеями, соучастниками действа.

Что такое для Полунина сравнять сцену и зал, когда в 1989 году он сделал Европу единым театральным пространством, запустил в нее группы бродячих лицедеев, устроив первый фестиваль «Караван мира»? Не случайно Полунин говорит, что любимое его занятие — это «размытие границ между искусством и жизнью».

Асисяй в знаменитом номере «Телефон» немного другой — более брутальный, но все равно узнаваемый. «Блю-Блю-Блю Канари», любимая «Грустная канарейка», придуманная в свое время Робертом Городецким, так же прекрасна. Дети на представлении смеются без умолку, их веселит каждый жест актеров, их радует та свобода, что царит на сцене и в зале.

Взрослые, многие из них, во всяком случае, «видят между строк». В этом смысле можно сказать, что Вячеслав Полунин создал практически идеальный продукт. Когда отвлекаешься от поверхностного слоя, видишь глубину и образность. Очевидно, в этом один из секретов долгой жизни «сНежного шоу». Оно и вправду — нежное.

Как символы возвращения в детство, в безмятежную радость со сцены в зал летят огромные разноцветные воздушные шары

Но Полунин не был бы Полуниным, если бы не ввел в спектакль номер-квинтэссенцию представления. Под фрагмент из кантаты Карла Орфа «Кармина Бурана» одинокий Желтый клоун борется с жестокой снежной бурей. Трогательная желтая фигурка один на один со стихией — как это часто бывает в жизни. И Желтый клоун выстоял, подарив нам надежду.

И как символы возвращения в детство, в безмятежную радость со сцены в зал летят огромные разноцветные воздушные шары, публика начинает играть ими, и вот они уже взмывают под потолок, их ловят на балконе театра. «Настоящий клоун пробуждает в нас жажду жизни», — говорил Федерико Феллини. Полунин, как известно, с этим согласен и часто повторяет это выражение.

Татьяна Мамаева, фото slavasnowshow.com
ОбществоКультура Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 05 марта
    дорогое представление. шикарное наверное. я не позволил себе. хотя очень хотел. жаль.
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  • Анонимно 05 марта
    Самые дешевые билеты были по 1600 руб
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