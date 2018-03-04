«Пора вернуть былую славу». Но уже без Даниса Зарипова и в Альметьевске?

«Ак Барс» уверенной победой начал серию с хабаровским «Амуром»

Не летать по маршруту Казань — Хабаровск дважды. Именно такая задача-максимум стоит перед «Ак Барсом» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Уверенная победа (3:0) на пути к заданной цели в стартовом матче серии, а также злободневные вопросы: почему отсутствие Даниса Зарипова — это нормально и в чем единственный шанс дальневосточников. А также «угрозы» болельщикам от президента «Ак Барса» — в материале «Реального времени».

Успеть за четыре—пять матчей

В «Ак Барсе» всегда говорили, что не склонны «выбирать» соперника по первому раунду плей-офф. И, наверное, зря. Ведь начинать розыгрыш Кубка Гагарина команде Билялетдинова предстоит с неудобным по игровым характеристикам «Амуром». Но бог с ними, игровыми характеристиками. Главная проблема в том, что постоянные перелеты в Хабаровск и обратно могут наложить неблагоприятный отпечаток на физиологическое состояние игроков «Ак Барса» на всю дистанцию плей-офф. Поэтому очень важно для казанцев закончить эту серию в четырех—пяти матчах, чтобы ограничиться одной поездкой на Дальний Восток. Таким образом, в домашнем этапе серии казанцы не имели права на осечку и обязаны были добиваться двух побед в обоих матчах.

В казанском клубе не забывают и про «околохоккей» — игроков порадовали новой формой, пошитой специально для плей-офф. В новом свитере еще больший акцент сделан на гербе Татарстана и более четко, агрессивно и крупно отрисованы название команды и фамилии игроков. При этом форма стала чуть темнее, до самого затемненного оттенка обычной зеленой формы «барсов».

Данис Зарипов не проходит в состав. Почему это нормально

Еще по последнему матчу с «Салаватом» мы отчасти с удивлением отметили отсутствие Даниса Зарипова в заявке. Как выяснилось вчера, дело здесь не в банальной ротации — «постаревшая» звезда татарского хоккея просто не проходит в состав. И ничего «криминального» в этом решении Зинэтулы Билялетдинова нет.

Дело в том, что Зарипов в силу возраста уже не может хорошенько отрабатывать в обороне, а значит, толку от него в третьем-четвертом звеньях мало. При этом в атакующих тройках конкуренты Зарипова выглядят предпочтительнее. Секач, Ландер, Азеведо, Клинкхаммер, Ткачев, Галиев — вместо кого из них ставить Даниса, которому 26 марта исполнится уже 37? Вопрос риторический, как говорится. При этом не исключено, что Зарипов может сыграть в случае травм или провала кого-то из форвардов первого-второго звеньев.

«На данный момент мы решили, что играет тот состав, который выходил в прошлых матчах, — прокомментировал Зинэтула Билялетдинов



Зинэтула Билялетдинов еще перед игрой в рамках открытой тренировки в дипломатичной манере «отмазывал» Зарипова от журналистов.

— Что с Зариповым? Он не тренировался с основным составом.

— Ничего, просто готовится. На данный момент мы решили, что играет тот состав, который выходил в прошлых матчах.

— Получается, он не проходит в состав?

— У нас все готовятся. И те ребята, которые не играют, тоже готовятся. Они в нашем составе. Нужно, чтобы было понимание, чтобы глупых вопросов не задавали. Они все в составе. Мы им так сказали, что они готовятся. Нацелили всех, что они готовятся к следующим матчам. Сейчас один состав, следующая игра — другой состав.

Интересно, что перед началом матча фанатский сектор «Ак Барса» растянул баннер «Пора вернуть былую славу», в котором акцент болельщики сделали как раз на Зарипове, а также на Артеме Лукоянове и Александре Свитове.

Наиль Маганов думает перевезти «Ак Барс» в Альметьевск?

К слову о болельщиках в целом. Только вышеупомянутые фанаты полностью забили свой сектор, в целом же на арене свободных месте хватало. Это настолько расстроило президента «Ак Барса» и гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова, что после матча, проходя мимо журналистов в пресс-центре, он буквально огорошил СМИ.

— Если казанцы не ходят на хоккей, то перевезем команду в Альметьевске, — пригрозил президент «Ак Барса», судя по всему, болельщикам клуба.

Понятно, что сказано это было не всерьез. Даже при том, что «Ак Барс» является структурным подразделением «Татнефти», все равно клуб является своеобразной визитной карточкой Татарстана, и Маганову перевезти команду в Альметьевск никто не позволит. А на льду казанцы начали встречу активно. Уже на первой же минуте Ландер обязан был замыкать острую атаку «барсов», но не попал по скачущей шайбе. Эмиль Гарипов в первые минуты матча вполне мог замерзнуть. Билялетдинов, думается, получил исчерпывающие сведения о готовности другого голкипера Александра Шарыченкова к плей-офф по итогам безвольного поражения в Уфе в последней игре «регулярки».

«Если казанцы не ходят на хоккей, то перевезем команду в Альметьевске, — пригрозил президент «Ак Барса»



Гости быстро оправились, и игра продолжилась уже без явного преимущества «Ак Барса». Хотя за 8 минут до конца периода первое звено, составленное из легионеров, как по нотам разыграло комбинацию, венчал которую бросок Азеведо под перекладину. Юха Метсола инстинктивно дернул плечом и отразил его. Кстати, именно вратарская позиция «Амура» на фоне средней парочки Гарипов — Шарыченков выглядит перед серией с «Ак Барсом» главным козырем дальневосточного клуба. За 5 минут до конца периода снова Метсола спас свою команду после выхода «один в ноль» Джастина Азеведо — канадец довольно бесхитростно бросил, а голкипер ловко махнул ловушкой, намертво забрав шайбу. Потом в аналогичной ситуации Метсола справился с выпадом Косова. В общем, казанцы были обязаны открывать счет еще в первом периоде, но «козырь» «Амура» работал вовсю. У Гарипова же в первом периоде работы, по большому счету, не было. После игры форвард «Ак Барса» Станислав Галиев довольно уничижительно отозвался о вратаре соперника.

— Нам, на самом деле, без разницы. Вратарь он есть вратарь. Здорово, что выиграли. Спасибо болельщикам за поддержку. Ребята настроились, все понимают всю ответственность. Простых игр сейчас уже не будет, все подготовились, и вели матч за победу, — заявил нападающий.

— Ты играл в плей-офф всех лиг Северной Америки. Можешь сравнить с Кубком Гагарина?

— Я думаю, может в плане бизнеса если только. А в плане игры — нет. Эмоции зашкаливают, все игроки отдаются, все играют на результат.

— Сегодня не забили в большинстве. Было много попыток, но не вышло. Почему?

— Надо отдать должное «Амуру», хорошо сыграли. Перекрывали все пасы, блокировали шайбу. Будем работать над этим.

Джастин Азеведо в топ-10 «королей плей-офф» в «Ак Барсе»

И все-таки ярчайшее по первому периоду легионерское звено «Ак Барса» своего добилось. Пробить несгибаемого Метсолу удалось буквально «из раздевалки» — на 17-й секунде второго периода. Антон Ландер выдал от борта идеальную передачу на противоположный фланг, откуда Азеведо идеальным по точности кистевым броском прошил «девятку» дальневосточных ворот — 1:0. Эта шайба стала 10-й для канадца в матчах плей-офф за «Ак Барс». Благодаря ей Азеведо вошел в топ-10 снайперов «барсов» в кубковых сериях (лидирует в этом «чарте» Алексей Морозов, у которого 28 шайб).

— Можешь рассказать о шайбе, которую вы с Джастином сотворили. — спросили после игры журналисты у Антона Ландера.

— Да, я получил отличную передачу по борту. Я стоял спиной, но знал, что Ази двигается в правой стороне площадки, отправил шайбу ему. Он классно принял и сделал отличный удар.

Антон Ландер выдал от борта идеальную передачу на противоположный фланг



— Счет 3:0, много моментов. Было так легко?

— Нет. У нас была сложная игра против хорошей команды и жестких игроков. Первые 5 минут были очень тяжелыми. Но мы выиграли и счастливы.

— Сегодня было много ударов в первом периоде в правую сторону от Метсолы, а уже во втором, наоборот, больше в левую, под блин. Это тактика или совпадение?

— Я думаю, что каждый сам решает, как пробить. У нас все хорошие игроки, и они понимают, в какой момент куда лучше бросить.

— Иржи (Секач, — прим. ред.) тоже выдал отличный пас. Как оценишь его передачу?

— О, это игрок высшего класса. Мы должны всегда быть готовы к чему-то подобному, к нестандартным решениям, и действовать так же быстро, как он. — сказал Ландер.

Первая же опасная атака на ворота Эмиля Гарипова на экваторе игры завершилась голом. Хаотичные перемещения шайбы совершенно выключили из игры казанского голкипера, и игровой снаряд, пущенный несильно низом, прошел в ворота. Правда, после видеопросмотра стало понятно, что шайба была заброшена коньком, что, впрочем, не отменяет факта потери «рамки» Гариповым. «Ак Барс» в атаке ответил мгновенно — вторым взятием ворот Метсолы. Отличную «слепую» передачу из-за ворот исполнил Александр Бурмистров, а Ярослав Косов после небольшой паузы пальнул с кистей в «девятку» — 2:0.

Первый этап — complete

Третий период казанцы начали так, будто хотели оперативно решить все вопросы. На исходе 5-й минуты «Ак Барс» даже заработал большинство, уже не первое в этой игре. Казанцы лишнего вновь не реализовали, а сразу после этого оперативно остались в меньшинстве после довольно глупого нарушения от Василия Токранова. Но не зря бригады меньшинства «барсов» считаются одними из лучших в лиге — довольно уверенно провели эти минуты казанцы.

«Ак Барс» окончательно «успокоил» соперника в середине периода. Владимир Ткачев выиграл вбрасывание, а Станислав Галиев нежданно для Метсолы бросил в ближний угол — 3:0. Первый этап казанцы уверено прошли, но нужно побеждать в сегодняшнем матче, чтобы иметь право на ошибку в Хабаровске.

— Твоя шайба — это заготовка или импровизация? — спросили после игры у автора третьей шайбы журналисты.

— У нас есть пара домашних заготовок со вбрасывания. Отрабатываем постоянно, и сегодня наконец-то получилось.

Станислав Галиев нежданно для Метсолы бросил в ближний угол —3:0



После столь уверенной игры вопросов у журналистов к Зинэтуле Билялетдинову быть не могло, и мы получили довольно скучный и скудный экспресс-комментарий.

— Понятно, что следующая игра будет непростая. Будем готовиться с учетом наших недостатков. В следующем матче постараемся исправиться, — заявил специалист.

Звездой дня было суждено стать Наилю Маганову, но об этом мы рассказали в самом начале нашего материала.

Артур Халилуллов, Эрик Добролюбов, фото ak-bars.ru