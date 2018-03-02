Хорошая примета для «Ак Барса» или его равнодушие к «зеленому дерби»?

Казанцы уже традиционно проигрывают на финише «регулярки» уфимскому «Салавату Юлаеву»

Еще до игры стало понятно, что встреча «барсов» с «куницами» в столице Башкортостана в последний календарный день регулярного сезона КХЛ турнирного значения не имеет. Поэтому отчетный поединок наглядно продемонстрировал проблемы команды Билялетдинова с мотивацией на матчи «зеленого дерби» (2:4). Ненужные удаления, огрехи в реализации и собранная «по-плейоффному» дружина Эркки Вестерлунда — в материале «Реального времени».

Второе место «Салавата» имени регламента КХЛ

Благодаря особенностям регламента КХЛ уфимский «Салават», по набранным очкам занимающий лишь 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, за счет лидерства в своем дивизионе закрепился на второй строчке «конфы». «Ак Барс» также к последнему матчу «регулярки» уже обеспечил себе первое место на Востоке, что хоккейные эксперты и даже болельщики из числа тех, кто «в теме», прогнозировали еще перед стартом сезона. Как и на Западе, где выступают обласканные лигой СКА и ЦСКА. Спортивная конкуренция покинула КХЛ, как выяснилось, для того, чтобы сборная России со скрипом побеждала национальную команду Германии в слабейшем за всю историю хоккейном олимпийском турнире.

Венчающее «регулярку» «зеленое дерби», таким образом, спортивного значения уже не имело, так что нам предстояло в очередной раз убедиться в том, что для Уфы встреча с Казанью — как «вещь в себе», значит гораздо больше, чем для татарстанской стороны. Например, шведский легионер «Ак Барса» Антон Ландер в интервью клубному сайту признал, что рассматривает отчетный матч лишь сквозь призму личной встречи с Линусом Умарком из «Салавата». А про дерби — только вскользь.

Антон Ландер признал, что рассматривает отчетный матч лишь сквозь призму личной встречи с Линусом Умарком. Фото ak-bars.ru



«Забыть о «регулярке» и сконцентрироваться на плей-офф»

— Мы с Линусом хорошие друзья и давно друг друга знаем. Он отличный игрок, очень техничный и талантливый. Но когда мы играем друг против друга, я забываю о наших отношениях. Мне хочется победить.

— «Ак Барс» выиграл Восточную конференцию и набрал 100 очков. Что это значит для вас?

— Конечно, значит многое. Иначе зачем бы мы играли на победу в каждом матче? Сезон пролетел моментально. Мы хотели победить в конференции. Но сейчас рано думать о плей-офф, так как впереди матч с «Салаватом Юлаевым». Это важная игра для всех нас, мы хотим победить. Ну а потом забыть о «регулярке» и сконцентрироваться на плей-офф, — заявил форвард.

Гораздо интереснее было проследить за турнирной развязкой в первой восьмерке и, как следствие, тем, кто достанется в первом раунде плей-офф «Салавату» и «Ак Барсу». Также интересно было вчера понаблюдать за очным противостоянием двух полных тезок — Владимиров Ткачевых, которые являются лидерами своих команд. Разница лишь в том, что в Казани Ткачев давно, и является де-юре собственным воспитанником, тогда как уфимский перешел в «Салават» по ходу сезона из «Адмирала», но сумел быстро освоиться в Башкортостане, набрав уже 9 (4+5) очков в 11 матчах. А его шайба в ворота «Сочи» в прошлой игре стала уже 18-й в сезоне, если учитывать голы за «Адмирал».

Без Гарипова и Зарипова

Зинэтула Билялетдинов в последней игре «регулярки» несколько удивил, неожиданно выпустив на позиции вратаря Александра Шарыченкова. Добавит ли такое решение уверенности номинально «первому номера» «Ак Барса» Эмилю Гарипову, непонятно. Справедливости ради отметим, что разделение на первые-вторые номера в казанском клубе нынче больше условное, поскольку голкиперы примерно одного уровня.

Зинэтула Билялетдинов неожиданно выпустил на позиции вратаря Александра Шарыченкова

Вторая «неожиданность» вряд ли могла кого-то удивить. Отсутствие в заявке на важный матч Даниса Зарипова было предсказуемо: все же возрастной хоккеист ощутимо сдал по сравнению с прошлым сезоном. Мастерство и опыт, естественно, при нем, но ноги уже не поспевают за мыслью. В любой другой команде (кроме СКА и ЦСКА) это не помешало бы Данису много играть, но в «Ак Барсе» насыщенный «ростер», и у Билла богатый выбор исполнителей.

Батыршин на исходе стартовых 5 минут оставил свою команду в меньшинстве. Казанцы, тем не менее, чуть не забили — Клинкхаммер не сумел реализовать бросок в ближний угол после передачи Ткачева. Хозяева же не смогли в большинстве даже толком закрепиться в чужой зоне. Зато им удалось открыть счет в равных составах — банальный кистевой бросок от синей линии стал откровением для Шарыченкова, 1:0. Отметим, что очко за результативную передачу здесь заработал лидер атак «Салавата» Линус Умарк. Этот швед является настоящей грозой «Ак Барса», вчерашняя голевая передача стала 21-м (6+14) очком скандинава в матчах против казанцев.

«Зеленое дерби» без турнирной мотивации «Ак Барсу» неинтересно

Чуть позже Ярославу Косову досталось по лицу клюшкой от форварда «Салавата» Энвера Лисина. «Барсы» были близки к успешной реализации большинства — гости намертво заперли хозяев в зоне. Но Ландер из выгодной ситуации махнул мимо шайбы, а Азеведо не попал в открытый угол ворот после выверенной диагонали под бросок. А вот в равных составах хоккеисты «Салавата» действовали, пожалуй, острее. Как следствие, шайба Ильи Зубова «в раздевалку» за 8 секунд до конца периода выглядела логичной — 2:0. Очередной голевой пас в этой атаке записал на свой счет Умарк. А Александр Бурмистров отметился «привозом», отдав шайбу сопернику.

Все-таки невооруженным взглядом видна была разница в настрое на матч у команд. Мы уже отмечали, что без турнирной мотивации «зеленое дерби» особого энтузиазма у «Ак Барса» никогда не вызывало. При всем при этом казанцы в первом периоде двукратно перебросали оппонента. Только вот результата это не принесло. В этой игре отлично сыграл голкипер хозяев Иван Налимов, который признался, что это было его первое «зеленое дерби» в карьере».

— Сегодня был хороший матч, я впервые участвовал в «зеленом дерби». Хорошо играли, выиграли по игре, поэтому все замечательно, — сказал он.



— Как атмосфера «зеленого дерби»?

— Это больше для болельщиков. Уже перед игрой ребята говорили: «У нас дерби», а для меня, на самом деле, каждый матч одинаковый. Просто выходишь, отражаешь броски и больше ничем себе голову не забиваешь.



— Сегодня «Ак Барс» нанес 54 броска в створ. Насколько комфортно себя чувствовали?

— Комфортно. Я, наоборот, люблю, когда много бросают. Ребята в основном отодвигали их от ворот, поэтому они бросали издалека, и не было так тяжело. Мне больше нравится играть, когда ты постоянно в тонусе, в игре.





Невооруженным взглядом видна была разница в настрое на матч у команд

«Дыр-дыр» и прорыв Солодухина

На старте второго периода Александр Гончаров приобнял форварда «Ак Барса» Станислава Галиева и оставил «куниц» в меньшинстве. Как и в первой попытке в стартовой 20-минутке, казанцы хорошо двигали шайбу в чужой зоне, но до завершающего броска дело не дошло. А вот третью попытку казанцы все же использовали. Хозяева обеспечили это большинство «Ак Барсу» умышленным выбросом шайбы за пределы площадки в исполнении Гончарова. Ландер мощно щелкнул от синей линии, а Иржи Секач на пятаке со второй попытки «заковырял» шайбу во владения Налимова — 2:1. Этот гол будто сбросил невидимые путы с ног казанцев. Буквально через пару минут «барсы» улетели в контратаку «3 в 2». Бурмистров диагональю нашел Лукоянова, и Артем в касание перевел игровой снаряд в верхний угол — 2:2.

Открытый хоккей подхватили «куницы» и тут же вновь вышли вперед. Это Вячеслав Солодухин забросил первую для себя шайбу в последних 22 матчах — 3:2. Очень тяжело даются голы форварду, который до перехода в «Салават» также «радовал» безголевыми сериями болельщиков «Ак Барса».

«Салават» реализовал невынужденные ошибки

Третий период начался спокойнее, чем два предыдущих. Казанцы не слишком стремились в атаку, а «Салават» хладнокровно играл по счету. Размеренное течение матча освежило удаление в составе «Ак Барса» за ошибку на смене и игру вшестером. Любопытно, как хитро сыграл в этом эпизоде Хартикайнен, который немного заблокировал казанца, ехавшего на смену. Череда глупых удалений «барсов» на этом не закончилась. Косов небрежно выбросил шайбу из зоны за пределы площадки и оставил свою команду втроем против пятерки. Хозяева своим шансом воспользовались: Бурдасов броском сходу замкнул диагональ — 4:2.

— Володя здорово отдал наконец-то, а то в предыдущих играх он мне какие-то «котлеты» кидал через зону. Сейчас он отдал хороший пас, и я попал. Хотелось бы посвятить эту победу и гол Станиславу Юрьевичу Шадрину, который вчера умер после продолжительной болезни. Это легенда челябинского тренерского цеха, у него много хороших воспитанников, — так прокомментировал свой успех после игры автор победной шайбы.



— После того, как «Ак Барс» сравнял счет, в чем сумели добавить и вырвать победу?

— Просто продолжали верить и играть в тот же хоккей. Ребята вовремя забили. Считаю, что здорово команда сыграла. Да, может быть, проспали начало, «Ак Барс» был немного активнее, но мы все равно забили два быстрых гола. После товарищеской игры с «Нефтехимиком» я же обещал болельщикам, что будет другая команда, так оно и вышло, мы выиграли две игры.

«Салават», выиграв «зеленое дерби», подходит к матчам Кубка Гагарина в приподнятом настроении



В целом исход вчерашнего матча при равной игре решили невынужденные ошибки «Ак Барса», что, конечно же, тревожит перед плей-офф. После матча Зинэтула Билялетдинов говорил практически то же самое.

— После наших нелепых ошибок нам забивали шайбы. Нужно будет все это поправить и уже готовиться к плей-офф, — заявил он журналистам.

— Как вам реализация моментов, из 54 бросков только два гола?

— Соперник играл хорошо в обороне и вратарская позиция сработала удачно. Нам есть над чем работать.



«Салават», напротив, выиграв «зеленое дерби», подходит к матчам Кубка Гагарина в приподнятом настроении. В конце «регулярки» прошлого сезона казанцы также проиграли в Уфе две шайбы (1:3). Зато в плей-офф, по сути, без шансов вынесли «Салават». Казанским болельщикам после вчерашней игры только и остается, что уповать на хорошие приметы.

Артур Халилуллов, Дмитрий Слезин, фото hcsalavat.ru