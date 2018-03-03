Видеоопрос: «Что, по-вашему мнению, нужно сделать после перестрелки в Борисково?»
27 февраля в подъезде одного из многоквартирных домов казанского поселка Борисково произошла перестрелка. При попытке обезвредить стрелявшего погиб спецназовец, был ранен участковый. Убитый на месте стрелок Александр Петров ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за пьянство и хулиганство, но при этом имел разрешение на оружие.
«Что, по-вашему мнению, нужно сделать, чтобы подобные инциденты не повторялись?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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