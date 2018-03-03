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Видеоопрос: «Что, по-вашему мнению, нужно сделать после перестрелки в Борисково?»

07:00, 03.03.2018 16
Видеоопрос: «Что, по-вашему мнению, нужно сделать после перестрелки в Борисково?»

27 февраля в подъезде одного из многоквартирных домов казанского поселка Борисково произошла перестрелка. При попытке обезвредить стрелявшего погиб спецназовец, был ранен участковый. Убитый на месте стрелок Александр Петров ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за пьянство и хулиганство, но при этом имел разрешение на оружие.

«Что, по-вашему мнению, нужно сделать, чтобы подобные инциденты не повторялись?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
комментарии 16

комментарии

  • Анонимно 03 марта
    Да ничего. Такие случаи будут уж всегда.
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  • Анонимно 03 марта
    Оружия не выдавать, запретить!
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    Анонимно 03 марта
    Ну что за маразм? Просто следить за теми, кому выдали
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  • Анонимно 03 марта
    Все оружие населения , кроме травматов, хранить в Росгвардии и выдавать непосредственно перед охотой. Все справки психиатров и характеристики не спасут от эксцессов, который может случиться неожиданно.
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    Анонимно 03 марта
    А почему же в США не так? Хоть там оружия на порядок больше
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  • Анонимно 03 марта
    Ножи тоже там хранить, выдавать перед ужином за один час - применение для готовки. Вот когда сдавать - вопрос: перед приемом еды или после уже сложнее (нужен ещё один опрос)
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  • Анонимно 03 марта
    К каждому человеку приставить своего ФСБшника...
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    Анонимно 03 марта
    А вы уверены что уже не так?
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    Анонимно 03 марта
    Тогда почему же эта перестрелка произошла?
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    Анонимно 03 марта
    Его фсбшник был в отпуске
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    Анонимно 03 марта
    Не слишком ли цинично?
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  • Анонимно 03 марта
    Только не надо напирать и набрасываться на законопослушных владельцев оружия, изображая бурную деятельность. И жаль жильцов того подъезда, которые оказались в положении беззащитных кроликов. Никто не приоткрыл дверь и не пристрелили преступника. Видели простреленный замок- ещё бы немного, и жертв могло быть больше..
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    Анонимно 03 марта
    Даже если бы и было оружие, люди бояться стрелять. Ведь после этого они сядут надолго
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  • Анонимно 03 марта
    Поймите такие ситуации переодически будут происходить, вопрос не в этом....вопрос в том как эти ситуации будут решаться,и если это будет решаться как на ул. Авангардной грош цена нашей правохранительной системе и позор!!!
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    Анонимно 03 марта
    Они не ясновидящие и не могли знать что так будет
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  • Анонимно 04 марта
    Оружие гражданским разрешить, ничего страшного в этом нет. Зато чиновничьего пофигизма и ангажированных судей, принимающих нужный вердикт нужным людям поубавится, а также всякого рода аферистов и кидал не будет, они просто растворяться как класс. А то кто-то честно и законопослушно ездит, работает, живёт, а какая-то Госдума принимает закон о запрете гаишникам ареста пьяного в стельку судьи и не важно, что этот бухой судья может задавить ваших детей, ваших родственников, Вас... Запрет на оружие гражданским лоббируют те, кто боится за свою безнаказанность и не надо слушать их сказки, о том что будут гибнуть простые и непричастные люди, в РФ в ДТП погибает намного больше непричастных!!!
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