Видеоопрос: «Что, по-вашему мнению, нужно сделать после перестрелки в Борисково?»

27 февраля в подъезде одного из многоквартирных домов казанского поселка Борисково произошла перестрелка. При попытке обезвредить стрелявшего погиб спецназовец, был ранен участковый. Убитый на месте стрелок Александр Петров ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за пьянство и хулиганство, но при этом имел разрешение на оружие.