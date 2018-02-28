Переживший разборки в казанском Бронксе: «Хотел помочь, а в меня самого чуть не выстрелили!»
Утром жители злополучного дома 187 на Авангардной боялись выходить из подъезда
Ночная перестрелка в Борисково может стать поводом для расследования действий сотрудников Росгвардии из отдела лицензионно-разрешительной работы. Нужно разобраться, каким образом стрелок Петров, ранее неоднократно привлекавший к административной ответственности за пьянство и хулиганство, смог сохранить разрешение на оружие. Новые подробности с места ЧП — в материале «Реального времени».
Следы выстрелов на стенах
Утром в подъезде многоэтажки на Авангардной не работал лифт. Следы перестрелки заметны как минимум до седьмого этажа: всюду на стенах, как и на некоторых дверях, выбоины от пуль, на полу — стреляные гильзы. Следы крови после ночного происшествия еще не убрали, утром они оставались не только на полу, стенах, но и на дверях квартир пятого этажа. Квартира, в которой от разъяренного мужа пыталась укрыться его жена с детьми, осталась без двери. Проем завешен тряпкой и перегорожен фанерой. Выглянувший из-за нее мужчина отказался отвечать на любые вопросы. Похоже, это был хозяин квартиры Афанасьев — брат жены стрелка Александра Петрова.
Ночью, по словам людей, аварийные службы отключали газ, чтобы избежать его взрыва при беспорядочной стрельбе. Многие жители оказались не готовы рассказывать о случившемся, уточняя только, что слышали выстрелы и было страшно. Одна женщина в разговоре с соседями призналась, что слышала «хлопки», но даже не подумала, что это могут быть выстрелы, поэтому и не встревожилась.
Соседи соглашались: далеко не сразу поняли, что началась перестрелка, думали, что человеку (Александру Петрову, — прим. ред.) нужна помощь.
— Я его видел. Пьяный или нет, не понял, разве тут разберешь. Я услышал около лифта какие-то звуки странные, как хлопки или толчки, думал, нужно помочь, может, в лифте кто застрял, — делится жилец с четвертого этажа. — Хотел ведь как лучше, помочь, а в меня самого чуть не выстрелили!
По словам выжившего, он вышел из квартиры, поднялся на шестой этаж и увидел стрелка около лифта: «А у него в руках ружье, наводит на меня. За мной жена идет, дети еще туда-сюда бегают. Начал стрелять в меня, не попал, я ушел в квартиру. Нужно было обезвредить, а как? Если ранят или убьют меня, а у меня дети, жена?!»
Мужчина добавил, что нападавшего видел первый раз, здесь он не живет и никогда сюда не приходил. Насчет его жены и брата тоже ничего не пояснил: «Соседей своих не знаем, с кем живем, кто кому кем приходится. Сегодня одни, завтра другие живут, потом удивляемся, кто начал стрельбу».
Боимся выходить из дома
Напомним, вечер 27 февраля для жителей дома 187 на улице Авангардной выдался непростым: во втором подъезде мужчина начал стрельбу из охотничьего карабина, первые сообщения о ЧП стали появляться в соцсетях около девяти вечера. Позже стало известно, что стрелять еще в 19.40 начал 36-летний Александр Петров, которого не раз замечали как любителя выпить. Не так давно он получал 10 суток административного ареста за хулиганство, заявление в полицию на него написала жена.
Убил спецназовца Росгвардии Дениса Иванченко, ранил оперативника Эльдара Тухватуллова и жильца с пятого этажа Дениса Бандукова — тот пошел покурить в подъезд, потому что на балконе было холодно. И тут этажом выше раздался первый выстрел. Со слов Люции Галиевой, родственницы Бандукова, Денис крикнул: «Что там такое, начал подниматься по лестнице, как человек сверху подстрелил его через пролет дробью — раздробил плечо и руку. Он бросился бежать, крикнул жене: «Закрывай!», и едва та закрыла, как кто-то с силой стукнул по железной двери тамбура. Скорая приехала быстро. Но к истекающему кровью Денису в подъезд, где стреляют, врачей не пустили. Лишь когда удалось заблокировать Петрова на шестом этаже, полицейские и ОМОН на носилках вынесли к врачам двух раненых.
А дальше, по официальной версии, Петров покончил с собой. Впрочем, в МВД формулируют иначе: «Был обезврежен при задержании». Иначе говоря — застрелен.
Ночью дом и прилегающая территория сразу же были оцеплены, силовики не подпускали гражданских ближе 100—150 метров. Местные не могли пройти дворами даже в соседние дома и вместе с прибывшими зеваками ждали финала. Что именно происходит, никто толком не знал. Обсуждали две народные версии. Первая: мол, Петров застал жену с любовником и всех расстрелял. Вторая: стрельбу по своим начал сотрудник полиции. Ведь на первом этаже многоэтажки расположен ОП «Промышленный».
Оцепление с территории убрали лишь ближе к 4 утра. Хотя спецоперация была завершена еще до полуночи. Причем после смерти Петрова полицейские долгое время считали, что у него мог быть сообщник, забаррикадировавшийся за обстрелянной дверью квартиры. Позже выяснилось — там прятались трое детей Петровых, их мать, ее брат Афанасьев и сестра с мужем.
«Да, слышала стрельбу, весь двор оцепили, но мы уже дома были. Было, конечно, не по себе», — не может отойти от шока жительница первого подъезда дома 187. «Подруга тут живет, боится выходить. Я в другом доме живу. Вот встречаю, чтобы вместе идти, боится даже из дома выходить», — признается другая женщина.
Откуда у опасного водителя право на оружие?
Уже известно, что устроивший в Казани стрельбу Александр Петров регулярно получал административные взыскания за хулиганство с распитием спиртного в общественных местах. Имел десятки неоплаченных штрафов и кредитов, по некоторым данным, в 2017 году был лишен прав с пометкой «опасный водитель».
В то же время источники «Реального времени» утверждают, что у Петрова было разрешение на оружие, и полагают, что Следком по результатам расследования трагедии даст оценку действиям сотрудников службы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Ведь совершенно непонятно, каким образом пьяница и дебошир смог сохранить разрешение на оружие. На этот вопрос «Реального времени» в региональном управлении Росгвардии пока не ответили.
В ходе обыска у Петровых дома силовики нашли целый арсенал огнестрельного оружия.
На допросе жена покойного стрелка Петрова рассказала, что последние 5—6 лет стабильного заработка у мужа не было. Перебивался подработками. Недолго работал в «Банке Казани», потом еще в одном кредитном учреждении. На какой должности — женщина не помнит. Зато хорошо помнит, как муж потреблял водку с таблетками феназепама, и как бил ее. Заявлений в полицию не подавала.
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