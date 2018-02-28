Переживший разборки в казанском Бронксе: «Хотел помочь, а в меня самого чуть не выстрелили!»

Утром жители злополучного дома 187 на Авангардной боялись выходить из подъезда

Фото: Юлия Косолапкина

Ночная перестрелка в Борисково может стать поводом для расследования действий сотрудников Росгвардии из отдела лицензионно-разрешительной работы. Нужно разобраться, каким образом стрелок Петров, ранее неоднократно привлекавший к административной ответственности за пьянство и хулиганство, смог сохранить разрешение на оружие. Новые подробности с места ЧП — в материале «Реального времени».

Следы выстрелов на стенах

Утром в подъезде многоэтажки на Авангардной не работал лифт. Следы перестрелки заметны как минимум до седьмого этажа: всюду на стенах, как и на некоторых дверях, выбоины от пуль, на полу — стреляные гильзы. Следы крови после ночного происшествия еще не убрали, утром они оставались не только на полу, стенах, но и на дверях квартир пятого этажа. Квартира, в которой от разъяренного мужа пыталась укрыться его жена с детьми, осталась без двери. Проем завешен тряпкой и перегорожен фанерой. Выглянувший из-за нее мужчина отказался отвечать на любые вопросы. Похоже, это был хозяин квартиры Афанасьев — брат жены стрелка Александра Петрова.

Ночью, по словам людей, аварийные службы отключали газ, чтобы избежать его взрыва при беспорядочной стрельбе. Многие жители оказались не готовы рассказывать о случившемся, уточняя только, что слышали выстрелы и было страшно. Одна женщина в разговоре с соседями призналась, что слышала «хлопки», но даже не подумала, что это могут быть выстрелы, поэтому и не встревожилась.

Следы крови после ночного происшествия еще не убрали, утром они оставались не только на полу, стенах, но и на дверях квартир пятого этажа



Соседи соглашались: далеко не сразу поняли, что началась перестрелка, думали, что человеку (Александру Петрову, — прим. ред.) нужна помощь.

— Я его видел. Пьяный или нет, не понял, разве тут разберешь. Я услышал около лифта какие-то звуки странные, как хлопки или толчки, думал, нужно помочь, может, в лифте кто застрял, — делится жилец с четвертого этажа. — Хотел ведь как лучше, помочь, а в меня самого чуть не выстрелили!

По словам выжившего, он вышел из квартиры, поднялся на шестой этаж и увидел стрелка около лифта: «А у него в руках ружье, наводит на меня. За мной жена идет, дети еще туда-сюда бегают. Начал стрелять в меня, не попал, я ушел в квартиру. Нужно было обезвредить, а как? Если ранят или убьют меня, а у меня дети, жена?!»

Мужчина добавил, что нападавшего видел первый раз, здесь он не живет и никогда сюда не приходил. Насчет его жены и брата тоже ничего не пояснил: «Соседей своих не знаем, с кем живем, кто кому кем приходится. Сегодня одни, завтра другие живут, потом удивляемся, кто начал стрельбу».

Квартира, в которой от разъяренного мужа пыталась укрыться его жена с детьми, осталась без двери



Боимся выходить из дома

Напомним, вечер 27 февраля для жителей дома 187 на улице Авангардной выдался непростым: во втором подъезде мужчина начал стрельбу из охотничьего карабина, первые сообщения о ЧП стали появляться в соцсетях около девяти вечера. Позже стало известно, что стрелять еще в 19.40 начал 36-летний Александр Петров, которого не раз замечали как любителя выпить. Не так давно он получал 10 суток административного ареста за хулиганство, заявление в полицию на него написала жена.

Убил спецназовца Росгвардии Дениса Иванченко, ранил оперативника Эльдара Тухватуллова и жильца с пятого этажа Дениса Бандукова — тот пошел покурить в подъезд, потому что на балконе было холодно. И тут этажом выше раздался первый выстрел. Со слов Люции Галиевой, родственницы Бандукова, Денис крикнул: «Что там такое, начал подниматься по лестнице, как человек сверху подстрелил его через пролет дробью — раздробил плечо и руку. Он бросился бежать, крикнул жене: «Закрывай!», и едва та закрыла, как кто-то с силой стукнул по железной двери тамбура. Скорая приехала быстро. Но к истекающему кровью Денису в подъезд, где стреляют, врачей не пустили. Лишь когда удалось заблокировать Петрова на шестом этаже, полицейские и ОМОН на носилках вынесли к врачам двух раненых.

А дальше, по официальной версии, Петров покончил с собой. Впрочем, в МВД формулируют иначе: «Был обезврежен при задержании». Иначе говоря — застрелен.

Ночью дом и прилегающая территория сразу же были оцеплены, силовики не подпускали гражданских ближе 100—150 метров. Местные не могли пройти дворами даже в соседние дома и вместе с прибывшими зеваками ждали финала. Что именно происходит, никто толком не знал. Обсуждали две народные версии. Первая: мол, Петров застал жену с любовником и всех расстрелял. Вторая: стрельбу по своим начал сотрудник полиции. Ведь на первом этаже многоэтажки расположен ОП «Промышленный».

Оцепление с территории убрали лишь ближе к 4 утра. Хотя спецоперация была завершена еще до полуночи. Причем после смерти Петрова полицейские долгое время считали, что у него мог быть сообщник, забаррикадировавшийся за обстрелянной дверью квартиры. Позже выяснилось — там прятались трое детей Петровых, их мать, ее брат Афанасьев и сестра с мужем.



Следы перестрелки заметны как минимум до седьмого этажа: всюду на стенах, как и на некоторых дверях, выбоины от пуль



«Да, слышала стрельбу, весь двор оцепили, но мы уже дома были. Было, конечно, не по себе», — не может отойти от шока жительница первого подъезда дома 187. «Подруга тут живет, боится выходить. Я в другом доме живу. Вот встречаю, чтобы вместе идти, боится даже из дома выходить», — признается другая женщина.



Откуда у опасного водителя право на оружие?

Уже известно, что устроивший в Казани стрельбу Александр Петров регулярно получал административные взыскания за хулиганство с распитием спиртного в общественных местах. Имел десятки неоплаченных штрафов и кредитов, по некоторым данным, в 2017 году был лишен прав с пометкой «опасный водитель».

В то же время источники «Реального времени» утверждают, что у Петрова было разрешение на оружие, и полагают, что Следком по результатам расследования трагедии даст оценку действиям сотрудников службы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Ведь совершенно непонятно, каким образом пьяница и дебошир смог сохранить разрешение на оружие. На этот вопрос «Реального времени» в региональном управлении Росгвардии пока не ответили.

В ходе обыска у Петровых дома силовики нашли целый арсенал огнестрельного оружия.



На допросе жена покойного стрелка Петрова рассказала, что последние 5—6 лет стабильного заработка у мужа не было. Перебивался подработками. Недолго работал в «Банке Казани», потом еще в одном кредитном учреждении. На какой должности — женщина не помнит. Зато хорошо помнит, как муж потреблял водку с таблетками феназепама, и как бил ее. Заявлений в полицию не подавала.

