Сборная Швейцарии
Участие на чемпионатах мира
Швейцарцы участвуют в отборочных раундах к чемпионату мира с момента проведения самого первого из них. Но несмотря на это в их истории имеется отрезок почти в 30 лет, когда сборная никак не могла пройти сито отбора на финальный этап первенства мира. Начиная с 2006-го года Швейцария является постоянным участником мундиаля и в Россию едут уже в качестве своеобразной «темной лошадки», способной преподнести определенные сюрпризы.
Отборочную кампанию на пути к чемпионату мира швейцарцы прошли достаточно успешно, но даже победа над Португалией и 27 очков не позволили подопечным Владимира Петковича выйти с первого места. Португальцы благодаря ответной победе и разнице забитых и пропущенных мячей оказались выше в таблице, закинув тем самым Швейцарию в стыковые игры. Там швейцарцы столкнулись с североирландской сборной, которую одолели лишь после гола с сомнительного пенальти.
|ГОД
|И
|В
|Н
|П
|М
|ИТОГ
|1934
|2
|1
|0
|1
|5:5
|1/4
|1938
|2
|1
|0
|1
|5:5
|1/4
|1950
|3
|1
|1
|1
|4:6
|3-е место в группе
|1954
|3
|1
|0
|2
|11:11
|1/4
|1962
|3
|0
|0
|3
|3:5
|4-е место в группе
|1966
|3
|0
|0
|3
|1:9
|4-е место в группе
|1994
|4
|1
|1
|2
|5:7
|1/8
|2006
|4
|2
|1
|1
|4:0
|1/8
|2010
|3
|1
|1
|1
|1:1
|3-е место в группе
|2014
|4
|2
|0
|2
|7:7
|1/8
|Итого
|31
|10
|4
|17
|46:56
|-
Главный тренер и лучший игрок
Возглавляет швейцарскую дружину Владимир Петкович, имеющий сразу тройное гражданство. Специалист до работы со сборной Швейцарии несколько сезонов проработал в итальянском «Лацио», где успел стать обладателем Кубка страны. Под его руководством швейцарцы уже выходили в финальную часть крупного турнира. На Евро-2016 подопечные Петковича вышли из группы, но споткнулись об поляков. Сейчас на чемпионат мира едет практически та же команда, а значит стоит ожидать как минимум повторения, а как максиму даже улучшения результата.
Относительно главной звезды есть большие вопросы. Еще недавно Швейцария не могла похвастать своими игроками в ведущих первенствах Европы, а сейчас почти каждый из них представляет ту или иную зарубежную команду. Однако при этом они остаются средними по европейским меркам футболистами и выделить кого-то одного из этой сборной довольно сложно. Хотя в каждой из линий у них есть свой «босс». Например, в обороне — это защитник «Ювентуса» Лихтштайнер, а в полузащите Шакири.
Ориентировочные составы: Зоммер – Лихтштайнер, Аканжи, Шер, Родригес – Джака, Закария – Шакири, Джемаили, Мехмеди – Сеферович
Где будет базироваться и в каких городах выступать
Сборная Швейцарии буквально шокировало общественность своим выбором тренировочной базы. Команда на период нахождения в России будет базироваться в Тольятти, где условия не только не самые шикарные, но даже по местонахождению и климатическим нормам явно хуже, чем, например, в том же Ростове-на-Дону. К тому же открывать им для себя мундиаль именно в Ростове, матчем с Бразилией. После этого будут далекий Калининград (матч с Сербией) и Нижний Новгород (матч с Коста-Рикой).
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