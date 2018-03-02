Сборная Швейцарии

Участие на чемпионатах мира

Швейцарцы участвуют в отборочных раундах к чемпионату мира с момента проведения самого первого из них. Но несмотря на это в их истории имеется отрезок почти в 30 лет, когда сборная никак не могла пройти сито отбора на финальный этап первенства мира. Начиная с 2006-го года Швейцария является постоянным участником мундиаля и в Россию едут уже в качестве своеобразной «темной лошадки», способной преподнести определенные сюрпризы.

Отборочную кампанию на пути к чемпионату мира швейцарцы прошли достаточно успешно, но даже победа над Португалией и 27 очков не позволили подопечным Владимира Петковича выйти с первого места. Португальцы благодаря ответной победе и разнице забитых и пропущенных мячей оказались выше в таблице, закинув тем самым Швейцарию в стыковые игры. Там швейцарцы столкнулись с североирландской сборной, которую одолели лишь после гола с сомнительного пенальти.

ГОД И В Н П М ИТОГ 1934 2 1 0 1 5:5 1/4

1938 2 1 0 1 5:5 1/4

1950 3 1 1 1 4:6 3-е место в группе 1954 3 1 0 2 11:11 1/4 1962 3 0 0 3 3:5 4-е место в группе

1966 3 0 0 3 1:9 4-е место в группе 1994 4 1 1 2 5:7 1/8 2006 4 2 1 1 4:0 1/8 2010 3 1 1 1 1:1 3-е место в группе 2014 4 2 0 2 7:7 1/8 Итого 31 10 4 17 46:56 -





Главный тренер и лучший игрок

Возглавляет швейцарскую дружину Владимир Петкович, имеющий сразу тройное гражданство. Специалист до работы со сборной Швейцарии несколько сезонов проработал в итальянском «Лацио», где успел стать обладателем Кубка страны. Под его руководством швейцарцы уже выходили в финальную часть крупного турнира. На Евро-2016 подопечные Петковича вышли из группы, но споткнулись об поляков. Сейчас на чемпионат мира едет практически та же команда, а значит стоит ожидать как минимум повторения, а как максиму даже улучшения результата.

Относительно главной звезды есть большие вопросы. Еще недавно Швейцария не могла похвастать своими игроками в ведущих первенствах Европы, а сейчас почти каждый из них представляет ту или иную зарубежную команду. Однако при этом они остаются средними по европейским меркам футболистами и выделить кого-то одного из этой сборной довольно сложно. Хотя в каждой из линий у них есть свой «босс». Например, в обороне — это защитник «Ювентуса» Лихтштайнер, а в полузащите Шакири.

Ориентировочные составы: Зоммер – Лихтштайнер, Аканжи, Шер, Родригес – Джака, Закария – Шакири, Джемаили, Мехмеди – Сеферович



Где будет базироваться и в каких городах выступать

Сборная Швейцарии буквально шокировало общественность своим выбором тренировочной базы. Команда на период нахождения в России будет базироваться в Тольятти, где условия не только не самые шикарные, но даже по местонахождению и климатическим нормам явно хуже, чем, например, в том же Ростове-на-Дону. К тому же открывать им для себя мундиаль именно в Ростове, матчем с Бразилией. После этого будут далекий Калининград (матч с Сербией) и Нижний Новгород (матч с Коста-Рикой).