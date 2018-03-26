Как нижегородский бизнес полюбил занимать в валюте и нарушать платежную дисциплину
Обзор ситуации с кредитами юридических лиц в Нижегородской области
«Реальное время» вновь анализирует ситуацию с кредитованием юридических лиц в регионах Приволжского федерального округа. Не так давно выходили материалы о Татарстане и Башкортостане, а сегодня мы проанализируем третий важный регион округа — Нижегородскую область. В отличие от двух предыдущих регионов, здесь заметен растущий интерес к кредитам в валюте, а вот ситуация с просроченной задолженностью выглядит довольно печально.
Нижегородская область «подсела» на валюту и растит долю просрочки
Согласно данным аналитической службы «Реального времени», юридические лица, зарегистрированные в Нижегородской области, в 2017 году получили кредитов на общую сумму 763 млрд рублей. Это довольно высокий результат, заметно больше башкирского (606 млрд рублей), но значительно меньше татарстанского (2,125 трлн рублей). При этом в Нижегородской области год от года результат меняется незначительно — к примеру, в 2017-м он вырос лишь на 4,2%, а за четыре последних года снизился на 0,8%. В том же Башкортостане показатель за год вырос на треть.
Отметим, что в Нижегородской области довольно стабилен показатель доли кредитов юридических лиц в рублях. В 2013—2016 годах он составлял 96—98%, к 2017 году снизился до 91%. Вероятно, сказывается тут относительная стабилизация курса рубля. Впрочем, такая стабильность заметна лишь по показателю доли рублевых кредитов в общем объеме выданных кредитов. При этом выдача непосредственно кредитов в иностранной валюте и драгоценных металлах за год показала значительный рост — почти в пять раз, с 13,9 до 68,3 млрд рублей. За 4 года тот же показатель вырос в два раза.
Задолженность нижегородских юрлиц за год в 2,5 раза превысила объем кредитов — на 10,2%, с 330 до 364 млрд рублей. За 4 года показатель вырос на 9,4%, а пиковым годом как по объему задолженности (403 млрд рублей), так и по объему полученных кредитов (786 млрд рублей) стал 2014 год, когда в стране начался экономический кризис.
Что интересно, несмотря на сравнимые с Башкортостаном показатели объемов выдачи кредитов и задолженности по ним, в Нижегородской области довольно велика доля просрочки. В 2017 году она составила 5,7%, увеличившись в два раза за четыре года. Для сравнения: в Башкортостане на данный момент доля просроченной задолженности составляет всего 2,5%, а в Татарстане — 3,1%.
Кредиты, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
|Дата
|Объем
|Задолженность
|Всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|Всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|в том числе просроченная
|Всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|Доля просроченной задолженности
|01.01.2018
|763.457
|695.173
|68.284
|363.728
|334.074
|29.654
|20.623
|20.613
|11
|5,7%
|01.01.2017
|732.822
|718.918
|13.904
|330.030
|316.680
|13.351
|20.753
|20.530
|223
|6,3%
|01.01.2016
|641.725
|624.754
|16.971
|385.136
|339.210
|45.926
|22.646
|18.831
|3.815
|5,9%
|01.01.2015
|786.307
|759.408
|26.899
|402.758
|360.226
|42.532
|11.929
|11.775
|154
|3,0%
|01.01.2014
|769.320
|736.001
|33.319
|332.449
|300.986
|31.463
|7.658
|7.522
|136
|2,3%
|Изменение за год
|4,2%
|-3,3%
|391,1%
|10,2%
|5,5%
|122,1%
|-0,6%
|0,4%
|-95,1%
|Изменение за 4 года
|-0,8%
|-5,5%
|104,9%
|9,4%
|11,0%
|-5,7%
|169,3%
|174,0%
|-91,9%
Обрабатывающие производства лидируют и наращивают задолженность
Что касается кредитов в рублях, то их объем выдачи в 2017 году сократился на 3,3%, до 695 млрд рублей. За 4 года аналогичный показатель снизился на 5,5% — с 736 млрд рублей.
Самая закредитованная сфера — обрабатывающие производства. В 2017 году предприятия из этой сферы получили кредитов на 194 млрд рублей. За год, однако, этот показатель сильно вырос — на 28,5%, с 272 млрд рублей.
Вторая по величине сфера, компании из которой берут кредиты, — оптовая и розничная торговля. В 2017 году эти предприятия получили кредитов на 143,5 млрд рублей, за год показатель увеличился на 27%.
Как и в случае с Татарстаном и Башкортостаном, стоит отдельно выделить кредиты на завершение расчетов. Их объем сравним с кредитованием обрабатывающих производств: 193 млрд рублей. При этом за год сумма таких кредитов снизилась на 1,6%, а за четыре года увеличилась на 12%.
|Дата
|Объемы кредитования
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|из них:
|обрабатывающие производства
|из них:
|производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство автомобилей
|01.01.2018
|695.173
|909
|134
|194.406
|35.142
|01.01.2017
|718.918
|440
|389
|272.052
|66.857
|01.01.2016
|624.754
|462
|330
|274.901
|141.801
|01.01.2015
|759.408
|978
|280
|229.466
|96.338
|01.01.2014
|736.001
|642
|217
|236.047
|88.352
|Изменение за год
|-3,3%
|106,6%
|-65,6%
|-28,5%
|-47,4%
Те же сферы являются и лидерами по сумме задолженности по кредитам. 123 млрд рублей задолженности приходится на обрабатывающие производства — при общем объеме долгов нижегородских предприятий в 334 млрд рублей. Задолженность за год при этом снизилась на 2,4%.
Аналогичный показатель у оптовой и розничной торговли — 73,8 млрд рублей, за год он вырос на 7,3%. Сейчас этот показатель самый высокий за 5 лет, за исключением 2014 года, когда задолженность равнялась 75,6 млрд рублей. В лидерах по сумме задолженности сфера производства и распределения электроэнергии, газа и воды — 43,5 млрд рублей, снижение за год — на 11,7%.
|Дата
|Задолженность по кредитам
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|из них:
|обрабатывающие производства
|из них:
|производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство автомобилей
|01.01.2018
|334.074
|518
|337
|123.547
|12.351
|01.01.2017
|316.680
|470
|296
|120.600
|9.531
|01.01.2016
|339.210
|504
|337
|134.878
|14.610
|01.01.2015
|360.226
|793
|331
|123.628
|11.339
|01.01.2014
|300.986
|574
|291
|109.383
|10.292
|Изменение за год
|5,5%
|10,2%
|13,9%
|2,4%
|29,6%
Малый и средний бизнес перестает копить долги
Что касается представителей малого и среднего бизнеса, то тут кредитование росло на протяжении 2 лет. В 2017 году сумма кредитов, полученных МСБ, составила 172 млрд рублей. В 2016 году она составляла 145 млрд рублей, в 2015-м — 136 млрд рублей (на 18% меньше). Однако по сравнению с 2014 и 2013 годами показатель значительно снизился. За 4 года снижение составило 22% — тогда МСБ получил кредитов на 219 млрд рублей.
Отметим, что почти все эти кредиты — рублевые. В иностранной валюте и драгметаллах на протяжении 5 лет представители МСБ брали лишь от 0,2% до 0,6% кредитов. Тем не менее 2017 год стал рекордным за это время по объему нерублевых кредитов: 1 млрд в рублевом эквиваленте с годовым ростом более чем в три раза.
Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах
|Дата
|Объем предоставленных кредитов
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|всего
|субъектам малого и среднего предпринимательства
|из них:
|субъектам малого и среднего предпринимательства
|из них:
|субъектам малого и среднего предпринимательства
|из них:
|индивидуальным предпринимателям
|индивидуальным предпринимателям
|индивидуальным предпринимателям
|01.01.2018
|170.515
|13.253
|1.030
|0
|171.544
|13.253
|01.01.2017
|144.495
|8.408
|331
|0
|144.826
|8.408
|01.01.2016
|134.958
|9.972
|567
|8
|135.525
|9.980
|01.01.2015
|187.934
|15.980
|453
|6
|188.387
|15.986
|01.01.2014
|218.021
|19.717
|919
|50
|218.940
|19.767
|Изменение за год
|18,0%
|57,6%
|211,2%
|18,4%
|57,6%
|Изменение за 4 года
|-21,8%
|-32,8%
|12,1%
|-100,0%
|-21,6%
|-33,0%
При этом задолженность предприятий МСБ за год увеличилась на 12% — с 93 до 104 млрд рублей, дойдя до уровня 2014 и 2015 годов. Просроченная же задолженность, напротив, снизилась после рекордных показателей двух прошлых лет — на 10,5% за год, с 14 до 12,6 млрд рублей.
Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах
|Дата
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|всего
|Просроченная задолженность
|субъектов малого и среднего предпринимательства
|из них:
|субъектов малого и среднего предпринимательства
|из них:
|субъектов малого и среднего предпринимательства
|из них:
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|всего
|индивидуальным предпринимателей
|индивидуальным предпринимателей
|индивидуальным предпринимателей
|субъектов малого и среднего предпринимательства
|из них:
|субъектов малого и среднего предпринимательства
|из них:
|субъектов малого и среднего предпринимательства
|из них:
|индивидуальным предпринимателей
|индивидуальным предпринимателей
|индивидуальным предпринимателей
|01.01.2018
|103.687
|12.598
|222
|24
|103.909
|12.622
|12.565
|578
|5
|5
|12.570
|583
|01.01.2017
|92.673
|10.681
|1.472
|52
|94.145
|10.733
|14.032
|1.354
|191
|12
|14.223
|1.366
|01.01.2016
|95.782
|17.403
|1.396
|449
|97.178
|17.852
|14.279
|1.314
|141
|37
|14.420
|1.351
|01.01.2015
|102.160
|19.065
|1.529
|374
|103.689
|19.439
|7.888
|886
|126
|26
|8.014
|912
|01.01.2014
|101.047
|16.698
|1.229
|294
|102.276
|16.992
|3.097
|528
|117
|46
|3.214
|574
|Изменение за год
|11,9%
|17,9%
|-84,9%
|-53,8%
|10,4%
|17,6%
|-10,5%
|-57,3%
|-97,4%
|-58,3%
|-11,6%
|-57,3%
|Изменение за 4 года
|2,6%
|-24,6%
|-81,9%
|-91,8%
|1,6%
|-25,7%
|305,7%
|9,5%
|-95,7%
|-89,1%
|291,1%
|1,6%
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