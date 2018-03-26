Как нижегородский бизнес полюбил занимать в валюте и нарушать платежную дисциплину

Обзор ситуации с кредитами юридических лиц в Нижегородской области

«Реальное время» вновь анализирует ситуацию с кредитованием юридических лиц в регионах Приволжского федерального округа. Не так давно выходили материалы о Татарстане и Башкортостане, а сегодня мы проанализируем третий важный регион округа — Нижегородскую область. В отличие от двух предыдущих регионов, здесь заметен растущий интерес к кредитам в валюте, а вот ситуация с просроченной задолженностью выглядит довольно печально.

Нижегородская область «подсела» на валюту и растит долю просрочки

Согласно данным аналитической службы «Реального времени», юридические лица, зарегистрированные в Нижегородской области, в 2017 году получили кредитов на общую сумму 763 млрд рублей. Это довольно высокий результат, заметно больше башкирского (606 млрд рублей), но значительно меньше татарстанского (2,125 трлн рублей). При этом в Нижегородской области год от года результат меняется незначительно — к примеру, в 2017-м он вырос лишь на 4,2%, а за четыре последних года снизился на 0,8%. В том же Башкортостане показатель за год вырос на треть.

Отметим, что в Нижегородской области довольно стабилен показатель доли кредитов юридических лиц в рублях. В 2013—2016 годах он составлял 96—98%, к 2017 году снизился до 91%. Вероятно, сказывается тут относительная стабилизация курса рубля. Впрочем, такая стабильность заметна лишь по показателю доли рублевых кредитов в общем объеме выданных кредитов. При этом выдача непосредственно кредитов в иностранной валюте и драгоценных металлах за год показала значительный рост — почти в пять раз, с 13,9 до 68,3 млрд рублей. За 4 года тот же показатель вырос в два раза.

Задолженность нижегородских юрлиц за год в 2,5 раза превысила объем кредитов — на 10,2%, с 330 до 364 млрд рублей. За 4 года показатель вырос на 9,4%, а пиковым годом как по объему задолженности (403 млрд рублей), так и по объему полученных кредитов (786 млрд рублей) стал 2014 год, когда в стране начался экономический кризис.

Что интересно, несмотря на сравнимые с Башкортостаном показатели объемов выдачи кредитов и задолженности по ним, в Нижегородской области довольно велика доля просрочки. В 2017 году она составила 5,7%, увеличившись в два раза за четыре года. Для сравнения: в Башкортостане на данный момент доля просроченной задолженности составляет всего 2,5%, а в Татарстане — 3,1%.

Кредиты, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям



Дата Объем Задолженность Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах в том числе просроченная Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах Доля просроченной задолженности 01.01.2018 763.457 695.173 68.284 363.728 334.074 29.654 20.623 20.613 11 5,7% 01.01.2017 732.822 718.918 13.904 330.030 316.680 13.351 20.753 20.530 223 6,3% 01.01.2016 641.725 624.754 16.971 385.136 339.210 45.926 22.646 18.831 3.815 5,9% 01.01.2015 786.307 759.408 26.899 402.758 360.226 42.532 11.929 11.775 154 3,0% 01.01.2014 769.320 736.001 33.319 332.449 300.986 31.463 7.658 7.522 136 2,3% Изменение за год 4,2% -3,3% 391,1% 10,2% 5,5% 122,1% -0,6% 0,4% -95,1% Изменение за 4 года -0,8% -5,5% 104,9% 9,4% 11,0% -5,7% 169,3% 174,0% -91,9%

Обрабатывающие производства лидируют и наращивают задолженность

Что касается кредитов в рублях, то их объем выдачи в 2017 году сократился на 3,3%, до 695 млрд рублей. За 4 года аналогичный показатель снизился на 5,5% — с 736 млрд рублей.

Самая закредитованная сфера — обрабатывающие производства. В 2017 году предприятия из этой сферы получили кредитов на 194 млрд рублей. За год, однако, этот показатель сильно вырос — на 28,5%, с 272 млрд рублей.

Вторая по величине сфера, компании из которой берут кредиты, — оптовая и розничная торговля. В 2017 году эти предприятия получили кредитов на 143,5 млрд рублей, за год показатель увеличился на 27%.

Как и в случае с Татарстаном и Башкортостаном, стоит отдельно выделить кредиты на завершение расчетов. Их объем сравним с кредитованием обрабатывающих производств: 193 млрд рублей. При этом за год сумма таких кредитов снизилась на 1,6%, а за четыре года увеличилась на 12%.

Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам — резидентам и индивидуальным предпринимателям в рублях, по видам экономической деятельности и отдельным направлениям

Дата Объемы кредитования Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: производство и распределение электроэнергии, газа и воды добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей 01.01.2018 695.173 909 134 194.406 35.142 01.01.2017 718.918 440 389 272.052 66.857 01.01.2016 624.754 462 330 274.901 141.801 01.01.2015 759.408 978 280 229.466 96.338 01.01.2014 736.001 642 217 236.047 88.352 Изменение за год -3,3% 106,6% -65,6% -28,5% -47,4%

Те же сферы являются и лидерами по сумме задолженности по кредитам. 123 млрд рублей задолженности приходится на обрабатывающие производства — при общем объеме долгов нижегородских предприятий в 334 млрд рублей. Задолженность за год при этом снизилась на 2,4%.



Аналогичный показатель у оптовой и розничной торговли — 73,8 млрд рублей, за год он вырос на 7,3%. Сейчас этот показатель самый высокий за 5 лет, за исключением 2014 года, когда задолженность равнялась 75,6 млрд рублей. В лидерах по сумме задолженности сфера производства и распределения электроэнергии, газа и воды — 43,5 млрд рублей, снижение за год — на 11,7%.

Задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам — резидентам и индивидуальным предпринимателям в рублях, по видам экономической деятельности и отдельным направлениям использования средств

Дата Задолженность по кредитам Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: производство и распределение электроэнергии, газа и воды добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей 01.01.2018 334.074 518 337 123.547 12.351 01.01.2017 316.680 470 296 120.600 9.531 01.01.2016 339.210 504 337 134.878 14.610 01.01.2015 360.226 793 331 123.628 11.339 01.01.2014 300.986 574 291 109.383 10.292 Изменение за год 5,5% 10,2% 13,9% 2,4% 29,6%

Малый и средний бизнес перестает копить долги



Что касается представителей малого и среднего бизнеса, то тут кредитование росло на протяжении 2 лет. В 2017 году сумма кредитов, полученных МСБ, составила 172 млрд рублей. В 2016 году она составляла 145 млрд рублей, в 2015-м — 136 млрд рублей (на 18% меньше). Однако по сравнению с 2014 и 2013 годами показатель значительно снизился. За 4 года снижение составило 22% — тогда МСБ получил кредитов на 219 млрд рублей.



Отметим, что почти все эти кредиты — рублевые. В иностранной валюте и драгметаллах на протяжении 5 лет представители МСБ брали лишь от 0,2% до 0,6% кредитов. Тем не менее 2017 год стал рекордным за это время по объему нерублевых кредитов: 1 млрд в рублевом эквиваленте с годовым ростом более чем в три раза.

Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах



Дата Объем предоставленных кредитов в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего субъектам малого и среднего предпринимательства из них: субъектам малого и среднего предпринимательства из них: субъектам малого и среднего предпринимательства из них: индивидуальным предпринимателям индивидуальным предпринимателям индивидуальным предпринимателям 01.01.2018 170.515 13.253 1.030 0 171.544 13.253 01.01.2017 144.495 8.408 331 0 144.826 8.408 01.01.2016 134.958 9.972 567 8 135.525 9.980 01.01.2015 187.934 15.980 453 6 188.387 15.986 01.01.2014 218.021 19.717 919 50 218.940 19.767 Изменение за год 18,0% 57,6% 211,2% 18,4% 57,6% Изменение за 4 года -21,8% -32,8% 12,1% -100,0% -21,6% -33,0%

При этом задолженность предприятий МСБ за год увеличилась на 12% — с 93 до 104 млрд рублей, дойдя до уровня 2014 и 2015 годов. Просроченная же задолженность, напротив, снизилась после рекордных показателей двух прошлых лет — на 10,5% за год, с 14 до 12,6 млрд рублей.

Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах



Дата в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего Просроченная задолженность субъектов малого и среднего предпринимательства из них: субъектов малого и среднего предпринимательства из них: субъектов малого и среднего предпринимательства из них: в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего индивидуальным предпринимателей индивидуальным предпринимателей индивидуальным предпринимателей субъектов малого и среднего предпринимательства из них: субъектов малого и среднего предпринимательства из них: субъектов малого и среднего предпринимательства из них: индивидуальным предпринимателей индивидуальным предпринимателей индивидуальным предпринимателей 01.01.2018 103.687 12.598 222 24 103.909 12.622 12.565 578 5 5 12.570 583 01.01.2017 92.673 10.681 1.472 52 94.145 10.733 14.032 1.354 191 12 14.223 1.366 01.01.2016 95.782 17.403 1.396 449 97.178 17.852 14.279 1.314 141 37 14.420 1.351 01.01.2015 102.160 19.065 1.529 374 103.689 19.439 7.888 886 126 26 8.014 912 01.01.2014 101.047 16.698 1.229 294 102.276 16.992 3.097 528 117 46 3.214 574 Изменение за год 11,9% 17,9% -84,9% -53,8% 10,4% 17,6% -10,5% -57,3% -97,4% -58,3% -11,6% -57,3% Изменение за 4 года 2,6% -24,6% -81,9% -91,8% 1,6% -25,7% 305,7% 9,5% -95,7% -89,1% 291,1% 1,6%