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«Потомки Салавата отступать не умеют!»: как жил и погиб командир Башкирской кавдивизии

07:00, 02.03.2018 128

Непризнанный герой Шаймуратов: хитрая родословная, подвиги и мученическая смерть под Дебальцево

«Потомки Салавата отступать не умеют!»: как жил и погиб командир Башкирской кавдивизии

В Башкирии проходит сбор подписей за присвоение генералу Минигали Шаймуратову звания Героя России. Легендарному комдиву посвящены песни, стихи. О подвигах 112-й Башкавдивизии, которой он командовал, написаны книги, сняты фильмы и телепередачи. Но генерал до сих пор остается непризнанным героем на официальном уровне в нашей стране. Уфимский историк и журналист Салават Хамидуллин в авторской колонке, написанной для «Реального времени», вспоминает эпизоды из жизни народного героя. Колумнист затрагивает и пикантный вопрос происхождения прославленного командира.

В Республике Башкортостан стартовала очередная кампания по сбору подписей за присвоение генералу Шаймуратову посмертного звания Героя России (в советское время — Героя Советского Союза). Подобных обращений к компетентным инстанциям было несколько: в 40-е и 50-е годы прошлого столетия, когда об этом ходатайствовали воины легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. В нулевые и 10-е годы нынешнего века инициаторами обращений была уже, как правило, общественность республики. Нынешняя акция является лишь продолжением этой печальной традиции, сложившейся как следствие канцелярского бездушия ответственных лиц, до сих пор в своей практике руководствующихся установками эпохи сталинизма.

Социальное и национальное происхождение

Для большинства граждан Башкортостана Шаймуратов является национальным героем новейшего времени вне зависимости от его этнического происхождения. Но поскольку вопрос относительно его национальной принадлежности часто становится объектом различных спекуляций, нелишне осветить его, опираясь на имеющиеся архивные документы.

Согласно официальной биографии, Минигали Мингазович (Мингажеддинович) Шаймуратов родился 15 августа 1899 года в ауле Биштэкэ (пять баранов), ныне это село Шаймуратово Кармаскалинского района Республики Башкортостан. Хотя в его метрике, составленной при рождении приходским имамом Оренбургского духовного магометанского собрания (ОДМС), написано: «Минигалим (правильно Минигали) родился 15 марта [1899 года]. Отец — Минхаж ад-Дин, сын Фахрислама — башкир из мишарей (мишәрдән башҡорт). Мать — Биби́-Таифá, дочь Мухаммед-Гирея — башкирка из тептярей (типтәрдән башҡорт)».

Деревня Биштэкэ была основана мишарями в 1755 году. Они поселились в качестве припущенников (арендаторов) на вотчинной земле башкир родового объединения Минг (Минская волость). Мать будущего генерала происходила из числа сословных тептярей башкирского происхождения, селения которых в большом числе располагаются в данном регионе, о чем говорят многие документы. Вот один из них: «Уфимского уезду Ногайской дороги Минской волости башкирской природы окладные тептяри Мустай Иликеев, Биткул Эмбулатов с товарищи к поданию надлежит в правительствующий сенат февраля дня 1734 году челобитчики тамги свои приложили». Анализ метрических книг ОДМС показывает, что тептяре башкирского происхождения указывали себя как «башкиры из тептярей», а тептяре из числа казанских татар — просто как тептяре, ясаклы (ясашный) или вовсе без каких-либо определений.

Метрика Шаймуратова, 1899 г.

Что касается мишарей, то у многих из них за время проживания в Башкирии, а особенно за годы службы вместе с башкирами в составе Башкиро-мещеряцкого (с 1855 — просто Башкирского) войска сформировалась башкирская идентичность. Поэтому многие мишари во время переписей, а также в метрических книгах ОДМС указывали себя башкирами. Хотя в случае с аулом Биштэкэ и конкретно с семьей Шаймуратовых данный вопрос осложняется некоторыми обстоятельствами. Дело в том, что, по словам самого Шаймуратова, записанным командиром эскадрона 112-й Башкавдивизии А.Х. Насыровым, его предки происходили из числа башкир племени Айле, живших в Исетской провинции (Челябинская область). После подавления башкирского восстания 1735—1740 годов зауральские башкиры массово лишались своих вотчин, конфискуемых под крепости (Челябинск, Чебаркуль, Верхнеуральск, Троицк и др.), а также под учрежденное в 1748 году Оренбургское казачье войско. Башкиры, оказавшиеся в зоне отчуждения, ставились перед выбором — либо уходить из этих мест и становиться припущенниками или даже тептярами в соседних башкирских волостях, либо записываться в оренбургские казаки. Многие выбрали последнее. Однако часть из них могла попасть в число служилых мишарей Зауралья, которые активно участвовали в подавлении восстания, за что также получили конфискованные башкирские земли. Одним словом, Шаймуратовы и другие жители села могли происходить из числа этих башкир, потерявших свои земли, но сохранивших память о своем происхождении даже после переселения из Исетской провинции в Уфимскую. Иначе как объяснить, что из трех приходов аула Биштэкэ, приписанных к трем мечетям, два прихода указали себя в метрической книге за 1899 год как «башкиры из мишарей», а один приход почему-то просто как «мишари» (мишар тайфасы)?

Так или иначе, в ходе сельскохозяйственной переписи 1917 года, организованной Временным правительством, все жители аула Биштэкэ указали себя башкирами по национальности и крестьянами по сословию. Минигали Шаймуратов, которому тогда было уже 18 лет, в это время в ауле отсутствовал, так как работал в Бельском речном пароходстве. Он пошел по стопам отца, который по причине своей бедности часто нанимался бурлаком. Именно поэтому будущий генерал не был учтен указанной переписью в родной деревне, но зато там был зафиксирован один из его ближайших родственников — Султан-Гирей Шаймуратов, о котором в его подворной карточке сказано следующее: «Сословие — крестьянин; национальность — башкир».


Подворная карточка Султан-Гирея Шаймуратова, 1917 г.

«В огне не горит и в воде не тонет…»

«В огне не горит и в воде не тонет», — говорили про него в родном ауле, где он был атаманом и заводилой местных пацанов. Эта поэтическая характеристика затем будет положена в текст песни «Шаймуратов-генерал» (муз. Загир Исмагилов, сл. Кадир Даян). В 1910—1912 годы, т. е. всего лишь 2 года, он учится в сельской школе (мектеб), а затем в возрасте 14 лет устраивается матросом-грузчиком на пароход «Урал» судовладельца Якимова. В 1917 году разразилась революция, а затем началась Гражданская война.

В апреле 1919 года Шаймуратов был призван в ряды Русской армии адмирала Колчака. Однако, он уклонился от призыва — немногочисленный уфимский пролетариат, сосредоточенный в железнодорожном депо и на речной пристани, был полностью большевизирован. В июне того же года, когда Уфа была очищена от белых, Шаймуратов, скрывавшийся неизвестно где, явился на сборный пункт и был зачислен красноармейцем в 270-й Белорецкий стрелковый полк. По неподтвержденным данным, в 1920 году он какое-то время служил в Отдельной Башкирской кавалерийской бригаде Мусы Муртазина, отличившейся на польском фронте, но войну закончил в 1-й Конной армии С. Буденного.

Далее были годы учебы в различных военных школах красных командиров, которые завершились получением диплома Военной академии имени Фрунзе. В 1925—1930 годы он был командиром полка Кремлевской охраны. После этого началась его работа в Разведуправлении: в 1934—1935 годы он был военным атташе в Турции, в 1938—1940 годы — военным атташе при буржуазном правительстве Чан Кайши в Китае, где также помогал китайским коммунистам во главе с Мао Цзедуном в строительстве собственных вооруженных сил. Эти шесть лет в его биографии до сих пор покрыты мраком таинственности, которая будет преследовать Шаймуратова до конца его жизни, ведь даже гибель генерала обрастет множеством домыслов и легенд.

«Шли полки башкир в атаку»

Началась Великая Отечественная война. Кавалерист времен Гражданской войны Шаймуратов получает командованием полком в кавалерийском корпусе генерал-майора Л. М. Доватора, который прославился победами в начальный период войны и в битве под Москвой в 1941 году. В это время на просьбу Башкирского Обкома ВКП(б) об организации башкирских национальных частей, наподобие существовавших в период Гражданской войны и в более ранний период, советское правительство принимает решение о формировании 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

Сразу же возникает вопрос о ее командире. В Генштабе единодушно решили, что им может и должен стать только Шаймуратов, уже успевший прославиться в боях под Москвой. В короткие сроки он сумел создать из добровольцев, стекавшихся изо всех уголков Урала и действующих частей Красной армии, исключительно боеспособное формирование, личный состав которого на 81,5% состоял из башкир, на 14,5% — из татар, на 3,3 — из русских. Солдаты боготворили своего командира, а его клич «Потомки Салавата отступать не умеют!» сразу был подхвачен командирами всех уровней и стал крылатым, таким же как «За Родину, за Сталина!».

Разведчики 112-й Башкавдивизии

Летом 1942 года Башкавдивизия вступила в бой на Воронежском фронте. Германская газета «Дойче цайтунг фюр Остланд» писала: «В степях Дона мы вынуждены сражаться с людьми дикими, но не знающими страха, принадлежащими к племени башкир». Именно эти дни отразились в куплетах до сих пор популярной песни:

Шли полки башкир в атаку,
Провожал седой Урал.
Впереди на аргамаке —
Шаймуратов-генерал…

Вопреки расхожему мнению, кавалерия сыграла очень важную роль в разгроме врага, а в некоторые моменты войны она была просто незаменима. В реальных боевых условиях она мало чем отличалась от стрелковых частей, так как имела те же артиллерийские, минометные и зенитные дивизионы, но зато во время маршей имела явное преимущество, поскольку могла совершать быстрые переходы, а если требовалось, то и внезапные рейды по тылам противника. Не случайно, 112-я Башкавдивизия дала родине 78 Героев Советского Союза, что стало абсолютным рекордом для сухопутных войск. Однако в этом списке для имени самого Шаймуратова места не нашлось.

Роковой рейд

В ноябре 1942 года 112-я Башкавдивизия приняла участие в операции по окружению армии фельдмаршала Паулюса под Сталинградом, во время которой понесла тяжелые потери. Едва оправившись после страшной битвы, дивизия получает новое боевое задание — в составе 8-го кавалерийского корпуса она должна совершить рейд по территории Донецкой и Луганской областей Украины, занятой врагом. Корпус успешно дезорганизовал тылы противника, и город Ворошиловград (Луганск) был освобожден от фашистов ударными частями 3-й армии. За это дело 8-й корпус и в частности Башкавдивизия, получили наименование гвардейских частей. Теперь кавалеристам оставалось лишь самое малое — вырваться из окружения.

Знамя 112-й Башкавдивизии

Фельдмаршал Манштейн писал: «Кавалерийскому корпусу удалось прорваться до важного ж/д узла Дебальцево, который лежал глубоко в тылу правого фланга танковой армии. Этот корпус был, однако, окружен, но его уничтожение было трудным делом, так как он оказывал упорное сопротивление».

Командование корпуса в лице генерала Борисова, видя безвыходность ситуации, пало духом и передало руководство операцией по прорыву линии фронта единственному командиру, сохранявшему хладнокровие и боевой настрой — генералу Шаймуратову. Последний просил лишь пару суток на подготовку операции, включая разведку. Однако, Борисов и слушать об этом не хотел. Дивизионный врач Александр Сарыгин показывал: «Генерал Борисов разразился руганью: «Почему не идете вперед! Где генерал Шаймуратов?», — и вошел в указанную хату к Шаймуратову, где произошла дикая сцена. Шаймуратова грубо обвинили нетрезвые генерал Борисов и его окружение, угрожая оружием, в невыполнении приказа».

Делать было нечего, и Шаймуратову пришлось идти на прорыв во главе своей дивизии буквально вслепую. Вслед за ним должны были следовать другие дивизии корпуса. То есть фактически Борисов бросил Башкавдивизию на верную гибель, чтобы пробить для себя выход из кольца окружения. Впоследствии, уже после отбытия 10-летнего срока в лагерях, он вспоминал: «Атаку башкирской дивизии противник встретил ураганным огнем 40 орудий и одновременно контратаковал с двух направлений силой до двух полков с танками. В этом исключительно тяжелом бою дивизия, утомленная беспрерывными боями, почти без боеприпасов мужественно дралась». Лишь после выхода на противоположную сторону линии фронта башкирские кавалеристы, коих оставалось уже около 500 человек, обнаружили, что с ними нет их командира…

Непризнанный герой СССР и России

Долгое время считалось, что Шаймуратов погиб при прорыве линии обороны противника или, как пел Высоцкий, «не вернулся из боя», т. е. пропал без вести. Именно факт гибели на вражеской территории считался главной причиной упорного отказа властей присвоить ему звание Героя Советского Союза посмертно, хотя за это ходатайствовал маршал Буденный и даже злосчастный генерал Борисов.

После войны на место последнего боя Шаймуратова выезжала правительственная комиссия. Однако, результаты расследования так и не были обнародованы. Лишь в 90-е годы украинскому историку А.А. Маслову удалось открыть завесу тайны над этой историей. Из показаний жителей деревни Юлино, где происходили события, следовало следующее: «Командир дивизии Шаймуратов был тяжело ранен в кровопролитном бою и захвачен немцами и донскими казаками, находящимися на службе у фашистов. Выгнав хозяина, враги затащили Шаймуратова в один из крестьянских домов в деревне Юлино Первое. Затем эти чудовища подвергли генерала ужасным пыткам: они выкололи ему глаза штыками, вырезали звезды на спине и на плечах в виде погон <...>. Пленные кавалеристы, среди которых был адъютант Шаймуратова, в присутствии хозяина дома, в котором замучили генерала, похоронили его внутри конюшни в деревне, поскольку бой продолжался, вокруг свистели пули, и было трудно найти более подходящее место для его погребения...».

Вне зависимости от того, чем закончится нынешняя акция, Шаймуратов уже является национальным героем Башкортостана новейшего времени

По всей видимости, именно эти шокирующие для советского времени факты — коллаборационизм донских казаков, пленение генерала Борисова, пославшего Башкавдивизию на верную гибель, а также логика сталинизма, приравнивавшая лиц, оказавшихся даже мертвыми на территории противника, чуть ли не к предателям, и стали причиной упорного нежелания соответствующих инстанций решать вопрос о звезде Героя Советского Союза для Шаймуратова. В дальнейшем, когда обо всех этих фактах уже можно было свободно рассказывать, чиновникам Министерства обороны РФ, вероятно, было просто лень пересматривать этот животрепещущий для башкирской общественности, но не для них лично, вопрос. Иного объяснения просто нет.

Национальный герой Башкортостана

Вне зависимости от того, чем закончится нынешняя акция, Шаймуратов уже является национальным героем Башкортостана новейшего времени. Во-первых, он принял мученическую смерть, т. е. стал шахидом. Во-вторых, своим знаменитым кличем «Потомки Салавата отступать не умеют!» он невольно поставил себя в один ряд с Салаватом Юлаевым. Как и знаменитый батыр, он командовал национальным воинским формированием в составе многонациональной армии и также боролся за освобождение родины от врага.

С точки зрения советской идеологии фашизм был такой же «враг явный», как и царизм, только более страшный и зловещий. Именно поэтому, несмотря на все старания советских властей не выпячивать подвиги Шаймуратова и воинов 112-й Башкавдивизии, в постсоветское время их образы ожили самопроизвольно и даже успели стать важным элементом патриотического воспитания в Башкортостане. Но, к счастью, эти символы не превратились в официоз, поскольку в сердце каждого, кому дорого имя генерала, эхом отзываются слова из песни Высоцкого: «только кажется мне, это я не вернулся из боя».

Салават Хамидуллин, иллюстрации предоставлены автором
Справка

Салават Ишмухаметович Хамидуллин — историк, к.и.н., журналист.

  • Родился в городе Стерлитамаке в 1968 году.
  • Образование: Башкирский государственный университет (исторический факультет)
  • 1990—1991 годы — корреспондент газеты «Истоки».
  • 1991—1995 годы — редактор молодежной редакции Республиканского ТВ, руководитель творческого объединения «Молодость».
  • С 1995 года — корреспондент программы «Башкортостан», редактор ТО «Гилем», ТО общественно-политических программ, начальник отдела познавательных и исторических программ, руководитель редакции познавательных программ студии БСТ.
  • Автор и телеведущий телепроектов «Историческая среда» и «КЛИО».
  • Автор ряда документальных фильмов, книг и научных публикаций об истории Башкортостана и башкирских родов. Колумнист «Реального времени».
  • Лауреат Государственной премии РБ им. С. Юлаева, Республиканской премии в области журналистики имени Ш. Худайбердина. Победитель международных и республиканских телефестивалей.

ОбществоИстория Башкортостан
комментарии 128

комментарии

  • Анонимно 02 марта
    Вечная память герою. Истэ тотабыз.
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  • Анонимно 02 марта
    вечная память！почему не даны документы Красной армии? генерал там везде указан татарином. Шаймуратов - татарин-мишарин, как Гази Загитов из БАССР.
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    Анонимно 02 марта
    Зинхар, башламагыз инде. :)
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    Анонимно 05 марта
    Мишари стали татарами в начале 20 века, как и сами казанские татары. В 19 веке была борьба разных идентичностей. От булгаристов-мусульман, булгаристов-националистов (ваисовцы), до татаристов (Марджани), были и те кто считал себя просто тюрком, или "нугаем". После революции победила татарская идентичность. Так же как и в Украине. В начале 20 века малоросы, русины и др. мелкие местечковые идентичности были вытеснены украинской идентичностью.
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    Анонимно 05 марта
    Не ври!
    Татары были татарами всегда.И везде!
    И не только на Волго-Урале. Во всем пространстве Золотой орды. И в Сибири, и в Крыму, и в Поволжье, и на Дону, и даже на Кавказе. Не было ни кумыков, ни балкар, не было даже и азербайжанцев. Читай мемуары Нобеля. Он много хорошего пишет о татарах. Например он пишет: если человек при поступлении на работу свою национальность называл татарином, это было гарантией того, что этот человек будет хорошим работников, не будет пить и прогуливать. И будет добросолвестно трудиться. А ведь он пишет о закавказских татарах. При поступлении на работу в те времена в Баку закавказские татары САМИ НАЗЫВАЛИ СЕБЯ ТАТАРАМИ, и никто их не хзаставлял. Так пишет Нобель. Только советы придумали им новое самоназвание - азербайжанцы.
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    Анонимно 06 марта
    Типичная аргументация националистов. Русские националисты считают, что русские были всегда, всегда называли себя так. Грузинские националисты пишут про непрерывную грузинскую нацию аж с античных времен. Так же у абхазских националистов. Все это фолкхистори, этноцентристкие мифы не имеющие ничего общего с наукой.
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    Анонимно 06 марта
    Татарами русские в Российской империи называли всех тюрков вплоть до революции начала 20 века. Настоящими татарами были средневековые монголы. Европейцы татарами обзывали практически всех азиатов.
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    Анонимно 06 марта
    ага, а название "татары" азербайджанцам дали русские при Романовых)))
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    Анонимно 08 марта
    ВЕРНО! Без татар халык!
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    Анонимно 13 марта
    Как раз интересная статья Мустакимова И.А., про принятие казанцами экзоэнонима "татары" http://xn--80ad7bbk5c.xn--p1ai/ru/content/ocherk-istorii-etnonima-tatar-v-volgo-uralskom-regione. Автор статьи также пишет с название "татары" приживалось постепенно с трудом и окончательное ее принятие произошло в 20-30-е годы 20 века
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    Анонимно 13 марта
    Ссылка в комменте почему-то отображается неправильно. Короче, гуглите статью Мустакимов И.А. "Очерк истории этнонима «татар» в Волго-Уральском регионе"
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  • Анонимно 02 марта
    Умеете красиво доносить истории
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  • Анонимно 02 марта
    Государству не убудет. Пусть присвоят звание. Деньги платить никому теперь не надо, льготы тоже. Мертвым они не нужны.
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  • Анонимно 02 марта
    Стал шахидом? Конечно, героем был и зверски замучили. Но "шахид" в первую очередь подразумевает смерть за веру, на пути Аллаха. А тут за Сталина... Он был хотя бы мусульманином?
    Ответить
    Manfred Mansurov 07 марта
    он Был мусульманиным!!!
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  • Анонимно 02 марта
    Подскажите, где можно подписаться за генерала?
    Ответить
  • Анонимно 02 марта
    великий человек достоин нашей памяти... а мы?
    Ответить
  • Анонимно 02 марта
    Зачем опять делить героев по улусам.Человек воевал за свою большую страну и эта страна должна достойно оценить его подвиг.
    Ответить
  • Анонимно 02 марта
    Зинхар, башламагыз инде. :
    ======================
    Обязательно башлыйбыз. Бу башист Хамидуллин хэр миллэттэн башкорт ясарга остарган бэндэ. Ана лишь бы башкорт булсын. Хотя Шаймуратов генерал хэм аларнын авылларындагы барча халык - татарлар.
    Эгэр кайчандыр алдашып башкорт язган булсалар, алар бары да кэгъэз башкортлар. Элеге берничэ йоз мен татарлардан ясалган шикелле.
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    Дошман тегермэненэ су остэмэсэгез кунелегез булмыймы? "Обязательно" дэвам итегез инде алайса. :)
    P.S. Таш белэн атканга, аш белэн ат. (тат.)
    Ответить
    Анонимно 04 марта
    Он не был тотаром
    Ответить
    Анонимно 05 марта
    а кто такие тОтары:
    Ответить
  • Анонимно 02 марта
    «Потомки Салавата отступать не умеют!»: как жил и погиб командир Башкирской кавдивизии
    ==========================
    Башисты всех берут себе. Ибо страдают от недостатка выдающихся людей. Между тем, и Салават юлаев по происхождению тоже татар. По отцу. Об этом хорощо написано в горном журнале за какой-то 1773-74 годы. Но затем этот журнал ликвидировали. Это дугины способствуют башкиризации татар...
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    Столько лжи в одном комменте. С какого перепугу Салават Юлаев стал татарином? Какой резон какому-то Дугину увеличивать численность башкир? И что за горный журнал? Кто автор? И кто такие башисты?
    Ответить
    Анонимно 04 марта
    прочтите его стихи, они написано на татарском. Ни единого слова на зауральском диалекте. Да еще и протоколы его допроса, на каком языке он там отвечает, и какой тылмач там их обслуживает.
    Ответить
    Анонимно 05 марта
    Уверен что те стихи, которые приписывают Юлаеву, он не сочинял. Больше похоже на фольклор. И даже они - на башкирском языке, причем на восточном диалекте башкирского.
    Ответить
    Анонимно 06 марта
    Не вури!
    Лично я сам прочитал в интернете. Язык - чисто татарский.
    Ответить
    Анонимно 06 марта
    Значит, твой единственный источник - интернет? Хотя бы в библиотеку сходить слабо? Я уж не говорю про научные учреждения.
    Ответить
    Анонимно 02 апр
    Тот язык, который называете татарский это 40-50 гг. ХХ в. А С. Юлаев писал на тюрки. К тому же он сын старшины Шайтан-Кудеевского улуса. В то время татар не было на тех землях. Не успели русские их переселить.
    Ответить
  • Анонимно 02 марта
    Шаймуратов-генерал-национальный татарский герой, каhарман, батыр.
    Дали медаль-не дали-неважно. Главное он в сердцах татар! Также как Гази Загитов.
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    он советский герой. как вы поняли, ему до башкирской/татарской национальности было до лампочки. не знаю, что вы так переживаете
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    Верно)
    Ответить
  • Анонимно 02 марта
    Шаймуратовы и другие жители села могли происходить из числа этих башкир
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/91324-nepriznannyy-geroy-vov---general-minigali-shaymuratov?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

    Могли, но не происходили.

    как объяснить, что из трех приходов аула Биштэкэ, приписанных к трем мечетям, два прихода указали себя в метрической книге за 1899 год как «башкиры из мишарей», а один приход почему-то просто как «мишари» (мишар тайфасы)?
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/91324-nepriznannyy-geroy-vov---general-minigali-shaymuratov?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

    Из мишар, но в башкирском сословии.

    Султан-Гирей Шаймуратов, о котором в его подворной карточке сказано следующее: «Сословие — крестьянин; национальность — башкир».
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/91324-nepriznannyy-geroy-vov---general-minigali-shaymuratov?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

    Разгильдяйство неграмотных переписчиков. И потом, имя само за себя говорит, какой же он башкорт?

    Минигали Мингазович (Мингажеддинович) Шаймуратов достоин звания Героя России! Я - "ЗА".


    Ответить
    Анонимно 02 марта
    на все найдется у вас отговорка
    Ответить
  • Анонимно 02 марта
    Очень красивое татарское село! Ухоженные улицы. Красивые дома! Великолепный музей. Там сейчас появились переселившиеся из дальних отсталых башкирских районов башкирские семьи. Злые языки говорят, что это делается целенаправленно. Врядь ли насильная башкиризация пойдет в пользу самим башкирам. Жаль !
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    Татаризацию проводят таким образом
    Ответить
  • Анонимно 02 марта
    Салават Ишмухаметович, спасибо вам за столь интересные статьи, новые повороты. И я разделяю вашу боль за непризнанных героев. Только не разделяю ваши догадки о том, что генерал Шаймуратов был башкиром. Извините уж. Но при этом продолжайте писать дальше. В целом мне ваши публикации нравятся.
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    Хороший адекватный комментарий
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    Анонимно 03 марта
    Вы прочтите его и другие "работы". Согласно ему, и китайцы башкиры (башкиры рода катай), и венгры башкиры, и все арийские народы из башкир произошли - из башкирского Аркаима (Арий+каим; Арий+кайым (Арий ты мой)), и телеуты башкиры рода теляу, и британцы башкиры (это там башкиры строили Стоунхэндж после того, как построили Аркаим в Зауралье).
    Ответить
  • Анонимно 02 марта
    Настоящие герои воевали в Идель-Урал
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    Гражданин провокатор, прежде изучите суть вопроса. Идель-Урал не воевал, ни с кем.
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    Воинам Идель-Идель надо ставить памятники
    Ответить
    Анонимно 03 марта
    себе памятник поставь
    Ответить
  • Анонимно 02 марта
    Хорошая статья. Автору, конечно, спасибо. Но что за упорство в желании сделать вышедшего из явно мишарской деревни человека башкиром?
    Ответить
  • Анонимно 02 марта
    По всем сайтам С.Хамидуллин пишет, что Загитова – башкирка, до Камы одни башкиры живут, а татар вообще нет, далее – тюркизированные угрофинны, издает сорокотомный сборник “Башкирские роды” показывая 60 %-в татар башкирами, а наш татарстанский сайт “Реальное время” еженедельно помещает его статьи, в которых он все татарскон объявляети башкирскими. Недавно сайт поместил его статью о Сеянтузе, где он эту татарскую деревню объявляет башкирским, жители этой деревни участвовали в восстании, а во время восстания их поголовно истребили карательные отряды. По Хамидуллину получается, что татарин Тефкелев полностью уничтожил целую башкирскую деревню. А в действительности половина отряда Тефкелева состояла из башкир, именно они и полностью вырезали и сожгли вживьем в амбаре татар. А вот сегодня поместил статью, в котором Хамидкллин пишет, что легендарный татарин Шаймуратов – башкир. Почему у татарстанских сайтов нет хотя бы чуточку местного патриотизма? Почему помещают статьи таких одиозных личностей как Хамидуллин? Сколько можно этому автору врать и фальсифицировать историю?
    Ответить
    Анонимно 03 марта
    Абсолютно с вами согласен,татарам надо знать правду о своей истории,и отвечать на башкирскую пропаганду ,правдой.Башкиризация надоела.
    Ответить
    Анонимно 05 марта
    на кучу вашей лжи и вопрос можно ответить так: потому что патриотизм у вас заменен на национализм вперемежку с фанатизмом
    Ответить
    Анонимно 25 марта
    У тебя каша в голове. Начитался фолкхистори. Смотри генетические исследования. Казанские татары потомки тюркизированных финно-угров и балто-славян. Татарами они стали из-за того, что вошли в сословие ясачных татар. А вообще в Российской империи татарами называли всех тюрков и мусульман. См. например Аверкиева (его книгу о влиянии "татар" на русских). Где он прямо пишет об этом и в своей книге понимает под татарами тюрко-мусульман.
    Ответить
    Анонимно 25 марта
    А зачем в угоду политики закрывать доступ к научным знаниям? Тем более горячие дебаты ученых с фолькхисториками по вопросу исследования генофонда татар и показали кризис исторической науки в Татарстане. Почитайте хотя бы интервью Д. Исхакова для этого сайта после того как его уволили. На мой взгляд генетические данные тоже должны учитываться при выяснении этногенеза народов. Т.е. должен быть комплексный подход: связь генетики, археологии, этнографических данных, письменных источников. А то, что твориться сейчас это не наука, а скорее борьба политических, идеологизирированных мифов, конкретно булгарского мифа с золотоордынским. А генетики как раз предложили третий путь - научный, с опорой на данные геногеографии.
    Ответить
  • Анонимно 02 марта
    Минһаҗ - татар исеме. Башкортта андый исем мәңге дә булганы юк. Мәҗит - тоже.
    Ответить
  • Анонимно 02 марта
    Башкир из мишарей - понятие простейшее. Не понимать этого не возможно: башкир в этом случае, как и во всех остальных, впрочем, тоже, это - сословие. Но Хамидуллин упорно не хочет этого понять.
    Ответить
  • Анонимно 02 марта
    Мне как Татарину было интересно его происхождение и я поехал в деревню Шаймуратово, это 30 км от Уфы! Можете не читать эту статью, а съездить сами! Деревня в сторону Кармаскалов, где даже духом Башкирским не пахнёт, чисто Татарская деревня! Естественно при моем вопросе у жителей деревни Шаймуратово, кто по национальности Шаймуратово - генерал Башкир или нет - меня чуть попросту не избили! Они категорически отвергали Башкир, правда один обмолвился после всех , за околицей, где я уже уносил ноги от возмущения жителей этой деревни, что со стороны матери были якобы Башкиры! Можете съездить сами, это недалёко и не читать эту статью! Если конечно модератор пропустит мой комментарий! И есть наградительный лист в Архиве- где национальност Шаймуратова указан - Татарин, поэтому Башкирские националисты не педалируют его личность!
    Ответить
    Анонимно 03 марта
    Спасибо вам за раз,ьяснение.Башисты всех себе приписали.
    Ответить
    Анонимно 04 марта
    Можете поехать и в родную деревню Валиди Кузаново - там тоже не найдете башкира.
    Ответить
    Анонимно 05 марта
    "Башкирские националисты" как раз больше всех и бьются за присвоение звания. Судя по написанному вами комменту, вы ни раз не были в Кармаскалинском районе. Вообще не уверен, что вы находитесь в Уфе. И в родной деревне Валиди живут башкиры и представители других народов. Откуда столько ненависти у вас, не понимаю? А статья интересная.
    Ответить
    Анонимно 05 марта
    В интернете можно посмотреть на этот наградной лист: черным по белому написано:татарин.И пусть башкиры не кипишуются.
    Ответить
  • Анонимно 03 марта
    вроде на монгола не похож. белый ,к тому же мишар-тептяр. и документы о нем вязь на татарском. башкир стали описывать только с 30-х гг.,когда им придумали грамоту в кгу по приказу заготсовхоза чк огпу рсфср.
    Ответить
    Анонимно 05 марта
    Потому что башкиры - не монголы. И никого в 30-х не придумали. Придумали в 1920 году ТАССР, которой раньше не было.
    Ответить
    Анонимно 06 марта
    а вот исследования Эльзы Хуснутдиновой (руководитель проекта "башкирский ген") как раз показывают, что все зауральские - насители монгольских гаплогрупп.
    Ответить
    Анонимно 07 марта
    Половина русских - носители монгольских генов. И что?
    Ответить
    Анонимно 25 марта
    А как ты монголоида отличаешь по гаплогруппам? Монголоидных и европеоидных гаплогрупп нет. Например среди монгол распространена Y-гаплогруппа С, она же в большинстве у австралийских аборигенов, ее нашли у палеолитических суньгирцев. Это же не значит что аборигены Австралии и суньгирцы были монголами.
    Ответить
  • Анонимно 03 марта
    Анонимщики! Вы даже боитесь писать с указанием ваших настоящих имен! Причем здесь Хамидуллин,татары и башкиры? Здесь речь идет о присвоении звания "Героя России" генералу,который воевал за свободу ваших родителей,которые породили вас и вы же хотите памятники поставить легионерам "Идель-Урал"? Так вы же местные бандеровцы!Если чиновники ссылаются на то,что генерал погиб в окружениии и за это не присваивают звания героя,то почему генералу Карбышеву Д,,который погиб в концлагере,присвоили звание героя? Хотя по указу Сталина все пленные считались предателями? Я на 100% уверен,что вы из-за своей национальной близорукости про этого вообще не знаете,как и ваши родители! А вы не задавались вопросом,почему летчикам,погибшим в Сирии, на 2-й же день после их гибели Путин присваивал звание героя? Пораскиньте своими куриными мозгами!
    Ответить
    Анонимно 03 марта
    Почему-то глупцы всегда дают советы по режиму функционирования чужого мозга, непременно приплетая национальность.
    Ответить
  • Анонимно 03 марта
    Спасибо за статью. Вечная память башкирским войнам!
    Ответить
    Анонимно 06 марта
    Да, башкирские войны хорошо помнят. И в Казахстане, когда они заставили киргиз-кайсацуие орды капитулировать и замучили киргиз-кайсаков (будущих казахов) своими набегами и грабежами. И в Узбекистане, когда они в составе войск Перовского и других генералов шли в поход на среднеазиатские ханства и эмирства. Грабили там местное население, убивали и насиловали. Почему этот врун-фальсификатор не пишет о башкирских набегах в киргиз-кайсацкие степи, о грабительских походах башкир в Среднеазиатские государства?
    Ответить
    Анонимно 07 марта
    Вы все смешиваете в одну кучу. Если говорите о набегах, то это междусобойчики кочевников - друг у друга угоняли скот, людей, грабили и жгли. Это все по мелочи, потом заключали союзы, потом снова друг на друга набегали... Все это мелочи, они язык друг с другом находили, были общие идеалы, ценности и особых претензий в этом плане не имели.
    Другое дело, когда башкиры, выполняя договоренности с царем, участвовали в европейских и восточных походах русской армии. Но если вы говорите про Среднюю Азию, то кто там выступал идеологическим проводником царской политики? Татары - через дипломатию, торговлю, религию.
    Ответить
    Анонимно 12 марта
    Татарским героям!
    Ответить
  • Анонимно 03 марта
    Все хорошее почему-то
    заканчивается выпадками татар!
    Ответить
    Анонимно 03 марта
    Все заканчивается "выпадками" провокаторов и оскорблением татар. :)
    Ответить
    Анонимно 03 марта
    Башкиры бросили Салавата Юлаева ,разбежались когда Екатерина 2,всерьез взялась за Пугачевское восстание,поэтому я не удивлен ,почему раненный генерал попал в плен.Почему не вынесли своего командира.А как хвастаться то львы,герои.
    Ответить
    Анонимно 05 марта
    просто у некоторых казанцев очень свербит, когда им немного открывают глаза. хотят быть и дальше полуслепыми.
    Ответить
    Анонимно 05 марта
    Манкурты они, настоящие манкурты.
    Ответить
  • Анонимно 03 марта
    Сам Шаймуратов указывал происхождение от айлинцев, впрочем уже есть прецеденты записи айлинцев татарами, как например сделали с Таджетдином Ялсыгуловым. Хотя тут уже пошли версии про то что Юлай Азналлин татарин и написано было аж в 1773 го в разгар Крестьянской войны. Сказочники однако)
    В Шаймуратово живут родственники
    Ответить
    Анонимно 04 марта
    Какие еще айлинцы?
    Где был такой род?
    Никогда и нигде не было такого племени, или такого рода.
    Была Айлинская волость, уфимские обманщики названия волостей наглым образом объявили какими-то мифическими башкирскими родами.
    Самое смешное у них получилось с "башкирским родом" "елан". Они таким родом назвали население Кыр-еланьской волости. По татарски это будет "Кыр-ялан" волосте (с названия одноименного татарского села), ялан тут означает поляну, открытую местность. Но уфимские неучи-фальсификаторы даже это не стали уточнять, их назвали не яланами, а по русской транскрипции - еланами. Таким образом, из-за русской транскриции татарского слова "ялан", население этой волости превратилось в еланы, т.е. в змеи.
    Ответить
    Анонимно 05 марта
    Род айлы (айле) - известный среди башкир и не только. Их потомки проживают в Челябинской области и в восточных районах Башкирии. Зачем отрицать очевидное?
    Ответить
    Анонимно 06 марта
    Да. Зачем отвергать очевидное. Как минимум 70 5-в так называемых "башкирских родов", не что иное, как название волостей. В т.ч. и так называемый "род айле". Да, в уфимском крае есть племена, существование которых действительно фиксировано в исторических источниках. Но они все татаро-монгольские: табын, барын, катай, кувакан и т.д. И их представители живут в основном в Зауралье.
    Ответить
    Анонимно 07 марта
    И эти все рода башкирские. Вы съездите в эти районы, пообщайтесь с местными жителями, послушайте их речь... Никаких татар там и в помине нет.
    Ответить
    Анонимно 02 апр
    Айли это род, из которого происходил известный башкирский просветитель Таджутдин Ялсыгул аль-Башкуртди.
    Ответить
  • Анонимно 03 марта
    Этот врун сам начал признавать, что башкиры были только сословием. он пишет, что мать Мингали - "башкир из мишарей". Вот именно такими были и все башкиры. Башкиры из татар, башкиры из черемисов, башкиры из чувашей и т.д. Башкир никогда не означал этничность, а привелегированное сословие. Сословие землевладельцев, сословие которое было создано для охраны восточных границ государства.
    Ответить
    Анонимно 04 марта
    наградить. всей службой государству доказал свою предонность.
    Ответить
    Анонимно 04 марта
    Читать умеешь? Сословие у Шаймуратова - крестьянин написано. Национальность - башкир
    Ответить
    Анонимно 04 марта
    Зачем обзывать Шаймуратова башкиром.
    Ответить
    Анонимно 04 марта
    А ты читать умеешь, возьми его военный билет, там национальность - татарин. И вообще, башкитр 0 не национальность, а сословие. Такое же сословие, как и дворяне. мещане, бобыли и прочие. Может быть еще надо создать национальность - дворянин? Национальность - бобыль?
    Ответить
    Анонимно 05 марта
    одна и та же бездоказуемая песнь о сословии, а не национальности. вы еще касту придумайте
    Ответить
    Анонимно 06 марта
    Речь идет о родителях, о дедушках и бабушках Шаймуратова. И по материалам царских времен. И где там написано, что предки Шаймуратова из крестьянского сословия?
    Ответить
    Анонимно 05 марта
    Так было и сословие татар куда записывали мордву, марийцев, чувашей и бог знает кого еще. И "новотатары" были в начале 20 века. Это так их администрация называла сами же они себя (и новотатары и непосредственно казанские мусульмане -тюрки) вплоть до революции не идентифицировали себя как "татары".
    Ответить
  • Анонимно 04 марта
    Да,Башкирская конница брала Париж в 1813 году........ Это факт...
    Ответить
    Анонимно 04 марта
    Парижане со смеху угорали над этой конницей.Чем себя проявили башкиры ,так это в битве при Березине,когда французская армия переправилась на другой берег,а отступавшее вместе с ними гражданское население, неуспевшее переправиться,подверглось зверскому насилию,со стороны башкир,донских казаков.Не было пощады никому .Французы пишут об этом.Вот это факт.
    Ответить
    Анонимно 04 марта
    Нет башкирских полков 1812 года. Все они формировались из жителей Бугульминского, Мензелинского, Белебейского, Бирского, Уфимского, кунгурского уездов. И частично из Стерлитамакского. А там, в этих уездах нет этнических башкир. На этот счет сайт Татарфакт проводил полное исследование, там была статья о количественном сотаве этих полков по уездам.
    Далее. Взятие Парижа. В париж действительно первым ворвался полк татарина Султанова, он уроженец Актанышского района и его полк был формирован в Мензенлинском уезде.
    Ответить
    Анонимно 05 марта
    Тебе самому не стыдно ссылаться на этот антинаучный сайт полных дилетантов? Лучше бы на Гарри Поттера сослались - там повеселее написано.
    Ответить
    Анонимно 06 марта
    антинаучный как раз все то, что пишут уфимские обманщики. а все то, что пишет Хамидуллин - ложь в квадрате. В статье показаны конкретные архивные данные, и конкретно по уездам.
    не было этнических башкир в полках 1812 года.
    Ответить
    Анонимно 06 марта
    Вы, наверное, воевали в Башкирско-мещерякском войске и всех бойцов знали лично, раз так безапелляционно заявляете? Нет? Ну тогда не сочиняйте небылицы.
    Ответить
    Анонимно 06 марта
    Вы, наверное, воевали в Башкирско-мещерякском войске и всех бойцов знали лично,// Зачем. Все это фиксировано в архивных документах. Кстати тот полк, который первым вошел в Париж - сформирован в Мензелинском уезде.
    Ответить
    Анонимно 07 марта
    И вошли в Париж башкиры в составе казачьей конницы. Очевидный и доказанный факт, которому вы не сможете ничего возразить.
    Ответить
    Анонимно 02 апр
    В этих уездах татары появились после отмены крепостного права. Татарских крестьян в армию не брали.
    Ответить
  • Анонимно 04 марта
    Нагло врет этот автор. Эта дивизия никогда не назывался башкирским. Эту приставку присоединили ей потом, после войны по указке обкома Башкирии. И этнических башкир (в смысле «башкир Южного Урала и Зауралья) там практически не было. Дивизия формировалась из жителей западных районов республики, там все – этнические татары. Я около 30 лет жил в Башкирии, там ежегодно по телевизору показывали оставшихся в живых участников ВОВ – воинов этой дивизии, и все они говорили на чистом татарском языке.
    Почему этот автор не показывает военный билет и другие документы этого легендарного комдива, в которых черным по белому написано: национальность – татарин.
    Да и дивизионный флаг у них не тот, это флаг отправили им тз обкома Башкирии.
    Ответить
    Анонимно 05 марта
    ну не позорьтесь, когда пишете такой антинаучный бред. каждое слово у историков и самих ветеранов вызывает только смех. и башкавдивизия была. будь добр, выйди в свет и покажи миру свое истинное лицо.
    Ответить
    Анонимно 06 марта
    Неужели не смотрели передачи башкирского телевидения, БСТ?
    Был ли в этих передачах хотя бы один ветеран, который говорил по башкирский?
    Ответить
    Анонимно 07 марта
    Ветераны говорили по-башкирски. А вот ты свои домыслы берешь с потолка.
    Ответить
    Анонимно 25 марта
    Этот язык только в 19 веке назвал татарским Каюм Насыри. Марджани и Насыри были первыми, кто назвал себя татарами. И то только благодаря знакомству с трудами русских историков, русские историки и имперская администрация всех тюрков и мусульман называли татарами, например, азербайджанцев, кумыков, хакасов и др. Р. Фахретдинов еще упрекал их (татаристов) за это. А конкретно казанские татары сформировались из финно-угорских и балто-славянских народов (именьковская культура) Поволжья. Это показали генетические исследования (см. книгу О.Балановского "Генофонд Европы", глава о неславянских народах). Эти перенявшие тюркскую культуру потомки финно-угров и именьковцев и вошли в состав сословия ясачных татар, где и сформировались в современный этнос казанских татар. Некоторые еще возражают мол неизвестна генетика булгар, а значит говорить о том, что булгары не внесли вклад в этногенез казанских татар невозможно. Тут опять таки логическая ошибка этих оппонентов. Подумаем: если генофонд казанских татар формировался из финно-угорских и балто-славянских компонентов, то тогда выходило бы (если принять булгарскую версию происхождения казанских татар) что булгары - финно-угры или балто-славяне. А как известно, булгары - тюрки и не имеют отношения к балто-славянам и финно-уграм. Так что в генофонде булгар логичнее ожидать влияние ближневосточных (кавказских) и азиатских генов. Вот генофонд чувашей Татарстана близок к ближневосточному (кавказскому) генофонду и резко отличается от генофонда казанских татар, значит булгарское происхождение более вероятно для чувашей Татарстана.
    Ответить
  • Анонимно 04 марта
    Нашел с кем сравнить Шаймуратова. Прочитайте «Пирамиду Салавата» Орлова. Салават Юлаев был совсем не тем, как его показывает офоциальная пропаганда. Во первых, они с отцом, Юлаем Азналиным были крупными феодалами, у них в табунах были много тысяч всякого скота. И на них работали полсотни батраков. И его отец служил старшиной, участвовал в разных походах, получал постоянное жалованье от государства, короче они очень хорошо жили и были обласканными властью людьми, и им не за что было восставать. Когда началось Пугачевское восстание, Салават сколотил свои отряды и начал, пользуясь смутой, расправиться со своими врагами (кстати башкирами), отобрал у них пастбища, угонял скот, грабил их и т.д. Только потом присоединился к Пугачеву. Но на Казань он не пошел. Занимался грабежами русских городов Урала, многих людей там убивал. Кстати, мирных, ни в чем неповинных людей. Его головорезы разграбили и крупное татарское село Кыйгы. И много татар там поубивали.
    А генерал Шаймуратов с верой и правдой служил отечеству и голову сложил за него.
    Ответить
  • Анонимно 05 марта
    Пора всем: азербайджанцам, узбекам, казахам, киргизам, алтайцам, башкирам, кумыкам, ногайцам, албанцам, кряшинам и еще многим другим народам ВЕРНУТЬСЯ в свой единый ТАТАРСКИЙ народ! ПЕРЕСТАНЬТЕ РАДОВАТЬ шайтана!!!
    Ответить
    Анонимно 05 марта
    Ерунду не пишите не радуйтесь шайтана и не занимайтесь клоунадой.Теперь они отдельные народы пусть так и будет.
    Ответить
    Анонимно 05 марта
    Вы близорукий человек. С таким безразличием к нации, скоро все станете "новыми русскими"
    Ответить
    Анонимно 05 марта
    "Новый русский". Это с "Мерседесом", пачками долларов, золотой цепью, огромными квартирами? Я не против
    Ответить
    Анонимно 11 марта
    Нет! "новые русские" - это те которые продал свою нацию.
    Ответить
  • Анонимно 05 марта
    Опять Реальное время выставляет статьи известного татарофоба Хамидуллина. А тот как всегда наводит тень на плетень,пытаясь обосновать якобы башкирское происхождение Шаймуратова. Намеренно путает сословие и национальность, уверяя что "башкирцы из мишар или тептяр" - это якобы башкиры, хотя всем специалистам разбирающимся в этой теме известно, что это не так. Почитать хотя-бы труды самого известного башкирского этнографа Кузеева. Полную точку в вопросе об этничности Шаймуратова ставит национальность указанное в партбилете и документ о его награде - татарин.
    Ответить
    Анонимно 05 марта
    Специалистом как раз разбирающимся в теме и является С. Хамидуллин))) Только он не учитывает последние исследования генетиков, согласно которым казанские татары имеют общих предков с финно-угорскими, балтскими, восточно-славянскими народами и считает, что сувары (и далее чуваши) предки казанских татар. Мне же представляется, что сувары предки современных чувашей, булгары (бюлеры) вошли частью в состав конфедерации башкир, частью в венгерскую конфедерацию. А казанские татары в соответствии с генетическими данными потомки тюркизированных (т.е. принявших тюркскую культуру) поволжско-финских, финно-пермских народов.
    Ответить
    Анонимно 05 марта
    Решили теперь по документам посмотреть, кто записан татарами, а кто башкиром? Ну тогда по переписи населения западные районы Башкортостана будут башкирскими. И в паспортах у них такая национальность была указана. И в других документах. Так что если хотите махать партбилетом Шаймуратова, который никто не видел, тогда вам придется признать, что население западных районов Башкортостана и восточных Татарстана - башкирское, разговаривающее на языке нынешних татар.
    Ответить
    Анонимно 05 марта
    что ксается документов Шаймуратова - там везде национальность башкир. Это было во всех сайтах. И в Уян татар", и в Татарфакте, и в сайте Яушева и в других сайтах.
    что касается переписей. В перписях 16, 17 веков нигде нет башкир. ИНИ ОДНОГО! не в уфимском крае, ни в Казанском, ни в Орпенбуогском. Служивое сословие в ревизских сказках появляются только в 18 веке. И там такая картина от ревизии до следующей ревизии численность этих людей башкирского сослдовия почти удваивается. Есть материалы, конкретные цифры на блоге Ирека Таттарыча. Просто выгодно было тогда быть башкиром, не надо было платить налоги. Поэтому и все записались в это сословие. И татары, и чуваши, и марийцы, и у3дмурты, и даже немцы Благоварского района.
    Ответить
    Анонимно 06 марта
    Татары как нация сформировалась к концу 19 века. А в 1920 году уже образовалась Татарская республика.
    Ответить
    Анонимно 06 марта
    В документах можно записать и "горшком". Башкир и придумали для того, чтобы переписать татар на "горшков".
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    Анонимно 06 марта
    Поправка. Извиняюсь. Торопился и неверно написал. Во всех документах Шаймуратова национальность - татарин. Конкретно можете посмотреть на блоге Яушева.
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    Анонимно 06 марта
    Татарской нации не существует, так же как и башкирской. Нация - это граждане одной страны. Татары и башкиры - россияне, часть российской нации. Татарстан и Башкортостан - субъекты федерации, а не отдельные государства. Россия стала федеративной благодаря движению башкир, крымских-татар, казахов, народов Туркестана. А казанские татары тогда были за унитарную Россию. Несмотря на это большевики им тоже дали автономную республику. Это кстати как раз и сыграло определенную роль для консолидации казанские татар именно под этнонимом татары. Не будь республики до сих пор бы в Поволжье были бы разбросаны анклавами таких этносы как булгары, нугаи, тептяри,казанлы.
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    Анонимно 07 марта
    Кто там на блог Яушева ссылается? Ты в своем уме? Ты б еще на "исследования" Жириновского сослался. И объясните мне, что за "нация" такая - татары? Отдельные тюркоязычные этносы разного происхождения, разного антропорфического типа, разговаривающие на разных языках, расселенные на разной местности.
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    Анонимно 11 марта
    перестань писать чушь! что нам татарам большевики-сионисты дали автономию?
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    Анонимно 13 марта
    А кто вам ее (автономию) тогда дал? Рептилоиды что ли?))) Срочно читай, изучай эту тему, как никак через 2 года 100 летие дарения большевиками Татарской автономии. Займись ликбезом, прокачивай свой мозг - быть глупым сейчас не модно))
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    Анонимно 14 марта
    сами из "чабата"- наданов будете !!! Наши бабаи веками здесь жили! АЛЛАХ давным давно татарам эти земли подарил!
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    Анонимно 15 марта
    Бог дал, Бог взял
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    Анонимно 02 апр
    В ревизиях учитывались сословия. Башкиры в те времена не были сословием. Лишь после учреждения кантонной системы управления в Башкирии в 1799 г. и создания башкирского военно-служилого сословия башкир начали полноценно учитывать как поданных империи только с VII ревизии. До этого момента данные о численности башкирского народа пополнялись исключительно за счет разведданных, донесений и т.п.
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  • Леонид Оценов 06 марта
    Какая теперь разница,татарин или башкир?Герой ,честно сражался за Родину и погибкак герой! Присвоить Героя России!
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  • Анонимно 06 марта
    Шаймуратов - один из многих отважных героев татарского народа!
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    Анонимно 15 марта
    опять двадцать пять. ну все, полмира теперь татары. и все олимпийские чемпионы и нобелевские лауреаты - татары. и никто более. уговорили. а теперь успокойтесь.
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  • Анонимно 07 марта
    опять начинаете спор за национальность-главное был Героим и не придумывайте разные причины-чтобы начать распри....
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  • Анонимно 12 марта
    Мдааааа...
    Вот это битва.....
    В комментах.
    Вас бы (ВСЕХ) комментаторов на фронт, на передний край...
    грустно.
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  • Кадерле Имамутдинов 12 марта
    Обращение к татарскому народу
    Мы, представляя Татарский общественный центр Башкирии, считаем необходимым обозначить свою позицию в поворотный момент истории, каковым может стать 18 марта - выборы Президента России. Но считаем, что страна в настоящее время не созрела для перемен. Победитель сегодня предопределен. Ни один "кандидат" в президенты так и не определился в области национальной политики, что означает полную неопределенность в воссоздании национальной школы, в обеспечении конституционных прав в развитии языка и культуры нерусских народов.
    Существующая политическая система в себе не содержит механизма согласования интересов наций в решении данных проблем.
    В этих условиях считаем, что каждый волен голосовать как хочет. Свободы и нормальной жизни нельзя привить без настоящей демократии.
    Сегодня национальные меньшинства не могут выразить свою волю. Издевательством над татарами является то, что одним из "кандидатов"оказался человек, который призвал депортировать нас в Монголию.
    В цивилизованных странах место таких людей в обочине политической жизни.
    Председатель ТОЦ РБ К.Имамутдинов
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    Анонимно 14 марта
    К.Имамутдинов! ни принижай и ни унижай достоинство Великого и Многочисленного ТАТАРСКОГО народа! Нас ТАТАР сегодня много! Просто всем нам, ТАТАРАМ из Идел-Урала, Сибири, Крыма и других мест, надо дружно взяться за руки и сказать МИН ТАТАР! Алга ТАТАР халык!
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    Анонимно 15 марта
    Провокатор Имамутдинов, не флуди в комментариях. Вообще не о выборах президента речь.
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