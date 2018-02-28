«Никому ничего не доказывал, но это был особый матч — меня трясло от адреналина»

Как новоявленный «барс» Алексей Потапов наставника «Торпедо» Петериса Скудру «наказывал»

Последний домашний матч «Ак Барса» в регулярном чемпионате КХЛ не предвещал каких-то больших эмоций или невероятного сценария. Однако уже в самой игре раскрылась настоящая внутренняя интрига, связанная с нижегородским «Торпедо» и его бывшим игроком, а ныне форвардом «барсов» Алексеем Потаповым. Это был матч-бенефис форварда, который показал Скудре, на что он способен. Новый стяг под сводами «Татнефть-Арены», песни «Иванушек», итоговое лидерство «Ак Барса» на Востоке и Потапов «в огне» — подробнее обо всем этом в материале «Реального времени».

Ретро-матч без внимания к «мелочам»

Шумиху вокруг возвращения большого хоккея в Казань после олимпийской паузы в клубе постарались создать полномасштабную. И даже тематику ему подобрали. Матчи в стиле ретро — явление уже далеко не новое в нашем хоккее, каждый сезон какой-нибудь из клубов да устраивает подобное «представление». Однако идея «Ак Барса» отметить в этот день 20-ю годовщину своей первой победы в чемпионатах России выглядела несколько странновато.

Дело в том, что «барсы» оформили свое первое в истории чемпионство 21 марта 1998 года. Какое отношение к этой памятной дате имеет 27 февраля, с помощью заурядной человеческой логики понять было трудно. Все-таки решение подвести всю эту программу под решающие матчи плей-офф выглядело бы куда органичнее. Да и если уж придерживаться аутентичности памятного матча, то «Ак Барс» побеждал «Динамо» и поднимал кубок в белой форме, а не зеленой, как это было вчера.

Ностальгия по старту сезона

Впрочем, еще не факт, что победа над нижегородцами стала бы большим благом, чем потеря очков. Ведь впереди еще важнейшая для болельщиков встреча с «Салаватом». В случае виктории «барсы» могли заранее резервировать себе привилегированное положение победителей «регулярки» в Восточной конференции (что в итоге и произошло). А в таком случае на заключительное «зеленое дерби» сезона мотивации могло не хватить.

«Барсы» оформили свое первое в истории чемпионство 21 марта 1998 года. Фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)



Из своего оптимального состава на утренней раскатке казанцы недосчитались лишь одного «олимпийца» — канадский форвард Роб Клинкхаммер должен присоединиться к команде только сегодня. А вот чех Иржи Секач, швед Антон Ландер и финн Атте Охтамаа уже давно тренируются в Казани вместе с остальными. Ну и ожидаемо отдельно от «основы», вместе с молодняком из «Барса» раскатывался Федор Малыхин, который и сам все никак не дождется своего возвращения на лед. Неделю назад Зинэтула Билялетдинов говорил, что после контрольного снимка Малыхина будет потихоньку к основному составу подпускать.

Ландер с Секачем и Джастином Азеведо составили номинально первое звено и заставили немного поностальгировать не только по 90-м годам, в тематике которых проводился матч, но и по старту нынешнего сезона, когда у «Ак Барса» имелось ударное «легионерское» сочетание, на которое возлагали большие надежды. Травма Азеведо в октябре, однако, все эти мечты поломала. Ткачев, Галиев и Зарипов составили второе звено. Свитов, Косов и Бурмистров — третье. А Потапов, Лукоянов и Глухов замыкали список атакующих «трезубцев».

Отечественное «ударное» звено пока лучше легионерского

«Торпедо» в Казань приехало тоже не публику в этот ретро-праздничный день веселить. Несмотря на то, что гости уже обеспечили попадание в плей-офф на Западе, они еще не гарантировали себе более-менее безопасное место в первой пятерке. В затылок им дышат сочинцы. А всем известно, что занимать последние места в зоне плей-офф на Западе — все-равно, что подписывать себе смертный приговор. Ведь встречаться сразу же придется либо со СКА, либо с ЦСКА. Ну и с финским «Йокеритом» видеться в первом же раунде никто желанием не горит.

Поднятие под своды арены стяга с именем тренера, сотворившего историю для целой республики, Юрия Моисеева — вот что действительно трогало и радовало глаз из всей «ретро-программы» матча.

— Я бы уделил этому немного больше внимания, — делился впечатлениями от акции Зинэтула Билялетдинов после игры. — Ведь речь о людях, которые первыми завоевали золотые медали. Две минуты — это слишком быстро. Наверное, можно было бы еще сказать несколько хороших слов. Я бы сделал так.

Зинэтула Билялетдинов: «Две минуты — это слишком быстро. Наверное, можно было бы еще сказать несколько хороших слов о людях, которые первыми завоевали золотые медали». Фото Ленара Ахметова (ak-bars.ru)

А на льду ни о каком превосходстве «барсов» и речи не шло. Пробить Эмиля Гарипова нижегородцы могли уже на седьмой секунде, когда Охтамаа проиграл борьбу за воротами и шайба выплыла прямо на нападающего гостей, который буквально в упор расстреливал голкипера — тот справился. Тут же едва не началась массовая потасовка. И в этот момент хоккей окончательно вернулся в свои «владения» после почти полутора месяцев перерыва.

Ну а по прошествии 5 минут Владимир Ткачев в зеркальном моменте расстреливал Станислава Галимова, и вратарь «Торпедо» тоже с этим справился. А вот на добивание своего тезки Галиева среагировать уже не сумел — 1:0. Вообще, звено Даниса Зарипова по первому периоду, кажется, лучше всех освоилось на льду после перерыва. Процентов 70 остроты у «барсов» создавали именно Ткачев, Зарипов и Галиев.

Вот и на старте второго отрезка матча Станислав Галиев «вырезал» точную, но слишком слабую передачу на накатывавшегося на «пятак» Владимира Ткачева. Чуть-чуть не хватило шайбе скорости, чтобы 55 номер смог ее замкнуть.

Неприятные звоночки для «Ак Барса» перед плей-офф

Контроль над шайбой по-прежнему сохранялся за казанцами, поэтому голевой дуплет в их исполнении в середине периода подоспел вполне ожидаемо. Сначала Ярослав Косов классно подловил нижегородцев на смене и, протащив самостоятельно шайбу, затолкал ее в ворота Галимова. А уже через несколько минут «барсы» четко, как по нотам, разыграли большинство, и Алексей Потапов завершил голевой эпизод — 3:0.

А вот то, что было после, иначе как провалом не назовешь. Во-первых, неясно, зачем Никита Лямкин полез с клюшкой на соперника в безобидной ситуации. Во-вторых, Эмиль Гарипов, который не фиксирует шайбу, а оставляет ее для добивания — это неприятный звоночек на предстоящий плей-офф.

На льду ни о каком превосходстве «барсов» и речи не шло. Фото ak-bars.ru

А шайба «Торпедо» вдогонку опять же в большинстве, когда форвард гостей Владимир Галузин в одиночку стоял перед вратарем и позволял себе эстетические трюки, эффектно переправляя шайбу в ворота, показала, что и меньшинство «Ак Барса» можно «разрывать». Причем дважды кряду — 3:2.

После игры корреспондент «Реального времени» постарался уточнить у наставника казанцев Зинэтулы Билялетдинова, «что это было».

— Зинэтула Хайдярович, скажите, тот провальный отрезок матча — это следствие индивидуальных или системных ошибок?

— Нет, это точно не системные ошибки.

Станислав Галиев, в подтверждение теории индивидуальных ошибок, часть вины за произошедшее взял на себя.

— Два раза удалились, и я тоже подвел команду. Где-то не справились в большинстве. Нужно будет посмотреть. Может, потеряли где-то уверенность. Потом поговорили и дальше начали играть в свой хоккей.

К чести казанцев нужно сказать, что больше подобных провалов с командой не происходило, и дальнейшая игра прошла полностью по плану «Ак Барса». Ведь в этот день у казанцев было мощное «сверхоружие» именно против «Торпедо». Алексей Потапов, который в интервью нашему изданию уже говорил, что фигура Петериса Скудры для него не является раздражителем, все-таки в этом матче был похож на настоящую ракету с вечным двигателем.

Экс-нижегородец носился на льду с такой скоростью, что его бывшие коллеги просто за ним не успевали. Да и большинство у «Ак Барса» работало как надо. Сначала вновь Марков и Потапов устроили «торпедовцам» разнос. Посредником их «химии» стал Азеведо, который получил пас от защитника в правом круге и выдал отличную передачу на «пятак». Потапов опередил всех и вколотил шайбу с такой силой, что сам чуть вместе с ней не ворвался в ворота.

Станислав Галиев часть вины за произошедшее взял на себя. Фото ak-bars.ru

А точку нападающий поставил уже за полторы минуты до конца — 5:2. После игры корреспондент «Реального времени» поговорил с ее героем.



— Скажи честно, для тебя было дополнительной мотивацией, что ты играл против своей бывшей команды?

— Безусловно, это был дополнительный мотиватор. Меня всего трясло, адреналин выделялся. Для меня это был непростой матч.

— Есть ощущение, что ты все доказал Скудре?

— Никому ничего не доказывал. Хотелось просто сыграть в свою игру. Спасибо капитану, который поддерживал, и ребятам, которые выходили на лед. Они знали, что это важный матч для меня, поэтому поддержали.

— Команда заняла первое место в конференции. Какие ощущения?

— Никаких ощущений. Ни от первого, ни от десятого. Неважно, какое место и какой соперник. Все начинаем с чистого листа, — сказал Потапов.

Расспросил корреспондент «Реального времени» и Станислава Галиева — о проблеме мотивации:

— Конечно, в Уфе проблем с мотивацией не будет. Это наш последний шанс наладить игру перед плей-офф, и хорошо бы закончить чемпионат победой. И входить в плей-офф с хорошим настроением.

Эрик Добролюбов