Алексей Потапов: «Когда в первый раз поговорил с Билялетдиновым, хотел нашатыря попросить»

Новичок «Ак Барса» о своих первых впечатлениях от Казани и нового клуба

Переход Алексея Потапова в «Ак Барс» стал неожиданностью не только для казанских и нижегородских болельщиков, но и для самого игрока. Череда травм у «барсов» и несложившиеся отношения Потапова с Петерисом Скудрой в Нижнем Новгороде совпали весьма удачно, и теперь хоккеист пытает счастья в походе за Кубком Гагарина в джерси «Ак Барса». С первого дня пребывания в Казани Алексей удивил очень грамотными и рассудительными разговорами с прессой, поэтому наш корреспондент решил пообщался с игроком более обстоятельно. Почему Потапов оказался в Казани, о чем он разговаривал при первой встрече с Билялетдиновым и как пережил самый драматичный полуфинал в истории молодежного ЧМ — об этом и многом другом в эксклюзивном интервью хоккеиста «Реальному времени».

«От Оруэлла обалдел»

— С первого твоего комментария журналистам я отметил для себя, что у тебя очень грамотная и поставленная речь. Много читаешь?

— В определенный момент просто понял, что у меня очень много «слов-паразитов». Начал работать над этим: стал читать книги, литературу, газеты — все что можно. Также начал изучать английский язык, запоминать слова. Но у меня была поставлена четкая цель — борьба со «словами-паразитами». Плюс мама — очень доброжелательный человек, которая общается со всеми вокруг. Может быть, и это дало свои плоды.

— А для чего тебе развитие речи? Ты ведь выбрал профессию, совсем не связанную со словом.

— Потому что всегда приятно общаться с человеком, который знает много интересных фактов. Который может рассказать историю в красках. Мне всегда нравилось, как разговаривает Никита Михалков. Слушаю его с упоением. Очень нравится его передача «Бесогон». Наконец, приятно общаться с людьми, которые разговаривают грамотно.

— Наверное, вам с Вовой Ткачевым всегда есть о чем поговорить? Он в «Ак Барсе» тоже из интеллектуалов.

— Могу сказать, что со многими ребятами есть что обсудить. В раздевалку приходим и что-то обсуждаем, всегда весело и интересно.

Если честно, сейчас все силы уходят на подготовку к играм и восстановление. У меня даже телевизор нет времени посмотреть. Только питание, сон, тренировки, прогулки, база



— А если именно о литературе поговорить?

— Если честно, не помню с кем именно, но недавно обсуждали, что из последнего читал. То есть такие разговоры у нас тоже заходят.

— Так что читал-то?

— Джордж Оруэлл, «1984». Очень интересная политическая книга. Плюс на днях прочитал Стивена Кинга про убийство Кеннеди.

— Очень многие говорят о «1984» как о «слепке» нашего современного общества.

— Я обалдел, ведь эта книга была написана в послевоенные годы про 80-е. Насколько же точно все отобразилось.

— До «Скотного двора» руки еще не дошли?

— Да, я видел ее, но, если честно, сейчас все силы уходят на подготовку к играм и восстановление. У меня даже телевизор нет времени посмотреть. Только питание, сон, тренировки, прогулки, база.

«Не хочу пользоваться именем, чтобы продвигать детей»

— А приехал ты сюда один?

— Моя супруга в Казани наездами. У нас двое детей, она занимается ими. Младшая ходит на бальные танцы, старший занимается хоккеем. Поэтому они должны быть под присмотром. Такой возраст непростой — 6 и 12 лет. Так что жена сюда приезжает, когда мы проводим домашнюю серию. Как только мы уезжаем, она тоже возвращается в Нижний Новгород.

— Сына не хочешь отдать в школу «Ак Барса»?

— Он сейчас занимается в Нижнем Новгороде, но не в школе «Торпедо», а в «Хокке» — команде из одного района. Я не буду его продвигать и протежировать. Если будет возможность привезти на просмотр и если понравится — с удовольствием оставим. Если он подойдет, значит, будет заниматься. Проталкивать ребенка «по знакомству» никогда не буду. Когда сам рос, мне никто никогда сильно не помогал. В принципе, мне кажется, когда ты сам пробиваешься с самых низов — это ценно. Ты ничем никому не обязан, сам всего достиг. Пока сын никуда не ездил, не «смотрелся» в больших школах. Но школа «Ак Барса» всегда была сильна. И когда я еще в школе играл, каждый раз неприятно против них играть было. Это кость в кость всегда.

«Какого-то конкретного конфликта не было. Может быть, в определенный момент я перестал устраивать в чем-то, возможно ребята были сильнее меня. У нас не было такого, что кто-то затаил обиду на другого. Просто в определенный момент поняли, что нам нужно сменить обстановку — ему и мне». Фото hctorpedo.ru

«Перейдя в «Ак Барс», каждый день хожу с открытым ртом»

— Ты всю свою жизнь провел в своем родном городе и в командах «Торпедо» и «Чайка». Понятно, что переход в «Ак Барс» — это обмен. Но у тебя самого к нынешнему году не было такого чувства, что уже где-то перестоял, «перебродил», что пора что-то менять?

— Такого чувства, что пересидел, не было. Но в определенный момент понял, что хочется узнать что-то новое. Я всегда стремлюсь к этому. Конечно, не эта причина была основной, но она точно была одним из факторов смены команды. Придя сюда, я каждый день хожу с открытым ртом, узнаю что-то новое.

— Наткнулся на твое прошлогоднее высказывание, что особого желания менять что-то в жизни нет — ко всему привык. Сейчас, когда переход все-таки свершился, не так страшен черт оказался, как его малюют?

— Первая неделя была очень страшная. Точнее, были смешанные чувства. Новый коллектив, никого не знал. Я сканировал ребят, они меня, насколько близко можно меня подпустить к себе. Но как и тренер отмечал, и ребята из Нижнего Новгорода, которые с кем-то знакомы, говорили, — здесь очень здорово. Поэтому мне это как-то помогло. И я уже чувствую себя, будто здесь с начала сезона. Хотя, конечно, с некоторыми ребятами еще нужно притираться. Но в основном уже все здорово. Для меня коллектив — это основополагающий фактор. Это важнее условий, клюшек, формы.

— Когда ты только переходил в Казань, многие нижегородские болельщики отмечали, что как хоккеист ты — мечта любого тренера. Но с Петерисом Скудрой у тебя сначала стало мало игрового времени, а потом тебя обменяли. Был какой-то конфликт?

— Нет, какого-то конкретного конфликта не было. Может быть, в определенный момент я перестал устраивать в чем-то, возможно ребята были сильнее меня. У нас не было такого, что кто-то затаил обиду на другого. Просто в определенный момент поняли, что нам нужно сменить обстановку — ему и мне.

— Как-то резко все получилось. Тебя и капитаном уже выбирали в прошлом сезоне, а тут раз — и оказался без игрового времени.

— А знаешь, какая жизнь удивительная штука. У нас вроде бы все хорошо было, здорово. И раз, в определенный момент что-то происходит, и ты думаешь «неужели это со мной происходит»? Вот так и случилось. Жизнь может стрельнуть так, как не ожидаешь.

Тут сумасшедший коллектив. Семья. Неважно, иностранец ты или молодой. Во-вторых, тренировочный процесс. Он не такой долгий. Ты выходишь на 20—25 минут, но все это настолько четко, быстро, «взрывно». Нет каких-то пауз



— Твоя жизнь поменялась очень круто. Сравни свою прошлую жизнь в Нижнем Новгороде и сегодняшнюю. Отчего у тебя открывается рот ежедневно?

— Мне очень нравится отношение всего персонала. Меня сразу встретили ребята из пресс-службы клуба, и я сразу понял, что это очень приятные люди. Тут же выдали одежду с эмблемой «Ак Барса», показали жилье. Я слышал о тех условиях, что здесь есть. Но я даже представить не мог, что по приезду мне подготовят квартиру, оденут, встретят, спросят «где твои клюшки»? Закажут если что. Тут сумасшедший коллектив. Семья. Неважно, иностранец ты или молодой. Во-вторых, тренировочный процесс. Он не такой долгий. Ты выходишь на 20—25 минут, но все это настолько четко, быстро, «взрывно». Нет каких-то пауз. Плюс, когда я приехал на базу, мне очень понравилось, что тут нет какого-то барьера между мальчиком 2007 года и игроком первой команды. Они протягивают руку, что-то спрашивают. Для меня это был такой нонсенс.

«Когда в первый раз поговорил с Билялетдиновым, хотел нашатыря попросить»

— «Ак Барс» — это предел твоих мечтаний?

— На данный момент да. Еще недавно даже себе представить не мог, что окажусь здесь. Это тот клуб, о котором я не мог даже и думать. Наслаждаюсь каждым моментом, проведенным здесь.

— Ты перешел в команду в очень непростой период, когда было много травмированных. По уровню игры «Торпедо», которое ты покидал, и тот потрепанный «Ак Барс» были сопоставимы?

— Я скажу, что просто немного разный стиль игры. Здесь ребята больше стараются играть с шайбой, играть в передачу. А в «Торпедо» была задача задавить, затоптать, забегать соперника, все соки выжать. Здесь же и агрессивный стиль игры, и в то же время не забываем про игру, именно игру в хоккей — это я бы жирным хотел бы выделить. Это немаловажно. Потому-что «работать в хоккей» и «играть в хоккей» — это разные вещи.

— Поясни разницу.

— Работать — это когда ты от игры не получаешь удовольствия. Ты всю игру бегал, никакого результата не получил. Ты только выбрасываешь и забрасываешь шайбу в зону. Даже точного паса можешь не отдать по такой игре. Здесь же ты открываешься или партнер открывается под тебя. Ты отдаешь передачу, сам бежишь вперед — все организовано, все знают свои места. Бывают шероховатости, без ошибок не бывает. Но партнер сразу приходит на помощь и зачищает эти ошибки.

Я сидел напротив него, он меня спрашивал что-то на абсолютно отвлеченные темы, но я понимал, что он видит всю суть вообще. Залез внутрь меня и все видит — такой разговор был. Я вышел из кабинета и не помню, как до раздевалки дошел



— Наверное, твой ответ можно зачитывать людям, утверждающим, что хоккей «Ак Барса» — это игра в откат.

— Знаешь, от матча к матчу говорить не приходится. Если надо сдерживать, то почему бы и не применить тактику отката? Если мы проигрываем, мы стараемся проводить максимальное количество времени в зоне нападения. Мне кажется, это просто придирка к «акбарсовскому» хоккею, что он какой-то неинтересный, закрытый. В целом мы не отходим от своей схемы игры, просто где-то что-то добавляем или убавляем. И это все четко, слаженно и отработано.

— С Билялетдиновым первый разговор помнишь?

— Когда первый раз вышел от него, хотел нашатыря у доктора попросить, чтобы в чувство себя привести. Я сидел напротив него, он меня спрашивал что-то на абсолютно отвлеченные темы, но я понимал, что он видит всю суть вообще. Залез внутрь меня и все видит — такой разговор был. Я вышел из кабинета и не помню, как до раздевалки дошел. Помню, что когда очнулся, уже сидел на своем месте и анализировал, что произошло. Это очень интеллигентный тренер и человек, который видит суть проблемы или человека.

Канада ждет МЧМ больше, чем матчи НХЛ

— В 2009 году ты принял участие в молодежном чемпионате мира. Возможно, тогда прошел один из самых драматичных матчей в истории турнира между Россией и Канадой. Расскажи о нем.

— И не говори. Вообще, у меня была мечта побывать на матче в США или Канаде. И я побывал на игре местной молодежной лиги, и там был стадион битком — тысяч десять. Для нашего молодежного чемпионата это нонсенс. Также побывал в российском консульстве в Канаде. Там говорят, что канадцы МЧМ ждут больше, чем взрослый чемпионат мира или даже матчи НХЛ. Потому что приезжают дети, не испорченные деньгами, приезжают доказывать. У нас был хороший коллектив, тренер и сумасшедшая команда, в хорошем смысле этого слова. И тогда я впервые встретил Новый год не в родном городе. А если говорить о самом матче. Мы выигрывали 4:3 за 28 секунд до конца матча. Канадцы снимают вратаря, и кто-то из наших, не дойдя до красной линии, бросал в пустые ворота, но не попал и организовал вбрасывание в нашей зоне. Мы проигрываем вбрасывание, и они сравнивают. Я услышал, как орут 20 тысяч человек. Я, к сожалению, участия принять не смог. Но наш тренер говорил, что ты наша душа, ты должен быть с командой и одеваться на скамейку. И даже не выходя на матч, я был с ребятами. Очень непросто было потом в раздевалке. Впереди был еще матч за третье место, и времени на сопли не было. Нам удалось собраться и выиграть «бронзу» для России. Надо отдать должное нашему году. Я вот сейчас смотрю фото, и, за исключением троих-четверых, сейчас все из того состава играют в КХЛ или в Америке.

— Учитывая, как комплектуется нынешняя первая сборная, туда наверное даже надеяться попасть не стоит?

— Ну, почему. Это стимул. Даже просто принять участие в Евротуре — это здорово. Я думаю, что тренерский штаб сборной России смотрит на все это рационально, и у нас есть шанс. Все зависит от нашего результата. Но пока да, игроки только двух команд попадают.

Люди приходят, отдыхают, но в то же время не забывают про команду. Отдают все свои силы для поддержки. Зритель здесь адекватный



— Твое мнение об Олимпиаде. Правильно решено ехать под нейтральным флагом?

— Ну, если человек 3 года работал, и не из-за него, а из-за каких-то политических моментов что-то отменяется, почему он должен не ехать? Мы все прекрасно будем знать, что если наша сборная поднимется на пьедестал — это будет сборная России. Да, не будет звучать гимн, но это будет победа именно России. Мы докажем, что русские — чистые спортсмены и могут выигрывать.

— Ты еще не успел познакомиться с болельщиками, а они — с тобой. Есть возможность что-то сказать им.

— Я немного уведу эту тему в сторону. Мне очень нравится, как здесь работает группа людей, которая отвечает за работу с болельщиками. Это какие-то конкурсы постоянные в подтрибунном помещении. Мне супруга рассказывала, будто побывала в космосе. Она с открытым ртом с ребенком стояла и во всем участвовала. Потом домой приходим, нам рассказывают, как было весело на трибунах. И надо отдать должное болельщикам, которые тоже откликаются на все это, без комплексов участвуют. Это же помогает улучшить атмосферу, поднять настроение, раскрепоститься. Люди приходят, отдыхают, но в то же время не забывают про команду. Отдают все свои силы для поддержки. Зритель здесь адекватный. Если он видит, что команда хорошо играет, но матч плохо складывается, то он остается после игры и все равно поддерживает, аплодирует. А если команда выигрывает, то вообще ревет от удовольствия.