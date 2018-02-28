Минниханов — главам: «Вы неспособные люди, у вас никакой перспективы на ваших территориях»
Наследник Здунова признал отставание по всем отраслям, а президент Татарстана устроил разнос главе минсвязи
Во вторник в Казани прошла совместная коллегия Минэкономики и Минпромторга РТ, на которой побывал корреспондент «Реального времени». На коллегии новый министр экономики Фарид Абдулганиев рассуждал о том, что тормозит рост производительности труда, его коллега Альберт Каримов жаловался на отставание в инновациях, представитель Минэкономразвития России Юлия Урожаева предупреждала о демографической яме, а президент РТ Рустам Минниханов критиковал себя и подчиненных.
Оживление розницы и конец диверсификации
После полудня к Академии физкультуры и спорта, где должна была проходить коллегия, начали стекаться автомобили. Выходившие из них люди останавливались возле экспонатов своеобразной выставки достижений промышленности — огромных размеров трактора «Беларус», малогабаритного самолета и молоковоза КАМАЗ.
Внутри тоже была развернута экспозиция с продукцией от местных производителей. Пока актовый зал заполнялся приглашенными работниками предприятий, а сцена пустовала, на экран транслировали ролики о недавнем прошлом и светлом будущем.
Наконец, на сцене появились президент РТ Рустам Минниханов, премьер-министр Алексей Песошин, министры экономики и промышленности Фарид Абдулганиев и Альберт Каримов, помощник главы Минэкономразвития РФ Юлия Урожаева и другие.
Для Абдулганиева это была первая коллегия, на которой он присутствовал в качестве главы Минэкономики — в министерство он пришел меньше месяца назад, после того как прежний министр Артем Здунов получил новое назначение в Дагестане. С докладом об итогах экономического развития в этот раз никто не выступал — все эти данные просто были показаны в ролике-презентации.
Республика остается одним из лидеров в России по объему ВРП (6-е место), инвестициям в основной капитал (4-е место), строительству и промышленному производству (5-е место).
Впрочем, темпы роста экономики в прошлом году ускорились незначительно — рост на 2,8% к уровню 2016-го (годом ранее было 2,5%). Основной вклад в ВПР по-прежнему вносит промышленность, диверсификация которой, как видно из данных Минэкономики, сошла на нет. После 2013 года доля добывающего сектора в структуре промышленности начала сокращаться, что давало повод для разговоров о постепенном снижении зависимости от нефти.
Удельный вес добывающего сектора снижался с 22,8% в 2013-м до 20,9% в 2014—2016 годах. Однако с ростом цен на нефть (на 26,6% за баррель Urals в прошлом году против падения на 18,2% по итогам 2016-го) все вернулось на свои места. Доля добычи в структуре промышленности в 2017-м составила 21,5% — другими словами, вернулась к уровню 2010 года. В целом промышленность по итогам прошлого года выросла на 1,8%.
В 2017 году в Татарстане было зафиксировано оживление розничной торговли: ее оборот вырос на 2,8% после двухлетнего падения (в 2015-м — на 12,2%, в 2016-м — на 2%). Позднее этой темы в своем выступлении коснулся Каримов. «Мы наблюдаем хоть и небольшой, но рост», — отметил он. И заявил, что республика должна работать над защитой локальных торговых сетей: «Надо найти и выдержать правильный баланс между федеральными и местными сетями и другими форматами торговли».
Вялые инновации и демографическая яма
Коллегия была посвящена производительности труда (ПТ). Как объяснил Абдулганиев, эту тему выбрали неслучайно — в 2017 году была запущена федеральная программа повышения производительности труда, Татарстан стал одним из ее пилотных регионов.
По словам Абдулганиева, с 2005 года уровень производительности труда в республике вырос в 3,7 раза, при том что численность занятых в экономике увеличилась на 9,5%. «Это говорит о том, что производительность обеспечена не за счет интенсификации труда, а в первую очередь благодаря формированию современных, экономически эффективных производств», — сказал новый глава Минэкономики.
Наиболее эффективным сектором экономики остается нефтегазовый, также относительно высокая производительность наблюдается в сферах туризма, торговли, в производстве электрооборудования и в автомобилестроении. Как и 10 лет назад, более 60% всей добавленной стоимости формируется в четырех муниципалитетах республики: Альметьевске, Нижнекамске, Казани и Набережных Челнах.
Рост производительности труда тормозится износом основных фондов предприятий — по словам Абдулганиева, в Татарстане он составляет 45%.
После принятия федеральной программы по производительности труда республика была выбрана «регионом-ментором» для оказания консультаций другим субъектам. «Но и нам есть куда расти, — заявил Абдулганиев. — Мы значительно отстаем по производительности от среднемировых значений — по всем отраслям».
Тему продолжил Каримов. Он говорил о низкой инновационной активности компаний и недостаточных затратах на научно-исследовательские и конструкторские разработки (НИОКР). «На самом деле ситуация по итогам года не исправилась. У нас даже увеличилось количество предприятий, которые у себя отметили, что средства на НИОКР вообще не выделяются», — жаловался он.
Каримов заявил, что по уровню инновационной активности даже местные компании-лидеры уступают глобальным игрокам — в базовых отраслях наблюдается отставание в три раза. «Так работать дальше нельзя — мы должны повышать инвестиционную активность», — сказал министр. У множества самих компаний тоже не все благополучно: в 2017 году выросла доля убыточных предприятий, отметил Каримов.
Также министра беспокоил вопрос кибербезопасности и программного обеспечения. Недавно, напомнил он, компания Oracle ограничила работу с 283 российскими компания нефтегазового сектора, ограничения для 200 с лишним компаний ввела Microsoft: «Кто знает, какая компания будет следующей?».
Глава Нижнекамского района Айдар Метшин рассказал о потенциале местных компаний, а генеральный директор «ICL-КПО ВС» Виктор Дьячков — о том, как повысить производительность труда за счет информационных технологий.
Помощник министра экономразвития и один из разработчиков федеральной программы Юлия Урожаева похвалила Татарстан, который «несколько лет практически в одиночку нес это знамя производительности, говорил, что ресурсы есть — их нужно реализовать». И одновременно предупредила: иного выхода, кроме повышения эффективности производства, нет, поскольку в ближайшие годы Россия окажется в демографической яме. «У нас в прошлом году было самое малочисленное поколение восемнадцатилетних. В ближайшие 3—5 лет мы будем терять трудоспособное население, и только производительность труда поможет нам выйти на темпы экономического роста выше мировых», — сказала Урожаева.
«Вы неспособные люди»
Еще сильнее настроение переменилось во время заключительного слова Рустама Минниханова: он отошел от основной темы коллегии и жестко раскритиковал своих подчиненных — министра информатизации и связи РТ Романа Шайхутдинова и глав некоторых районов.
В случае с Шайхутдиновым поводом для критики стали низкие оценки, которые Татарстан получил за организацию работы многофункциональных центров (МФЦ). В региональном рейтинге развития МФЦ (его готовит Минэкономразвития РФ) Татарстан оказался не на первых местах — хотя, по мнению Минниханова, мог.
«Я несколько слов хотел бы сказать про многофункциональные центры — они очень важны. Но я должен покритиковать себя по рейтингам Минэкономразвития», — сказал президент.
По его словам, в плане организации МФЦ в республике есть вопросы, которые будут решены. «Но самое главное — там нужны программные продукты. Роман Шайхутдинов, наверное, здесь? Вот человек, который пока не приложил достаточно усилий. Я думаю, что с нашей стороны будет оказана поддержка, но мне стыдно за то, что мы оказались в этой ситуации. Мы всегда считали себя лидерами, но в данной ситуации вы недорабатываете», — обратился Минниханов к министру.
После этого президент перешел к теме малого и среднего бизнеса (МСБ). Он напомнил, что, согласно проведенным исследованиям, в Татарстане фиксируется высокий уровень административного давления, а доля МСБ в экономике не растет: «Это связано, конечно, и с нашими крупными проектами, но это не оправдание. У нас есть много районов и городов, где, к сожалению, кроме малого и среднего бизнеса, других шансов нет».
Минниханов был недоволен тем, как в ряде районов развиваются промышленные площадки, которые власти решили создавать для стимулирования МСБ. По его словам, в 10 муниципалитетах такие площадки вообще не созданы. На муниципальных площадках шести районов сейчас работают лишь один-два резидента — «то есть это как шоу-рум». Президент уточнил, что речь идет о площадках Аксубаевского, Камско-Устьинского, Новошешминского, Нурлатского, Пестречинского и Рыбно-Слободского районов.
Кроме того, Минниханов был недоволен невостребованностью программ обучения предпринимательству. Например, по программе «Бизнес-класс» в 14 районах обучение завершили менее 10 человек.
«Что это такое? У самих [глав районов] резидентов [промплощадок] нет, а сами вообще не занимаетесь. Кто у вас будет [работать]? Будете искать на стороне? Вообще стыд, позор, — негодовал Минниханов. — Бесплатно такие программы делаются, и у вас никакого интереса нет. Значит, вы работать не хотите. Вы неспособные люди, у вас никакой перспективы на ваших территориях».
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