Минниханов — главам: «Вы неспособные люди, у вас никакой перспективы на ваших территориях»

Наследник Здунова признал отставание по всем отраслям, а президент Татарстана устроил разнос главе минсвязи

Фото: Максим Платонов

Во вторник в Казани прошла совместная коллегия Минэкономики и Минпромторга РТ, на которой побывал корреспондент «Реального времени». На коллегии новый министр экономики Фарид Абдулганиев рассуждал о том, что тормозит рост производительности труда, его коллега Альберт Каримов жаловался на отставание в инновациях, представитель Минэкономразвития России Юлия Урожаева предупреждала о демографической яме, а президент РТ Рустам Минниханов критиковал себя и подчиненных.

Оживление розницы и конец диверсификации

После полудня к Академии физкультуры и спорта, где должна была проходить коллегия, начали стекаться автомобили. Выходившие из них люди останавливались возле экспонатов своеобразной выставки достижений промышленности — огромных размеров трактора «Беларус», малогабаритного самолета и молоковоза КАМАЗ.

Внутри тоже была развернута экспозиция с продукцией от местных производителей. Пока актовый зал заполнялся приглашенными работниками предприятий, а сцена пустовала, на экран транслировали ролики о недавнем прошлом и светлом будущем.

Наконец, на сцене появились президент РТ Рустам Минниханов, премьер-министр Алексей Песошин, министры экономики и промышленности Фарид Абдулганиев и Альберт Каримов, помощник главы Минэкономразвития РФ Юлия Урожаева и другие.

Возле Академии физкультуры и спорта развернулась своеобразная выставка достижений промышленности



Для Абдулганиева это была первая коллегия, на которой он присутствовал в качестве главы Минэкономики — в министерство он пришел меньше месяца назад, после того как прежний министр Артем Здунов получил новое назначение в Дагестане. С докладом об итогах экономического развития в этот раз никто не выступал — все эти данные просто были показаны в ролике-презентации.

Республика остается одним из лидеров в России по объему ВРП (6-е место), инвестициям в основной капитал (4-е место), строительству и промышленному производству (5-е место).

Впрочем, темпы роста экономики в прошлом году ускорились незначительно — рост на 2,8% к уровню 2016-го (годом ранее было 2,5%). Основной вклад в ВПР по-прежнему вносит промышленность, диверсификация которой, как видно из данных Минэкономики, сошла на нет. После 2013 года доля добывающего сектора в структуре промышленности начала сокращаться, что давало повод для разговоров о постепенном снижении зависимости от нефти.

Удельный вес добывающего сектора снижался с 22,8% в 2013-м до 20,9% в 2014—2016 годах. Однако с ростом цен на нефть (на 26,6% за баррель Urals в прошлом году против падения на 18,2% по итогам 2016-го) все вернулось на свои места. Доля добычи в структуре промышленности в 2017-м составила 21,5% — другими словами, вернулась к уровню 2010 года. В целом промышленность по итогам прошлого года выросла на 1,8%.

В 2017 году в Татарстане было зафиксировано оживление розничной торговли: ее оборот вырос на 2,8% после двухлетнего падения (в 2015-м — на 12,2%, в 2016-м — на 2%). Позднее этой темы в своем выступлении коснулся Каримов. «Мы наблюдаем хоть и небольшой, но рост», — отметил он. И заявил, что республика должна работать над защитой локальных торговых сетей: «Надо найти и выдержать правильный баланс между федеральными и местными сетями и другими форматами торговли».

Для Абдулганиева это была первая коллегия, на которой он присутствовал в качестве главы Минэкономики



Вялые инновации и демографическая яма

Коллегия была посвящена производительности труда (ПТ). Как объяснил Абдулганиев, эту тему выбрали неслучайно — в 2017 году была запущена федеральная программа повышения производительности труда, Татарстан стал одним из ее пилотных регионов.

По словам Абдулганиева, с 2005 года уровень производительности труда в республике вырос в 3,7 раза, при том что численность занятых в экономике увеличилась на 9,5%. «Это говорит о том, что производительность обеспечена не за счет интенсификации труда, а в первую очередь благодаря формированию современных, экономически эффективных производств», — сказал новый глава Минэкономики.

Наиболее эффективным сектором экономики остается нефтегазовый, также относительно высокая производительность наблюдается в сферах туризма, торговли, в производстве электрооборудования и в автомобилестроении. Как и 10 лет назад, более 60% всей добавленной стоимости формируется в четырех муниципалитетах республики: Альметьевске, Нижнекамске, Казани и Набережных Челнах.

Рост производительности труда тормозится износом основных фондов предприятий — по словам Абдулганиева, в Татарстане он составляет 45%.

Альберт Каримов говорил о низкой инновационной активности компаний и недостаточных затратах на научно-исследовательские и конструкторские разработки

После принятия федеральной программы по производительности труда республика была выбрана «регионом-ментором» для оказания консультаций другим субъектам. «Но и нам есть куда расти, — заявил Абдулганиев. — Мы значительно отстаем по производительности от среднемировых значений — по всем отраслям».

Тему продолжил Каримов. Он говорил о низкой инновационной активности компаний и недостаточных затратах на научно-исследовательские и конструкторские разработки (НИОКР). «На самом деле ситуация по итогам года не исправилась. У нас даже увеличилось количество предприятий, которые у себя отметили, что средства на НИОКР вообще не выделяются», — жаловался он.

Каримов заявил, что по уровню инновационной активности даже местные компании-лидеры уступают глобальным игрокам — в базовых отраслях наблюдается отставание в три раза. «Так работать дальше нельзя — мы должны повышать инвестиционную активность», — сказал министр. У множества самих компаний тоже не все благополучно: в 2017 году выросла доля убыточных предприятий, отметил Каримов.

Также министра беспокоил вопрос кибербезопасности и программного обеспечения. Недавно, напомнил он, компания Oracle ограничила работу с 283 российскими компания нефтегазового сектора, ограничения для 200 с лишним компаний ввела Microsoft: «Кто знает, какая компания будет следующей?».

Глава Нижнекамского района Айдар Метшин рассказал о потенциале местных компаний, а генеральный директор «ICL-КПО ВС» Виктор Дьячков — о том, как повысить производительность труда за счет информационных технологий.

Юлия Урожаева предупредила: иного выхода, кроме повышения эффективности производства, нет, поскольку в ближайшие годы Россия окажется в демографической яме. Фото park72.ru



Помощник министра экономразвития и один из разработчиков федеральной программы Юлия Урожаева похвалила Татарстан, который «несколько лет практически в одиночку нес это знамя производительности, говорил, что ресурсы есть — их нужно реализовать». И одновременно предупредила: иного выхода, кроме повышения эффективности производства, нет, поскольку в ближайшие годы Россия окажется в демографической яме. «У нас в прошлом году было самое малочисленное поколение восемнадцатилетних. В ближайшие 3—5 лет мы будем терять трудоспособное население, и только производительность труда поможет нам выйти на темпы экономического роста выше мировых», — сказала Урожаева.

«Вы неспособные люди»

Еще сильнее настроение переменилось во время заключительного слова Рустама Минниханова: он отошел от основной темы коллегии и жестко раскритиковал своих подчиненных — министра информатизации и связи РТ Романа Шайхутдинова и глав некоторых районов.

В случае с Шайхутдиновым поводом для критики стали низкие оценки, которые Татарстан получил за организацию работы многофункциональных центров (МФЦ). В региональном рейтинге развития МФЦ (его готовит Минэкономразвития РФ) Татарстан оказался не на первых местах — хотя, по мнению Минниханова, мог.

«Я несколько слов хотел бы сказать про многофункциональные центры — они очень важны. Но я должен покритиковать себя по рейтингам Минэкономразвития», — сказал президент.

По его словам, в плане организации МФЦ в республике есть вопросы, которые будут решены. «Но самое главное — там нужны программные продукты. Роман Шайхутдинов, наверное, здесь? Вот человек, который пока не приложил достаточно усилий. Я думаю, что с нашей стороны будет оказана поддержка, но мне стыдно за то, что мы оказались в этой ситуации. Мы всегда считали себя лидерами, но в данной ситуации вы недорабатываете», — обратился Минниханов к министру.

Минниханов был недоволен тем, как в ряде районов развиваются промышленные площадки, которые власти решили создавать для стимулирования МСБ

После этого президент перешел к теме малого и среднего бизнеса (МСБ). Он напомнил, что, согласно проведенным исследованиям, в Татарстане фиксируется высокий уровень административного давления, а доля МСБ в экономике не растет: «Это связано, конечно, и с нашими крупными проектами, но это не оправдание. У нас есть много районов и городов, где, к сожалению, кроме малого и среднего бизнеса, других шансов нет».

Минниханов был недоволен тем, как в ряде районов развиваются промышленные площадки, которые власти решили создавать для стимулирования МСБ. По его словам, в 10 муниципалитетах такие площадки вообще не созданы. На муниципальных площадках шести районов сейчас работают лишь один-два резидента — «то есть это как шоу-рум». Президент уточнил, что речь идет о площадках Аксубаевского, Камско-Устьинского, Новошешминского, Нурлатского, Пестречинского и Рыбно-Слободского районов.

Кроме того, Минниханов был недоволен невостребованностью программ обучения предпринимательству. Например, по программе «Бизнес-класс» в 14 районах обучение завершили менее 10 человек.

«Что это такое? У самих [глав районов] резидентов [промплощадок] нет, а сами вообще не занимаетесь. Кто у вас будет [работать]? Будете искать на стороне? Вообще стыд, позор, — негодовал Минниханов. — Бесплатно такие программы делаются, и у вас никакого интереса нет. Значит, вы работать не хотите. Вы неспособные люди, у вас никакой перспективы на ваших территориях».

1 / 45 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов