«Повышение гостиничных цен в сезон — это модель выживания»

Владимир Николаев, руководитель туркомпании, о скандале с повышением цен на отели и других особенностях русского гостеприимства

Месяц назад Ростуризм опубликовал список российских отелей, завышающих цены на период чемпионата мира по футболу. А потом и дополнил его. Некоторые особенно отличившиеся гостиницы к спортивному соревнованию повысили ценник в сотни и даже в тысячи раз. Среди поволжских в списке замечены нижегородские отели, но в этом, по мнению Владимира Николаева, генерального продюсера туристической компании «211», нет ничего страшного. Более того, русские привыкли недооценивать свой сервис. Почему — в авторской колонке эксперта для «Реального времени».

Мы привыкли себя недооценивать и смотреть на Запад или куда-нибудь еще. Если сравнить Олимпиаду в Сочи и в Пхенчхане, то мы выглядели на несколько порядков лучше. Сейчас я нахожусь в Красноярске и вижу подготовку к Универсиаде-2019. Стадионы, дороги, мосты, гостиницы — строится все. Все кипит. У меня есть ощущение, что ЧМ-2018 и Универсиада-2019 пройдут успешно.

Но чтобы к чему-то быть готовым, нужно постоянно этим заниматься. И у нас для тренировок много возможностей. С 2011 года Россия провела почти два десятка международных соревнований. Чемпионаты мира, Европы, Универсиада, Зимняя Олимпиада в Сочи и Гран-при «Формулы-1».

Наша сфера гостеприимства и туризма каждый день обслуживает гостей, просто во время ЧМ-2018 их будет больше. Уверен, проблем не избежать и опыт многие будут получать уже в процессе. В этом нет ничего плохого. Так происходит любое обучение или тренировка.

«В этом факте вообще нет ничего удивительного — так делают во всем мире. Попробуйте найти номер в Мюнхене во время Октоберфеста». Фото vokrugsweta.ru



Недавний скандал с повышением цен на отели в дни ЧМ-2018 в России, на самом деле, тоже никак не характеризует россиян как жадных. В этом факте вообще нет ничего удивительного — так делают во всем мире. Попробуйте найти номер в Мюнхене во время Октоберфеста. Когда мы с семьей два года назад ездили в Германию, две ночи в средней гостинице обошлись нам в 1050 евро. И бронировали мы ее за три месяца. Многие приезжие для экономии живут в соседних городах.

Такое происходит всегда и везде, и не только перед крупными мероприятиями. Съездить в декабре в Исландию, когда там большую часть дня темно, — более или менее доступно. Неделя проживания в гостинице на центральной улице Рейкьявика обойдется в 700—800 евро. За этот же номер в июле вы отдадите в два раза больше. Это называется сезонность.

Не могу сказать за весь мир, но в России это модель выживания. Повышение цены в сезон позволяет компенсировать издержки, когда туристов нет. Я когда-то управлял туристической базой на Байкале, мы повышали цены летом на 25%. Зимой из этих денег платили зарплату персоналу.

Я понимаю и владельцев гостиниц, и туристов. Первые вынуждены повышать цену, чтобы заработанные деньги распределить на весь год. Вторые не хотят переплачивать. С другой стороны, всегда есть выбор — не хочешь номер за 40 тыс. рублей во время ЧМ-2018, можешь приехать зимой и заплатить в десять раз меньше. Большая часть иностранцев, посещающих Россию, вообще живут в хостелах и палатках. Они во всем мире одинаковые.

«Не могу сказать за весь мир, но в России это модель выживания. Повышение цены в сезон позволяет компенсировать издержки, когда туристов нет». Фото kazan2015.com



Мы работаем с состоятельными клиентами, поэтому не могу говорить за всех иностранных клиентов, но у наших заметил любопытную вещь — процент положительных отзывов о гостиницах от иностранцев выше, чем от русских. Наверное, это связано со стереотипом, что в России только тайга и балалайки. Они всегда впечатляются бревенчатыми усадьбами, где помимо камина и медвежьих шкур есть Wi-Fi и система «Умный дом».