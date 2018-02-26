Ростов-на-Дону: «проблемный» стадион, скупленные люксы и «южный Бродвей»

Матчи

Донская столица примет у себя четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала (2 июля).

17 июня сыграют Бразилия и Швейцария, через три дня, 20 июня, сразятся Уругвай и Саудовская Аравия, 23 июня нас ждет матч между Мексикой и Корейской Республикой, и, наконец, последняя игра группового этапа пройдет 26 июня — на поле выйдут хорваты и исландцы.

Стадион

На момент попадания Ростова-на-Дону в список городов, принимающих матчи ЧМ, лучшим стадионом города считался «Олимп-2», однако он не соответствовал требованиям ФИФА как минимум из-за вместимости, составляющей всего 14 тысяч человек.

Строительство новой арены стартовало в 2014 году. Годом позже ей было подобрано название — «Ростов Арена». До этого предлагались и другие, отчасти забавные имена, к примеру, «Левбердон» (сокращение от «левого берега Дона»). Арена действительно находится на левом берегу, где сконцентрированы места для развлечений и отдыха, о которых мы расскажем ниже.

Новый стадион вмещает стандартные 45 тысяч зрителей, а общая площадь «Ростов Арены» с прилегающей территорией (включающей в себя большую парковку для автомобилей) составляет 370 тыс. кв. м.

Как это иногда случается в России (вспомним «Зенит-Арену»), при возведении ростовского стадиона обнаружились определенные проблемы. К примеру, в начале февраля этого года международная комиссия нашла нарушения по обустройству стадиона в Ростове-на-Дону, возведением которого занималась «Крокус групп» российского миллиардера Араза Агаларова. Как сообщает Life, претензии у ревизоров из ФИФА вызвало игровое покрытие, также обнаружились проблемы с дверными проемами: они были слишком узкими для того, чтобы пронести через них спонсорское оборудование.

При этом высота потолков в зале для пресс-конференций оказалась недостаточной, чтобы разместить там две камерные платформы на верхнем ярусе. Кроме того, как отметили проверяющие, на стадионе отсутствуют сиденья в каждом проходе, что приведет к сокращению до 1000 мест и, как следствие, к потере прибыли. Вместе с тем заградительные барьеры на стадионе, в том числе в зонах повышенной комфортности, так называемых скайбоксах, мешают обзору футбольного поля. Естественно, со всеми замечаниями пообещали оперативно разобраться и подготовить стадион к ЧМ в лучшем виде.

Остановка «Стадион»

Добраться до стадиона из аэропорта «Платов» можно на общественном транспорте: согласно данным сервиса 2GIS, вам необходимо сесть на 285-й автобус на остановке «Аэропорт «Платов», затем пересесть на 516-й маршрут на «Переходном мосту», высадиться на «Городском пляже» и пешком добраться до стадиона. Если вы прибыли на главный железнодорожный вокзал Ростова-на-Дону, то вам необходимо дойти до одноименной остановки, сесть на 113-й автобус, а затем также выйти на «Городском пляже».

Если вы не хотите связываться с пересадками и прочими прелестями общественного транспорта, можно вызвать такси. В Ростове работает сервис Uber (на UberX стоимость поездки от аэропорта до стадиона составляет 236 рублей, но надо учитывать, что цена может меняться), есть и «Яндекс. Такси». Популярные местные службы: «Red Taxi», «Белое такси», «Такси Лайт», «Розовое такси», недорогие цены за свои услуги предлагает «Ваше такси». В среднем стоимость поездки от аэропорта до стадиона колеблется от 200 до 400 рублей. Естественно, от вокзала или центра города до арены можно добраться за более низкую цену.

Где поселиться

В Ростове работает более 60 уникальных гостиниц, есть множество хостелов, а также квартиры и комнаты, сдаваемые в аренду посуточно. В общем, в теории вариантов размещения — море, однако на практике выясняется, что почти все они уже раскуплены и забронированы.

К примеру, гостиницы класса люкс, такие как Radisson SAS Don Hotel, Villa de Ville или «Петровский причал», уже забиты под завязку. Номера в недорогих гостиницах, расположенных в центре («Дон Кихот», «Эрмитаж» или «Венеция»), также скуплены или забронированы на дни проведения матчей. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные сайта Booking.com.

Однако на этом же ресурсе можно найти много других, более скромных, экономичных и зачастую располагающихся не в центральном районе города вариантов — к вашим услугам многочисленные хостелы и гостевые дома.

Другой способ обзавестись крышей над головой в эту горячую пору — ресурс Airbnb, предлагающий аренду квартир и комнат. К примеру, еще в конце февраля там можно было найти предложение о сдаче двухкомнатной квартиры практически в центре города, вмещающей пять человек, за 11 тыс. рублей в сутки.

Достопримечательности

Одним из центров притяжения в Ростове-на-Дону является Набережная Ушакова. С нее открывается отличный вид на водные просторы и курсирующие по реке теплоходы и паромы. Именно на набережной проводятся почти все праздничные мероприятия, плюс в этой зоне особенно высокая концентрация различных кафе, ресторанчиков, лавок и скверов. Будучи в Ростове-на-Дону, нельзя не прогуляться по «ростовскому Бродвею» — Большой Садовой улице, на и вокруг которой сосредоточены основные памятники истории и культуры, музеи, а также развлекательные и административные учреждения. Самый большой ансамбль фонтанов (который наверняка поможет гостям донской столицы спастись от жары в дни проведения матчей) расположился на Театральной площади перед Ростовским академическим театром драмы.

К слову о театрах, помимо академтеатра в городе есть Академический театр драмы им. Максима Горького, Ростовский академический молодежный театр, Музыкальный театр и Ростовская областная филармония. Если вы предпочитаете немного иной формат, то его можно обнаружить в экспериментальном театре «Человек в кубе», предлагающем собственный взгляд на то, каким должно быть театральное искусство в XXI веке. Из той же серии театр «18+».

Если вы приехали с детьми, то их можно сводить в местный зоопарк, в котором представлены более 400 видов животных, дельфинарий или аквапарк (последний находится недалеко от Ростова — в городе Батайске, до которого можно доехать на автобусе).

Те, кому неинтересно расхаживать по музеям, театрам, набережным и центральным улицам, могут отправиться в крайне необычное место — легендарные «Парамоновские склады». Это руины из красного кирпича, внутри которых бьют ключи, образующие маленькие пруды с идеально чистой водой. В них без страха купаются даже дети. Некогда это здание использовалось как место для хранения пшеницы, которая затем экспортировалась в Британию. На рубеже XIX и XX веков на складах трудился еще молодой Максим Горький.

Еще один интересный объект — Ливенцовская крепость. Это руины древних поселений, располагавшихся на территории современной Ростовской области еще в XVIII веке до нашей эры. Ученые нередко сравнивают эту находку со знаменитой Троей. Крепость расположена между хуторами Ливенцовка и Каратаево, на самой окраине города. Также можно выехать за пределы Ростова-на-Дону и отправиться в расположенный неподалеку Таганрог — город купеческих традиций и чеховской памяти, в Азов или бережно хранящий традиции казачьей вольницы Старочеркасск.

Где поесть

В Ростове можно найти рестораны с кухнями разных стран, от корейской до французской. Средиземноморское меню можно найти в «Рафинаде», японская кухня представлена в сети «Осака», а также в «Силле» (в последнем заведении можно также найти корейские блюда). Ресторан «Ялла» предлагает гостям европейские, японские и русские блюда, но главный специалитет — узбекская кухня.

В Ростове-на-Дону очень много заведений с итальянской кухней: «Манжо», сеть итальянских кафе Mama Donna, ресторан «Беллуччи», а также «сетка» Sapore Italiano с довольно демократичными ценами. Понятие «высокая кухня» в Ростове-на-Дону прочно ассоциируется с рестораном Pinot Noir. В меню сочетаются традиционные французские и авторские блюда, приготовленные из местных продуктов. Также в донской столице есть французский ресторан a la russe «Онегин Дача», стилизованный под старинный особняк XIX века с библиотекой, каминным залом и утопающей в зелени летней верандой.

Гуляя по набережной, можно заглянуть в «Казачий курень», пропитанный донским духом: интерьер заведения выдержан в стиле традиционной казачьей избы, гостей на пороге встречают казаки и казачки. Кухня здесь, разумеется, тоже казачья — простая, домашняя, сытная еда, которую издревле готовили на донской земле. Еще одна точка притяжения на набережной — легендарная шашлычная «Казачий хутор».

Самые известные спортбары Ростова — это спорт-хаус «Торнадо», «Добрый Эль», «Пинта», а также шумный и атмосферный спорт-бар «Чешки». Заведения без серьезного уклона в спорт, но с акцентом на пиво, в которых также можно посмотреть матчи и поболеть за своего фаворита, — это Schneider Weisse Bauhaus (ресторан знаменитой баварской семьи Шнайдер), «Есенин» (место для знатоков пива), Abbey Road (культовое место для любителей музыки и пива), сеть пивных ресторанов «Фрау Мюллер» (в меню представлены традиционные блюда русской и европейской кухни с упором на немецкую), «Пивная библиотека» (позиционирует себя как клуб для особо тонких ценителей пива и литературы — там представлена отличная подборка книг, как классики, так и актуальных бестселлеров). Также в Ростове-на-Дону есть сеть пабов Harat's и бар «Голодранец», который местные называют культовым местом, — именно там зарождалась ростовская крафтовая тусовка. Кухни в «Голодранце» нет — только пиво.