Калининград: море достопримечательностей, недешевое такси и квартиры за 100 тысяч в сутки

Матчи

Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).

Стадион



До ЧМ Калининград располагал стадионом, вмещающим 16 тыс. зрителей, который был построен еще немцами в 1892 году. Требованиям ФИФА он, разумеется, не соответствовал, и в 2015 году было принято решение о строительстве новой арены, получившей незамысловатое название «Стадион Калининград». Арена находится на острове Октябрьском на берегу реки Старая Преголя. Фактически это центр города.

Сообщается, что в основу проекта была положена концепция мюнхенской «Альянц-Арены», принимавшей матчи чемпионата мира 2006 года. Стадион двухъярусный, по углам выделены три зоны для ледовых, водных и игровых видов спорта, плюс четвертая — для единоборств. Изначально предполагалось, что вместимость арены составит 45000 человек, однако из-за некоторых трудностей при строительстве ее сократили на 10 тыс. мест. Возле стадиона предусмотрены две стоянки, способные вместить порядка 7200 автомобилей.

Фото Спорт-Ин (vk.com/fifa2018_kaliningrad)



В феврале этого года стало известно, что комиссия международных проверяющих нашла многочисленные нарушения на калининградском стадионе (с аналогичной проблемой столкнулась и «Ростов-Арена»). По данным издания Life.ru, комиссия, прибывшая с инспекцией в Калининград, была возмущена, когда выяснила, что на стадионе на момент проверки не подключена вентиляционная система для оборудования, что означает отсутствие горячего питания на всем стадионе.



Из других претензий: дверные проемы оказались настолько узки, что через них нельзя было пронести спонсорские холодильники, а строители, укладывая полы, не стали использовать нескользкие материалы, как того требовала FIFA. Также на стадионе обнаружились проблемы с электрикой.

Сразу после отъезда представителей FIFA вице-премьер по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко распорядился устранить все нарушения, выявленные ими в ходе проверки.

Остановка «Стадион»

Добраться до Калининграда можно тремя способами: водным, воздушным и железнодорожным транспортом. Самолеты приземляются в аэропорту Храброво, который находится в 17 км от города (от него каждый час ходят рейсовые автобусы в город). Поезда дальнего и ближнего следования обслуживает главный вокзал города Калининград-Южный (он находится недалеко от острова Октябрьский).

Пока нет точной информации о том, как добраться до стадиона на общественном транспорте, так как работы по созданию транспортной инфраструктуры все еще ведутся. По данным ресурса God2018.com, пешеходы могут добраться до остановки «Набережная ветеранов» на автобусах 40, 46 и 47, либо на 72-м маршруте до остановки «Рыбная деревня».

Не стоит забывать о существовании такси. Пока в Калининграде не работает Uber, однако сообщается, что сервис все-таки будет запущен в преддверии чемпионата мира по футболу. Сейчас же вы точно можете воспользоваться услугами «Яндекс. Такси» (поездка от аэропорта до стадиона обойдется примерно в 500 рублей) или большого количества местных служб.

Где поселиться

В Калининграде огромный выбор гостиниц, гостевых домов и хостелов, однако есть одна серьезная проблема, характерная для всех городов, принимающих матчи ЧМ, — почти все номера в дни игр уже раскуплены или забронированы. Тем не менее у вас еще остается шанс урвать свободный номер.

К примеру, можно проверить наличие мест в бюджетной и вполне уютной гостинице «Патриот», расположенной недалеко от Ботанического сада. Также недорого обойдутся номера в Hostel Anastasia, KoikaGo, «Дейме», отеле «Фридрихсхофф», гостинице «Обертайх Люкс» и хостеле Koenig Home. Можно обратить внимание на недорогую гостиницу «Котбус» — добраться от нее до центра Калининграда можно всего за 15 минут. В 20 минутах от центра есть неплохая гостиница еврокласса «Альбертина». По удобству инфраструктуры можно отметить гостиницу «Золотая бухта», Apartment, Like Hostel, отель «Олимпик», гостевой дом «На Каштановой», а также апартаменты на площади Победы.

Актуальность перечисленных вариантов стоит проверить на Booking.com или же на официальных сайтах отелей. Также можно поискать квартиры и комнаты на ресурсе Airbnb: однокомнатную квартиру там можно найти за 8 тыс. рублей в сутки, однако есть и совсем «космические» варианты за 114 тыс. рублей за ночь.

Достопримечательности

Калининград — это крошечный (15 тыс. кв. км) кусочек России, расположенный на побережье Балтийского моря. Город был основан в 1255 году Тевтонским орденом, а позже переходил «из рук в руки». После Второй мировой треть Восточной Пруссии отошла к СССР, и Кенигсберг быстро обрусел. В современном Калининграде есть на что посмотреть: европейская архитектура, старинные особняки, интереснейшие музеи, парки и скульптуры.

Говорят, что знакомство с этим городом нужно начинать с острова Канта — здесь было одно из первых самостоятельных поселений вокруг крепости Кенигсберг. Находясь там, обязательно стоит заглянуть в Парк скульптуры — удивительный музей под открытым небом. Помимо памятников известным деятелям культуры вы встретите там знаменитых «Борющихся зубров» — это место встреч всех горожан. Еще одна точка притяжения — Кафедральный собор, у его стен находится могила немецкого философа Иммануила Канта.

Также стоит заглянуть в Амалиенау — один из трех немецких районов Калининграда, сохранившийся практически неизменным. За интересной архитектурой также можно отправиться в другой район — Марауненхоф. Еще одной достопримечательностью является Кирха Святого Семейства, построенная в далеком 1907 году. Также туристов, приезжающих в Калининград, привлекают руины Кенигсбергского замка. Из музеев в первую очередь туристам советуют знаменитый Музей янтаря, а также «Форт №5», именуемый чудом фортификации XIX века.

С детьми вы можете посетить калининградский зоопарк (располагается на территории бывшего Кенигсбергского зоопарка, основанного немецким предпринимателем в 1896 году) или ботанический сад. Для семейного отдыха также рекомендуют парк «Юность»: помимо живописных видов вы найдете там множество аттракционов, удивительный «Дом вверх дном», колесо обозрения, картинг-центр и лодочную станцию.

Если у вас в запасе достаточно времени, то вы можете отправиться в самый западный город РФ — Балтийск. Он расположен в северной части Балтийской косы в 50 км от Калининграда (добраться до него можно на автобусе №107 или на электричке). Шикарнейший пляж вы найдете в поселке Янтарный.

Где поесть

Для начала перечислим несколько ресторанов «на каждый день»: официальный портал ЧМ-2018 советует заведения под названием «Бо-бо» (городское кафе, расположенное на набережной с видом на воду), «Круассан» (сетевое кафе с завтраками, обедами, супами всех мастей, рыбой на гриле, пастой, блинами и другой вкусной едой), «Ложку» и «Поварешку» (кафе с самообслуживанием и невысоким ценником).

За национальной украинской кухней можно отправиться в «Борщ и сало», немецкую кухню вы найдете в «Редюите», Kaiser Wurst и «Тетке Фишер». Австрийская кухня — в «Тироле». Итальянская кухня представлена в «Пармезане», «Папаше Беппе», Bravo Italia и «Пеперончино». Если вдруг вам захотелось попробовать чешскую кухню, отправляйтесь в ресторан «У Гашека».

К категории спорт-баров Калининграда можно отнести «7 Футов», «Кропоткинъ», «Угловой», а также «Британнику» (сетевой британский паб), «ЛиBEERтИ» (ирландский паб), «Пират Хауз», «Хмель», Zötler, «Пивовар» и «Лондон».