Анатолий Чехов: снайпер с «Кинопленки», представленный к званию Героя и снова забытый

Снайпер, наводивший ужас на солдат вермахта в Сталинграде 75 лет назад, так и остался не увековеченным на родине.

Фото: soviet-aces-1936-53.ru (Сержант А. Чехов на огневой позиции. Ноябрь 1942 г.)

Заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Казанского кремля Михаил Черепанов в сегодняшней авторской колонке, написанной для «Реального времени», вспоминает нашего земляка — снайпера Анатолия Чехова, которого представили к званию Героя Советского Союза, но награду он так и не получил. Именно он был товарищем и наставником легендарного Василия Зайцева. Колумнист нашей газеты приводит также любопытные факты из его небоевой биографии.

Инвалид с «Кинопленки»

Для жителей Казани, особенно работников фабрики кинопленки, была сенсацией публикация в одной из главных газет страны «Комсомольская правда» 6 февраля 1965 года под названием «Снайпер из легенды». Поведала она о том, что известный всему СССР Герой Советского Союза снайпер Василий Зайцев в столице Татарии 22 лет спустя после битвы на Волге встретил своего боевого друга, которого считал погибшим. Легендарный стрелок, на счету которого 225 убитых фашистов, признался казанцам, что был в Сталинграде их земляк, 19-летний Анатолий Чехов, который стал инициатором снайперского движения и уложил меткими выстрелами 265 вражеских солдат и офицеров.

Об этом тогда трубили все газеты Сталинградского фронта, писал даже Василий Гроссман в своем очерке «Сталинградская быль» в газете «Красная звезда» 20 ноября 1942 года.

«Все знали, — рассказал Герой Зайцев, — что Толю представили к высшей награде родины. Ведь он для всех нас был хоть и молодым, но наставником. Жаль, что звезду Героя получить он не успел, видимо, погиб где-то под Сталинградом».

Не успел Зайцев договорить эти слова, как из зала вышел человек с тросточкой, подошел к сцене и проговорил: «Узнаешь?»

Это и был тот самый легендарный Чехов. Только не Герой Советского Союза, а переживший 12 операций инвалид 3 группы, работавший и газосварщиком на казанском электромеханическом заводе, и бригадиром на той самой «кинопленке», ставшей позднее производственным объединением «Тасма».



Это и был тот самый легендарный Чехов. Фото airaces.narod.ru



И хотя Василий Зайцев, конечно, признал боевого товарища, в судьбе Чехова по большому счету ничего не изменилось. Почему? Да потому что это на фронте он был грозой оккупантов с меткой винтовкой в руках. А в Казани — надоедливым инвалидом, который посмел попросить внеочередного ремонта того угла, где ютился, или выделения персонального жилья. И где попросил! В самом парткоме «кинопленки»!



Секретарь парткома с возмущением доложил парткомиссии, как «самозванцу» без каких-либо документов о заслугах перед родиной указали на многотысячную очередь, а тот вместо того, чтобы подождать еще десяток лет, опозорил высокое звание коммуниста — бросил в лицо вождю местного значения свой партбилет!!! По сути дела, подписал себе приговор. За такие поступки не то что квартиру — грамоту никто больше фронтовику Чехову не давал. Более того, партийные власти запретили вообще упоминать его в печати любого уровня. Прорыв этой блокады в 1964 году был ненадолго. Писатель Сергей Сергеевич Смирнов, который попытался вернуть доброе имя не только Анатолию Чехову, но и защитникам Брестской крепости, бойцам оклеветанной 2-й ударной армии, вскоре сам попал в опалу.

Что оставалось герою очерка Гроссмана, представленному к званию Героя? Скромно умереть 6 июня 1967 года в полном забвении. Похоронили его на Арском кладбище Казани.

Правда, была у Анатолия Чехова и еще одна незабываемая встреча в Москве. Видимо, посмотрев документальный фильм Волгоградской киностудии «Снайпер Чехов жив!» в 1964 году, Анатолия нашел и пригласил к себе домой… маршал СССР Василий Чуйков. Тот самый, который командовал в Сталинграде 62-й армией. Видимо, инициатором такой встречи был командир 13-й гвардейской стрелковой дивизии (в которой и воевал Чехов), к тому времени генерал-полковник Александр Родимцев.

Выпив за встречу, однополчане вспомнили, как именно генерал Родимцев 6 ноября 1942 года на передовой вручил 19-летнему рабочему Казанской фабрики кинопленки Анатолию Чехову орден Красного Знамени.

Похоронили его на Арском кладбище Казани. Фото airaces.narod.ru



Рассекречивая документы

Кстати, наградной лист этого ордена рассекречен лишь в ХХI веке. Там сказано:

«Чехов Анатолий Иванович, 1923 года рождения. Гвардии сержант, командир отделения 39 гвардейского стрелкового полка 13 гвардейской стрелковой дивизии. Член ВЛКСМ. В Красной Армии с 1942 года. Мобилизован Казанским горвоенкоматом. На Отечественной войне с мая 1942 года.

За время боевых действий по защите г. Сталинграда с 15 сентября по 10 октября 1942 года гвардии сержант Чехов показал образцы бесстрашия и отваги.

17 сентября в боях за высоту 102.0 под личным примером его отделение первым ворвалось в окопы противника и уничтожило пулеметный расчет.

За время уличных боев с 21 сентября по 10 октября 1942 года лично тов. Чехов уничтожил 30 солдат и одного офицера».

Достоин правительственной награды ордена «Красное Знамя».

Командир полка гвардии майор Долгов.

Гвардии старший батальонный комиссар Тимошенко.

11 октября 1942 года.

Достоин правительственной награды ордена «Красного Знамени».

Командир 13 гвардейской стрелковой дивизии гвардии генерал-майор Родимцев.

19 октября 1942 года.

Достоин награждения орденом «Красная звезда».

Командующий 62 армией генерал-лейтенант В.И. Чуйков.

Дивизионный комиссар К. Гуров.

25 октября 1942 года.

Приказом Войскам Сталинградского фронта № 90-н от 6 ноября 1942 года награжден орденом Красного Знамени».

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Боевые товарищи



Видимо, вспоминать о том, почему «пожадничал» тогда будущий маршал Чуйков и снизил уровень награды Чехову, не стали. Он тогда чуть «не срезал» высокую награду и второму казанскому снайперу — Михаилу Масаеву. Читаем в наградном листе:

«Масаев Михаил Владимирович, 1920 года рождения, мобилизован Кировским РВК г. Казани 10 января 1940 года. Участник советско-финской войны. Сержант, политрук роты 1047 стрелкового полка 284 стрелковой дивизии. Ранен.

На Сталинградском фронте лично уничтожил 10 гитлеровцев из винтовки. В том числе корректировщика минометного огня. Подполз к вражеской позиции и гранатами уничтожил три блиндажа, в которых находилось до 30 фашистов.

Достоин ордена Отечественной войны 1 степени.

Командир полка майор Метелев.

Батальонный комиссар Мамонтов.

3 октября 1942 года.

Достоин награждения орденом Красная Звезда — командующий 62 армией генерал-лейтенант В. Чуйков.

Приказом Войскам Сталинградского фронта № 90-н от 6 ноября 1942 г. награжден орденом Красного Знамени».

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«Авзялов Гильфан Авзалович, 1918 года рождения, мобилизован Илишевским РВК Башкирской АССР в сентябре 1939 года.

Сержант, снайпер 86 отдельного пулеметного батальона 284 стрелковой дивизии. На Сталинградском фронте с 21 сентября 1942 года. Имеет ранение. Награжден медалью «За Отвагу».

24 октября 1942 года при продвижении пехоты скрытно подполз к немецкому ДЗОТу, забросал его гранатами и уничтожил 4 фашистов. Захватил пулемет, дал возможность своей пехоте продвинуться в районе Метизного завода.

В части Авзалов лучший снайпер. Имеет на своем счету 186 уничтоженных немецких солдат и офицеров.

Командир батальона старший лейтенант Кошенов.

Ходатайствую о награждении орденом «Красное Знамя».

Командир 284 стрелковой дивизии подполковник Батюк.

18 февраля 1943 года.

Достоин. Командующий 62 армией генерал-лейтенант В. Чуйков.

Приказом Войскам Сталинградского фронта № 110-н от 31 марта 1943 года награжден орденом Красного Знамени».

Но в том, что было представление Анатолия Чехова к званию Героя, не возражал никто.

Снайпер Герой Советского Союза Василий Зайцев (слева) объясняет новичкам предстоящую задачу. Сталинград. Декабрь 1942 год. Фото wikipedia.org



Документальное косвенное подтверждение тому рассекречено на сайте «Память народа» лишь недавно. Это наградной лист на представление к званию Героя Советского Союза Василия Зайцева, который считал казанского снайпера своим наставником.

«Зайцев Василий Григорьевич, 1915 года рождения, мобилизован Магнитогорским горвоенкоматом в 1935 году. На Сталинградском фронте с 21 сентября 1942 года. Младший лейтенант, снайпер 1047 стрелкового полка 284 стрелковой дивизии.

Награжден орденом Красного Знамени. Представляется к званию Героя.

С 10 октября по 17 декабря 1942 года в уличных боях за Сталинград снайпер Зайцев уничтожил 225 немецких солдат и офицеров. Непосредственно на переднем крае Зайцев непрерывно обучал снайперскому делу бойцов и командиров. Подготовил 23 отличных снайперов. Его ученики — снайпера: Двояшкин П. — уничтожил 78 немцев, Морозов — 66, Шайкин — 58, Куликов — 51.

Всеми снайперами 1047 стрелкового полка уничтожено 1106 немцев.

Достоин звания Героя Советского Союза.

Командир полка подполковник Метелев.

18 декабря 1942 года.

Поддержали командир 284 дивизии подполковник Батюк.

Командующий 62 армией генерал-лейтенант В.Чуйков.

Награжден Указом от 22 февраля 1943 года».

Напомню, что за всю войну Василий Зайцев уничтожил 242 немцев. Правда, не менее важно, что в том числе было 11 снайперов.

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Бойцы 13-й гвардейской стрелковой дивизии 62-й армии гордились, что именно их Толя Чехов во всей полосе обороны части заставил гитлеровцев не ходить, а ползать по-пластунски.

После Сталинграда Анатолий Чехов никуда не пропадал, воевал на Курской дуге. В 1943 году уже под Киевом снайпер получил второе ранение, взрывом ему оторвало стопу. После десятка операций в 1944 году Чехов комиссован, инвалидом вернулся в Казань, где еще до войны работал на фабрике кинопленки. Правда, родиной охотника за оккупантами была не столица Татарии, а п. Бондюга, ныне Менделеевск.

Словом, перечитывая рассекреченные документы и статьи времен войны об Анатолии Ивановиче Чехове, еще и еще раз убеждаешься, что на улицах нашей Казани не увековечены имена многих ее героев. В том числе и тех, кто был представлен к званию Героя Советского Союза, но остался без признания родины.

Михаил Черепанов