Сталинградская битва: они остановили танки Манштейна

«Панфиловцы» из Татарстана под Сталинградом

Сегодня памятная дата для нашей страны: 2 февраля 1943 года завершилась Сталинградская битва, которая переломила ход Второй мировой войны. Заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Казанского кремля и колумнист «Реального времени» Михаил Черепанов в сегодняшней колонке вспоминает татарстанцев, отличившихся в Сталинградской «мясорубке».

В тяжелых боях одолеть врага

2 февраля 1943 года завершилась Сталинградская битва — боевые действия советских войск по обороне Сталинграда и разгрому крупной стратегической немецкой группировки в междуречье Дона и Волги.

Начались бои под Сталинградом 17 июля 1942 года. Войскам вермахта удалось пробиться к Волге севернее города. Но в результате упорных оборонительных и контрнаступательных боев наша армия смогла не только отстоять город на Волге, но и окружить 22 дивизии фашистов. Вермахт потерял около 800 тысяч солдат и офицеров. Это было началом разгрома гитлеровской Германии.

В битве на Волге принимали активное участие сотни тысяч уроженцев нашей республики, в том числе две стрелковые дивизии, сформированные в Татарии. 147-я стрелковая дивизия вела оборонительные бои в полном окружении у станции Суровикино, сковав большие силы противника. Остатки дивизии вышли из окружения с боями в августе 1942 года.

120-я стрелковая дивизия вела тяжелые бои в 10 км северо-западнее Сталинграда, в районе села Ерзовка. Ее воины проявили исключительное мужество. Бойцы 328 саперного батальона буквально под гусеницами наступающих немецких танков минировали поля. Выполняя смертельно рискованную работу, погибли саперы Федор Сагин из п. Красные Поляны, Ефим Семенов из д. Берновые Ковали Зеленодольского района, Матвей Атланов из с. Балахчино Алексеевского района, Михаил Маркелов из с. Булдырь Чистопольского района. Обеспечивая четкую связь, погиб сержант Федор Антропов из с. Грахань Мамадышского района. Санинструктор Семен Шителев из с. Щербеть Спасского района вынес с поля боя 63 раненых. Он погиб 27 сентября у д. Екатериновка Городищенского района.

Всего же, под Сталинградом бойцы 120-й дивизии уничтожили более 5 тысяч фашистов. За заслуги в боях дивизия была переименована в 69-ю гвардейскую дивизию.

В боях за город на Волге отличились казанец Б.В. Шульгин и уроженец Мензелинского района В.Н. Гордов, удостоенные в последствии звания Героя Советского Союза. Еще 12 татарстанцев, прошедших «школу» Сталинграда, стали полными кавалерами Ордена Славы.

Пример стойкости показали и бронебойщики во главе с казанским рабочим, младшим политруком А. Евтифеевым. Отрезанные от основных сил полка они заняли оборону на высоте 72,6 в районе Малой Россошки. В ходе этих боев, отразив несколько атак немецких танков, солдаты уничтожили более 10 вражеских танков.

Братская могила в Калачевском районе



В контрнаступлении в феврале 1943 года отличились танкисты «казанской» 91-й отдельной танковой бригады, сформированной в Татарии.

Остановили танки Манштейна

В документах Центрального архива Министерства обороны РФ зафиксирован массовый героизм сыновей всех народов Советского Союза. Один из примеров фронтового интернационализма — подвиг бойцов 1378-го стрелкового полка 87-й стрелковой дивизии под командованием подполковника М.С. Диасамидзе. Он оказался на самом острие главного контрудара противника.

Не секрет, что войскам вермахта уже летом 1942 года удалось выйти на берег Волги севернее Сталинграда. Но эта поспешность не привела к захвату города. Уже зимой группировка немцев из 22 дивизий была окружена. Но сил у нее хватало не только для обороны, но и для контрнаступления. Вот почему Гитлер запретил находившимся на Волге войскам пробиваться на юг. Направил на прорыв одну из своих лучших группировок. Прорвавшись в декабре 1942 года к реке Мышковка в Калачевском районе, армейская группа «Гот» находилась всего в 35 км от окруженных в Сталинграде войск Ф. Паулюса. Ее передовые части уже могли видеть на горизонте зарево огней в городе. 19 декабря в своем донесении в Генеральный штаб вермахта Э. Манштейн просит разрешения Ф. Паулюса на прорыв навстречу частям генерала Г. Гота. Но Гитлер думал прежде всего не о спасении своих солдат, а о решении стратегически важной задачи — взятии Сталинграда. Ему нужно было активизировать действия своих союзников грандиозной победой на Волге. Вот почему он ответил Манштейну категорическим отказом.

В списке погибших 87-й дивизии все они числятся пропавшими, в том числе и И.С. Артюшин



Получив приказ пробиваться к Паулюсу, армейская группа «Гот» 17 декабря 1942 года наткнулась на небольшую, казалось бы, преграду — несколько высот в донской степи у хутора Верхне-Кумский Калачевского района. Их-то и обороняли бойцы 1378-го стрелкового полка 87-й стрелковой дивизии. Высоту 137,2 обороняли бронебойщики роты под командованием старшего лейтенанта Николая Наумова с двумя расчетами противотанковых ружей. Боевое донесение командующего войсками Сталинградского фронта Еременко №412 от 19 декабря 1942 года гласит: «Части 3 гв. мехкорпуса и 1378 сп 87 сд, героически оборонявшие район Верхне-Кумский и выдержавшие до 5 атак танков и пехоты противника, почти полностью были уничтожены, и только после этого противнику удалось прорваться на север и выйти на рубеж реки Мышковка».



Оставшиеся в живых 24 красноармейца уничтожили огнем ПТР и гранатами 18 танков наступавшего противника и погибли. «Наступление окончилось неудачей, — пишет в своей книге «Поход на Сталинград» бывший офицер вермахта Г. Дерр. — Из-за хорошо организованной противотанковой обороны; понеся тяжелые потери, наша бригада отошла назад». Фашисты потеряли в этих боях до 60% мотопехоты и 230 танков, и их наступательные возможности были подорваны.

Мемориал в городе Калаче

Помним поименно

К сожалению, большинство участников этого сражения, бойцов 1378-го полка 87-й дивизии, судя по документам архива, так и считаются пропавшими без вести. И в том числе 20 уроженцев Татарии. Пришла пора вспомнить их поименно:

Артюшин Иван Силифордович, 1918 г. р., уроженец г. Зеленодольска Гарайшин Мубаракша, 1904 г. р., уроженец с. Сарманово. Гулянков Семен Федотович, 1924 г. р., уроженец д. Борок Нижнекамского района. Зиганшин Мингаз, 1902 г. р., уроженец с. Бурбаш Балтасинского района. Зиганшин Миннихан, 1913 г. р., уроженец с. Бурбаш Балтасинского района. Крутов Филимон Павлович, 1897 г. р., уроженец с. Крым-Сарай (Юловка) Ютазинского района. Магдиев Аббас Шакирович, 1903 г. р., уроженец с. Яна-Сала Камскоустьинского района. Макаров Александр Павлович, 1910 г. р., уроженец с. Ивашевка Буинского района. Макаров Федор Васильевич, 1907 г. р., уроженец д. Бизяки Менделеевского района. Медведев Валентин Иванович, 1922 г. р., уроженец г. Казани. Миннихузин Минахмет Миннехузинович, 1898 г. р., уроженец д. Таза-Чишма Сармановского района. Мухаметшин Газиз, 1902 г. р., уроженец с. Алабердино Тетюшского района. Пашев Василий Андриянович, 1923 г. р., уроженец Мензелинского района Пимкин Михаил Николаевич, 1897 г. р., уроженец г. Елабуги. Рыжов Андрей Емельянович, 1902 г. р., уроженец с. Алексеевка Новошешминского района. Трахмонов Федор Иванович, 1908 г. р., уроженец Буинского района. Хисматуллин Садри, 1909 г. р., уроженец д. Кзыл-Иль Лаишевского района. Хорошев Федор Гаврилович, 1923 г. р., уроженец с. Биляр-Озеро Нурлатского района. Шафигуллин Гарифулла Шакирович, 1900 г. р., уроженец г. Казани. Шигабутдинов Шер, 1898 г. р., уроженец с. Янгулово Балтасинского района.

Верхнекумский мемориал

По данным рабочей группы мемориала «Книга Памяти» в парке Победы Казани по состоянию на январь 2018 года, только на территории современной Волгоградской области погибли и умерли от ран более 7 245 солдат и офицеров, призванных из Татарии. А в самом Сталинграде (Волгограде) еще более 970 человек.

Если учесть, что по статистике потерь известно место захоронения лишь каждого второго из погибших, фактически народ Татарстана положил на алтарь Сталинградского сражения около 20 тысяч жизней своих сыновей и дочерей.

Найти сведения об их подвиге нам еще предстоит.

Михаил Черепанов, иллюстрации предоставлены автором