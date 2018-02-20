Сборная Марокко

Как играла сборная на чемпионатах мира

Первая сборная с африканского континента, которая смогла выйти с группового этапа на чемпионате мира. Произошло это в 1986-м году, когда марокканцы стали первыми в квартете с Англией, Польшей и Португалией. Всего сборная Марокко в решающей стадии турнира оказывалась четыре раза, но с момента последнего их появления на мундиале прошло уже 20 лет. В 1998-м «атласным львам» не хватило всего 1 очка, чтобы повторить свое достижение и выйти из группы.

Теперь сборная Марокко едет в Россию в ранге одного из лидеров «черного» материка. В своем отборочном раунде марокканцы не проиграли ни одного матча и оставили свои ворота в неприкосновенности. При этом они оставили позади себя сильную команду Кот-д'Ивуара на 4 очка.

ГОД И В Н П М ИТОГ 1970 3 0 1 2 2:6 4-е место в группе

1986 4 1 2 1 3:2 1/8 1994 3 0 0 3 2:5 4-е место в группе 1998 3 1 1 1 5:5 3-е место в группе Итого 13 2 4 6 12:18 -

Тренер и лучший игрок

Тренирует Марокко небезызвестный французский специалист Эрве Ренар. В его активе значатся сразу две победы на Кубке Африки с двумя разными сборными. В 2012-м году он возглавил Замбию и неожиданно для всех выиграл с ней первое в истории этой страны «золото» в официальных турнирах. С Кот-д'Ивуаром в 2015-м было полегче, но совладать и организовать сборище звезд местного и мирового значения задача не из простых, с чем отлично справился Ренар. Теперь он делает сенсацию с марокканцами, которые впервые за 20 лет пробились в элитный раунд чемпионата мира.

Также как и в многих других африканских сборных у Марокко есть определяющие игроки в каждой из линий. В защите «погоду делает» Мехди Бенатиа, выступавший в последние 2-3 сезона за немецкую «Баварию» и итальянский «Ювентус». В средней линии большую часть матчей «решает» Мубарак Буссуфа, бывший лидер махачкалинского «Анжи» и московского «Локомотива». Впереди на острие чаще всего ставка делается на Юссефа Эль-Араби, который за два последних сезона в Катаре забил 45 мячей в 34 матчах. Кроме того, есть и яркое подрастающее поколение в лице восходящей звезды голландского чемпионата Хакима Зиеша и молодого латераля мадридского «Реала» Ашрафа Хакими.

Ориентировочный состав: Мунир — Хакими, Бенатиа, Саисс, Дирар — Амрабат, Эль Ахмади, Бельханда, Буссуфа, Зиеш — Эль-Араби.

Где будет базироваться и в каких городах выступать

Интересно, что если марокканцы не выйдут из группы, то им даже не придется выезжать по России дальше Москвы. Так, Марокко сыграет по одному матчу в российской столице, Санкт-Петербурге и Калининграде. В связи с этим их выбор Воронежа в качестве тренировочной базы выглядит еще больше сомнительным, ведь в той же Москве были более комфортабельные варианты. Как бы там ни было, к играм против Португалии, Ирана и Испании они будут готовятся на стадионе «Чайка», который реконструировали под чемпионат мира.