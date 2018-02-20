В гостях у имама Мешхеда: как святыня шиитского мира дает в долг всему Ирану

Путевые заметки из страны, победившей шаха и устроившей исламскую революцию. Серия четвертая

Фото: Ильдар Замилов

Корреспондент «Реального времени» продолжает делиться с нашими читателями впечатлениями от путешествия в Иран. На этот раз он рассказывает о втором по величине и первом по святости городе страны — Мешхеде.

РЖД по-ирански

Дальнейшая поездка по Ирану уже продолжилась по железной дороге. Прожив несколько дней в персидской столице — Тегеране, мы отправились в город Мешхед, один из центров паломничества иранских мусульман.

С одной стороны, залы вокзалов внешне мало чем отличаются от российских. Все те же железные скамейки, фудкорты, много народа. Из отличий — чисто, нет пьяных и в холле можно увидеть памятный знак в честь Корана. В тегеранском вокзале можно было увидеть представительство иранских железнодорожников, стилизованный под вагон.

Иранские железные дороги (используется аббревиатура RAJA), как и в России, принадлежат государству. Правда, есть несколько пассажирских компаний. Так, мы, к примеру, передвигались на поездах компании Fadak. Мы попали в купе, которое также рассчитано на четырех пассажиров. Помимо небольшого столика у окна, лежаки оснащены складными столиками. В купе есть два телевизора, можно выбрать несколько фильмов (как иранских, так и американских), документальные фильмы или аудио-проповеди. Достаточно найти наушники и смотреть фильм, не мешая своему соседу.

Проезд относительно недорогой. Так, дорога от Тегерана до Мешхеда (около 1000 км) стоит на наши деньги около 1000 рублей. Цена билета зависит от продолжительности поездки. Мы дважды пользовались услугами иранских железных дорог и наш путь занимал от 10 до 13 часов. Поэтому нам приносили ланч-боксы с горячей едой (это, как правило, всегда рис с мясом), а также наборы на завтрак.

Иранские железные дороги, как и в России, принадлежат государству



Святое место

Мешхед — это второй по величине город в Иране. Его населяет 2,5 миллиона человек, сообщает нам услужливо Википедия. Само название Мешхед переводится как «место, где погребен мученик, шахид». Действительно, этот город является местом паломничества из-за расположенной здесь могилы одного из потомков пророка Мухаммада — имама Резы (Али бин Муса ар-Рида). Он жил во времена правления халифа Мамуна, сына знаменитого арабского правителя Харуна ар-Рашида. В 818 году имам Реза умирает в этой отдаленной провинции халифата, в небольшой деревушке, которой в будущем предстоит стать самым знаменитым городом Ирана. По одной из версий, его отравили по приказу правителя.

Вокруг мавзолея имама Резы образовался огромный религиозный комплекс, включающий мечети, музеи. Недалеко расположены торговые ряды, есть и небольшой ТЦ. Здесь стандартные лавочки для восточного базара — религиозная атрибутика, травы, специи, ювелирка, одежда…

Несмотря на то, что нас отделяет от этого набожного человека почти 1200 лет, имам Реза продолжает принимать у себя гостей. Оказывается, фигура имама настолько популярна и любима мусульманами не только Ирана, но и многих других соседних стран, что многие продолжают жертвовать в его фонд объекты недвижимости, доли в предприятиях, прибыли от компаний. Как говорят сами иранцы, сегодня половина Мешхеда — это собственность имама Резы. По своим активам, которые находятся в управлении фонда, он сопоставим с бюджетом всего Ирана. Неслучайно иранские власти время от времени занимают у потомка пророка для решения текущих задач страны.

Конкурс на волонтерство

Один из символов Мешхеда — это угощения от имама Резы, когда прибыль от деятельности фонда расходуется на ежедневные угощения для паломников. Нам повезло побывать на одном из таких мероприятий. В огромном зале рассаживаются гости. Официанты на огромных тележках развозят еду. В комплект входит упакованный хлеб, бутылка воды, огромная тарелка с рисом, на дне которой два ароматнейших кебаба. За соседними столиками суетятся пакистанцы, которых можно узнать по смуглому лицу и одежде. Поодаль сами иранцы. На подобных ужинах ежедневно присутствует 7—8 тысяч человек. При том что сами святыни ежегодно посещают 20 млн человек.

Один из символов Мешхеда — это угощения от имама Резы, когда прибыль от деятельности фонда расходуется на ежедневные угощения для паломников



Вообще, здесь следует сказать об особом отношении иранцев к имаму Резе. Они считают огромной честью для себя работать в этом комплексе: здесь на платной основе работает 3 тысячи человек, а на добровольной основе… 35 тысяч. Для того, чтобы стать волонтером и работать здесь бесплатно, существует конкурс. В беседе с одним из служителей мавзолея мы узнали: чтобы быть волонтером, нужно иметь высшее образование, знать один иностранный язык и выходить на работу раз в неделю. По всему комплексу можно увидеть мужчин в униформе и фуражках, которые в руках держат разноцветные метелки для смахивания пыли. Ими они аккуратно направляют потоки паломников, не дают фотографировать само посещение мавзолея на телефоны.

Трепетная лань

Еще одним из символов Мешхеда являются охотник и антилопа. Именно эти две скульптуры первыми встречают гостей, выходящих из здания железнодорожного вокзала. Согласно народной легенде (правда, имам в мечети убеждал нас, что не видел рассказа об этой истории в надежных источниках), однажды охотник преследовал антилопу и было уже ее загнал, как она устремилась к имаму Резе и глазами попросила о заступничестве. Имам вступил в разговор с охотником, убеждая отпустить животное до определенного времени. Святой человек заявил, что станет поручителем за газель и если она не вернется, то заплатит за нее выкуп. Так и решили. В итоге, когда газель вернулась, то охотник понял, что перед ним непростой человек. Так город обрел еще один символ.

Как вы мы говорили выше, комплекс имама Резы — это город в городе. Его можно узнать по огромному голубому куполу, где развевается зеленый флаг. Именно этот цвет считается цветом потомков пророка, идущих от его друга и халифа Али.

Чтобы дойти до мавзолея имама, нужно пройти несколько площадей, которые покрыты мрамором. Везде возвышаются минареты и другие купола. Внутри есть различные музеи. Например, мы побывали в музее Корана.

Прежде чем зайти в зал мечети, снимаешь обувь и осторожно идешь по прекрасным мягким персидским коврам. В оформлении используется зеркальное покрытие, благодаря чему в зале очень светло и все переливается блестками. Вот и сама могила. Прямоугольник в два человеческих роста украшен арабским надписями, за серебряной решеткой видно зеленое стекло. Вокруг могилы всегда плотное кольцо паломников, которые прижимаются к решеткам. Многие плачут.

Что интересно, рядом с имамом Резой похоронен и халиф Харун ар-Рашид, который, по шиитской версии, недолюбливал потомков пророка. На фоне рассказов о противостоянии между шиитами и суннитами (в самом Иране оно не ощущается, здесь для официального духовенства даже существует со стороны властей запрет на публичные споры с единоверцами из суннитского мира) то, что в одном месте лежат люди разных полюсов, несколько удивляет. На это сопровождающие ответили кратко: «Для имама нет никакого вреда о того, что рядом с ним лежит этот человек, так и для человека, который лежит рядом с ним, нет никакой пользы от такого соседства». Поэтому здесь не приятно тревожить могилы.

На этом мы завершим свой рассказ о Мешхеде.

1 / 50 Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов

Ильдар Замилов