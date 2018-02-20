«Магнитик» для Костина: что стоит за выходом из бизнеса Галицкого

Эксперты «Реального времени» рассуждают о продаже сети «Магнит» государственному ВТБ

Главным бизнес-событием прошлой недели стала продажа «Магнита» банку ВТБ. Основатель и крупнейший собственник сети Сергей Галицкий получит за свою долю 138 млрд рублей, станет миноритарным акционером и оставит управление компанией — по его словам, навсегда. Новость о сделке Галицкого с госбанком переполошила рынок, породив массу эмоций и догадок. «Реальное время» обсудило ее с экспертами — и не нашло среди них единодушия.

Отныне только футбол

В прошлую пятницу на инвестиционном форуме в Сочи стало известно, что «Магнит» — крупнейшая по количеству магазинов розничная сеть в России — перейдет под контроль государственного банка ВТБ. Создатель и основной собственник сети, предприниматель из Краснодара Сергей Галицкий, продал 29,1% своих акций за 138 млрд рублей. В тот же день совет директоров «Магнита» проголосовал за отставку Галицкого с поста генерального директора — с 17 февраля компанией руководит Хачатур Помбухчан, который до этого занимал должность финансового директора.

Как отметил глава ВТБ Андрей Костин, покупка «Магнита» станет одной из крупнейших сделок слияния и поглощения в 2018 году. По его словам, в будущем банк, возможно, перепродаст компанию, когда увеличит ее рыночную стоимость. На это может уйти 5-6 лет, сказал Костин «Коммерсанту FM». «Магнит» — не единственный нефинансовый актив ВТБ: у банка есть доля в сети Burger King, а прежде он был совладельцем ретейлера «Лента» и аэропорта Пулково.

Как отметил глава ВТБ Андрей Костин, покупка «Магнита» станет одной из крупнейших сделок слияния и поглощения в 2018 году. Фото kremlin.ru



«У банка есть и было всегда направление — так называемое Private Equity, когда банк входил акционером в ряд предприятий с целью улучшения положения в этой организации и дальнейшей перепродажи в среднесрочной перспективе на фондовом рынке с целью получения, конечно, дохода и прибыли», — отметил Костин.

После сделки Галицкий станет миноритарным акционером «Магнита» с долей 3%. Увеличивать ее в будущем он не собирается. «Уходя — уходи. Дальше «Магнит» пойдет без меня», — заявил он. Бизнесмен обещал, что продолжит жить в Краснодаре и будет заниматься развитием юношеского футбола (Галицкому принадлежит футбольный клуб «Краснодар»).

«Никто не умер, жизнь продолжается»

Сергей Галицкий — один из самых известных российских предпринимателей. Forbes ежегодно включает его в список 200 богатейших бизнесменов страны. В рейтинге 2017 года основатель «Магнита» стоит на 18-м месте, его состояние оценивается в $6,8 млрд.

Карьера Галицкого началась в девяностых, когда он основал в Краснодаре компанию «Тандер», которая специализировалась на продаже бытовой химии. Этот бизнес оказался успешным. После этого предприниматель начал открывать продуктовые магазины, объединив их под брендом «Магнит». Со временем «Магнит» вырос в самую крупную розничную сеть в России. На начало 2018 года в нее входило более 12 тыс. магазинов шаговой доступности, 243 гипермаркета, 208 магазинов «Магнит Семейный» и 3,7 тыс. непродуктовых магазинов. Суммарная выручка сети от продажи товаров в 2017 году составила 1,14 трлн рублей.

Сам бизнесмен объяснил свой уход тем, что у него и у инвесторов компании разные взгляды на дальнейшее развитие. Фото fckrasnodar.ru



16 февраля в своем официальном сообщении «Магнит» поблагодарил своего основателя «за его усилия по созданию и развитию уникального бизнеса», пожелав ему «всяческих успехов во всех его будущих начинаниях». Проводить Галицкого к штаб-квартире «Магнита» в Краснодаре пришли сотни людей, они скандировали «спасибо!»

Сам бизнесмен объяснил свой уход тем, что у него и у инвесторов компании разные взгляды на дальнейшее развитие. Он добавил, что долго руководил сетью, теперь пришло время «что-то изменить в своей жизни». Во время прощания с сотрудниками Галицкий был заметно взволнован: «Самое главное: вы должны двигаться вперед. Никто не умер, жизнь продолжается. Я взрослый человек, нести психологическую нагрузку изо дня в день тяжело, поэтому я должен уйти из компании», — напутствовал Галицкий.

«Банкиры не встанут за прилавок»

С 2011 года и до недавнего времени «Магнит» оставался самым дорогим российским ретейлером. Однако прошлый и нынешний годы были не лучшими в истории компании — она теряла прибыль, а ее рыночная стоимость снизилась. Публикация последних отчетов разочаровывала инвесторов: в эти дни акции ретейлера существенно падали. В результате в феврале 2017-го «Магнит» уступил первое место по капитализации своему ближайшему конкуренту — X5 Retail Group (объединяет сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»).

Из-за этого многие отметили, что Галицкий выбрал не самое удачное время для продажи своего пакета — еще полгода назад его доля стоила дороже. Эксперты, которых опросило «Реальное время», по-разному оценивают сделку. Некоторые из них считают ее удачной для Галицкого, другие — вынужденной.

Ярослав Кабаков заместитель генерального директора ИК «Финам» Я считаю, что история с Галицким, ухудшение отчетности «Магнита» в предыдущем квартале и ситуация с банковским сектором — непосредственно с банками, которые были переданы в Фонд консолидации банковского сектора (это ФК «Открытие», «Бинбанк» и «Промсвязьбанк» прим.ред. ) — взаимосвязаны. Конечно, можно смотреть на ситуацию с выручкой и прибылью «Магнита», но мне кажется, что все не так очевидно. Те действия, которые Галицкий предпринимает — мне кажется, это больше от безысходности, чем от чего-то другого. Лично мое мнение — мы не видим всей картины происходящего. Я не думаю, что Галицкий продавал бы свой актив, если бы там было все так замечательно. Думаю, госбанк здесь выполняет некую функцию по спасению «Магнита», в том числе социальную часть берет на себя. Потому что если «Магнит» по тем или иным причинам обанкротится, это достаточно сильно повлияет на социальную напряженность. Я не считаю, что сделка связана с конфликтом интересов Галицкого и инвесторов; весьма вероятно, за всем этим стоят определенные финансовые проблемы.

Николай Леман специалист в области M&A сопровождения Скорее всего, [для Галицкого] вопрос не стоял таким образом, чтобы подгадать правильное время — время явно не самое подходящее. Вероятно, так сложились обстоятельства — факторов, которые могут этому способствовать, очень много.

Дмитрий Травин Экономист, политолог Тенденция неприятная. Роль государства в экономике увеличивается. Либо напрямую предприятия становятся государственными, либо таким косвенным образом как ВТБ, который получает контроль над «Магнитом». Это свидетельствует о том, что российский бизнес стал формировать нехорошую для экономики страны стратегию: вывести компанию на какой-то уровень успеха, а затем не развивать ее, а продать. Дальше уже хоть трава не расти — предприниматель либо уезжает за границу, либо начинает заниматься какими-то другими делами здесь. Это, конечно, плохая перспектива для российской экономики. Мне это напоминает поведение предпринимателей в поздние средние века в Европе, когда бизнесом было заниматься возможно, но не престижно. И предприниматель, заработав денег, хотел купить себе дворянство или землю. Что-то в этом роде и у нас сейчас получается.

Теймураз Вашакмадзе специалист в области корпоративного управления и M&A На фондовом рынке есть такое понятие — премия за лидерство. После того как «Магнит» уступил лидерство, компания начала терять капитализацию. Чтобы снова вывести компанию в лидеры — это определенные энергетические затраты, а Сергей Галицкий сейчас обладает меньшей энергией. Поэтому я думаю, что он в хорошее время получил хорошее предложение и его зафиксировал. Мы делали несколько сценарных анализов развития «Магнита». Та стоимость, которую Галицкому предложили, — справедливая. Что касается ВТБ, то для него это удачное приобретение, поскольку даже его банковский бизнес много заработает от «Магнита».

Максим Осадчий начальник аналитического управления банка БКФ Действительно, цена акций «Магнита» снизилась с уровня 10,7 тыс. рублей, достигнутого 31 августа 2017 года, до 4,5 тыс. рублей по состоянию на 16.30 19 февраля 2018 года. Столь сильное падение было вызвано неспособностью справиться с высокой долговой нагрузкой. Для ВТБ это выгодная инвестиция — банк вошел в капитал сети на минимуме цены. Нынешнее снижение стоимости акций объясняется тем, что для рынка уход Галицкого, который всегда ассоциировался с «Магнитом», стал неожиданной и неприятной новостью. Но цена акций сети развернется, когда новый собственник улучшит финансовое положение «Магнита». Разумеется, банкиры не встанут за прилавок. ВТБ продаст свой пакет, когда возникнет благоприятная конъюнктура.