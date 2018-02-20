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«Магнитик» для Костина: что стоит за выходом из бизнеса Галицкого

07:00, 20.02.2018 11

Эксперты «Реального времени» рассуждают о продаже сети «Магнит» государственному ВТБ

«Магнитик» для Костина: что стоит за выходом из бизнеса Галицкого Фото: neva.today

Главным бизнес-событием прошлой недели стала продажа «Магнита» банку ВТБ. Основатель и крупнейший собственник сети Сергей Галицкий получит за свою долю 138 млрд рублей, станет миноритарным акционером и оставит управление компанией — по его словам, навсегда. Новость о сделке Галицкого с госбанком переполошила рынок, породив массу эмоций и догадок. «Реальное время» обсудило ее с экспертами — и не нашло среди них единодушия.

Отныне только футбол

В прошлую пятницу на инвестиционном форуме в Сочи стало известно, что «Магнит» — крупнейшая по количеству магазинов розничная сеть в России — перейдет под контроль государственного банка ВТБ. Создатель и основной собственник сети, предприниматель из Краснодара Сергей Галицкий, продал 29,1% своих акций за 138 млрд рублей. В тот же день совет директоров «Магнита» проголосовал за отставку Галицкого с поста генерального директора — с 17 февраля компанией руководит Хачатур Помбухчан, который до этого занимал должность финансового директора.

Как отметил глава ВТБ Андрей Костин, покупка «Магнита» станет одной из крупнейших сделок слияния и поглощения в 2018 году. По его словам, в будущем банк, возможно, перепродаст компанию, когда увеличит ее рыночную стоимость. На это может уйти 5-6 лет, сказал Костин «Коммерсанту FM». «Магнит» — не единственный нефинансовый актив ВТБ: у банка есть доля в сети Burger King, а прежде он был совладельцем ретейлера «Лента» и аэропорта Пулково.

Как отметил глава ВТБ Андрей Костин, покупка «Магнита» станет одной из крупнейших сделок слияния и поглощения в 2018 году. Фото kremlin.ru

«У банка есть и было всегда направление — так называемое Private Equity, когда банк входил акционером в ряд предприятий с целью улучшения положения в этой организации и дальнейшей перепродажи в среднесрочной перспективе на фондовом рынке с целью получения, конечно, дохода и прибыли», — отметил Костин.

После сделки Галицкий станет миноритарным акционером «Магнита» с долей 3%. Увеличивать ее в будущем он не собирается. «Уходя — уходи. Дальше «Магнит» пойдет без меня», — заявил он. Бизнесмен обещал, что продолжит жить в Краснодаре и будет заниматься развитием юношеского футбола (Галицкому принадлежит футбольный клуб «Краснодар»).

«Никто не умер, жизнь продолжается»

Сергей Галицкий — один из самых известных российских предпринимателей. Forbes ежегодно включает его в список 200 богатейших бизнесменов страны. В рейтинге 2017 года основатель «Магнита» стоит на 18-м месте, его состояние оценивается в $6,8 млрд.

Карьера Галицкого началась в девяностых, когда он основал в Краснодаре компанию «Тандер», которая специализировалась на продаже бытовой химии. Этот бизнес оказался успешным. После этого предприниматель начал открывать продуктовые магазины, объединив их под брендом «Магнит». Со временем «Магнит» вырос в самую крупную розничную сеть в России. На начало 2018 года в нее входило более 12 тыс. магазинов шаговой доступности, 243 гипермаркета, 208 магазинов «Магнит Семейный» и 3,7 тыс. непродуктовых магазинов. Суммарная выручка сети от продажи товаров в 2017 году составила 1,14 трлн рублей.

Сам бизнесмен объяснил свой уход тем, что у него и у инвесторов компании разные взгляды на дальнейшее развитие. Фото fckrasnodar.ru

16 февраля в своем официальном сообщении «Магнит» поблагодарил своего основателя «за его усилия по созданию и развитию уникального бизнеса», пожелав ему «всяческих успехов во всех его будущих начинаниях». Проводить Галицкого к штаб-квартире «Магнита» в Краснодаре пришли сотни людей, они скандировали «спасибо!»

Сам бизнесмен объяснил свой уход тем, что у него и у инвесторов компании разные взгляды на дальнейшее развитие. Он добавил, что долго руководил сетью, теперь пришло время «что-то изменить в своей жизни». Во время прощания с сотрудниками Галицкий был заметно взволнован: «Самое главное: вы должны двигаться вперед. Никто не умер, жизнь продолжается. Я взрослый человек, нести психологическую нагрузку изо дня в день тяжело, поэтому я должен уйти из компании», — напутствовал Галицкий.

«Банкиры не встанут за прилавок»

С 2011 года и до недавнего времени «Магнит» оставался самым дорогим российским ретейлером. Однако прошлый и нынешний годы были не лучшими в истории компании — она теряла прибыль, а ее рыночная стоимость снизилась. Публикация последних отчетов разочаровывала инвесторов: в эти дни акции ретейлера существенно падали. В результате в феврале 2017-го «Магнит» уступил первое место по капитализации своему ближайшему конкуренту — X5 Retail Group (объединяет сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»).

Из-за этого многие отметили, что Галицкий выбрал не самое удачное время для продажи своего пакета — еще полгода назад его доля стоила дороже. Эксперты, которых опросило «Реальное время», по-разному оценивают сделку. Некоторые из них считают ее удачной для Галицкого, другие — вынужденной.

  • Ярослав Кабаков

    Ярослав Кабаков заместитель генерального директора ИК «Финам»

    Я считаю, что история с Галицким, ухудшение отчетности «Магнита» в предыдущем квартале и ситуация с банковским сектором — непосредственно с банками, которые были переданы в Фонд консолидации банковского сектора (это ФК «Открытие», «Бинбанк» и «Промсвязьбанк» прим.ред.) — взаимосвязаны. Конечно, можно смотреть на ситуацию с выручкой и прибылью «Магнита», но мне кажется, что все не так очевидно. Те действия, которые Галицкий предпринимает — мне кажется, это больше от безысходности, чем от чего-то другого. Лично мое мнение — мы не видим всей картины происходящего. Я не думаю, что Галицкий продавал бы свой актив, если бы там было все так замечательно.

    Думаю, госбанк здесь выполняет некую функцию по спасению «Магнита», в том числе социальную часть берет на себя. Потому что если «Магнит» по тем или иным причинам обанкротится, это достаточно сильно повлияет на социальную напряженность. Я не считаю, что сделка связана с конфликтом интересов Галицкого и инвесторов; весьма вероятно, за всем этим стоят определенные финансовые проблемы.

  • Николай Леман специалист в области M&A сопровождения

    Скорее всего, [для Галицкого] вопрос не стоял таким образом, чтобы подгадать правильное время — время явно не самое подходящее. Вероятно, так сложились обстоятельства — факторов, которые могут этому способствовать, очень много.

  • Дмитрий Травин

    Дмитрий Травин Экономист, политолог

    Тенденция неприятная. Роль государства в экономике увеличивается. Либо напрямую предприятия становятся государственными, либо таким косвенным образом как ВТБ, который получает контроль над «Магнитом». Это свидетельствует о том, что российский бизнес стал формировать нехорошую для экономики страны стратегию: вывести компанию на какой-то уровень успеха, а затем не развивать ее, а продать. Дальше уже хоть трава не расти — предприниматель либо уезжает за границу, либо начинает заниматься какими-то другими делами здесь.

    Это, конечно, плохая перспектива для российской экономики. Мне это напоминает поведение предпринимателей в поздние средние века в Европе, когда бизнесом было заниматься возможно, но не престижно. И предприниматель, заработав денег, хотел купить себе дворянство или землю. Что-то в этом роде и у нас сейчас получается.

  • Теймураз Вашакмадзе

    Теймураз Вашакмадзе специалист в области корпоративного управления и M&A

    На фондовом рынке есть такое понятие — премия за лидерство. После того как «Магнит» уступил лидерство, компания начала терять капитализацию. Чтобы снова вывести компанию в лидеры — это определенные энергетические затраты, а Сергей Галицкий сейчас обладает меньшей энергией. Поэтому я думаю, что он в хорошее время получил хорошее предложение и его зафиксировал.

    Мы делали несколько сценарных анализов развития «Магнита». Та стоимость, которую Галицкому предложили, — справедливая. Что касается ВТБ, то для него это удачное приобретение, поскольку даже его банковский бизнес много заработает от «Магнита».

  • Максим Осадчий

    Максим Осадчий начальник аналитического управления банка БКФ

    Действительно, цена акций «Магнита» снизилась с уровня 10,7 тыс. рублей, достигнутого 31 августа 2017 года, до 4,5 тыс. рублей по состоянию на 16.30 19 февраля 2018 года. Столь сильное падение было вызвано неспособностью справиться с высокой долговой нагрузкой. Для ВТБ это выгодная инвестиция — банк вошел в капитал сети на минимуме цены.

    Нынешнее снижение стоимости акций объясняется тем, что для рынка уход Галицкого, который всегда ассоциировался с «Магнитом», стал неожиданной и неприятной новостью. Но цена акций сети развернется, когда новый собственник улучшит финансовое положение «Магнита». Разумеется, банкиры не встанут за прилавок. ВТБ продаст свой пакет, когда возникнет благоприятная конъюнктура.

Артем Малютин
ЭкономикаБизнесРозничная торговля
комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 20 февр
    Есть и такой вариант, что банк вернул в страну выведенные ранее деньги и их нужно было куда то вложить.
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    Анонимно 20 февр
    Точно! скорее всего оно так и есть
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  • Анонимно 20 февр
    В среду человек улыбался при встречи, а в пятницу слеза пробивалась!
    Так все решается быстро! ?
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    Анонимно 20 февр
    Когда дела такой важности, все решается мгновенно просто
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  • Анонимно 20 февр
    Большие деньги, большие потери
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  • Анонимно 20 февр
    Надо было раньше продавать
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  • Анонимно 20 февр
    Пятерочка перекресток и карусель - это разве одна компания?
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    Анонимно 25 февр
    Да
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  • Анонимно 20 февр
    Галицкий будет играть в футбол и наслаждаться жизнью))). Он себе на жизнь уже заработал
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  • Анонимно 20 февр
    Так жалко, что Галицкий, такой грамотный руководитель нас бросил(((( . Даже на работу уже не хочется. Будем надеяться, что Памбухчан сможет руководить так, чтоб не было ощутимо отсутствие нашего дорогого Галицкого!!!! Хотя по ЗП уже ощущается(((((
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    Анонимно 25 февр
    Чушь не неси! Как ты можешь говорить о з/п, если ты ещё не получал её без ГСН? Её ещё даже не начисляли!
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