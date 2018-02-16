Обездоленный Галицкий: «Магнит» продают в неудачное время

Новым собственником одного из крупнейших ретейлеров станет банк ВТБ

Основатель и крупнейший владелец сети «Магнит» Сергей Галицкий продаст свою долю в компании банку ВТБ и уйдет с поста генерального директора. Он объяснил это решение желанием перемен и разногласиями с другими акционерами. Время для продажи Галицкий выбрал неудачно: за 2017—2018 годы «Магнит» сильно подешевел и перестал быть самым дорогим российским ретейлером. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Уходя — уходи»

«Сергей Николаевич Галицкий, основатель и крупнейший акционер компании, сегодня проинформировал компанию о том, что он заключил договор с дочерним обществом банка ВТБ о продаже принадлежащих ему акций компании (29,1% от общего количества размещенных акций), а также о том, что он намерен сложить с себя полномочия генерального директора и члена совета директоров компании», — говорится в сообщении, которое «Магнит» опубликовал утром 16 февраля.

Компания поблагодарила Галицкого «за его усилия по созданию и развитию уникального бизнеса в России» и пожелала ему «всяческих успехов во всех его будущих начинаниях». Также в сообщении сказано, что «Магнит» сохранит нынешнюю дивидендную политику и начислит дивиденды во второй половине этого года. Одновременно компания может рассмотреть план обратного выкупа акций в 2018 году, часть из них будет использована для долгосрочного стимулирования менеджмента.

Пакет в 29,1% будет продан за 138 млрд рублей. Президент ВТБ Андрей Костин на инвестиционном форуме в Сочи отметил, что это одна из крупнейших сделок M&A в этом году. Галицкий останется миноритарным акционером «Магнита», сохранив за собой 3% (на начало 2018-го лично у него было 34,26% компании).

Свой уход основатель «Магнита» объяснил так: «Надо что-то изменить в своей жизни». Он сказал, что возглавлял компанию 25 лет, сейчас у него и других акционеров разные взгляды на ее развитие. Как передают «Ведомости», Галицкий добавил, что не собирается увеличивать свою долю в компании в будущем: «Уходя — уходи. Дальше «Магнит» пойдет без меня».

Андрей Костин на инвестиционном форуме в Сочи отметил, что это одна из крупнейших сделок M&A в этом году. Фото vestikavkaza.ru



В будущем без upside

«Магнит» на протяжении нескольких лет был самым дорогим российским ретейлером — лидером по рыночной стоимости он оставался с 2011 года. Однако буквально на днях компания уступила первое место ближайшему конкуренту — X5 Retail Group (объединяет сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»). 13 февраля стоимость «Магнита» на Лондонской бирже к закрытию торгов составила $9,91 млрд, а стоимость X5 Retail Group — $10,05 млрд.

Прибыль «Магнита» в последние годы тоже снижалась. В 2016 году она составила $811,6 млн против $968,9 млн в 2015-м и $1,24 млрд в 2014-м. За 9 месяцев прошлого года консолидированная прибыль компании просела на 32,4% — до 27,67 млрд рублей.

Публикация последних отчетов «Магнита» разочаровывала инвесторов. Выход промежуточных результатов в октябре привел к резкому падению акций, то же самое произошло в январе этого года. В пятницу на новостях об уходе Галицкого котировки тоже снижались.

«Мы не видим особого позитива в акциях «Магнита» ни в краткосрочном, ни в долгосрочном плане. Смена ключевого акционера, менеджмента, а вместе с этим и стратегии компании практически никогда не проходит безболезненно. Вдобавок рыночная оценка «Магнита» по-прежнему довольно высока по сравнению с конкурентами, что тоже не подразумевает особого upside (роста доходности акций, — прим. ред.)», — говорит директор по инвестициям General Invest Денис Горев.

В последнее время капитализация компании снижалась, поскольку компания показывала результаты ниже ожиданий; кроме того, на цену давило то, что основной собственник постепенно продавал акции, говорит Горев (в ноябре структуры, связанные с Галицким, продали 7,5% «Магнита»). Стоимость нынешней сделки — 138 млрд рублей — соответствует рыночной цене 29%, добавляет он.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Евгений Обыдов считает, что в краткосрочной перспективе уход Галицкого может негативно отразиться на акциях компании — в первую очередь из-за неопределенности стратегии ВТБ в отношении «Магнита».

Дискаунтер с дисконтом

По словам Обыдова, для рынка известие о сделке Галицкого с ВТБ стало неожиданностью. Момент для продажи выбран не самый удачный: стоимость «Магнита» с сентября прошлого года снизилась более чем на 50%.

Рекордное падение показателей компании в 2017 году было связано сразу с несколькими причинами, говорит Обыдов, — это и слабый потребительский спрос, и замедление инфляции, и усиление конкуренции: «Одной из причин снижения трафика также послужило запоздавшее обновление дизайна магазинов. При этом существенное ускорение редизайна привело к значительному росту инвестиций и снижению свободного денежного потока в 2017 году».

Стоимость «Магнита» с сентября прошлого года снизилась более чем на 50%

«Что касается рыночных перспектив — потребительский спрос значительно снизился с 2014 года, и, по оценкам АКРА, в ближайшие три года реальные располагаемые доходы населения будут увеличиться не более чем на 1%. С другой стороны, драйвером дальнейшего роста может выступить продолжающаяся консолидация в отрасли, от которой, безусловно, выиграют крупнейшие игроки. Международная практика показывает, что наиболее эффективно отрасль работает в условиях высокой консолидации, а в России на семь крупнейших игроков все еще приходится не более 30% рынка против 70—75% в среднем по Европе», — добавляет Обыдов.

«Я не думаю, что разногласия с акционерами — это главная причина продажи. Разногласия — это нормально, они возникают во многих компаниях. Но возможно, что у инвесторов и у основателя стоят немного другие задачи. У инвесторов — получение прибыли, а у человека, который эту компанию создал с нуля, могут быть другие интересы. В какие-то моменты он может пожертвовать своей прибылью в целях развития компании», — говорит президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

Артем Малютин