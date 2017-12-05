Как спасти «Салават купере» от транспортного коллапса

Идея, которую отвергла мэрия Казани: бывший сотрудник Минтранса увидел спасение в общественном транспорте второго уровня

Ринат Губаев, экс-начальник отдела инноваций татарстанского Минтранса РТ (2001—2009), специально для «Реального времени» подготовил авторскую колонку об одном из путей решения транспортного вопроса для новых строящихся микрорайонов. В частности, эксперт предлагает обратиться к опыту Германии и рассказывает о проекте «транспорта второго уровня», к которому относится надземная транспортная система (НТС).

Дублера не видать

То, что транспортная инфраструктура в ЖК «Салават купере» станет проблемой для его новоселов, предвиделось еще в период проектирования комплекса. Тогда предусматривалось строительство автомобильной дороги — дублера Горьковского шоссе.

Сегодня единственной дорогой, связывающей микрорайон с городом, является Горьковское шоссе, которое оказалось уже перегруженным. С увеличением количества жителей в жилищном комплексе единственная транспортная артерия забьется пробками. А где же обещанная дорога-дублер? Увы, работы по проектированию дороги даже не начаты. Не определены и сроки ее строительства, а также источники финансирования.

Складывается впечатление, что городские власти на примере жителей жилищного комплекса хотят создать условия для пересадки владельцев личного автотранспорта на общественный транспорт.

Когда стало ясно, что дороги-дублера в ближайшей перспективе жителям «Салават купере» не видать, то посыпались предложения республиканских и городских ведомств по решению транспортного обслуживания микрорайона. Диву даешься, как в течение небольшого промежутка времени эти предложения превратились в соревнования ведомств с целью определить, какой из видов транспорта считать приоритетным. Здесь — электричка, трамвай и автобус.

Есть возможность реализовать проект «транспорта второго уровня», к которому относится надземная транспортная система (НТС) для ЖК «Салават купере»



Спасет ли нас «транспорт второго уровня»?

Невольно хочется задать вопрос чиновникам от транспорта: «Почему только вышеперечисленные виды транспорта могут решить транспортные проблемы ЖК «Салават купере»? Наверное, это связано с информированностью специалистов отрасли, рассматривающих существование только традиционных видов общественного транспорта даже при наличии проблем с размещением объектов транспортной инфраструктуры.

И существует ли такой вид транспорта, который совместил бы в одном виде доступность, скорость, безопасность, пунктуальность, комфортность?

Ни об этом ли говорил на прошедшем в городе Ульяновске заседании президиума Госсовета, посвященного комплексному развитию пассажирских перевозок в субъектах РФ, президент РФ В.В. Путин:

«Современный общественный транспорт должен быть безопасным и комфортным для пассажиров, следовать в удобное время, точно по расписанию, а его остановочные пункты должны находиться в пешей доступности для большинства граждан, которые пользуются общественным транспортом».

Для выполнения этих условий есть возможность реализовать проект «транспорта второго уровня», к которому относится надземная транспортная система (НТС) для ЖК «Салават купере».

Это система высокого качества транспортных услуг и безопасности с полной автоматизацией управления движением, отсутствием пересечений с наземным транспортом, высокой скоростью, «умным» графиком движения, минимальным влиянием климатических условий на путевую структуру и комфортностью поездок.

А вот исполком города Казани после внимательного рассмотрения предложенного проекта НТС в ЖК «Салават купере» так информировал автора идеи: «… что для регулярного городского пассажирского сообщения данный вид транспорта практически не используется нигде в мире».

Германия уже реализовала проект надземной транспортной технологии H-Bahn для городского и пригородного общественного транспорта в городах Дортмунде и Дюссельдорфе



Немецкий опыт

Откуда берут такую «компетентную» информацию специалисты ведомства?

На самом деле Германия уже реализовала проект надземной транспортной технологии H-Bahn для городского и пригородного общественного транспорта в городах Дортмунде и Дюссельдорфе.

Надземная транспортная система в Дортмунде протяженностью 3,162 км эксплуатируется с 1984 года и является частью сети городского пассажирского транспорта. НТС обеспечивает транспортное сообщение между местным университетом с Южным и Северным кампусами через природный заповедник, а также соединяет с технологическим парком и парк-хаусом Бохум. За период работы НТС было перевезено около 25 млн пассажиров без единого происшествия.

Транспортная система в Дюссельдорфе (называемая Sky Train) находится в эксплуатации с 2002 года, ее протяженность 2,5 км с четырьмя остановочными платформами, она обеспечивает пассажирские перевозки между терминалами аэропорта и междугородним железнодорожным вокзалом. За период эксплуатации было перевезено 12 млн пассажиров, также без происшествий.

Напомню, что в 2009 году на III Международной транспортной выставке «Транспорт России-2009», посвященной 200-летию транспортного ведомства и образования на транспорте, проводимой в центральном выставочном зале «Манеж» (город Москва), Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан презентовало инвестиционный проект НТС: международный аэропорт «Казань» — станция метро «Дубравная» протяженностью 21км. Что очень важно, в то время у проекта был инвестор — компания «Мартекс инвест», которая за 8 млрд рублей и полтора года могла построить НТС. Но его республиканские и городские власти проигнорировали. В результате был реализован проект РЖД железнодорожная станция Казань-1 — международный аэропорт «Казань» (25 км и 13 млрд руб.) с использованием поездов «Ласточка» компании «Аэроэкспресс», а на сегодня — электрички компании «Содружество». Проект РЖД оказался невостребованным, к тому же убыточным и субсидированным из бюджета РТ. Вот такой транспорт будет встречать гостей чемпионата мира по футболу в 2018 году и чемпионата мира WorldSkills Kazan в 2019 году.

Надземная транспортная система позволяет решать до сих пор неразрешимые транспортные проблемы. Без строительства путепроводов трассы проходят через крутые овраги и реки



Таблетка для пригорода

Именно НТС наиболее эффективно там, где развиваются города, застраиваются пригородные территории, создаются новые города-спутники, расширяются аэропорты, строятся спортивно-развлекательные комплексы, обустраиваются парковые и выставочные комплексы.

Надземная транспортная система позволяет решать до сих пор неразрешимые транспортные проблемы. Без строительства путепроводов трассы проходят через крутые овраги и реки.

Городские районы с плотной застройкой преодолеваются без сноса строений, опоры трассы не занимают проезжую часть улиц.

НТС высвобождает бюджетные средства, обычно направляемые на расширение дорог, вынос городских коммуникаций, под строительство инфраструктуры городского общественного транспорта.

В надземной транспортной системе передвижение подвижного состава полностью автоматизировано и позволяет 365 дней, 24 часа работать автоматически, выводя на линию необходимое количество подвижного состава.

Важным преимуществом надземной транспортной системы может быть размещение резервной линии для аварийных и экстренных служб, соединенных с центрами их базирования. К этому можно добавить, что система может «безболезненно» обеспечивать транспортной услугой промышленные предприятия, выносимые за черту города.

5 метров над землей

Конечно, наличие в городе транспортных конструкций, возвышающихся на высоте 5 метров и более, будут выглядеть не совсем эстетично. Но, взглянув на «железобетонные джунгли» многоярусных эстакад азиатских мегаполисов и Москвы, надо отметить, что линии НТС не очень повлияют на вид городского пространства, если для этого уделить внимание световому и цветовому оформлению всех элементов системы. Более того, в связи с тем, что НТС передвигается на высоте, для ее энергоэффективной работы имеется возможность поверх путевых конструкций разместить солнечные батареи.

Пассажирские станции легко интегрируются в существующие надземные пешеходные переходы, торгово-развлекательные и спортивные комплексы



Подвижной состав производства всемирно известного концерна «Сименс» («Сапсан», «Ласточка») состоит из сцепки нескольких (от 1 до 5) самоходных вагонов вместимостью 50 человек. Это оптимизирует размер станций, затраты электроэнергии и износ подвижного состава.

Пассажирские станции легко интегрируются в существующие надземные пешеходные переходы, торгово-развлекательные и спортивные комплексы

Также система быстрым монтажом и сменой направлений может быть продлена, обеспечивая современное и качественное транспортное сообщение.

Автоматическая система управления движением из центра управления регулирует маршрут.

Во время функционирования, согласно программному обеспечению «Сименс», в автоматическом режиме подвижной состав совершает самостоятельные поездки по технически безопасным путям, с высокой точностью останавливается на станции.

По команде из центра управления диспетчер может задать различные режимы работы и даже переводить транспортную систему на ручное управление.

Высокий уровень индустриализации ускоряет процесс строительства без создания больших проблем для дорожного движения, что повышает эффективность инвестиций.

В Германии путевая структура выполняется из стального проката, сваренного в заводских условиях электросваркой в длинномерные коробчатые конструкции — путевые колонны (дл. 9—30 м) и балки (дл. 25—50 м).

По команде из центра управления диспетчер может задать различные режимы работы и даже переводить транспортную систему на ручное управление



«Только смелым покоряются...»

В Республике Татарстан путевые колонны и балки, а также остановочные станции можно производить из композитных материалов по пултрузионной технологии, с более высокими прочностными и коррозионными характеристиками, что позволяет увеличить шаг пролетных коробчатых конструкций. Являясь диэлектриком, композитный материал обеспечит безопасную эксплуатацию токопроводящего оборудования НТС.

Кроме этого, подвижной состав и программное обеспечение могут изготовить предприятия республики, что не может не сказаться на стоимости проекта.

Опыта строительства НТС в России, а соответственно, и отечественных аналогов стоимости проектирования, строительного процесса, производства конструкций, подвижного состава, автоматики и программного обеспечения нет.

Поэтому для информации можно принять стоимость НТС в Германии: обычная стоимость одного километра двухпутной трассы НТС не превышает 8 млн долларов.

Проект автоматизированной надземной транспортной системы протяженностью 13 км позволит соединить станцию метро «Северный вокзал» с ЖК «Салават купере».

На маршруте могут быть размещены шесть остановочных платформ, в том числе у крупных промышленных предприятий, таких, как Казанский вертолетный завод, «Казаньоргсинтез», ТЭЦ-3, которые должны содействовать реализации проекта.

На линии круглосуточно (если есть необходимость) будут задействованы спаренные вагоны вместимостью 100 человек в количестве 30 единиц. При средней скорости 30 км/час (максимальная скорость 50 км/час) время в пути с учетом остановок составит 26 минут. Ориентировочная стоимость строительства и подвижного состава — 4,76 млрд рублей (цена стоимости в Германии).

Для сравнения стоимость только строительства участка метро ст. «Фучика/Дубравная» — ст. «10-й микрорайон» протяженностью 1,5 км обойдется в 6,3 млрд рублей.

И если в прошедшие годы развитие транспортной инфраструктуры Казани было связано с проведением юбилейных и спортивных мероприятий и осуществлялось за счет финансирования из федерального бюджета, то сегодня федеральные денежные потоки иссякли.

На маршруте могут быть размещены шесть остановочных платформ, в том числе у крупных промышленных предприятий



Тем не менее с завидным постоянством республиканские и городские ведомства продолжают бездумно копировать объекты транспортной инфраструктуры Москвы — с приглашением московских специалистов и без учета градостроительных особенностей и финансовых возможностей российской столицы.

Развитие наземной городской транспортной инфраструктуры Казани на одном уровне с каждым годом становится проблемной. Это связано с ростом автомобилизации населения и с невозможностью расширения автомагистралей.

И здесь на первый план выходит транспорт второго уровня, к которому относится НТС как самый эффективный по стоимости и срокам строительства, а также безопасный и комфортный.

Однако республиканские и городские чиновники от транспорта не хотят знать о НТС, игнорируя возможность его реализации. И как бы не отписывались «писаря-чиновники» альтернативы НТС нет, и будущее общественного транспорта за транспортом второго уровня

Для реализации инвестиционного проекта; станция метро «Северный вокзал» — ЖК «Салават Ккупере» необходимо провести презентационные и выставочные мероприятия, позволяющие потенциальным инвесторам ознакомиться с системой.

Практически все оборудование, автоматика и программное обеспечение НТС, для городов Дортмунда и Дюссельдорфа изготовил хорошо известный в Татарстане концерн «Сименс» С его помощью возможна реализация пилотного проекта, «Северный вокзал — ЖК «Салават купере». Также возможно наладить производство элементов НТС на предприятиях города и республики.

Опираясь на современные инновации в области технологий, оборудования и менеджмента, надземный транспорт способен решить проблемы скорости, комфорта, безопасности, эффективности городских пассажирских перевозок в Казани

Городские органы власти имеют уникальную возможность заложить новые приоритеты развития общественного транспорта.

Только смелые и дальновидные решения могут привести к радикальному изменению устоявшихся моделей транспортных услуг.