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Александр Сладковский: «Я вижу перед собой полный зал»

07:00, 18.02.2018 4
Александр Сладковский: «Я вижу перед собой полный зал» Фото: vk.com/gsort

Вопреки мнению скептиков, которые утверждают, что классическое наследие татарской музыки может быть интересно только узкому кругу слушателей, первый концерт третьего фестиваля «Мирас» прошел при аншлаге. Все билеты проданы и на последующие концерты. Подробности в материале «Реального времени».

«Должно быть и то, и другое»

«Мирас» переводится как «Наследие», смысл фестиваля, который в третий раз проходит в ГБКЗ им. С. Сайдашева — вернуть слушателям татарскую классику, сделать ее популярной, часто исполняемой. Зародился фестиваль в недрах ГСО РТ благодаря инициативе художественного руководителя и главного дирижера оркестра Александра Сладковского.

Перед началом первого концерта нынешнего фестиваля Александр Сладковский и арт-директор феста профессор Дулат-Алеев пообщались с журналистами. «Мирас», на мой взгляд, набирает обороты, и идея наша о сохранении наследия в области национального академического музыкального искусства, в области композиторской школы Татарстана, она была декларирована и с большим успехом движется вперед. Меня всегда интересует результат, я вижу полный зал, и для меня это показатель, что мы на правильном пути», — прокомментировал фестиваль Александр Сладковский.

Арт-директор фестиваля профессор Вадим Дулат-Алеев — одно со слагаемых успеха феста, потому что, пожалуй, нет сейчас в Татарстане теоретика в этой области, равного Вадиму Робертовичу. Результаты его изысканий — это четко выстроенные, сбалансированные программы фестиваля, которые открывают слушателям несправедливо забытые сокровища национальной музыки.

«То, что будет звучать на сцене — это итог работы. А работа начинается с того, что мы идем и ищем, где лежат эти ноты. Это происходит каждый фестиваль. Некоторые произведения не исполнялись по 50—60 лет. Как они хранятся в архивах, говорить не буду, по-разному бывает. Есть большой объем работы, который не виден. У нашего «Мираса» есть и черновая, рабочая составляющая. А потом только это все попадает на сцену. И здесь наш замечательный оркестр и маэстро Сладковский их исполняет. Мне всегда интересно, как эти произведения прозвучат в интерпретации маэстро Сладковского. «Мирас» — это не только событие с историческим уклоном, это художественное событие. Это настоящий праздник татарской музыки. Она будет звучать в великолепном живом исполнении. Мы расширили рамки фестиваля и стараемся, чтобы как можно больше музыки прозвучало. В нынешнем фестивале количество композиторов, которые исполняются, гораздо больше», — отметил Вадим Дулат-Алеев.

Странным на пресс-подходе прозвучал вопрос одной их журналисток, явно не находящейся в теме открывшегося фестиваля, которая спросила Дулат-Алеева о том, что возможно, стоит продвигать не фестиваль эстрадной музыки «Узгереш жиле», а «Мирас». Ответ профессора Дулат-Алеева был однозначен: «Это совершенно разные вещи. И закрывать один канал, чтобы открыть другой? Не так надо подходить».

Действительно, как советовал нам классик, судить надо по законам жанра. Музыкальная культура народа многообразна, в ней стоит отдавать дать и академической музыке, и фольклору, и хорошей эстрадной песне. Ну а пытаться столкнуть лбами создателей двух разных фестивалей — задача неблагодарная. Тем более что при всей несхожести, полярности жанров у этих фестов есть однозначная общность — оба они, «перелопатив тонны руды», возвращают народу его несправедливо забытые музыкальные шедевры. В результате выигрывает слушатель.

Первый фестивальный концерт «Мираса» был посвящен памяти Фуата Шакировича Мансурова, который долгие годы руководил ГСО РТ и обращал особое внимание на исполнение оркестром татарской музыки

Памяти Фуата Мансурова

Первый фестивальный концерт «Мираса» был посвящен памяти Фуата Шакировича Мансурова, который долгие годы руководил ГСО РТ и обращал особое внимание на исполнение оркестром татарской музыки. «Благодаря слышанию Мансурова, практически вся татарская музыка того времени вышла на сцену», — отметил Вадим Дулат-Алеев.

Со сцены на публику смотрел портрет Фуата Мансурова, о его вкладе, открывая концерт, говорила композитор Резеда Ахиярова, которая поблагодарила ГСО РТ и его художественного руководителя Александра Сладковского за внимание к творчеству татарстанских композиторов.

Открылся первый концерт «Мираса» увертюрой к балету Рашита Губайдуллина «Кисекбаш» — яркой, образной, сразу же вводящей слушателей в разноликую атмосферу Сенного базара, описанного Габдуллой Тукаем. «Кисекбаш» сменили три танца из балета Энвера Бакирова «Водяная», напомнившие нам мир татарских сказок и легенд, хорошо знакомую историю про волшебный гребешок и Су-анасы.

Творчество композиторов другого поколения было представлено фрагментами из «Золотой орды» Резеды Ахияровой, балета, который вот уже несколько сезонов успешно идет на сцене ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля и был показан по каналу «Меццо». С потрясающей экспрессией оркестр исполнил фрагменты из «Золотой орды», чтобы затем предстать словно в новом облике, исполнив сложную, неоднозначную музыку Леонида Любовского. Прозвучали фрагменты балета этого композитора «Сказание о Йусуфе», получившего Государственную премию РФ.

Трактовка Александром Сладковским исполненных в первый фестивальный вечер произведений татарской академической музыки была бережной, прочувствованной и образной

Разумеется, концерт не мог обойтись без сочинений автора, чье имя носит «Мирас»: «Сабантуй» Назиба Жиганова в трактовке Александра Сладковского — это масштабная череда сменяющихся картин, где идиллия сельского утра в деревушке, словно замершей в ожидании праздника, уступает место самому Сабантую — яркому, темпераментному, с переплетающимися народными мелодиями, где сила и ловкость соседствуют со смекалкой и юмором.

Трактовка Александром Сладковским исполненных в первый фестивальный вечер произведений татарской академической музыки была бережной, прочувствованной и образной. Впрочем, иначе и быть не могло. Качество исполнения не подвергается сомнению. Но есть еще и человеческий, гражданский аспект.

То и дело всплывали в памяти слова Дулат-Алеева о том, что многие произведения не исполнялись по пять-шесть десятилетий. И это даже не печально — это страшно. Вряд ли кто будет спорить, но работа, проделанная художественным руководителем ГСО РТ Александром Сладковским и профессором Дулат-Алеевым, когда к слушателям вернулись во многих случаях несправедливо забытые шедевры, заслуживает самой высокой оценки. И просто большого человеческого уважения.

Татьяна Мамаева, фото vk.com/gsort, видео Камиля Исмаилова
ОбществоКультура
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 18 февр
    Знаем из какого издания задают такие вопросы про Узгереш жиле!
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  • Анонимно 19 февр
    А почему упомянули всех исполненных композиторов, кроме Шамиля Шарифуллина?? Ведь именно его музыке зал очень долго бисировал в конце первого отделения?
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  • Анонимно 19 февр
    Еще из балета Хабибуллина была музыка. А весь концерт просто великолепный был, и дети были в зале, настоящее открытие!
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  • Анонимно 19 февр
    Господа, это же рецензия, а не мортиролог. Всех упомянуть невозможно и не нужно. Это право автора.
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