Александр Сладковский: «Я вижу перед собой полный зал»

Вопреки мнению скептиков, которые утверждают, что классическое наследие татарской музыки может быть интересно только узкому кругу слушателей, первый концерт третьего фестиваля «Мирас» прошел при аншлаге. Все билеты проданы и на последующие концерты. Подробности в материале «Реального времени».

«Должно быть и то, и другое»

«Мирас» переводится как «Наследие», смысл фестиваля, который в третий раз проходит в ГБКЗ им. С. Сайдашева — вернуть слушателям татарскую классику, сделать ее популярной, часто исполняемой. Зародился фестиваль в недрах ГСО РТ благодаря инициативе художественного руководителя и главного дирижера оркестра Александра Сладковского.

Перед началом первого концерта нынешнего фестиваля Александр Сладковский и арт-директор феста профессор Дулат-Алеев пообщались с журналистами. «Мирас», на мой взгляд, набирает обороты, и идея наша о сохранении наследия в области национального академического музыкального искусства, в области композиторской школы Татарстана, она была декларирована и с большим успехом движется вперед. Меня всегда интересует результат, я вижу полный зал, и для меня это показатель, что мы на правильном пути», — прокомментировал фестиваль Александр Сладковский.

Арт-директор фестиваля профессор Вадим Дулат-Алеев — одно со слагаемых успеха феста, потому что, пожалуй, нет сейчас в Татарстане теоретика в этой области, равного Вадиму Робертовичу. Результаты его изысканий — это четко выстроенные, сбалансированные программы фестиваля, которые открывают слушателям несправедливо забытые сокровища национальной музыки.

«То, что будет звучать на сцене — это итог работы. А работа начинается с того, что мы идем и ищем, где лежат эти ноты. Это происходит каждый фестиваль. Некоторые произведения не исполнялись по 50—60 лет. Как они хранятся в архивах, говорить не буду, по-разному бывает. Есть большой объем работы, который не виден. У нашего «Мираса» есть и черновая, рабочая составляющая. А потом только это все попадает на сцену. И здесь наш замечательный оркестр и маэстро Сладковский их исполняет. Мне всегда интересно, как эти произведения прозвучат в интерпретации маэстро Сладковского. «Мирас» — это не только событие с историческим уклоном, это художественное событие. Это настоящий праздник татарской музыки. Она будет звучать в великолепном живом исполнении. Мы расширили рамки фестиваля и стараемся, чтобы как можно больше музыки прозвучало. В нынешнем фестивале количество композиторов, которые исполняются, гораздо больше», — отметил Вадим Дулат-Алеев.

Странным на пресс-подходе прозвучал вопрос одной их журналисток, явно не находящейся в теме открывшегося фестиваля, которая спросила Дулат-Алеева о том, что возможно, стоит продвигать не фестиваль эстрадной музыки «Узгереш жиле», а «Мирас». Ответ профессора Дулат-Алеева был однозначен: «Это совершенно разные вещи. И закрывать один канал, чтобы открыть другой? Не так надо подходить».

Действительно, как советовал нам классик, судить надо по законам жанра. Музыкальная культура народа многообразна, в ней стоит отдавать дать и академической музыке, и фольклору, и хорошей эстрадной песне. Ну а пытаться столкнуть лбами создателей двух разных фестивалей — задача неблагодарная. Тем более что при всей несхожести, полярности жанров у этих фестов есть однозначная общность — оба они, «перелопатив тонны руды», возвращают народу его несправедливо забытые музыкальные шедевры. В результате выигрывает слушатель.

Первый фестивальный концерт «Мираса» был посвящен памяти Фуата Шакировича Мансурова, который долгие годы руководил ГСО РТ и обращал особое внимание на исполнение оркестром татарской музыки



Памяти Фуата Мансурова

Первый фестивальный концерт «Мираса» был посвящен памяти Фуата Шакировича Мансурова, который долгие годы руководил ГСО РТ и обращал особое внимание на исполнение оркестром татарской музыки. «Благодаря слышанию Мансурова, практически вся татарская музыка того времени вышла на сцену», — отметил Вадим Дулат-Алеев.

Со сцены на публику смотрел портрет Фуата Мансурова, о его вкладе, открывая концерт, говорила композитор Резеда Ахиярова, которая поблагодарила ГСО РТ и его художественного руководителя Александра Сладковского за внимание к творчеству татарстанских композиторов.

Открылся первый концерт «Мираса» увертюрой к балету Рашита Губайдуллина «Кисекбаш» — яркой, образной, сразу же вводящей слушателей в разноликую атмосферу Сенного базара, описанного Габдуллой Тукаем. «Кисекбаш» сменили три танца из балета Энвера Бакирова «Водяная», напомнившие нам мир татарских сказок и легенд, хорошо знакомую историю про волшебный гребешок и Су-анасы.

Творчество композиторов другого поколения было представлено фрагментами из «Золотой орды» Резеды Ахияровой, балета, который вот уже несколько сезонов успешно идет на сцене ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля и был показан по каналу «Меццо». С потрясающей экспрессией оркестр исполнил фрагменты из «Золотой орды», чтобы затем предстать словно в новом облике, исполнив сложную, неоднозначную музыку Леонида Любовского. Прозвучали фрагменты балета этого композитора «Сказание о Йусуфе», получившего Государственную премию РФ.

Трактовка Александром Сладковским исполненных в первый фестивальный вечер произведений татарской академической музыки была бережной, прочувствованной и образной



Разумеется, концерт не мог обойтись без сочинений автора, чье имя носит «Мирас»: «Сабантуй» Назиба Жиганова в трактовке Александра Сладковского — это масштабная череда сменяющихся картин, где идиллия сельского утра в деревушке, словно замершей в ожидании праздника, уступает место самому Сабантую — яркому, темпераментному, с переплетающимися народными мелодиями, где сила и ловкость соседствуют со смекалкой и юмором.

Трактовка Александром Сладковским исполненных в первый фестивальный вечер произведений татарской академической музыки была бережной, прочувствованной и образной. Впрочем, иначе и быть не могло. Качество исполнения не подвергается сомнению. Но есть еще и человеческий, гражданский аспект.

То и дело всплывали в памяти слова Дулат-Алеева о том, что многие произведения не исполнялись по пять-шесть десятилетий. И это даже не печально — это страшно. Вряд ли кто будет спорить, но работа, проделанная художественным руководителем ГСО РТ Александром Сладковским и профессором Дулат-Алеевым, когда к слушателям вернулись во многих случаях несправедливо забытые шедевры, заслуживает самой высокой оценки. И просто большого человеческого уважения.