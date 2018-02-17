Сборная Сенегала

Как играла на чемпионатах мира

Сборная Сенегала по футболу участвует в отборочных кампаниях к Чемпионату мира начиная с 1970-го года. Но за этот почти 40-летний промежуток времени сенегальцы лишь раз сумели квалифицироваться в ее финальную часть. Историческое событие произошло в 2002-м году, на котором подопечные французского специалиста Анри Метсю произвели настоящий фурор. Сенегал не только умудрился победить действующих чемпионов мира и Европы французов, но и выйдя из группы повторить рекорд сборной Камеруна, остановившись в четвертьфинале. В пяти матчах турнира африканцы одержали две победы, дважды сыграли вничью и только один раз проиграли, завершив турнир с разностью мячей 7-6. С того времени сенегальцы ни разу не смогли пройти через сито отборочного раунда.

Тренер и лучший игрок

Символично, что главным тренером под руководством которого сенегальцы во второй раз в своей истории вышли на чемпионат мира является капитан той самой сборной образца 2002-го года. Алиу Сиссе вначале поработал с молодежкой, а в 2015-м сменил на посту главной команды Алена Жиресса, как раз провалившем Кубок Африканских наций. В отборочном раунде на пути в Россию Сенегал отличился тем, что был вынужден переиграть последний, наиболее важный, матч группового этапа против ЮАР из-за дисквалификации главного арбитра.

Лучшими игроками этой африканской сборной можно признать сразу троих футболистов. В защите у Сенегала главенствует Калиду Кулибали из итальянского «Наполи». Среднюю часть поля контролирует полузащитник «Вест Хэма» Шейху Куяте, позволяющий лидеру нападения Садьо Мане чувствовать себя спокойно даже при потерях мяча. Форвард «Ливерпуля» своим присутствием делает переднюю линию атаки Сенегала одним из самых мощных на предстоящем чемпионате мира.

Ориентировочный состав: Н'Диай — Сисс, Кулибали, Мбодж, Гассама — Куяте, Гуйе, Севе — Кейта, Мане, Сов.

Где будет базироваться и в каких городах выступать

Своим местом остановки во время чемпионата мира Сенегал выбрал калужский Royal Hotel и находящийся неподалеку от него тренировочный комплекс «Спутник». Не остановило их и то, что ранее представители Калуги публично выражали надежду, что ни одна из сборных не выберет их город в качестве точки базирования.

На групповом этапе сенегальцам будут противостоять сборные Польши, Колумбии и Японии. Матчи этого раунда с участием Сенегала пройдут в трех городах — Москве, Екатеринбурге и Самаре. Примечательно и то, что две сборные из этой группы, Колумбии и Японии, выбрали местом дислокации тренировочные базы в Татарстане.