«Их нравы»: Баязид II — исламский мистик в обличье императора

Жизнь набожного спасителя евреев и покровителя наук и искусств из Османской империи

Казанский исследователь Булат Ногманов, публикации которого читает Минтимер Шаймиев, продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен султану Баязиду II — набожному спасителю евреев и покровителю наук и искусств.

Трудное «вступление в должность»



Восьмой падишах Османской империи Баязид II, родившийся в небольшом греческом городе Дидимотика, что в Западной Фракии, после достижения семилетнего возраста был направлен в уже знакомую нам Амасью, где провел в качестве руководителя санджака (области) 27 лет, получил основательное религиозное и светское образование и был воспитан как будущий правитель. Его наставником и духовным учителем был Шейх Явси (шейх тариката байрамийа). Связь между учителем и учеником не прерывалась и после того, как Баязид II взошел на Османский престол. За близость к императору Шейха Явси также называли Хюнкар Шейхи (султанский шейх). Кроме того, Баязид II брал уроки каллиграфии у одного из самых известных каллиграфов Османской империи Шейха Хамдуллаха.

Весть о смерти Фатиха Мехмеда II была направлена Баязиду и его брату Джем Султану великим визирем Караманлы Мехмед Пашой. Однако гонец, направленный к Джему, был перехвачен людьми бейлербея Анатолии Синан Паши, в результате чего Джем узнал о смерти отца на 4 дня позже. За это время янычары, поддерживавшие Баязида, подняли бунт в Стамбуле, убили великого визиря и на время, до приезда Баязида в город, назначили султаном его сына Коркута. Добравшись из Амасьи до Стамбула в сопровождении 4 тысяч воинов, Баязид принимает у сына султанские обязанности и проводит церемонию «Джюлюс» (интронизации), в процессе которой раздает министрам по 3 тысячи акче и увеличивает содержание янычар до 4 акче в день. Этим действием он укрепляет свое положение на троне.

Портрет Джема Султана кисти Пинтуриккио. Илл. wikipedia.org

Конечно же, узнав о восхождении Баязида на османский престол, Джем Султан не был в восторге. Вместе со своими воинами он захватывает Бурсу, объявляет себя султаном, начинает чеканить деньги от своего имени и предлагает Баязиду разделить империю. Империя снова оказывается на пороге нового периода междуцарствия. Однако правление Джем Султана продлилось всего 18 дней. Армия Баязида II сначала оттесняет его в Конью, а затем в Тарсус. Далее, по приглашению Мамлюкского султана Джем уезжает в Каир, успевает совершить хадж, вместе с войском вернуться в Конью, проиграть битву, отступить в Анкару, попасть на Родос в орден госпитальеров, познакомиться с Папой Иннокентием VIII, пожить в Европе и умереть в Италии в 1495 году. Жизнь Джем Султана была полна приключений, тайн и загадок. Говорят, что когда он жил в Каире, Баязид II предложил ему 1 миллион акче за отказ от притязаний на престол, но Джем отказался. Также есть сведения о том, что Папа Иннокентий VIII сказал, что признает его в качестве султана Османской империи, если тот согласится принять христианство. После смерти Джем Султана Баязид II объявил в стране трехдневный траур, во всех мечетях империи прочитали дженазе намаз, и было роздано 100 тысяч акче беднякам. Возвращение тела из Италии заняло 4 года и послужило предметом торга между двумя странами, тем не менее оно было возвращено на родину и похоронено в Бурсе.

Войны и «малый конец света»

Правление Баязида II продлилось чуть больше 30 лет. За это время было совершено пять больших походов, которые, по причине личного участия в них султана, были названы «Сефер-и Хумайун» то есть имперские походы. По сравнению с отцом Баязид II совершил не так много завоеваний, он расширил границы империи всего на 150 тысяч кв. км, однако подготовил очень хорошую почву своим потомкам для будущих завоеваний и укрепления империи. К его основным ратным достижениям относятся установление контроля над Черным морем и завоевание Южной Греции в результате полного разгрома венецианцев на суше и на море. Наиболее значимым событием войны с Венецианской республикой, продлившейся 4 года, было морское сражение при Сапиенце или, как его еще называют, битва при Зонько. Это было первое в истории морское сражение, в котором были использованы пушки, установленные на военных кораблях.

Кроме того, были приграничные войны с Мамлюкским султанатом, которые не привели к территориальным изменениям в обоих государствах. Конфликт между двумя исламскими странами был улажен при посредничестве султана Туниса. Также были приграничные столкновения с правителем Сефевидского Ирана Шахом Исмаилом.

В сентябре 1509 года в Стамбуле и окрестных городах произошло сильнейшее землетрясение, продолжавшееся более 45 дней, которое унесло жизни более 5 тысяч жителей, разрушило 109 мечетей и более тысячи домов. Фото Максима Платонова



Помимо войн, период правления Баязида II запомнился так называемым «малым концом света». В сентябре 1509 года в Стамбуле и окрестных городах произошло сильнейшее землетрясение, продолжавшееся более 45 дней, которое унесло жизни более 5 тысяч жителей, разрушило 109 мечетей и более тысячи домов. Для восстановительных работ, которые начались в конце марта 1510 года и продлились 65 дней, были привлечены 37 тысяч строителей из Анатолии, 29 тысяч строителей из Румелии, а также 3 тысячи архитекторов и плотников из разных частей страны. Работами руководил Мимар Хайреддин. После завершения восстановительных работ на протяжении трех дней и трех ночей в Стамбуле была организована раздача еды для бедняков.

Практически святой

Самого Баязида II современники описывают как высокорослого, сильного, но при этом мягкого человека. За глубокую набожность его прозвали «Вели», что можно перевести как «святой». В самом начале его правления с ним произошла интересная история. Однажды султан охотился в окрестностях тогдашнего Стамбула в районе Галаты и увидел прекрасно ухоженный сад и дервиша, совершающего намаз среди роз. Дервишем оказался представитель суфийского братства бекташийа Гюль Баба. Он показал султану сад. Восхищенный его великолепием, Баязид II захотел вознаградить дервиша за старания и сказал, что исполнит любое его желание. Согласно преданию, Гюль Баба попросил построить школу и больницу. Султан исполнил пожелание дервиша, и в 1481 году на этом месте был возведен мектеб, ставший школой, готовящей государственных служащих, а затем, во времена султана Абдулазиза, превратившийся в Мектеб-и Султани, и Дару-ш-шифа (больница при учебном заведении).

Говорят, что когда было завершено строительство мечети Баязида в Стамбуле, он сказал: «Пусть тот, кто никогда в жизни не пропускал четыре ракаата сунны послеполуденного и ночного намаза, будет имамом во время пятничной молитвы». Среди собравшихся на молитву многочисленных ученых и религиозных деятелей таковым оказался только сам султан — он и стал имамом.

Говорят, что когда было завершено строительство мечети Баязида в Стамбуле, он сказал: «Пусть тот, кто никогда в жизни не пропускал четыре ракаата сунны послеполуденного и ночного намаза, будет имамом во время пятничной молитвы». Фото wikipedia.org (мечеть Баязида на фото 1903 года)



Во время своего правления Баязид II не забывал о единоверцах и оказавшихся в беде евреях в других землях. Когда Фердинанд II Арагонский и Изабелла I Кастильская изгнали из Андалусии мусульман и евреев, Баязид II направил к испанским берегам османский флот во главе с Кемаль Реисом, который организовал эвакуацию. Мусульман эвакуировали в страны Северной Африки, а более 150 тысяч евреев были расселены по разным местам Османской империи.

Так же как и его отец Мехмед II, Баязид II обладал многими талантами, владел арабским, персидским и чагатайским языками, сочинял стихи, которые подписывал псевдонимом Адли, был каллиграфом и композитором. До сего дня сохранились ноты восьми его произведений, написанных для саза. Известно, что он покровительствовал ученым, религиозным деятелям, поэтам и музыкантам.

Отказал Колумбу и да Винчи

Как известно, история не терпит сослагательного наклонения, но Баязид II, по мнению автора этих строк, совершил две исторические ошибки. Первая — он отверг предложение Христофора Колумба о снаряжении экспедиции в Индию. Мы все прекрасно помним, чем закончилась эта авантюра Колумба, и мир нынче мог бы выглядеть совершенно по-другому, если бы Баязид удовлетворил просьбу Колумба о предоставлении кораблей. Вторая — отверг проект строительства моста через Халич (Золотой Рог), предложенный Леонардо да Винчи. Проект да Винчи все же был осуществлен, только не в Османской империи, а в современной Норвегии.

Восьмой султан Османской империи Баязид II, взошедший на престол при поддержке янычарского корпуса, по иронии судьбы отказался от престола в пользу своего сына Селима под давлением все того же янычарского корпуса. Через 43 дня после этого в 62-летнем возрасте он скончался по дороге в родной город Дидимотика. Тело было доставлено в Стамбул и захоронено в мавзолее рядом с мечетью Баязида. Его смерть стала потрясением для всего исламского мира. Даже враждовавший с Баязидом II мамлюкский султан Аль-Ашраф Кансух аль-Гаури распорядился прочитать дженазе намаз по османскому султану в главной мечети Каира.