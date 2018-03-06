Спасти дом от сноса: прокуратура призывает зеленодольцев оспорить аварийность жилья

Сами горожане жалуются на бездействие сотрудников правоохранительных органов

Фото: Олег Тихонов

Проблема аварийного жилья наиболее остро коснулась зеленодольцев, которые считают, что местные власти определили под снос даже крепкие дома. Люди жалуются, что их фактически выставили на улицу и лишили собственности. Выплаченных мизерных компенсаций за квартиры не хватает даже на покупку комнаты в общежитии, а предложенная соципотека не всем по карману. «Аварийщики поневоле» жаловались во все инстанции и в конце прошлого года убедили суд в бездействии сотрудников Следкома Зеленодольска и Высокогорского района. Однако зеленодольская прокуратура решила обжаловать это решение в Верховном суде Татарстана, а параллельно призвала граждан оспорить аварийность своих домов. «Реальное время» разбиралось в сложившейся ситуации.

«Нужно погасить любое суждение, что в действиях Следкома есть волокита»

Проблемы с жильем у многих зеленодольцев начались в 2015 году, когда они узнали, что четырьмя годами ранее их жилье, вполне еще крепкое, признали аварийным и создающим угрозу для жизни. Вариант один: город выкупает у жильцов квартиры за 11 тыс. рублей за квадратный метр и предлагает вложить эти деньги в соципотеку. Недостающую сумму людям нужно выплатить самостоятельно. Низкая выкупная цена связана с якобы плохим состоянием жилья. Вкупе с маленькой жилплощадью вырученной суммы людям не хватает даже на покупку комнаты в общежитии.

Ипотека тоже мало кому по карману. Взять кредит предлагали даже 92-летней женщине. Юрист Роберт Фазлеев пояснил, что в самом начале этой истории люди, недовольные решениями исполкома, стали обращаться в Зеленодольскую городскую прокуратуру, которая действительно нашла недочеты в работе местных властей. Активисты настаивали на возбуждении уголовного дела на должностных лиц межведомственной комиссии исполкома по статье «Мошенничество», обращались в следственные органы. Правда, там в возбуждении дела отказали. Роберт Фазлеев усматривает в этом бездействие со стороны Следственного комитета и подал от лица аварийщиков соответствующую жалобу в Зеленодольский суд.

Примечательно, что Фемида согласилась с горожанами. Истцы жаловались на бездействие замглавы Высокогорского МРСО СУ СК РФ по РТ Дамира Валеева и руководителя следственного отдела по Зеленодольску СК РФ по РТ Алексея Парамонова. В конце прошлого года суд частично удовлетворил иск, признав, что аварийщиков не держали в курсе того, как идет расследование. Правда, к его результатам у суда так и не возникло вопросов. Тем не менее прокуратуре Зеленодольска не понравилось и частичное удовлетворение интересов граждан, которое прокуроры обжаловали в Верховном суде РТ. В итоге дело направили на повторное рассмотрение в Зеленодольский городской суд.

— Предметом проверки Следственного комитета должна быть и финансовая сторона, расходование денежных средств, которых сейчас не хватает на расселение, но это осталось без внимания. Им надо погасить любое суждение, что в действиях прокуратуры, СК есть какая-то волокита, показать, что они проверяли все от и до, — считает адвокат юридического агентства «Процесс» Роберт Фазлеев.

Руководитель следственного отдела по городу Зеленодольск Алексей Парамонов пояснил, что знает о желании жителей Зеленодольского района обвинить его и коллегу Дамира Валеева в бездействии. «Мы отказываем в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. Вопрос: почему жители этих домов начали обжаловать постановления исполкома только в 2016 году, хотя уведомления о признании жилья аварийным получили раньше? Когда начали выселять, тогда пошли в суды, но все сроки обжалования уже прошли к тому времени. К тому же они требуют наказать тех, кто даже свои подписи не ставил под документами, например, Александра Тыгина. Но это федеральная программа, а не муниципального образования», — ответил руководитель следственного отдела по городу Зеленодольск Алексей Парамонов.

На бумаге всех уже выселили

На официальном портале Фонда содействия реформированию ЖКХ есть информация по аварийным домам, в частности Зеленодольска, которые, оказывается, уже расселены, а у всех подписан контракт выкупа недвижимости (аналогичная ситуация поначалу была и в Казани). Начальник отдела по связям с общественностью и СМИ исполкома Зеленодольского района Денис Анисимов пояснил, что за размещенную информацию отвечает непосредственно руководство портала, в исполкоме же готовы предоставить имеющиеся данные. Так, по сообщению Дениса Анисимова, в Зеленодольске и Зеленодольском районе на данный момент аварийными признаны 195 домов на основании актов и заключений межведомственной комиссии, постановлений главы исполкома Зеленодольского района.

— В муниципальную адресную программу по переселению граждан они включены в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, низкой степенью огнестойкости, невозможностью соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований, — сообщается в ответе на запрос.

С собственниками аварийного жилья заключаются соглашения об изъятии жилого помещения. У тех, кто не изъявил такого желания, помещение изымается в судебном порядке.

Тем не менее в Зеленодольской городской прокуратуре дают надежду тем, кто не согласен с решениями исполкома.

— Сейчас идет много процессов по встречным заявлениям, где жители оспаривают постановления исполкома о признании аварийности. По каждому дому идет процесс, решения принимаются отдельно. Мы идем по варианту проведения экспертиз, которые назначает суд. У нас везде единая позиция: если не была проведена экспертиза, мы ее назначаем. Из тех домов, что сейчас в списке, реально аварийные — процентов 90. Вопрос в основном по домам на улице Декабристов, они все добротные, добиваемся по ним улучшения, — признался первый заместитель прокурора Зеленодольска Тимур Дияров.

Более того, он призвал жителей не терять надежду и проявлять инициативу, обращаться в прокуратуру за решением вопроса. Что касается обжалования решения Зеленодольского суда в Верховном суде РТ, то он пояснил, что те или иные заключения принимаются с учетом срока давности, но более подробных комментариев давать не стал, поскольку не отвечает за это направление.

С собственниками аварийного жилья заключаются соглашения об изъятии жилого помещения. У тех, кто не изъявил такого желания, помещение изымается в судебном порядке. Фото inkazan.ru



Ипотека для 92-летней женщины

— Ипотеку предлагали по льготной стоимости — 31 тысяча за квадратный метр, дают 33 «квадрата» на одного человека, на двоих — 42, дальше по 18 метров на человека. Сейчас нам дали эти 11 тысяч рублей за квадратные метры. В исполкоме говорят, что изымают участок для муниципальных нужд, дома представляют угрозу для жизни. Мой дом в Зеленодольске на улице Декабристов кирпичный, сталинка. Расселение решили переложить на собственников. Денег из регионального фонда стало меньше, а расселять надо. Все документы о том, что дома признали аварийными на 1 января 2012 года, появились гораздо позже. Была от суда оценочная экспертиза, трехкомнатную квартиру в 70 квадратных метров оценили в 256 тысяч рублей. Что это? Мы настаивали на том, что БТИ не имеет права проводить экспертизу, потому что организация подведомственна Минстрою РТ, которое заинтересовано в окончании программы по расселению, — рассказывает свою историю Марина Сапунова.

Предложения у всех одинаковые — 11 тысяч за квадратный метр или соципотека. Но одной жительнице Зеленодольска «повезло» вдвойне. Дания Перминова вместе с мамой жила в одном из двухэтажных домов микрорайона Полукамушки. В 2012 году купила квартиру маме на улице Декабристов, сама же осталась жить в Полукамушках. Все было хорошо, пока неожиданно в 2015 году она не узнала, что оба дома признали аварийными за несколько лет до этого. Хотя на момент покупки квартиры таких данных не было нигде, и по двухэтажному дому тоже.

— По нашей экспертизе, процент износа жилья на Декабристов 46%, это не аварийное жилье. Экспертиза, назначенная судом, признала, что износ уже 82%, как такое возможно? При этом заседания по обоим домам у меня шли параллельно, мне судья говорит, вот же, у вас есть другое жилье. А я ему, мол, оно тоже аварийное. Они даже не знали об этом, предлагали брать деньги. Нотариусу уже пришли 700 тысяч рублей за квартиру на Декабристов, — рассказывает Дания Перминова.

Ее 92-летней маме присылали письмо с предложением взять ипотеку на 15—20 лет. С получением денег никто из вынужденных аварийщиков не согласен, но суммы уже приходят на счета нотариусов. Почему именно так, если эта процедура применяется для пропавших без вести, у адвоката юридического агентства «Процесс» Роберта Фазлеева также возникает вопрос. В отделе по связям с общественностью и СМИ Зеленодольского муниципального района пояснили, что деньги перечисляют на депозитный счет нотариуса, если собственник жилья не предоставил свои реквизиты.

На заседание также приехала Гузель Карпова, проживающая вместе с дочкой, сыном-паралимпийцем (член сборной РТ по бочче) и внуком в одном из домов микрорайона Полукамушки в Зеленодольске.

На заседание также приехала Гузель Карпова, проживающая вместе с дочкой, сыном-паралимпийцем (член сборной РТ по бочче) и внуком в одном из домов микрорайона Полукамушки



«Даже судьи спрашивают, можно ли вывести дом из статуса аварийного жилья»

По словам жителей, они уже обращались в Следственный комитет Татарстана, который делал заявление, что нужно разобраться во всех результатах. Но тут же вскоре принял решение, что Зеленодольский городской суд по каждому обратившемуся уже принимал индивидуальное решение, значит, разбирался в вопросе. А раз так, то не может быть никаких замечаний.

Есть жители Зеленодольского района, которым предлагают сомнительные условия расселения, несмотря на то, что у них есть дети. Органы опеки при этом просят провести заседания без их участия.

— Даже судьи спрашивают, можно ли вывести дом из статуса аварийного жилья, но пока, видимо, нельзя. А ведь у нас есть женщина с тремя детьми, которая купила жилье на маткапитал. Сейчас его признали аварийным, ипотеку она брать не может, 11 тысяч за квадратный метр никого не устраивают. Так ей детей предлагают сдать в интернат на время, а самой устроиться на работу, чтобы выплачивать ипотеку, — рассказывает Юлия Исхакова из пгт Васильево.

Ей удалось выиграть у Зеленодольского суда. Дому, где она проживает, вернули прежний статус, но исполком подал жалобу в Верховный суд. До 8 апреля женщина ждет повторную экспертизу, заниматься которой будет БТИ. При этом ее вместе с ребенком уже «выселили» — пришло письмо о получении на счет нотариуса 450 тыс. рублей. С этим Юлия не соглашается. Не согласные с таким отношением к себе зеленодольцы провели серию одиночных пикетов в Москве и митинг в Казани.