Треть сделок с жильем в России приходится на города-миллионники
Малые города и сельские территории, где живет почти половина россиян, формируют менее трети всех продаж
В городах-миллионниках, где проживает около четверти населения страны, фиксируется 32% всех сделок на рынке жилья. К такому выводу пришли аналитики «Циана».
Еще 12% сделок приходятся на города с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек (8% жителей), и 25% — на локации от 100 до 500 тысяч жителей (20% населения).
Суммарно в населенных пунктах численностью от 100 тысяч человек совершается 69% сделок при доле проживающего там населения в 53%.
Малые города и сельские территории, где живет почти половина россиян, формируют менее трети всех продаж. По сравнению с 2025 годом доля миллионников снизилась на 3 процентных пункта, а активность в небольших населенных пунктах выросла на фоне повышения доходов местного населения.
Между тем Казань обошла Москву по росту цен на вторичное жилье среди мегаполисов по итогам июля.
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