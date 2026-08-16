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Недвижимость

Треть сделок с жильем в России приходится на города-миллионники

18:34, 16.08.2026

Малые города и сельские территории, где живет почти половина россиян, формируют менее трети всех продаж

Треть сделок с жильем в России приходится на города-миллионники
Фото: Артем Дергунов

В городах-миллионниках, где проживает около четверти населения страны, фиксируется 32% всех сделок на рынке жилья. К такому выводу пришли аналитики «Циана».

Еще 12% сделок приходятся на города с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек (8% жителей), и 25% — на локации от 100 до 500 тысяч жителей (20% населения).

Суммарно в населенных пунктах численностью от 100 тысяч человек совершается 69% сделок при доле проживающего там населения в 53%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Малые города и сельские территории, где живет почти половина россиян, формируют менее трети всех продаж. По сравнению с 2025 годом доля миллионников снизилась на 3 процентных пункта, а активность в небольших населенных пунктах выросла на фоне повышения доходов местного населения.

Между тем Казань обошла Москву по росту цен на вторичное жилье среди мегаполисов по итогам июля.

Зульфат Шафигуллин

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