Спрос на земельные участки в Татарстане вырос на 11,6%

Основной прирост пришелся на районы республики за пределами Казани

Фото: Динар Фатыхов

Управление Росреестра по Татарстану опубликовало данные о сделках с землей за июль. Всего в республике зарегистрировано 7 984 сделки, что на 11,6% больше, чем в июле прошлого года (7 153).

Основная активность пришлась на районы за пределами Казани. Там количество сделок выросло на 12,2% — с 6 275 до 7 043. В самой Казани динамика скромнее: 941 сделка против 878 год назад, прирост — 7,2%.

При этом по сравнению с июнем рынок несколько замедлился. В июне в Татарстане было заключено 8 062 сделки — на 1% больше, чем в июле. В Казани падение составило 13,4% (с 1 086 до 941), тогда как в районах, напротив, отмечен небольшой рост — на 1%.

В июле 2026 года в Татарстане зарегистрировали 7 984 сделки с землей — на 11,6% больше, чем год назад.

Вадим Вахрушев