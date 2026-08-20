Спрос на земельные участки в Татарстане вырос на 11,6%
Основной прирост пришелся на районы республики за пределами Казани
Управление Росреестра по Татарстану опубликовало данные о сделках с землей за июль. Всего в республике зарегистрировано 7 984 сделки, что на 11,6% больше, чем в июле прошлого года (7 153).
Основная активность пришлась на районы за пределами Казани. Там количество сделок выросло на 12,2% — с 6 275 до 7 043. В самой Казани динамика скромнее: 941 сделка против 878 год назад, прирост — 7,2%.
При этом по сравнению с июнем рынок несколько замедлился. В июне в Татарстане было заключено 8 062 сделки — на 1% больше, чем в июле. В Казани падение составило 13,4% (с 1 086 до 941), тогда как в районах, напротив, отмечен небольшой рост — на 1%.
В июле 2026 года в Татарстане зарегистрировали 7 984 сделки с землей — на 11,6% больше, чем год назад.
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