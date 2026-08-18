Объем выдачи льготной ипотеки в России упал в два раза за месяц

Средний размер кредита и сроки его погашения также уменьшились

Фото: Динар Фатыхов

В июле банки выдали россиянам 21,8 тысячи льготных ипотечных кредитов на сумму 165,8 млрд рублей, пишет РБК, ссылаясь на данные объединенного кредитного бюро.

В этом месяце льготные ипотеки составили лишь 31% по количеству и 47% по объему всех жилищных кредитов, что является наименьшим показателем за последние три года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Спрос на льготные ипотечные кредиты по количеству снизился на 50%, а по денежному выражению — на 51%. Для сравнения, в предыдущем месяце доля льготных ипотек составляла 49% по количеству и 66% по объему, а год назад — 59 и 78% соответственно. Средний размер кредита и сроки его погашения также уменьшились: в июле они составили 5,96 млн рублей и 26 лет 2 месяца.

Никита Егоров