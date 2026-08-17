Росреестр заблокировал 531 сайт-двойник за перепродажу сведений ЕГРН
Официальные сведения из ЕГРН можно получить только на сайте ведомства или через портал госуслуг
С 2020 года Росреестр совместно с прокуратурой добился блокировки 531 сайта‑двойника, незаконно перепродававшего сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В прошлом году была пресечена работа 47 сайтов-двойников Росреестра, 17 — публичной кадастровой карты и 13 телеграм-каналов.
В январе — июле 2026 года ведомство добилось блокировки еще шести таких сайтов. По 55 сайтам-двойникам Росреестра и 12 сайтам-двойникам публичной кадастровой карты информация направлена в прокуратуру для подачи судебных исков о блокировке.
При этом официальные сведения из ЕГРН можно получить только на сайте ведомства или через портал госуслуг бесплатно либо по тарифам, установленным государством.
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