Росреестр заблокировал 531 сайт-двойник за перепродажу сведений ЕГРН

Официальные сведения из ЕГРН можно получить только на сайте ведомства или через портал госуслуг

Фото: Динар Фатыхов

С 2020 года Росреестр совместно с прокуратурой добился блокировки 531 сайта‑двойника, незаконно перепродававшего сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прошлом году была пресечена работа 47 сайтов-двойников Росреестра, 17 — публичной кадастровой карты и 13 телеграм-каналов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В январе — июле 2026 года ведомство добилось блокировки еще шести таких сайтов. По 55 сайтам-двойникам Росреестра и 12 сайтам-двойникам публичной кадастровой карты информация направлена в прокуратуру для подачи судебных исков о блокировке.

При этом официальные сведения из ЕГРН можно получить только на сайте ведомства или через портал госуслуг бесплатно либо по тарифам, установленным государством.

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Зульфат Шафигуллин