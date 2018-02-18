Инструкция по применению: как после автомобиля пересесть на лошадь

Директор филиала группы «Ренессанс страхование» в Казани Гульнара Ибрагимова о том, как начать заниматься верховой ездой

«Реальное время» продолжает публикации в рубрике «Инструкция по применению», в которой бизнесмены и общественные деятели делятся тем, как претворяют мечты в реальность. Директор филиала группы «Ренессанс страхование» в Казани Гульнара Ибрагимова рассказывает о том, как детское увлечение верховой ездой стало лучшим фитнесом и антидепрессантом во взрослой жизни.

Предыстория

Базовые навыки верховой езды у меня были с детства — каждое лето я проводила в деревне у дедушки, где ездила верхом. Снова заняться верховой ездой я решила уже во взрослом возрасте. Причин было несколько: нужно было увеличить физические нагрузки, а просто ходить на фитнес не хотелось. Обычно это не разгружает эмоционально.

Навыки восстановила быстро, с тех пор занимаюсь несколько раз в неделю. Зимой, конечно, тренировок меньше, потому что световой день короче. Обычно это одна тренировка в манеже в будни и одна прогулка на природе на выходных. Летом занятия чаще, да и заниматься интереснее, лошади ведут себя по-другому: они становятся контактнее, резвее, легче и охотнее переходят на рысь, бегут с удовольствием. Планирую продолжать занятия, оттачивать навыки, заниматься более продолжительно. У меня исключительно любительский спорт, в соревнованиях я не участвую и пока не собираюсь.

Какие это эмоции

Общение с лошадьми — принципиально иное увлечение, чем, допустим, фитнес. Нагрузки даже выше, занятия проходят на воздухе, и самое главное — общаешься ты не с тренажером, а с живым существом. И это дает такую психологическую разрядку, которую я нигде больше не встречала.

С лошадью надо обязательно найти контакт, она должна принять вас. По-другому не получится. Просто покататься разок или заскочить на 15 минут на тренировку — тоже не вариант. Только полноценная тренировка, обязательно с пробежкой, на скорости, с полным контролем своих эмоций — обязательно нужно полное вовлечение. Как езда по сложной горнолыжной трассе, конный спорт требует концентрации, иначе ничего не получится. Невозможно ехать на лошади и думать о чем-то другом. Это работа и с собой, и с живым существом.

«С лошадью надо обязательно найти контакт, она должна принять вас. По-другому не получится». Фото verhom-kzn.ru



С чего начать занятия

Начать заниматься можно в любом возрасте. Может помешать разве что боязнь лошадей. Но лошади ласковые и исполнительные, скорее, пугливые, чем агрессивные. Летящий пакет, сигнал автомобиля или вертолет могут очень сильно напугать лошадь, она может повести себя нежелательно и выйти из подчинения. Однако при умелом обращении, соблюдении техники безопасности и с хорошим тренером рядом бояться нечего.

Физическую форму можно подтянуть быстро. Если даже вы физически подготовлены средне, для начала занятий с лошадью этого хватит.



Занятия за городом, на мой взгляд, интереснее манежа. Хотя в Казани есть возможность заниматься и на ипподроме. Я выбрала клуб за городом, в поселке Мирный. Условия и состав тренеров там отличные. Новичкам правильнее всего начать с индивидуальных тренировок в манеже под руководством опытного тренера. Тренер подберет новичку хорошо выезженную лошадь, которую он отлично знает, которая будет понимать его с полуслова, тренер будет заниматься непосредственно вами, сразу же исправит ошибки в посадке и технике езды. Самому выбирать — и опасно, и бессмысленно.

Даже хороший наездник справится далеко не с каждой лошадью — у каждой из них свои темперамент, характер, привычки и особенности. Одного коня трудно заставить тронуться с места, другого — удержать. Именно поэтому для накопления опыта в начале обучения тренеры подбирают для разных тренировок разных лошадей.

В первый раз лучше приходить заранее, минут за 30, на мини-экскурсию, осмотреться в клубе. Опаздывать на тренировки нельзя, так как лошадь оседлана и готова всегда к точному времени.

«Новичкам правильнее всего начать с индивидуальных тренировок в манеже под руководством опытного тренера». Фото visitestonia.com

Сколько стоит

Тренировка в моем клубе стоит 500 рублей в час, это работа тренера и аренда лошади. Специального снаряжения, кроме хорошего шлема, в принципе и не требуется. 10 занятий с тренером достаточно, чтобы понять основы, после этого вы уже сумеете уверенно поднимать лошадь в рысь.

Есть любители конного спорта, которые покупают лошадь. Я слышала о расценках — это 2—3 миллиона. Потребуется оплатить услуги тренера для выездок. Но если не ездить очень часто, в идеале — каждый день (а это уже не хобби), на мой взгляд, это плохой вариант. Лошадь грустит без хозяина.

Кому подходит

Это идеальный спорт для тех, кто ведет активный образ жизни, кто любит природу, ветер в лицо и не боится этого умного животного. Он подходит тем, кому скучно заниматься фитнесом в закрытом помещении или неинтересны пробежки. Кому не чужды настойчивость, скрупулезность, вовлеченность. У кого есть любовь к риску, кураж, смелость. Лошадь — чуткое и умное животное, и если ее бояться, она это чувствует, это не машина. Даже для опытного наездника хороший показатель, когда за полный час езды 10—15 минут удастся достигнуть действительного единства с лошадью. Все остальное время уходит на то, чтобы приноровиться: или к ней, или к себе.

«Занятия за городом, на мой взгляд, интереснее манежа. Хотя в Казани есть возможность заниматься и на ипподроме». Фото kck-kazan.ru

Погладить лошадь, посмотреть в добрые глаза — это живой антидепрессант. Это один из способов снять стресс и накопившуюся усталость, полностью отключиться от повседневных проблем и забот. Лошадь дает новые силы, уверенность в себе. Кроме того, это возможность чаще бывать на природе, повстречать новых друзей и знакомых: сейчас очень многие начинают заниматься верховой ездой.