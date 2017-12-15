По западному сценарию: на крупные сети придется больше половины российского рынка ретейла

В ближайшие годы доминирование федеральных и международных игроков значительно усилится

Фото: Максим Платонов

Крупнейшие торговые сети в России еще не закончили делить рынок, убирая с него более слабых конкурентов. Но через 5—10 лет их рыночная доля вырастет на десятки процентов, предсказывают эксперты. Пока в силу большой площади России и неравномерного развития регионов отечественный рынок розницы не целиком занят крупным бизнесом, однако ситуация будет развиваться по сценарию развитых стран. Подробнее — в материале «Реального времени».

Россия слишком большая и слишком разная

Как и везде, в сфере продовольственного и непродовольственного ретейла преимущественное положение по ряду естественных причин имеет крупный бизнес. В России структура рынка пока более пестрая, чем в странах Евросоюза или в США, но концентрация будет усиливаться. Говорить об этом позволяет то, что доминирование федеральных и международных сетей здесь выражено не так ярко. Это значит, что крупнейшие компании будут использовать оставшийся потенциал.

По оценке специалистов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), доля организованного ретейла в России достигает 65%. Однако семи крупнейшим игрокам сейчас принадлежит не более 30% рынка, тогда как в среднем по Европе этот показатель составляет 70—75%. Геннадий Иванов, заведующий кафедрой торговой политики РЭУ им. Плеханова, говорит, что доля сетевой торговли в России в 2,5—3 раза меньше, чем на Западе.

Федеральные сети открывают магазины в населенных пунктах с определенной численностью населения, при определенном уровне доходов домохозяйств, говорит эксперт. Фото Максима Платонова



Причин несколько. Во-первых, объясняет Иванов, российский рынок гораздо моложе (на Западе сетевая торговля развивалась в течение последних 60—70 лет). Во-вторых, территориально Россия больше, чем европейские страны, и это замедляет равномерное распространение организованной торговли. Особенно если речь идет об отдаленных регионах — доставлять товары туда труднее и дороже. В-третьих, в России сохраняется большой разброс в плане экономического развития, это предопределяет ситуацию, когда одни регионы менее привлекательны для бизнеса, чем другие. Наконец, существенная разница в доходах потребителей тоже не способствует интенсивному развитию. Федеральные сети открывают магазины в населенных пунктах с определенной численностью населения, при определенном уровне доходов домохозяйств, говорит эксперт.

Но несмотря на эти барьеры, рынок продолжит развиваться, уверен Иванов, в том числе за счет тех регионов, которые сегодня неперспективны для ретейлеров. «Кроме того, местные органы власти поддерживают и будут поддерживать становление и развитие местных, региональных торговых сетей, и прежде всего крупных резидентов, способствующих товарному сближению и повышению культуры качества обслуживания», — говорит он.

Когда размер имеет значение

«Международная практика показывает, что наиболее эффективно отрасль работает в условиях высокой консолидации», — рассказывает замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Евгений Обыдов. Словом, крупнейшие сети продолжат занимать рынок, а остальные — уступать место. В пользу федеральных и международных компаний играет их масштаб: они могут добиваться выгодных условий от поставщиков, проводить гибкую ценовую политику; обычно они более кредитоспособны, что расширяет возможности привлекать финансирование от банков и выходить на долговые рынки. «Не говоря уже о принципиально более низкой стоимости заимствований, чем у региональных сетей», — говорит Обыдов.

Яркий пример — ужесточение закона «О торговле». В 2016 году Госдума ограничила максимальную отсрочку платежа ретейлеров поставщикам 26 днями. В основном это сказалось на мелких игроках, а федеральные сети вышли из положения благодаря финансовой поддержке со стороны банков, вспоминает эксперт.

По словам Андрея Карпова, положение крупных сетей укрепляется перманентно, но это не значит, что такие форматы, как рынки или киоски, окончательно исчезнут из практики. Фото Олега Тихонова

Киоски не исчезнут

По словам президента Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Андрея Карпова, положение крупных сетей укрепляется перманентно. Но это не значит, что такие форматы, как рынки или киоски, окончательно исчезнут из практики: «По примеру других стран можно сказать, что такие формы торговли так или иначе существуют». Тем не менее розничная торговля в России будет идти по тому же сценарию, что и в развитых странах. Ситуация может сравняться уже в ближайшие 5 лет, считает президент РАЭРР.

Геннадий Иванов приводит следующий прогноз: через 10 лет крупные сети займут 55—60% российского рынка (из них 25—30% будут принадлежать международным сетям, особенно в больших городах и многонаселенных регионах). Местные торговые сети оставят за собой долю в 20—25%. И только 3—4% рынка будут принадлежать неинтегрированной рознице.

«Будущее за торговыми организациями, с одной стороны, активно использующими цифровые технологии, с другой стороны, имеющими как розничные, так и оптовые подразделения в своем составе, то есть интегрированными торговыми структурами», — говорит Иванов.

Артем Малютин