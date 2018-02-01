Квартира без «стиралки» и ванная с окном: как миллениалы меняют рынок жилья

Участники рынка жилья обсудили на бранче «Реального времени» новые технологии в строительстве

Фото: Максим Платонов

Почему на Западе падают продажи жилья? Кто «забил» на бриллианты, дорогие машины и недвижимость и предпочитает им арендованную квартиру с комфортной средой проживания? Как российские девелоперы присматриваются к опыту коливинга — современных общежитий по интересам, меняют планировки и саму концепцию жилого пространства. На очередном бизнес-бранче «Реального времени» застройщики рассказали, под какие запросы современных потребителей им приходится подстраиваться.

Какие ЖК строятся в Татарстане

В начале бранча девелоперы рассказали, как завершили год, и поделились планами. Так, челнинская компания «Домкор» построила свыше 72 тыс. квадратных метров, заняв второе место в Татарстане по объемам ввода жилья. Теперь задача еще серьезнее — сдать уже 92 тыс. «квадратов».

— Если раньше у нас в основном доминировало жилье панельного типа, то теперь мы активно работаем над новыми видами панельно-каркасных домов. Начали строительство ЖК «Тюльпан», который как раз представляет собой такие здания, — сообщила советник гендиректора по стратегическому развитию ООО «Домкор» Наталья Мандрикова.

Параллельно на севере автограда девелопер возводит ЖК «Просторы», а в Альметьевске — монолитный дом. Глава компании «Ак Барс Недвижимость» также довольна итогами четвертого квартала, план фирма перевыполнила.

— Результаты января с точки зрения продаж нас тоже радуют. Мы с большим оптимизмом смотрим вперед, несмотря на меняющийся рынок и законодательство. Думаю, что в конце концов это всем нам пойдет на пользу. И оптимизм связан с тем, что в этом году мы стартуем с тремя новыми проектами. Один из них напротив ТЦ «Мега», идет конкурс по неймингу. Второй жилой комплекс в той же локации, что и ЖК «Солнечный город», а локацию третьего ЖК пока раскрывать не буду, — заинтриговала Елена Стрюкова.

Руководитель компании «Камастройинвест» поведал о новых зарубежных партнерах. «Больше всего радует то, что мы достигли цели — подписали меморандум о взаимодействии с одним из крупнейших европейских инвестиционных фондов и у нас большие планы на совместное сотрудничество. Это не просто пустой меморандум на публику. Буквально позавчера была рабочая встреча, из Мюнхена приезжали представители, и мы обсуждали в каком направлении двигаться», — рассказал Делюс Серазетдинов.

В планах у инвесторов — расширять географию присутствия не только в России, но и в бывших союзных республиках, раскрыл секрет застройщик. В Казани же совместно с «Камастройинвестом» они построят жилой дом на Хади Такташа.

Руководитель компании «Камастройинвест» поведал о новых зарубежных партнерах



Экология у всех разная

После участники перешли непосредственно к обсуждению темы: технологии строительства на службе у экономики. Коммерческий директор «Камастройинвеста» Антонина Дарчинова начала с того, что компания прежде всего ориентируется на мнение клиента. Здесь имеют значение и расположение, и архитектура дома, и экологичность материалов. Бывает, в угоду новым веяниям приходится осваивать не свойственные функции, например, в Лядском саду в прошлом году отлили статую из бронзы.

Представитель «Домкора» рассказала, как инвесторов сменили люди, покупающие жилье для себя. Наталья Мандрикова согласна, что по этой причине среда проживания выходит на первый план. Но все понимают ее по-разному. Для одних экология — это дом у леса, другим важны материалы, из которых этот дом построен. «Наши клиенты смотрят на удобную планировку, чтобы не было неэффективно используемых площадей, смотрят на отделку. Энергосбережение — тоже актуальный тренд, если и не клиент, то сам город ведет нас к этому. Так, для елабужан категорически важно иметь свою котельную, у них дорогое тепло. В Альметьевске — тоже».

Равиль Гибадуллин, директор компании «VIP Электроникс» рассказал о системе «умный дом». Эксперт посетовал, что разговоров на эту тему много, а толковых специалистов — почти нет.

«Бриллианты падают в цене, вы знали?»

Чего же хочет покупатель? «Камастройинвест» поделился данными опроса и наблюдениями за общими тенденциями в мире. По словам девелоперов, благодаря поколению 90-х концепция жилья сегодня уже другая.

— У нас меняется экономика. Так называемые миллениалы выбивают целые сферы рынка. За рубежом максимально снижается покупка недвижимости. Американцы и европейцы этого поколения больше не хотят покупать жилье, больше ориентированы на аренду. Не хотят владеть машинами. Бриллианты падают в цене, вы знали? И в цене, и в объемах продаж! — обратилась к гостям Антонина Дарчинова, а те в ответ смеялись: «пора покупать бриллианты».

Так, появились молодые миллионеры, вовремя купившие биткоины: «Они очень хорошо разбираются в новых технологиях, таким лапшу на уши не навешаешь», — шутила представитель компании. У людей меняется образ жизни и отношение к дому, им больше нужны общественные пространства. Эксперты склонны допустить, что скоро в квартиру даже стиральную машину не будут покупать.

— Все меньше люди готовят дома, больше рассматривают готовку в качестве развлечения, а не как обеспечение своего быта. Возможно, такие вещи, как стирка, уборка и приготовление пищи будет отдано общественным функциям. Человек будет рассматривать свой дом даже для работы, в том числе удаленной, и, конечно, для отдыха. Поэтому меняются планировки, они сужаются, но увеличиваются размеры кухонь и ванных комнат, — продолжала удивлять Антонина.

Например, кухню хотят видеть просторной для общения с семьей за обеденным столом, а не накрывать стол в гостиной. А в санузле просят предусмотреть окно — сидишь в ванне и любуешься видами.

Дома — не обязательно в квартире

Интересно, что люди постарше, 40—45 лет, также тянутся к современным трендам. Понятие отдельного рабочего кабинета в квартире уже уходит в прошлое. Да и само понятие жилья рассматривается гораздо шире выкупленных квадратных метров.

— Человек может находиться в пределах своего жилого комплекса и при этом сидеть не дома, а в общественном пространстве, парке, кафе с телефоном. Это как раз то, чем мы сейчас занимаемся. Создаем пространства как на территории ЖК, так и в самом доме. Почему не поставить диван в каком-то приятном лобби, где можно время проводить? «Дома» не обязательно означает — в квартире. Понятие дома у миллениалов и игреков гораздо шире. Мы из квартиры вышли в подъезд — уже вроде как не дома. А у них другой подход, жилой комплекс воспринимается, как дом, — поясняет директор компании «Ак Барс Недвижимость» Елена Стрюкова.

Девелоперы признались, что не могут не принимать в расчет потребности молодых людей, рожденных в 90-е, и ориентируют свои новые проекты отчасти и на них, особенно в части планировок. «Но пока еще вопрос в том, покупатели ли они жилья в целом? Что у них в ценностях? Мы ставку делаем больше на восьмидесятников», — добавила глава компании. У данных потребителей в запросах по-прежнему безопасность и комфорт, в том числе всего района проживания: имеет значение ближайшие школы и детсады.

— Для этого поколения высока ценность собственного жилья в отличие от следующего поколения, готового жить в каких-то капсулах, — согласилась Антонина Дарчинова.

Почему студенты Иннополиса не покупают пуховики

Еще один удивительный тренд. Похоже, понятие общежития снова приобрело актуальность, но не в привычном понимании.

— Сейчас все российские девелоперы изучают опыт коливинга. Это такое общежитие в современном смысле. Запад опять к этому приходит, когда создается дом по интересам, например, дом, где живут художники. Создаются большие общественные пространства и маленькие комнаты. Такой хостел с пропиской. И коворкинг — большие офисы. Сейчас идет совмещение коворкинга и коливинга: вместе живем, вместе работаем, — привела пример Наталья Мандрикова, советник гендиректора компании «Домкор».

Пока этого еще даже в Москве нет, но потихонечку дойдет и до нас, уверены участники бранча. «Кстати, а возможна ли такая модель проживания в Иннополисе?» — обратились они к Ивану Мошке, заместителю директора по подготовке проектов «Ак Барс Инжиниринг». На что он ответил, что «сегодня в Иннополисе, в принципе, строится жилье без коммерции — это только арендное жилье, заказчик ГЖФ. При этом там много общественных пространств».

— Я слышала, что некоторые иностранные студенты даже не покупают себе пуховик, потому что они не бывают на улице зимой. У них переходы между зданиями. Здесь получается не только общественная функция, но и функция образования объединена с жильем — это позволяет и жить, и учиться, и работать в одном месте, — отметила коммерческий директор «Камастройинвеста».