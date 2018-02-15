«Они доводят себя до наркотического состояния и идут в клуб практически без наркотиков»

Татарстанские кальянные успешно прошли проверку на запрещенные вещества, а вот в клубах стало больше людей без «веса», но в измененном состоянии

Фото: 16.мвд.рф

Сложной, но подконтрольной называют правоохранители ситуацию с наркотиками в Татарстане. За последние годы на этом рынке практически ничего не изменилось. Однако в МВД продолжают держать руку на пульсе и даже занимаются проверкой слухов о распространении запрещенных веществ в кальянных и… в жвачках в школах. Пока ни один из них не подтвердился, зато зафиксирована тенденция употребления наркотиков перед клубами — чтобы в заведении находиться без «веса». Подробности — в материале «Реального времени».

Спайсы перестали модифицировать?

Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Вадим Костюнин начал пресс-конференцию про наркотики с анонса — буквально за пару часов «до» правоохранители выявили подпольную лабораторию по производству «травы» с помощью гидропоники.

— Лаборатория ликвидирована, преступник задержан. Уголовное дело еще не возбуждено, наркотики находятся на исследовании, — заявил спикер и пообещал в ближайшее время предоставить СМИ всю информацию по этой операции.

Ситуацию с наркотиками в Татарстане в целом он называет сложной, но контролируемой. За прошлый год в республике было изъято из незаконного оборота почти 300 кг наркотиков, половина из которых (141 кг) синтетического происхождения. Гашиша правоохранительные органы изъяли 21,4 кг, марихуаны — 46 кг, героина — 11,2 кг. По словам Костюнина, героина может быть много ближе к границе с Афганистаном, а на «рынке» республики он вытеснен.

За прошлый год в республике было изъято из незаконного оборота почти 300 кг наркотиков, половина из которых (141 кг) синтетического происхождения. Фото 16.мвд.рф



Основной проблемой в Татарстане все так же остаются синтетические вещества, в частности спайсы. Правда, если еще несколько лет назад работу правоохранителям осложнял тот факт, что состав веществ постоянно видоизменялся и, соответственно, не значился в базе запрещенных, то сейчас от этого удалось уйти.

— Запрещали одно вещество, тут же менялась формула, и законодательство не успевало — проходило полгода, пока новое вещество вносилось в список запрещенных. До этого оно считалось легальным и поэтому распространялось беспредельным образом и практически легальным способом. Сейчас ситуация в корне изменилась. У нас все вещества, изъятые на территории Татарстана, были запрещены, — рассказал Вадим Костюнин.

Во многом сделать это удалось благодаря изменениям в законодательстве, где теперь прописан механизм оперативного включения новых веществ в список запрещенных.

Больше тяжких преступлений и больше пойманных местных жителей

В абсолютном большинстве за преступления, связанные с наркотиками, задерживают местных жителей. На них приходится 90% всех задержанных в прошлом году, а это 1 665 человек. При этом 70% задержанных оказались без постоянной работы, а 60% — уже были осуждены за уголовные преступления. В принципе, эти цифры мало чем отличаются от данных за 2016 год, поэтому можно говорить, что ситуация в целом не изменилась. А вот средний возраст пойманных за наркотики из года в год варьируется. В 2016 году эти люди помолодели до категории 18—30 лет, а в прошлом — оказались более зрелыми (от 30 до 40 лет).

Не сохранилась еще одна тенденция позапрошлого года. Тогда правоохранители отмечали, что число людей из ближнего зарубежья, замешанных в сбыте наркотиков, растет. По данным же за 2017 год, их доля составила всего 2% от всех задержанных, или 33 человека. Один из них был задержан в октябре прошлого года — при проверке машины сотрудники ГИБДД нашли у неработающего 42-летнего гражданина ближнего зарубежья 2 кг «синтетики», которую он вез из Москвы в Новокузнецк транзитом через Татарстан.

По данным правоохранителей, в абсолютном большинстве за преступления, связанные с наркотиками, задерживают местных жителей. Фото 16.мвд.рф



По-прежнему для сбыта наркотиков активно используется интернет, а для оплаты их покупки — электронные платежные системы и криптовалюты, регулировать потоки которых в России пока не начали. В республику запрещенные вещества приходят из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Также задерживают курьеров из Башкирии, Самарской, Томской и Белгородской областей.

Всего в Татарстане в прошлом году было зарегистрировано 3 975 наркопреступлений, а отбывать наказание в места не столь отдаленные отправились 1 340 человек. При этом количество выявленных тяжких и особо тяжких преступлений выросло с 2 786 до 2 919.

Кальянные и кафе без наркотиков

Объяснять молодежи, что наркотики — это плохо, правоохранителям помогает Министерство по делам молодежи и спорту РТ. Совместно они устраивают рейды по ночным клубам крупных татарстанских городов. В прошлом году таким образом к административной ответственности за потребление наркотических и психотропных веществ были привлечены 26 человек.

Отвечая на вопрос «Реального времени», Вадим Костюнин не стал называть клубы, где балуются наркотиками, дабы не давать им рекламу или антирекламу. Но спикер отметил, что владельцы заведений идут навстречу правоохранителям и пытаются «дистанцироваться от этой проблемы».

— Но индивидуальный фактор не исключить. Эти лица идут в клуб не потому, что им там позволяют распространять наркотики и их употреблять. И есть такие примеры, когда мы задерживали в клубах лиц, которые уже находились в состоянии наркотического опьянения. Они говорят, что в клубе их могут поймать с наркотическими веществами и поэтому они употребляют их перед заходом в него. То есть они доводят себя до наркотического состояния и идут в клуб практически без наркотиков. Такая тенденция, в принципе, есть, — сообщил начальник управления. Он также заверил, что клубы находятся на постоянном контроле.

Буквально на прошлой неделе стало известно о том, что в Москве в «Додо Пицце» неоднократно находили спрятанные запрещенные вещества. Фото kaluga24.tv



Еще одна категория заведений, где могут быть найдены наркотики, — это кафе, кальянные и рестораны. Буквально на прошлой неделе стало известно о том, что в Москве в «Додо Пицце» неоднократно находили спрятанные запрещенные вещества. В Татарстане подобных фактов выявлено не было. По словам Костюнина, управление неоднократно занималось проверкой слухов и жалоб, в том числе на то, что наркотики распространяются в кальянных.



— Допустим, были слухи, что какие-то наркотические средства распространяются в жевательных резинках в школах. Все это проверялось и не подтверждалось, — привел спикер другой пример в ответ на вопрос «Реального времени». В случае же с кальянными используемые там вещества отправлялись на исследование, но ничего противозаконного в ходе анализа в них также не нашли.