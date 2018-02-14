Президент — Тыгину: «Думаешь, Минниханова загрузил, теперь все само собой сделается?»

Согласовано создание единой управляющей компании между КЭР-холдингом и Фондом газификации РТ

Фото: Максим Платонов

«Лыжную базу — дай, здравоохранение — плохо работает, плату вводите для садоводов… То, что я должен тебе сделать, ты все сказал, а как ты свои задачи понимаешь, об этом ни слова, — критиковал вчера президент Татарстана Рустам Минниханов за «попрошайничество» главу Зеленодольского района Александра Тыгина на отчетной сессии депутатов. — Конечно, я себе домашнее задание записал, но и вы немножко на себя поработайте», — призвал он руководство территории и строго попенял на упущенные возможности, которые дает близость района к казанскому рынку сбыта сельхозпродукции.

«Поработать не только головой, но и локтями»

Итоговый доклад главы Зеленодольского района Александра Тыгина на отчетной сессии районных депутатов поразил президента Татарстана своей длительностью. «Когда я прилетел к вам, ты сказал, что сократил свой доклад, но ты говорил 45 минут! Значит, три часа выступать должен был?!» — ехидно отметил Рустам Минниханов многословие главы района, хаотично отчитавшегося «обо всем и понемножку». И действительно, к настоящим проблемам района глава перешел лишь после 10—15 минут сладкого вступления о том, что «настоящим подарком к 85-летию города стало присвоение статуса территории опережающего развития». Напомнив о том, что 25 декабря соответствующее постановление подписал председатель правительства России, он аккуратно обошел стороной самый интересный момент — а как же будет работать ТОСЭР в Зеленодольске? Депутаты услышали лишь метафоричные фразы о том, что «это только старт новой экономики Зеленодольска», а в борьбе за инвестора нужно «поработать не только головой, но и локтями».

После небольших лирических отступлений Александр Тыгин перешел к модной теме реновации городского пространства. Но в масштабах 100-тысячного города она уперлась в банальные дворы. По мнению главы, сейчас людей волнует создание комфортной городской среды, поэтому в Зеленодольске действует программа «Стандарт двора». По ней отремонтирована треть дворов на сумму почти 100 млн рублей (99,4) за 2 года. Всего этой теме он посвятил еще 10 минут драгоценного времени, закончив тем, что «ежедневно в городских дворах «ночуют» 25 тысяч автомобилей», но ни в федеральном, ни в региональном, ни в муниципальном законодательстве нет механизма регулирования этой проблемы. «Мы предлагаем жителям установить правила пользования территорией двора. Именно жители, имея необходимые полномочия, смогут урегулировать отношения придомовых территорий», — заключил он.

К экономическим проблемам района глава района подошел крайне осторожно, сосредоточившись на сельском хозяйстве и предрекая неизбежность поглощения малых хозяйств крупными агрохолдингами. Фото Максима Платонова

Эйфория от агрохолдингов позади

К экономическим проблемам района глава района подошел крайне осторожно, сосредоточившись на сельском хозяйстве и предрекая неизбежность поглощения малых хозяйств крупными агрохолдингами. «Лидерами сельского хозяйства являются комбинат «Майский» и птицеводческий комплекс «Ак Барс». Но есть в сельхознаправлении и «неурожайные» места. Прежде всего это малые формы хозяйствования, за которые район получает справедливую критику. Как пример, всем известный «Овощевод» в Айше. Конфликт акционеров и менеджмента создал угрозу существованию хозяйства, а любое участие муниципалитета в этом процессе расценивается как вмешательство в бизнес. Можно и дальше оставаться сторонним наблюдателем, но есть огромная вероятность потерять целое направление. Еще один проблемный сектор — традиционные агрофирмы («Тауиле», «Кугеевский», «Дары природы»). У хозяйств нет источников для модернизации, и их вероятная судьба — поглощение крупными холдингами. Это нужно не только признать, но и способствовать такому процессу», — посчитал Тыгин.

Но позвольте вам не позволить — в таком духе остановил его президент РТ: «Тут я вас прерву. То, что крупные холдинги более эффективные, — эта эйфория прошла. Мы вынуждены были реструктуризировать «ВАМИН», сейчас проводим реструктуризацию «Ак Барс Холдинга». Если есть тема — надо вмешиваться», — посоветовал он. Но тут же указал, что сельское хозяйство района без «крупняков» будет выглядеть бледно: «На фоне «Ак Барса» и «Майского» ваши показатели как во сне. А если [их] убрать? Вы в пригороде, у вас рынок огромный — Казань с населением 1,2 млн человек!»

Президент попросил дачников любить

Затем Александр Тыгин ополчился на дачников, которые не платят налоги и засоряют территорию района летом:

— Поселки, расположенные вдоль Волги, летом превращаются в муравейники. Республика обратила на них внимание, появилась программа по развитию и модернизации инфраструктуры. Но сами дачники по-прежнему остаются неорганизованной массой. Они не платят налоги, не участвуют в программе самообложения, создают нагрузку на социальную инфраструктуру и оставляют после себя огромное количество мусора. В сельских поселениях Предволжья почти половина жителей не имеют договоров на вывоз ТБО и при этом убеждают нас, что мусора не производят, а если производят, то закапывают его в огороде. Они говорят: «Дачники не платят, а мы почему должны?» При этом в Заволжье договорами охвачены 100% домовладений.

Ожидается, что реорганизация приведет к оптимизации тарифов жителей за горячую воду. Фото Олега Тихонова

Тыгин предложил обязать дачников платить за ТБО по нормативу и привлечь их к самообложению. Однако и тут президент предостерег его от репрессивных мер, так как «здесь отдыхают наши граждане и нужно им все объяснить».

Не лучшим образом прошла презентация нового генплана города, который будет реализован на месте сноса аварийного жилья. По словам Тыгина, каждый четвертый дом будет снесен, освободится 17 га земли. «На вас будет сильное давление», — предупредил президент. На что глава неосторожно пошутил: «А хотите, вам отдадим». — «Не надо мне, я в эти дела не вмешиваюсь», — одернул его Минниханов, повторив, что освободившиеся земли должны использоваться для строительства социального жилья. «Чтобы ты там себе эту землю не переписал», — доходчиво донес свою мысль президент главе района.

На последних минутах Александр Тыгин коснулся проблемы изношенности тепловых сетей, сообщив, что КЭР-Холдинг как их владелец и Фонд газификации, владеющий водоканалом, решили объединиться и создать единую управляющую компанию для обслуживания жилого фонда Васильево. Ожидается, что реорганизация приведет к оптимизации тарифов жителей за горячую воду. Тут же была поддержана инициатива перейти на ИТП.

Работайте, господа главы!

Выслушав почти полтора часа выступлений Тыгина и его коллег с чередой просьб, президент остался недоволен их низкой самокритичностью:

— Я понял, что ты от меня хочешь — лыжную базу дай, здравоохранение плохое, люди недовольны… Но я не услышал, как ты сам свои задачи понимаешь, — пожурил он зеленодольского просителя. — Вот когда я был главой, ни одной программы не было. В этом году их 38, в прошлом — 37. Может, самим надо зарабатывать? Думаешь, Минниханова загрузил, теперь письма будешь писать и ждать, что все само сделается? А какие у нас недостатки? Ничего не сказал. Вот домашнее задание я себе записал, но вы немножко на себя работайте. Вы отчетную сессию района проводите, у вас конкретика должна быть. Мы сюда приезжаем не только аплодировать вашему прекрасному докладу.

Выслушав почти полтора часа выступлений Тыгина и его коллег с чередой просьб, президент остался недоволен их низкой самокритичностью