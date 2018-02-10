«Преобразования Татарстана связаны с успехами группы компаний «ТАИФ», «Казаньоргсинтеза»

Велодорожки, дорогу-дублер, восстановление Лебяжьего обсудил КОС на встрече с мэром Казани

Фото: Максим Платонов

Летом этого года планируется расширить дорогу-дублер к микрорайону «Салават купере». Автобусы для перевозки жителей уже готовы. Вопрос транспортного сообщения с ЖК «Салават купере» на встрече с мэром Казани подняли работники «Казаньоргсинтеза». Их также интересовало начало строительства велодорожки к химическому предприятию и возведение в «Салават купере» детской поликлиники, многофункционального центра и бассейна. Подробности встречи с градоначальником — в материале «Реального времени».

Объем строительных работ в Казани превысил 34 млрд рублей

Во встрече трудового коллектива ПАО «Казаньоргсинтез» с мэром Казани Ильсуром Метшиным приняли участие генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Фарид Минигулов, а также глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов.

«Казаньоргсинтез» сегодня один из мощнейших флагманов химической промышленности России и Европы



Градоначальник рассказал заводчанам об основных моментах из жизни города, произошедших в 2017 году.

— «Казаньоргсинтез» сегодня один из мощнейших флагманов химической промышленности России и Европы. Город гордится тем, что по численности «Казаньоргсинтез» входит в число крупнейших предприятий РТ. На карте промпредприятий «Оргсинтез» занимает особое место, во-первых, как бюджетообразующее предприятие, во-вторых, как компания Эколидер, которая проводит серьезнейшую работу по модернизации очистных сооружений, — заметил Ильсур Метшин.

При поддержке ГК «ТАИФ» в Казани реализован целый ряд важных проектов



По словам мэра города, при поддержке ГК «ТАИФ» в Казани реализован целый ряд важных для казанцев проектов. Среди основных он перечислил парк Химиков, благоустроенный силами ПАО «Казаньоргсинтез, участие ГК «ТАИФ» в программах ликвидации ветхого жилья и соципотеки.



— Благодаря вам Казань является одним из немногих городов, который в 2017 году не только сохранил, но и увеличил свою доходную базу. Несмотря на кризисные явления и санкции, показатели городской экономики говорят о стабильности практически по всем направлениям, — сообщил Ильсур Метшин.



В 2017 году построено 958 тыс. кв. метров жилья, сообщил Ильсур Метшин

Казань, стоящая на четвертом месте по численности населения среди 13 городов-миллионников России (если исключить Москву и Санкт-Петербург), сегодня занимает первое место по обороту розничной торговли, общественного питания и объему строительных работ. Лакмусовой бумажкой благополучия города стали мамы с колясками на улицах и работающие строительные краны.

Мэр Казани рассказал заводчанам, что объем выполненных строительных работ в Казани превысил 34 млрд рублей, построено 236 объектов. По этому показателю в течение последних 10 лет город занимает передовые позиции среди городов-миллионников. В отрасли занято более 78 тысяч человек. В 2017 году построено 958 тыс. кв. метров жилья. По этому показателю Казань удерживает первую позицию среди столиц регионов Поволжья.

В заботе о будущем

Ильсур Метшин особое внимание уделил росту числа первоклассников за последние 2-3 года. В 2017—2018 учебном году в первый класс было принято свыше 15 тысяч детей. В следующем году ожидается 19 тысяч первоклассников. Город активно строит школы. В прошлом году открыли два учебных здания на 1200 учеников. В новом учебном году планируют открыть еще три школы.

Ильсур Метшин поблагодарил ГК «ТАИФ» и «Казаньоргсинтез» за вклад, внесенный в возрождение озер Лебяжьих

— Видим, что этого недостаточно, еще 40 процентов наших детей обучаются во вторую смену. Мы видим необходимость в строительстве школ, как и 5 лет тому назад. Под новые здания уже зарезервировали 27 земельных участков в районах Казани, — сообщил градоначальник.

Отдельно Ильсур Метшин поблагодарил ГК «ТАИФ» и «Казаньоргсинтез» за вклад, внесенный в возрождение озер Лебяжьих, которые были практически утрачены. «Такой огромной работы в масштабах России пока не делали. Озера углубили на 4 метра, использовали уникальную дренажную систему. Сейчас водоемы наполнены водой, после окончания всех работ береговая зона озер с 8 га увеличилась до 36 га», — сообщил мэр.

Из экологических проектов 2017 года Ильсур Метшин назвал рекультивацию Самосыровской свалки

Из экологических проектов 2017 года Ильсур Метшин назвал рекультивацию Самосыровской свалки. Гора высотой с 16-этажный дом скоро превратится в зеленый холм. Из выступления мэра трудовой коллектив «Казаньоргсинтеза» узнал, что в марте 2018 года после реконструкции откроется цирк, до конца года заработает новый зоопарк, откроются три новых детских сада и две школы. Планируется превзойти результаты прошлого года по ремонту дворов и дорог, будет отремонтирована 181 улица, благоустроены восемь парков.

Дорога-дублер и велодорожки

Как только Ильсур Метшин закончил рассказ о планах на 2018 год, стало понятно, что у работников предприятия много вопросов к мэру. Кладовщицу завода ПППНД Айгуль Хамидуллину, переехавшую в прошлом году в ЖК «Салават купере» с семьей и двумя детьми, интересовало строительство дороги от микрорайона к предприятию, а также возведение в комплексе детской поликлиники, многофункционального центра и бассейна.

У работников КОСа много вопросов к мэру Казани



— Чтобы полноценно обеспечить жителей транспортом, надо завершить дорогу-дублер, автобусы в наличии есть. В планах расширение дороги-дублера. После этого летом можем поставить дополнительное количество автобусов. Всего запланировано три проекта расширения дороги, — отметил Ильсур Метшин.



Один из работников предприятия поблагодарил мэра за борьбу со снежным коллапсом, обратив внимание на то, что после снегопада его двор оказался чистым. Мэр пошутил: «Вам повезло, или просто в вашем доме живет кто-то из начальства».

Работники обратились с предложением проложить велодорожки к КОСу

Работники обратились с предложением проложить велодорожки к КОСу. Оказалось, что заводчане заядлые велосипедисты, а на территории компании даже построена велопарковка, которую в 2017 году увеличили в два раза. Вопрос с велодорожками решить непросто, все упирается в федеральный закон, который регламентирует строительство дорог. «Мы не можем сделать ни один сквозной маршрут в Казани для велосипедистов не потому что нет денег, а потому что федеральный закон не позволяет», — прокомментировал Ильсур Метшин.

За труд и доблесть на благо Казани

Закончил встречу с трудовым коллективом мэр на позитивной волне, наградив Альберта Шигабутдинова знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани» и отметив заслуги ГК «ТАИФ» перед городом.

Градоначальник вручил Альберту Шигабутдинову знак отличия «За труд и доблесть на благо Казани»

— На сегодня ТАИФ составляет половину экономики республики Татарстан. Все наши преобразования России и Татарстана связаны в том числе с успехами группы компаний «ТАИФ», «Казаньоргсинтеза». Сегодня с уважением к вам, вашему коллективу, вашим заслугам хотим вручить одну из высших городских наград нашей столицы. Я выполняю поручение Казанской городской думы, — с этими словами градоначальник вручил Альберту Шигабутдинову знак отличия «За труд и доблесть на благо Казани».

Работники трудового коллектива «Казаньоргсинтез» также были отмечены почетными грамотами и наградами, которые они получили из рук мэра Казани Ильсура Метшина.