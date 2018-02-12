Больше брать, меньше давать: как жилось банкам ПФО в 2017 году?

Большинство кредитных учреждений Приволжского федерального округа нарастили активы, но сжали портфели

Большинство банков Приволжского федерального округа в 2017 году наращивали активы и усиливали привлечение ресурсов населения и компаний. Зато ситуация с кредитованием складывалась не лучшим образом: портфели банков сжимались. В случае с розничными кредитами это было не так заметно, а вот портфели юридических лиц похудели намного сильнее. Подробнее — в материале «Реального времени».

Лидеры по динамике активов — два банка из Татарстана

Среди всех банков Приволжского федерального округа в абсолютных цифрах по большинству операционных показателей — активам, кредитному портфелю и объему вкладов — лидирует татарстанский «Ак Барс» Банк (АББ). За исключением объема кредитов, выданных физическим лицам — здесь его обошел самарский «Русфинанс Банк», который входит в международную группу Societe Generale и специализируется именно на потребительском кредитовании. В 2017 году он выдал населению кредитов на 113,3 млрд рублей, АББ — на 49,9 млрд.

В целом по округу заметна тенденция: большая часть финансовых учреждений за год увеличили сумму активов и одновременно сжали кредитные портфели. Быстрее всего активы наращивали два банка из Татарстана — «Аверс» (на 33,8%) и мелкий «АвтоКредитБанк» Фоата Комарова (31,2%).

Активы банков ПФО на 1 января 2018 года

№ Наименование банка Регион регистрации на 1 января 2018 года на 1 января 2017 годп Изменение 1 Ак Барс Татарстан 466 319 267 465 699 733 619 534 2 Аверс Татарстан 137 333 273 102 633 399 34 699 874 3 Банк АВБ Самарская область 132 275 181 — — 4 Русфинанс Банк Самарская область 120 069 317 106 096 003 13 973 314 5 Тимер Банк Татарстан 61 569 173 — — 6 Социнвестбанк Башкортостан 55 010 832 52 386 764 2 624 068 7 Саровбизнесбанк Нижегородская область 44 409 348 40 918 261 3 491 087 8 БыстроБанк Удмуртия 37 426 864 31 260 016 6 166 848 9 АктивКапитал Банк Самарская область 37 283 707 28 836 737 8 446 970

Существенно их увеличивали также кировский «Первый Дортрансбанк» (на 30%) и три банка из Самарской области: «АктивКапитал Банк» (29,3%), «Кошелев-Банк» (25,5%) и «Спутник» (26%).

Впрочем, у некоторых учреждений активы сократились, больше всего — у башкирского «Промтрансбанка» — на 23,2%. Заметное сжатие произошло у также небанковской организации «Нарат», «дочки» АББ из Саратовской области (–18,4%) и «Проинвестбанка» из Пермского края (–18,2%).

По большинству операционных показателей — активам, кредитному портфелю и объему вкладов — лидирует татарстанский «Ак Барс» Банк. Фото Дарьи Турцевой

Сжатие портфелей стало общим местом

Что касается сжатия кредитных портфелей, то эта тенденция, судя по показателям, стала общей для всего рынка. Больше всего портфель сократился у банка «Спутник» — на 52,2%. «Спутник» — небольшой для своего региона частный банк, его совладельцы — группа физических лиц. Ранее банк был зарегистрирован в Оренбургской области и лишь в конце 2016-го получил самарскую прописку.

Существенно (на 49,8%) кредитный портфель сократился у татарстанского «ИК Банка» — самого мелкого банка региона, подконтрольного иностранным акционерам (его основной владелец — «Центральный кооперативный банк», Болгария).

Кредитный портфель банков ПФО на 1 января 2018 года

№ Наименование банка Регион регистрации на 1 января 2018 года на 1 января 2017 года Изменение 1 Ак Барс Татарстан 178 499 296 193 916 637 -15 417 341 2 Русфинанс Банк Самарская область 114 638 846 99 187 951 15 450 895 3 Банк АВБ Самарская область 56 126 494 — — 4 Аверс Татарстан 49 323 931 47 966 993 1 356 938 5 АктивКапитал Банк Самарская область 26 022 024 21 690 561 4 331 463 6 БыстроБанк Удмуртия 25 026 347 22 367 429 2 658 918 7 Газбанк Самарская область 19 239 805 16 819 201 2 420 604 8 Энергобанк Татарстан 18 401 502 17 900 354 501 148 9 Башкомснаббанк Башкортостан 16 736 900 15 322 801 1 414 099

Банк «Йошкар-Ола», основным собственником которого является правительство Марий Эл, сократил портфель на 44,1%, «Проинвестбанк» — на 30,4%, тольяттинский «РТС-Банк» (принадлежит родственникам экс-владельца «Тольяттиазота» Владимира Махлая) — на 29,9%.

«Вокбанк» из Нижнего Новгорода, который в 2015 году оказался на санации и перешел под контроль предпринимателя Андрея Яценко, сократил портфель на 26,6%. Портфель еще одного нижегородского финучреждения — «Радиотехбанка» (РТБ) — в прошлом году сжался на 19,9%.

РТБ — близкий родственник «Татфондбанка»: обанкротившийся татарстанский банк до сих пор является его крупнейшим акционером с долей 29,85%. После краха материнской структуры РТБ остался одним из немногих в бывшей группе «Татфондбанка», кто остался на плаву. В 2017 году он частично сменил собственников и убрал из органов управления менеджеров, так или иначе связанных с «Татфондбанком».

После краха материнской структуры РТБ остался одним из немногих в бывшей группе «Татфондбанка», кто остался на плаву. Фото rtbank.ru



Компании перестали кредитоваться?

Как видно из отчетности, в большей степени на сокращение портфелей повлиял нерозничный сегмент — кредитование населения просело не так заметно, а у многих банков выросло. Например, розничный портфель «Промтрансбанка» увеличился на 54,2%, частного банка «Мегаполис» из Чувашии — на 54,7%, кировского банка «Хлынов» семьи Березиных — на 25%. Башкирский «Социнвестбанк» (контролируется Агентством ипотечного жилищного кредитования через АКБ «Российский капитал») и вовсе нарастил портфель физических лиц на 100,3% — с 1,65 млрд рублей до 3,3 млрд на начало года.

Портфели же юрлиц у многих банков сильно похудели: у «Ик Банка» — на 62,4%, у «Спутника» — на 59,8%, у банка «Йошкар-Ола» — на 45,1%.

Кредитование юридических лиц банками ПФО на 1 января 2018 года

№ Наименование банка Регион регистрации на 1 января 2018 года на 1 января 2017 года Изменение 1 Ак Барс Татарстан 128 611 931 146 759 751 -18 147 820 2 Банк АВБ Самарская область 55 418 087 — — 3 Аверс Татарстан 44 660 862 43 641 201 1 019 661 4 АктивКапитал Банк Самарская область 22 655 618 18 485 334 4 170 284 5 Энергобанк Татарстан 15 954 533 15 770 880 183 653 6 Башкомснаббанк Башкортостан 15 862 535 14 196 979 1 665 556 7 Газбанк Самарская область 15 090 779 13 159 041 1 931 738 8 Саровбизнесбанк Нижегородская область 11 773 891 12 356 686 -582 795 9 Акибанк Татарстан 11 234 269 11 813 607 -579 338

Нижегородский «Арзамас» (контролируется группой местных бизнесменов) сократил портфель юрлиц на 28,1%, удмуртский «БыстроБанк» — на 14,1%, «Радиотехбанк» — на 22,9%, «Вокбанк» — на 27,3%, а «Ак Барс» — на 12,4%.

Учреждений, которые увеличили портфель юрлиц, не так много, но они тоже есть. Так, портфель «АктивКапитал Банка» вырос на 22,6%, «Уралкапиталбанка» из Башкортостана — на 22,7%. Татарстанский «Татсоцбанк» семьи Колесовых увеличил кредитный портфель юрлиц почти на 28%.

Самая большая доля просрочки (74%) — у «Тимер Банка». Фото Максима Платонова

Санируемые банки — первые по просрочке

Динамика просрочки в общем кредитном портфеле банков была разнонаправленной: у некоторых просрочка снизилась, у других, наоборот, выросла. У большинства финучреждений доля просрочки в портфеле несущественная. Но есть банки, где она находится на критическом уровне. В основном это организации, которые проходят процедуру санации. Среди них — «Экономбанк», крупнейший по активам банк Саратовской области, доля просрочки — 60%.

У самарского банка «Солидарность» просрочка достигает 64%. Этот банк также находится на санации, план которой ЦБ приходилось менять трижды. С конца 2015 года санацией занимается нефинансовая компания — «Зарубежэнергопроект» Вячеслава Арбузова.

Самая большая доля просрочки (74%) — у «Тимер Банка». С 2014 года его санацией занимался «Татфондбанк». Когда он рухнул, пришлось искать нового инвестора. Недавно им стал дочерний банк «Рособоронэкспорта» — «РФК-Банк».

Просроченная задолженность в банках ПФО на 1 января 2018 года

Наименование банка Регион регистрации Просроченная задолженность физ.лиц Просроченная задолженность юр.лиц Общая просроченная задолженность Доля просрочки в кредитном портфеле на 1 января 2018 года на 1 января 2017 года на 1 января 2018 года на 1 января 2017 года на 1 января 2018 года на 1 января 2017 года Банк АВБ Самарская область 132 775 — 18 645 477 — Тимер Банк Татарстан 365 498 — 8 798 424 — Ак Барс Татарстан 4 738 103 5 788 465 3 988 713 4 667 953 Русфинанс Банк Самарская область 8 410 457 9 714 190 29 150 32 058 Солидарность (Самара) Самарская область 2 148 590 2 722 763 3 879 797 3 987 040 Экономбанк Саратовская область 249 127 — 3 755 459 — АктивКапитал Банк Самарская область 948 421 613 265 1 259 430 816 908 Вокбанк Нижегородская область 192 722 231 423 1 795 700 1 798 814

Ситуация со вкладами тоже была разной, однако большинство банков увеличили объем привлеченных средств, несмотря на разговоры о снижении привлекательности депозитов как инструмента хранения денег. Некоторым удалось существенно увеличить привлеченные ресурсы. У «Кошелев-Банка» объем вкладов вырос на 33,2%, у «Аверса» — на 23,4%, у «Русфинанс Банка» — на 47,8%.

«АвтоКредитБанк» за год приумножил вклады сразу на 73,4%. В течение всего прошлого года банк Фоата Комарова рос гораздо быстрее рынка, агрессивно увеличивая объемы кредитования и привлеченных ресурсов.