Больше брать, меньше давать: как жилось банкам ПФО в 2017 году?
Большинство кредитных учреждений Приволжского федерального округа нарастили активы, но сжали портфели
Большинство банков Приволжского федерального округа в 2017 году наращивали активы и усиливали привлечение ресурсов населения и компаний. Зато ситуация с кредитованием складывалась не лучшим образом: портфели банков сжимались. В случае с розничными кредитами это было не так заметно, а вот портфели юридических лиц похудели намного сильнее. Подробнее — в материале «Реального времени».
Лидеры по динамике активов — два банка из Татарстана
Среди всех банков Приволжского федерального округа в абсолютных цифрах по большинству операционных показателей — активам, кредитному портфелю и объему вкладов — лидирует татарстанский «Ак Барс» Банк (АББ). За исключением объема кредитов, выданных физическим лицам — здесь его обошел самарский «Русфинанс Банк», который входит в международную группу Societe Generale и специализируется именно на потребительском кредитовании. В 2017 году он выдал населению кредитов на 113,3 млрд рублей, АББ — на 49,9 млрд.
В целом по округу заметна тенденция: большая часть финансовых учреждений за год увеличили сумму активов и одновременно сжали кредитные портфели. Быстрее всего активы наращивали два банка из Татарстана — «Аверс» (на 33,8%) и мелкий «АвтоКредитБанк» Фоата Комарова (31,2%).
|№
|Наименование банка
|Регион регистрации
|на 1 января 2018 года
|на 1 января 2017 годп
|Изменение
|1
|Ак Барс
|Татарстан
|466 319 267
|465 699 733
|619 534
|2
|Аверс
|Татарстан
|137 333 273
|102 633 399
|34 699 874
|3
|Банк АВБ
|Самарская область
|132 275 181
|—
|—
|4
|Русфинанс Банк
|Самарская область
|120 069 317
|106 096 003
|13 973 314
|5
|Тимер Банк
|Татарстан
|61 569 173
|—
|—
|6
|Социнвестбанк
|Башкортостан
|55 010 832
|52 386 764
|2 624 068
|7
|Саровбизнесбанк
|Нижегородская область
|44 409 348
|40 918 261
|3 491 087
|8
|БыстроБанк
|Удмуртия
|37 426 864
|31 260 016
|6 166 848
|9
|АктивКапитал Банк
|Самарская область
|37 283 707
|28 836 737
|8 446 970
Существенно их увеличивали также кировский «Первый Дортрансбанк» (на 30%) и три банка из Самарской области: «АктивКапитал Банк» (29,3%), «Кошелев-Банк» (25,5%) и «Спутник» (26%).
Впрочем, у некоторых учреждений активы сократились, больше всего — у башкирского «Промтрансбанка» — на 23,2%. Заметное сжатие произошло у также небанковской организации «Нарат», «дочки» АББ из Саратовской области (–18,4%) и «Проинвестбанка» из Пермского края (–18,2%).
Сжатие портфелей стало общим местом
Что касается сжатия кредитных портфелей, то эта тенденция, судя по показателям, стала общей для всего рынка. Больше всего портфель сократился у банка «Спутник» — на 52,2%. «Спутник» — небольшой для своего региона частный банк, его совладельцы — группа физических лиц. Ранее банк был зарегистрирован в Оренбургской области и лишь в конце 2016-го получил самарскую прописку.
Существенно (на 49,8%) кредитный портфель сократился у татарстанского «ИК Банка» — самого мелкого банка региона, подконтрольного иностранным акционерам (его основной владелец — «Центральный кооперативный банк», Болгария).
|№
|Наименование банка
|Регион регистрации
|на 1 января 2018 года
|на 1 января 2017 года
|Изменение
|1
|Ак Барс
|Татарстан
|178 499 296
|193 916 637
|-15 417 341
|2
|Русфинанс Банк
|Самарская область
|114 638 846
|99 187 951
|15 450 895
|3
|Банк АВБ
|Самарская область
|56 126 494
|—
|—
|4
|Аверс
|Татарстан
|49 323 931
|47 966 993
|1 356 938
|5
|АктивКапитал Банк
|Самарская область
|26 022 024
|21 690 561
|4 331 463
|6
|БыстроБанк
|Удмуртия
|25 026 347
|22 367 429
|2 658 918
|7
|Газбанк
|Самарская область
|19 239 805
|16 819 201
|2 420 604
|8
|Энергобанк
|Татарстан
|18 401 502
|17 900 354
|501 148
|9
|Башкомснаббанк
|Башкортостан
|16 736 900
|15 322 801
|1 414 099
Банк «Йошкар-Ола», основным собственником которого является правительство Марий Эл, сократил портфель на 44,1%, «Проинвестбанк» — на 30,4%, тольяттинский «РТС-Банк» (принадлежит родственникам экс-владельца «Тольяттиазота» Владимира Махлая) — на 29,9%.
«Вокбанк» из Нижнего Новгорода, который в 2015 году оказался на санации и перешел под контроль предпринимателя Андрея Яценко, сократил портфель на 26,6%. Портфель еще одного нижегородского финучреждения — «Радиотехбанка» (РТБ) — в прошлом году сжался на 19,9%.
РТБ — близкий родственник «Татфондбанка»: обанкротившийся татарстанский банк до сих пор является его крупнейшим акционером с долей 29,85%. После краха материнской структуры РТБ остался одним из немногих в бывшей группе «Татфондбанка», кто остался на плаву. В 2017 году он частично сменил собственников и убрал из органов управления менеджеров, так или иначе связанных с «Татфондбанком».
Компании перестали кредитоваться?
Как видно из отчетности, в большей степени на сокращение портфелей повлиял нерозничный сегмент — кредитование населения просело не так заметно, а у многих банков выросло. Например, розничный портфель «Промтрансбанка» увеличился на 54,2%, частного банка «Мегаполис» из Чувашии — на 54,7%, кировского банка «Хлынов» семьи Березиных — на 25%. Башкирский «Социнвестбанк» (контролируется Агентством ипотечного жилищного кредитования через АКБ «Российский капитал») и вовсе нарастил портфель физических лиц на 100,3% — с 1,65 млрд рублей до 3,3 млрд на начало года.
Портфели же юрлиц у многих банков сильно похудели: у «Ик Банка» — на 62,4%, у «Спутника» — на 59,8%, у банка «Йошкар-Ола» — на 45,1%.
|№
|Наименование банка
|Регион регистрации
|на 1 января 2018 года
|на 1 января 2017 года
|Изменение
|1
|Ак Барс
|Татарстан
|128 611 931
|146 759 751
|-18 147 820
|2
|Банк АВБ
|Самарская область
|55 418 087
|—
|—
|3
|Аверс
|Татарстан
|44 660 862
|43 641 201
|1 019 661
|4
|АктивКапитал Банк
|Самарская область
|22 655 618
|18 485 334
|4 170 284
|5
|Энергобанк
|Татарстан
|15 954 533
|15 770 880
|183 653
|6
|Башкомснаббанк
|Башкортостан
|15 862 535
|14 196 979
|1 665 556
|7
|Газбанк
|Самарская область
|15 090 779
|13 159 041
|1 931 738
|8
|Саровбизнесбанк
|Нижегородская область
|11 773 891
|12 356 686
|-582 795
|9
|Акибанк
|Татарстан
|11 234 269
|11 813 607
|-579 338
Нижегородский «Арзамас» (контролируется группой местных бизнесменов) сократил портфель юрлиц на 28,1%, удмуртский «БыстроБанк» — на 14,1%, «Радиотехбанк» — на 22,9%, «Вокбанк» — на 27,3%, а «Ак Барс» — на 12,4%.
Учреждений, которые увеличили портфель юрлиц, не так много, но они тоже есть. Так, портфель «АктивКапитал Банка» вырос на 22,6%, «Уралкапиталбанка» из Башкортостана — на 22,7%. Татарстанский «Татсоцбанк» семьи Колесовых увеличил кредитный портфель юрлиц почти на 28%.
Санируемые банки — первые по просрочке
Динамика просрочки в общем кредитном портфеле банков была разнонаправленной: у некоторых просрочка снизилась, у других, наоборот, выросла. У большинства финучреждений доля просрочки в портфеле несущественная. Но есть банки, где она находится на критическом уровне. В основном это организации, которые проходят процедуру санации. Среди них — «Экономбанк», крупнейший по активам банк Саратовской области, доля просрочки — 60%.
У самарского банка «Солидарность» просрочка достигает 64%. Этот банк также находится на санации, план которой ЦБ приходилось менять трижды. С конца 2015 года санацией занимается нефинансовая компания — «Зарубежэнергопроект» Вячеслава Арбузова.
Самая большая доля просрочки (74%) — у «Тимер Банка». С 2014 года его санацией занимался «Татфондбанк». Когда он рухнул, пришлось искать нового инвестора. Недавно им стал дочерний банк «Рособоронэкспорта» — «РФК-Банк».
|Наименование банка
|Регион регистрации
|Просроченная задолженность физ.лиц
|Просроченная задолженность юр.лиц
|Общая просроченная задолженность
|Доля просрочки в кредитном портфеле
|на 1 января 2018 года
|на 1 января 2017 года
|на 1 января 2018 года
|на 1 января 2017 года
|на 1 января 2018 года
|на 1 января 2017 года
|Банк АВБ
|Самарская область
|132 775
|—
|18 645 477
|—
|Тимер Банк
|Татарстан
|365 498
|—
|8 798 424
|—
|Ак Барс
|Татарстан
|4 738 103
|5 788 465
|3 988 713
|4 667 953
|Русфинанс Банк
|Самарская область
|8 410 457
|9 714 190
|29 150
|32 058
|Солидарность (Самара)
|Самарская область
|2 148 590
|2 722 763
|3 879 797
|3 987 040
|Экономбанк
|Саратовская область
|249 127
|—
|3 755 459
|—
|АктивКапитал Банк
|Самарская область
|948 421
|613 265
|1 259 430
|816 908
|Вокбанк
|Нижегородская область
|192 722
|231 423
|1 795 700
|1 798 814
Ситуация со вкладами тоже была разной, однако большинство банков увеличили объем привлеченных средств, несмотря на разговоры о снижении привлекательности депозитов как инструмента хранения денег. Некоторым удалось существенно увеличить привлеченные ресурсы. У «Кошелев-Банка» объем вкладов вырос на 33,2%, у «Аверса» — на 23,4%, у «Русфинанс Банка» — на 47,8%.
«АвтоКредитБанк» за год приумножил вклады сразу на 73,4%. В течение всего прошлого года банк Фоата Комарова рос гораздо быстрее рынка, агрессивно увеличивая объемы кредитования и привлеченных ресурсов.
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