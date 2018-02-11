Инструкция по применению: как стать коллекционером оружия

Управляющий директор Delivery Club Андрей Лукашевич рассказывает, чем отличается шестопер от скрамасакса и где брать уникальные экспонаты для своей коллекции

«Реальное время» продолжает публикации в рубрике «Инструкция по применению», в которой бизнесмены и общественные деятели делятся тем, как претворяют мечты в реальность. Андрей Лукашевич утверждает: оружие — это произведение искусства, и объясняет почему.

Предыстория

Можно сказать, коллекционировать оружие я стал случайно. Все началось с поездки в Чехию. В один прекрасный день я посетил пару местных пивоварен, где мы дегустировали пиво, а после — музей оружия и доспехов. Оттуда я и привез первый экспонат своей коллекции — рыцарский шлем.

После этого появился интерес, и я решил не ограничиваться одной вещью и стал привозить аутентичные сувениры из каждой поездки. Вскоре я отправился в Норвегию, и мой план оказался под угрозой срыва — мне не удалось найти в продаже качественный щит викинга. Но я не отказался от своей затеи: вернувшись домой, стал искать мастера, который бы изготовил для меня такой щит на родине. И нашел. В галерее его работ, помимо щита, меня заинтересовали топоры, секиры, короткие мечи, булавы. С тех пор все и завертелось…

Можно сказать, коллекционировать оружие я стал случайно. Все началось с поездки в Чехию



Коллекция

Сегодня моя коллекция состоит из семи экспонатов. Помимо упомянутых шлема и щита, это два топора, секира, шестопер и скрамасакс. Как выглядят шлем, щит и топор, наверное, все примерно представляют — не буду о них подробно рассказывать. А вот об остальном оружии из моей коллекции пару слов расскажу.

Секира — одна из разновидностей боевого топора с длинным лезвием; этот вид оружия был в ходу с бронзового века вплоть до XVI столетия и использовался разными народами, в том числе на Руси. Шестопер — древнерусское оружие, представляющее собой булаву с приваренными к головке шестью металлическими пластинами. Использовалось в XIII—XVII веках. Скрамасакс в переводе с франкского языка означает «саксонский убийца». Это короткий меч саксов. С его помощью воины могли наносить страшные по силе удары, протыкать кольчугу и кожаные доспехи противника. Был в ходу со II по XII век.

Так что коллекционное оружие — это не просто «железяки». Каждый экспонат, даже если он сделан на заказ в наши дни, хранит в себе многовековую историю. Я считаю, что держать в руках точную копию оружия, которым сражались наши предки на поле брани, волнительно.

Где брать экспонаты

Если кто-то думает, что собирать коллекцию оружия легко, я его разочарую. За то время, что я этим увлекаюсь, мне так и не удалось найти более-менее крупного поставщика, который предлагал бы товары приемлемого качества.

Так что мой совет тем, кто захочет вступить в ряды коллекционеров, — искать хороших мастеров для создания экспонатов на заказ. Я, например, нахожу их на сайте «Ярмарка Мастеров» (https://www.livemaster.ru/).

Выполнение заказа, как правило, занимает от 30 до 60 дней. Это не быстро, но зато вы получите по-настоящему эксклюзивную вещь, которую можно с гордостью показать друзьям, детям, внукам… И, что немаловажно, в большинстве случаев она будет именно такой, как вы хотите, вплоть до узора резьбы на рукоятке.

Для меня оружие представляет исключительно художественную ценность — вряд ли я пойду с булавой охотиться на медведя, но красивая резьба по кости или аутентичная чеканка для меня — такое же произведение искусства, как, например, картина или скульптура



Кому подходит

Мое хобби весьма своеобразно, и далеко не всем оно придется по душе. Но тот, кто в принципе склонен к коллекционированию, должен его оценить. Если в детстве человек собирал марки, возможно, во взрослом возрасте ему понравится коллекционировать оружие.

При этом коллекционеры оружия — не жестокие и кровожадные люди, как можно подумать. Для меня оружие представляет исключительно художественную ценность — вряд ли я пойду с булавой охотиться на медведя, но красивая резьба по кости или аутентичная чеканка для меня — такое же произведение искусства, как, например, картина или скульптура.

Так что в деле коллекционирования чего бы то ни было важно иметь определенный художественный вкус. Если, конечно, человек хочет, чтобы его коллекция представляла какую-то ценность, а не была просто кучей разрозненных вещей.

Сколько стоит

Финансовые затраты зависят от множества факторов. На той же «Ярмарке Мастеров» предлагают купить готовые экземпляры как за 8 000, так и за 70 000 рублей. Что касается эксклюзивных заказов, стоимость их выполнения тоже различается в зависимости от квалификации мастера и сложности работы.

Очень трудно даже приблизительно оценить, во сколько в среднем обходится такое хобби. Вы можете пополнять коллекцию раз в год, и тогда это будет одна сумма, а можете — раз в месяц, и сумма будет другой. Можно покупать, что придется, или сосредоточиться на эксклюзиве. Это тоже будут две очень разные цифры.

Что касается меня, то самый дорогой экспонат в моей коллекции — скрамасакс с рукояткой из оленьего рога. Он обошелся мне в 27 тыс. рублей.

Самый дорогой экспонат в моей коллекции — скрамасакс с рукояткой из оленьего рога



Что дальше

Свою коллекцию я пополняю под настроение. Но в перспективе нескольких лет рассчитываю выделить под нее отдельную комнату. Тогда я смогу более активно заниматься своим хобби. Возможно, даже соберу комплекты из брони и оружия разных эпох: раннего и позднего средневековья, Древней Руси. Вот такие масштабные планы.