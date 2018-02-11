Новости общества

09:28 МСК
Новости раздела
Общество

Инструкция по применению: как стать коллекционером оружия

07:00, 11.02.2018 1 Сюжет: Инструкция по применению

Управляющий директор Delivery Club Андрей Лукашевич рассказывает, чем отличается шестопер от скрамасакса и где брать уникальные экспонаты для своей коллекции

Инструкция по применению: как стать коллекционером оружия

«Реальное время» продолжает публикации в рубрике «Инструкция по применению», в которой бизнесмены и общественные деятели делятся тем, как претворяют мечты в реальность. Андрей Лукашевич утверждает: оружие — это произведение искусства, и объясняет почему.

Предыстория

Можно сказать, коллекционировать оружие я стал случайно. Все началось с поездки в Чехию. В один прекрасный день я посетил пару местных пивоварен, где мы дегустировали пиво, а после — музей оружия и доспехов. Оттуда я и привез первый экспонат своей коллекции — рыцарский шлем.

После этого появился интерес, и я решил не ограничиваться одной вещью и стал привозить аутентичные сувениры из каждой поездки. Вскоре я отправился в Норвегию, и мой план оказался под угрозой срыва — мне не удалось найти в продаже качественный щит викинга. Но я не отказался от своей затеи: вернувшись домой, стал искать мастера, который бы изготовил для меня такой щит на родине. И нашел. В галерее его работ, помимо щита, меня заинтересовали топоры, секиры, короткие мечи, булавы. С тех пор все и завертелось…

Можно сказать, коллекционировать оружие я стал случайно. Все началось с поездки в Чехию

Коллекция

Сегодня моя коллекция состоит из семи экспонатов. Помимо упомянутых шлема и щита, это два топора, секира, шестопер и скрамасакс. Как выглядят шлем, щит и топор, наверное, все примерно представляют — не буду о них подробно рассказывать. А вот об остальном оружии из моей коллекции пару слов расскажу.

Секира — одна из разновидностей боевого топора с длинным лезвием; этот вид оружия был в ходу с бронзового века вплоть до XVI столетия и использовался разными народами, в том числе на Руси. Шестопер — древнерусское оружие, представляющее собой булаву с приваренными к головке шестью металлическими пластинами. Использовалось в XIII—XVII веках. Скрамасакс в переводе с франкского языка означает «саксонский убийца». Это короткий меч саксов. С его помощью воины могли наносить страшные по силе удары, протыкать кольчугу и кожаные доспехи противника. Был в ходу со II по XII век.

Так что коллекционное оружие — это не просто «железяки». Каждый экспонат, даже если он сделан на заказ в наши дни, хранит в себе многовековую историю. Я считаю, что держать в руках точную копию оружия, которым сражались наши предки на поле брани, волнительно.

Где брать экспонаты

Если кто-то думает, что собирать коллекцию оружия легко, я его разочарую. За то время, что я этим увлекаюсь, мне так и не удалось найти более-менее крупного поставщика, который предлагал бы товары приемлемого качества.

Так что мой совет тем, кто захочет вступить в ряды коллекционеров, — искать хороших мастеров для создания экспонатов на заказ. Я, например, нахожу их на сайте «Ярмарка Мастеров» (https://www.livemaster.ru/).

Выполнение заказа, как правило, занимает от 30 до 60 дней. Это не быстро, но зато вы получите по-настоящему эксклюзивную вещь, которую можно с гордостью показать друзьям, детям, внукам… И, что немаловажно, в большинстве случаев она будет именно такой, как вы хотите, вплоть до узора резьбы на рукоятке.

Для меня оружие представляет исключительно художественную ценность — вряд ли я пойду с булавой охотиться на медведя, но красивая резьба по кости или аутентичная чеканка для меня — такое же произведение искусства, как, например, картина или скульптура

Кому подходит

Мое хобби весьма своеобразно, и далеко не всем оно придется по душе. Но тот, кто в принципе склонен к коллекционированию, должен его оценить. Если в детстве человек собирал марки, возможно, во взрослом возрасте ему понравится коллекционировать оружие.

При этом коллекционеры оружия — не жестокие и кровожадные люди, как можно подумать. Для меня оружие представляет исключительно художественную ценность — вряд ли я пойду с булавой охотиться на медведя, но красивая резьба по кости или аутентичная чеканка для меня — такое же произведение искусства, как, например, картина или скульптура.

Так что в деле коллекционирования чего бы то ни было важно иметь определенный художественный вкус. Если, конечно, человек хочет, чтобы его коллекция представляла какую-то ценность, а не была просто кучей разрозненных вещей.

Сколько стоит

Финансовые затраты зависят от множества факторов. На той же «Ярмарке Мастеров» предлагают купить готовые экземпляры как за 8 000, так и за 70 000 рублей. Что касается эксклюзивных заказов, стоимость их выполнения тоже различается в зависимости от квалификации мастера и сложности работы.

Очень трудно даже приблизительно оценить, во сколько в среднем обходится такое хобби. Вы можете пополнять коллекцию раз в год, и тогда это будет одна сумма, а можете — раз в месяц, и сумма будет другой. Можно покупать, что придется, или сосредоточиться на эксклюзиве. Это тоже будут две очень разные цифры.

Что касается меня, то самый дорогой экспонат в моей коллекции — скрамасакс с рукояткой из оленьего рога. Он обошелся мне в 27 тыс. рублей.

Самый дорогой экспонат в моей коллекции — скрамасакс с рукояткой из оленьего рога

Что дальше

Свою коллекцию я пополняю под настроение. Но в перспективе нескольких лет рассчитываю выделить под нее отдельную комнату. Тогда я смогу более активно заниматься своим хобби. Возможно, даже соберу комплекты из брони и оружия разных эпох: раннего и позднего средневековья, Древней Руси. Вот такие масштабные планы.

Андрей Лукашевич, фото предоставлено автором
ОбществоКультура
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11 февр
    Чехия мужику жизнь сломала)))
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан


Читайте также

Новости общества

09:28 МСК
Новости раздела