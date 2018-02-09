Спасение Вестерлунда, или Горячая уфимская погоня за Кубком Гагарина

Кто будет тащить «Салават Юлаев» в плей-офф

Понаблюдав за несколько странным хоккейным турниром Пхенчхана-2018, болельщики, несомненно, с еще большим нетерпением будут ожидать «продолжения банкета» в юбилейном десятом сезоне КХЛ. Особенно острое блюдо ожидает поклонников «Салавата Юлаева» — тем более что перчика в него добавили «шеф-повара» из руководства команды. О том, кто «разложит все по тарелочкам» в решающей части сезона — в материале «Реального времени».

«Олимпийская пауза»

«Альтернативные» Олимпийские игры в Корее еще даже не начались — но пройдут они быстро, и почти сразу после этого наступит кульминация сезона в Континентальной хоккейной лиге.

«Салават Юлаев», уйдя на паузу, убрал должность генерального менеджера вместе с занимающим ее Леонидом Вайсфельдом и отправил своих легионеров на практику в Корею. Сам же пошел в народ: поиграл в «че почем, хоккей с мячом» на «Девичьем поле» (как его называют летом футболисты), да во дворе с пацанами сыграл. Дело нужное — почувствовать своих простых болельщиков.

На Олимпиаду-2018 в сборную Швеции отправился Линус Умарк, Финляндию усилили центральный нападающий Йоонас Кемппайнен и крайний форвард Теему Хартикайнен, Канада получила в обойму вратаря Бена Скривенса. Этих же людей мы назовем главными действующими лицами «Салавата Юлаева» в Кубке Гагарина-2018. Чтобы туда не попасть, уфимской команде надо сильно постараться.

Правда, какое место займет «Салават» по итогам «регулярки» — совершено непонятно. От лидерства в дивизионе Чернышева, которое дает второе место на Востоке, до восьмого «проходного» места — один неверный шаг. «Сибирь» (85 очков) и «Авангард» (84) еще побьются друг с другом в завершение зимы за лучшую позицию. «Амур» (84 очка) дышит в спину, имея в календаре только двухсерийное дальневосточное дерби с «Адмиралом», которому уже ничего не надо (кроме как насолить соседу).

«Альтернативные» Олимпийские игры в Корее еще даже не начались — но пройдут они быстро



«Салават» после ОИ-2018 ждут «Сочи» — не курорт. И «Ак Барс» — тоже веселый сосед, с ним никогда не скучно: можно поговорить по душам о хоккейных делах, можно на ковре побороться. В общем, концовочка — еще та.



Филип Ларсен

Помимо вышеназванного квартета добавим в «спасители Вестерлунда» защитника Филипа Ларсена. Сборной Дании нет на ОИ, поэтому «юлаевец» отдыхает. Он похож больше на иностранного поп-певца или теннисиста, но это мастерски загримированный «убийца». Датчанин является лучшим бомбардиром среди защитников в КХЛ, признан лучшим игроком обороны в январе. Также Ларсен представлял «Салават Юлаев» на Матче звезд КХЛ-2018.

В текущем сезоне он провел 53 матча, набрал 37 (11+26) очков при показателе полезности +10. К тому же настроение у него хорошее — продлил контракт с уфимским клубом. Филип прокомментировал это следующим образом: «Разумеется, это очень важное для меня событие. Я очень и очень счастлив и рад. Я очень быстро осознал, что это команда, в которой хочу остаться надолго. Здесь я провожу прекрасное время со своей семьей, командой и болельщиками и хочу так же в будущем».

Датчанин является лучшим бомбардиром среди защитников в КХЛ, признан лучшим игроком обороны в январе

Линус Умарк

Результат в уфимской команде делает пятерка Ларсена, где безусловный лидер — швед Умарк. Да, иногда он нестабилен, но искусство, как говорится, требует жертв. Умарк может заставить схватиться за голову в двух случаях: либо забить фантастическую шайбу, либо «привезти» себе смешной гол.

Линус лучший бомбардир команды — в 53 играх набрал 51 очко (15 голов плюс 36 ассистов). Но и штрафа у него, извините, целый час, отчего и кэф полезности — всего 3.

В общем, наблюдаем за Умарком на Олимпиаде и ждем его здоровым и веселым домой, в Уфу, на решающие игры сезона в КХЛ.

Линус лучший бомбардир команды — в 53 играх набрал 51 очко



«Финский дуэт»

Друзья Линуса по нападению, финны Кемппайнен и Хартикайнен, встретятся с «бородой» в Корее — у них одна подгруппа, а там, как знать, может, и в плей-офф сойдутся.

В КХЛ у «Харти» полезность такая же, как у Умарка, судя по «тройке» в соответствующей графе. Мы бы ввели еще один показатель — «жизненно нужные голы», по которому Теему безусловный лидер в команде. Вообще же в 53 матчах Хартикайнен набрал 39 очков, забив 20 раз. По дисциплинированности он один из лучших (с учетом полезности и времени на льду) среди нападающих «Салавата» — всего 26 минут штрафа. Важная его черта — умение быть в нужное время в нужном месте.

Что-то не совсем так у его земляка Кемппайнена. Ведь не случайно же в последнем поединке с «Йокеритом» Эркка Вестерлунд в большинстве попробовал выпустить вместо него Антона Бурдасова. Может, это просто эпизод, но у Антона шесть шайб в большинстве, а у Йоонаса — три.

Зато «кемпанейскому парню из Суоми» удается заработать цифру 10 в коэффициенте полезности, в то время как Бурдасов ограничился единичкой. По полезности Кемппайнен такой же хороший, как Ларсен. Григорий Панин, входящий в пятерку Умарка, имеет 7. Кемппайнен забросил столько же, сколько Умарк — 15, результативно пасовал 21 раз. В общем, вот вам «Северный квартет», что играет первую скрипку в бело-зеленом оркестре.

Кэмппайнен забросил столько же, сколько Умарк — 15, результативно пасовал 21 раз



«Звено надежды»

Довольно симпатично выглядит звено Ткачев—Саюстов—Бурдасов. Да, у него всего 28 очков, меньше, чем у любого из лидеров первого звена, но играют парни вместе не так давно. Для Бурдасова, ранее одиноко блуждавшего по составу, Вестерлунду удалось найти хороших партнеров в лице «моряков» Саюстова и Ткачева, покинувших тонущий «Адмирал». На этих ребят мы тоже возлагаем надежды. Пусть отдохнут и в плей-офф принесут максимальную пользу. Минус — наигрывать связи негде и уже нет времени.

Дмитрий Саюстов недавно был опрошен болельщиками в клубных Facebook и Instagram. В частности, центр этого звена сказал следующее: «В клубе все нравится, все профессионально и на высоком уровне. В такой команде хочется играть и добиваться самых высоких результатов. Общаюсь со всеми ребятами, но больше с Ткачем и, конечно, Бурдасом — моим земляком. С ним мы вообще вместе часто варимся, то домой поедем в Челябинск, когда выходной день от тренировок, то поужинать сгоняем».

«Майор» и «Лис»

Есть в команде и «палочки-выручалочки» — нападающие Энвер Лисин и Максим Майоров. Энвер по результативности уступает лишь скандинавам — 24 очка (14+10), но вот с полезностью надо что-то делать — минус 5. Мы помним прекрасно, что хитрый «Лис» порой забивает переломные шайбы — ну или встряхивающие унылое течение матча.

У Макса с полезностью все нормально — плюс 7. Десять очков, конечно, не особо впечатляют, но, извините, одному всегда тяжелее, чем в компании. Бывали сезоны у Майорова и получше, может, он покажет себя с лучшей стороны в плей-офф-2018? Ведь, если честно, пора бы уже.

Хитрый «Лис» порой забивает переломные шайбы — ну или встряхивающие унылое течение матча

«Часовые у ворот»

С защитой тоже надо что-то делать. Со 136 пропущенными шайбами «Салават» чуть ли не самый «дырявый» среди всех «железных» и возможных участников предстоящего Кубка Гагарина. Безусловно, нужен крепкий, надежный рубеж.

А кто в «Салавате» вратарь №1 — до сих пор не ясно. Ветеран вратарского цеха Андрей Василевский-старший в недавнем эксклюзивном интервью «Реальному времени» назвал Скривенса более предпочтительной кандидатурой. И вроде бы по статистике это так. Бен в 35 матчах одержал 19 побед, имеет 11 поражений и коэффициент надежности 2.29, при 91.7 процента отраженных бросков.

«Настоящий» вратарь, по определению Андрея Леонидовича, Налимов по надежности лидирует — 2.7, но в проценте отраженных бросков Иван уступает любителю погулять за воротами Бену – 91.5. Правда, пока Ваня не так много играл в «Салавате».

Зато, на наш взгляд, оборона уфимцев более ответственна к эпизодам, когда в «рамке» находится Андрей Кареев. Тем более что у Андрея самый высокий процент отраженных бросков — 93. При этом кэф надежности у него низкий, по сравнению со Скривенсом и Налимовым, — 2.22. Интересно, почему? Наверное, за счет продолжительной безвыигрышной серии в течение чемпионата, когда он пахал в воротах, а команда теряла очки.

Налимов по надежности лидер, коэффициент надежности — 2.7

Чего не хватает Карееву — это головоломка и для повидавшего многое Василевского, и для тренерского штаба «Салавата Юлаева». Кого же ставить в ворота весной? Гадать не будем, скоро все увидим своими глазами…