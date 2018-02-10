Опрос предпринимателей: выводить ли сотрудников на работу, если на улице коллапс

Бизнесмены — о работе в сложных погодных условиях

Фото: Максим Платонов

Начало недели для Татарстана выдалось нелегким — за сутки выпала месячная норма осадков. Ситуацию на дорогах люди сравнивали с апокалипсисом. Некоторые заведения вообще предпочли не открываться. Так, в Казани в понедельник не работал ТЦ «Мега». «Реальное время» решило выяснить у предпринимателей, как они выстраивают рабочий день в такой ситуации. Мнения разделились: одни со спокойной душой разрешают подчиненным переждать непогоду дома, другие считают, что экстремальные условия — не повод прогуливать работу. Подробнее — в «Бизнес-задачнике».



Погодные условия парализовали движение в Казани в понедельник. Как в вашей компании регламентированы подобные случаи? Можете ли вы разрешить сотрудникам работать из дома во время погодных или иных катаклизмов? Кому из сотрудников вы бы точно запретили работать из дома?

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Флун Гумеров президент компании «Алмаз-холдинг» Мы все живые люди. Я понимаю, что из-за погодных условий могут быть задержки, опоздания, потому что не все зависит от человека. Если он не может добраться, уместно отпроситься. У нас не такое производство, чтобы из-за отсутствия одного сотрудника встало ползавода. Единственное, не отпустил бы сотрудников охраны — они отвечают за материальные ценности. И сотрудникам магазинов тоже нужно выходить при любой погоде. Магазин — сервисный центр, и мы не можем не открыться из-за непогоды.

Сергей Акульчев генеральный директор кондитерской компании «Акульчев» У нас в этом плане очень просто: сотрудники сами принимают решение. Если кому-то легко доехать до работы — доезжает. Если же человек понимает, что вместо работы потратит полдня на дорогу, то может позвонить и предупредить, что останется дома. Но это касается офисных сотрудников. Производственники себе не могут такого позволить. В принципе, им всего лишь нужно выйти на остановку, где их забирает вахта. А вот доедет ли до работы вахтовый автобус — уже другой вопрос. Мне самому удобнее работать из офиса. Там можно полностью контролировать процесс.

Александр Лозовский директор розничной сети «Ситилинк» У нас есть общие стандарты обслуживания покупателей, которые не зависят от погодных условий. «Ситилинк» руководствуется потребностями клиента, и если он ждет от нас сервиса 24/7 в едином контакт-центре, значит, мы должны его обеспечить. Поэтому поблажек нет. Более того, в экстремальных погодных условиях на наших сотрудников, наоборот, ложится большая нагрузка, чем в другое время. Во время снегопада парковочные зоны расчищают абсолютно все, вне зависимости от должности. Люди приходят пораньше, берут в руки лопаты, причем пример подают руководители. Справляемся с непогодой всем миром. Еще во время сложных погодных условий мы сдвигаем график выезда машин, чтобы довезти покупателям заказы в назначенное время.

Дина Зарипова руководитель семейного кафе «ПанКот» В эти дни мы работали, потому что были посетители. На протяжении двух дней наш дворник героически очищал завалы снега, так как спецтехнику мы так и не дождались. Нам ее обещают только на выходные. В понедельник, когда было особенно сложно с погодой, мы решили ориентироваться по ситуации. Не будет гостей — просто раньше закроемся. Но пришли даже те клиенты, которые бронировали столы заранее. Люди на нас рассчитывали, поэтому мы просто не имели права закрываться.

Сергей Галанин коммерческий директор «АМК-статус» В этот день у нас было объявлено свободное посещение. Во время погодного коллапса я поехал в офис, но пришлось потратить время на борьбу с непогодой. Машину пришлось оставить за 200 метров до работы, а по пути еще помогал выталкивать чужой автомобиль. Хотя мы допускаем, что и без особенных погодных катаклизмов можно разрешить сотрудникам работать из дома. На современном этапе развития малого бизнеса удаленная работа становится все более экономически оправданной, потому что технологии позволяют всегда оставаться на связи. Мне и самому удобнее работать из дома, но не всегда получается. Дома есть дети, которым тяжело объяснить, что папа сейчас занят.

Иван Савин генеральный директор компании «Заряд» У нас демократия, можно вообще на работу не ходить. Мы специалистов принимаем на работу по квалификации, а не по месту жительства. Например, отдел продаж находится вообще в другом городе. Правда, рабочие должны быть на производстве, потому что дома клюшку (компания «Заряд» производит хоккейные клюшки, — прим. ред.) не произвести. Из-за погодных условий мы, конечно, можем и в работе производства что-то поменять, помочь сотрудникам добраться. Что касается офиса, если человек понимает, что дома сработает более продуктивно, чем с рабочего места, то он может не приезжать в офис.

Риман Фатыхов генеральный директор Lptsystem Мы особенного коллапса не заметили. Практически все сотрудники нормально доехали до работы. Только один не смог выехать из Кукмора. В принципе, погода была хорошая. В первый день снегопада на дорогах даже машин не было. Поэтому, мне кажется, это все надуманные причины, чтобы не ходить на работу. Штатные сотрудники у нас должны работать в офисе, на то они и штатные.

Рашит Хайруллин генеральный директор «Максат-РУС» Для нас в принципе несущественно наличие сотрудников на местах. Поэтому у себя мы организовали практически полностью виртуальный офис. Единственное требование — все совещания, встречи с внешними компаниями, партнерами должны проходить по графику. И в дни погодного коллапса это правило сохраняется. Есть совещание — значит нужно на нем быть, вне зависимости от происходящего на улице. Перенести встречу можно только при условии, что ее перенесла другая сторона. Я обычно работаю из офиса, потому что у меня регулярные встречи. В дни снегопада также был на работе с утра, как положено.