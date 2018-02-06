«Сильные снегопады, как всегда, серьезное испытание для управляющих компаний»

Как идет уборка снега в казанских дворах после сильнейшего снегопада, накрывшего город в ночь с воскресенья на понедельник? Городские власти пообещали в течение двух суток привести все дворы в нормативное состояние и пригласили журналистов к одному из домов по улице Декабристов, чтобы продемонстрировать промежуточные итоги. Видеокорреспондент «Реального времени» увидел, как идет борьба со снегом, и услышал, что об этом думают жилищники.