Снежная Казань: очереди в метро, пробки на дорогах и унесенный ветром инспектор

Власти города отчитались о том, как они приняли снежный удар

Фото: Максим Платонов

Пока Казань продолжает тонуть в снегу, власти города отчитываются о том, когда и в каком порядке они планируют очищать от осадков дороги, констатируя при этом, что проблем действительно много — например, сложности с общественным транспортом, заваленные сугробами поселки и даже дворники, не знакомые со снегом. О том, с чем город заканчивает аномально заснеженный рабочий день, — в материале «Реального времени».

«Может, вы съездите на Московский рынок и у нас начнут убирать?»

Местом встречи властей Казани с журналистами для обсуждения ситуации и принимаемых мер в связи с аномальными осадками была выбрана автобусная остановка «39-й квартал». Первое, что там бросалось в глаза, — это активная работа спецтехники и нескольких пар рабочих в рыжих жилетах с лопатами, которые в других районах, к сожалению, были замечены лишь в редких случаях. Удивлялись активной работе дорожников и жители города — одна из бабушек даже подошла к оператору с видеокамерой и попросила его съездить на Московский рынок. Мол, вдруг и там после вашего визита начнут убирать снег.

О том, что происходит на улицах из-за выпавшей месячной нормы снега говорил председатель комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев.

— Конечно, за короткий период времени весь этот снег вычистить трудно, поэтому мы для себя наметили первоочередные задачи, которые необходимо выполнить в первую очередь для того, чтобы обеспечить проезд общественного транспорта, — начал Куляжев.

«Мы для себя наметили первоочередные задачи, которые необходимо выполнить в первую очередь для того, чтобы обеспечить проезд общественного транспорта», — отметил Куляжев. Фото kzn.ru



Речь шла о центральных улицах города, остановочных площадках и заездах во дворы и внутриквартальные проезды. Днем спецтехника преимущественно занимается разметанием, поджимом снега и просыпкой, на этих работах задействованы 360 единиц спецтехники. Основная часть работ, которые подразумеваются в первую очередь, — вывоз снега, будет проходить ночью. Специально для этого исполком планирует заказать дополнительно порядка 300 машин дорожных предприятий, которые летом трудились над благоустройством Казани, промышленных компаний и МУПов. Всего за сутки на дороги должны выйти порядка одной тысячи единиц спецтехники.

Куляжев также пообещал обратить внимание на поселковые дороги, где, по их данным, «есть проблемы».

— Сейчас уже техника туда направлена. Выезды из поселков очищаем. Там есть своя специфика на этих дорогах. Они, к сожалению, узкие, и не каждая техника там пройдет, — отметил председатель комитета внешнего благоустройства.

Отвечая на вопрос «Реального времени», он рассказал, что снегоплавильные камеры в Казани с таким обилием снега определенно не справятся, поэтому его часть будет свозиться на площадки для временного складирования. Такие площадки расположены во всех частях города.

Во дворах машины оказались практически заблокированы, а пешеходам не осталось иного выхода, как пробираться от дома по колено в снегу. Фото kzn.ru

Как дворники снега чураются

Вычистить дворы будет не просто. Во дворах машины оказались практически заблокированы, а пешеходам не осталось иного выхода, как пробираться от дома по колено в снегу.

— Во дворах ситуация сложная в основном потому, что по ним не может спокойно проехать большая снегоуборочная техника и приходится скрести вручную либо с применением малой механизации для очистки дорог, — объяснил председатель комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

Во многом, по его словам, работу осложняют машины, которые и в обычное время довольно плотно заставляют дворы, а во время непогоды и вовсе их заполоняют, так как автомобилисты пересаживаются на общественный транспорт.

У домов на благо местных жителей сегодня трудятся 2 793 дворника и порядка 150 единиц уборочной техники. Свою работу они начали с 5 часов утра, правда, судя по всему, не так тщательно, как того хотелось бы. По крайней мере, в случае с дворниками.

— К сожалению, я уже много раз об этом говорил, здесь большая текучесть кадров, поэтому дворники каждый раз новые. И если мы привыкли, что зимой снег бывает, то для некоторых дворников это в новинку, — быстро определил портрет казанского дворника спикер. К слову, по его словам, сейчас в городе не хватает порядка тысячи сотрудников, убирающих улицы во дворах, — при полной укомплектованности штата убирать снег вышли бы порядка четырех тысяч дворников.

При полной укомплектованности штата убирать снег вышли бы порядка четырех тысяч дворников. Фото Максима Платонова

Детсады опустели наполовину

Если для рабочего люда путь до работы сегодня был проложен по сугробам, то детей от такой необходимости избавили, введя в школах и детсадах свободный день. По словам замруководителя исполкома Казани Дамира Фаттахова, в школы Казани пришли 65% детей. Садики оказались заполнены на 50%.

— Все школы и детские сады работают в штатном режиме. Формулировка «свободный день» была принята после того, как родители начали звонить и предупреждать, что есть сложности в том, чтобы добраться до школы. И по примеру наших коллег в Москве было принято решение объявить свободное посещение в связи с тем, что других оснований, таких как холод, эпидемии, связанные с заболеваниями, сейчас нет, школы готовы продолжать работать в штатном режиме, — рассказал Дамир Фаттахов.

Правда, непогода от домашних заданий школьников не избавит, так как в учебных заведениях дана установка обеспечить ими всех учащихся. Но власти не исключают, что история с свободным днем может повториться и завтра. В этом случае родителям сообщат о решении через классных руководителей и социальные сети.

Укороченные маршруты автобусов и трамваи в простое

О пассажирских перевозках журналистам рассказал также специально подъехавший на Чуйкова председатель комитета по транспорту Айдар Абдулхаков. Частные перевозчики, по его словам, вышли на маршруты с опозданием, но движение было полностью восстановлено к 9 часам утра. Проблемы возникли в некоторых поселках, где из-за неочищенных дорог автобусам приходилось разворачиваться за несколько остановок до конечного пункта.

— К 9 часам, наверно, ближе к 10 вся ситуация по всем конечным остановкам автобусов была исправлена. Сейчас все автобусы работают по всем конечным остановкам в полном режиме, — рассказала Абдулхаков.

Движение автобусов было полностью восстановлено к 9 часам утра. Фото kzn.ru

А вот с трамваями, которые также вышли на работу в полном составе, оказалось сложнее. Председатель комитета по транспорту констатирует, что то и дело из-за аварий на дорогах и заснеженных путей они «встают». В последнем случае рельсы приходится откапывать вручную.

В метрополитене из-за погоды ввели еще один поезд. Правда, судя по социальным сетям, он не особо помог в час пик. С утра в интернете распространились фотографии длинных очередей на входе в метро и переполненных людьми станций. Правда, Айдар Абдулхаков уверен, что на самом деле большого наплыва пассажиров не было и в поездах даже были свободные места. Комментируя те самые фотографии из соцсетей, он посоветовал корреспонденту «Реального времени» со скепсисом относиться к тому, что пишут в социальных сетях.

— Я вижу эти комментарии, подписи. Но не всегда можно верить тому, что люди пишут в заголовках. Скажем, у нас в обычные дни, не в снегопад, когда приходит поезд в утренний час пик, из него выходят 300—400 человек на «Площади Тукая». Вы понимаете, что если снимать каждый день — то будет точно такой же поток, — отметил собеседник издания.

В Казани без жертв

Памятуя о том, что в Москве из-за непогоды погиб один человек и несколько пострадали, Игорь Куляжев в беседе с корреспондентом «Реального времени» с облегчением констатировал, что в Казани удалось обойтись без жертв.

— Слава Богу, что у нас обошлось без жертв. Ветер тоже был достаточно сильный, с порывами до 25 м/с. Но все целы, никто не погиб. Было происшествие в Авиастроительном районе — сдуло остановку. Но ее тут же восстановили, все поправили. Каких-то больших проблем из-за того, что поднялся сильный ветер и снегопад, мы не видим, — прокомментировал обстановку в городе собеседник издания.

«Каких-то больших проблем из-за того, что поднялся сильный ветер и снегопад, мы не видим», — говорит Куляжев. Фото Максима Платонова

В районах Татарстана избежать трагичных последствий снегопада не удалось. Сегодня днем на окраине села Данауровка Чистопольского района в результате схода снега погиб 15-летний подросток. По предварительным данным, он не пошел в школу из-за разбушевавшейся стихии и отправился с друзьями кататься с горки в овраг. По факту смерти Следственным комитетом проводится доследственная проверка.

«С 2011 года мы сделали определенные выводы»

Сегодня ночью в Казани выпало 24 мм осадков. По данным метеостанции КФУ, это является рекордом за последние 140 лет. Последний раз сопоставимый по масштабам снегопад город видел в 2011 году, и то он не прошел за один день. По словам Куляжева, с того времени многое изменилось и работа над ошибками помогла более безболезненно встречать стихию.

— С 2011 года мы сделали определенные выводы, построили совершенно по-другому свою работу по зимней уборке территорий. Появилась дополнительная техника, снегоплавильные пункты, маршрутные карты, подрядчики, которые расположены по базам именно на тех территориях, где они убирают. Мы укрупнили МУПы, усилили их материально-техническую базу. Благодаря этому мы эффективнее справляемся с погодными аномалиями, — отметил председатель комитета по благоустройству Казани.

Тем не менее стихия все же застала город врасплох.

«Весь город завалило снегом, и «Мегу» — тоже. Сегодня мы пытаемся выбраться из сугробов, а тебе рекомендуем лишний раз не выходить из дома. Будем держать в курсе новостей!» — так своих клиентов о закрытии сегодня утром предупредили сотрудники ТЦ в социальных сетях.

Интернет тем временем полнится видеороликами, в которых то сотрудника ГИБДД сдувает ветром, то люди, смеясь, пытаются пробраться через один сплошной сугроб на волю. Сложная ситуация стала поводом и для хороших дел. Например, кто-то заснял, как инспектор ГИБДД переносил пожилого мужчину на костылях через дорогу.

Из-за сильного снегопада было приостановлено междугороднее автобусное сообщение. Кстати, в тех же социальных сетях можно найти фотографии, подтверждающие то, что и автолюбители, не решаясь противостоять стихии, бросали свои машины на трассе. В аэропорту в связи с непогодой вылететь смогли только несколько рейсов. Часть рейсов была отменена, а у оставшейся части вылеты были задержаны, о чем сообщается на онлайн-табло на сайте аэропорта.

Закрылись из-за непогоды и две из трех ледовых переправ: Аракчино — Верхний Услон и Зеленодольск — Нижние Вязовые.

А тем временем в Казани наступает один из самых утомительных и небезопасных периодов — час пик, когда все начинают возвращаться с работы домой. К 18.00 шкала сервиса «Яндекс.Пробки» показывала 7 баллов. Надеемся, что выше эта цифра не поползет, а на улицах города не случится новых ДТП.

1 / 46 Утро, Кировский район Максим Платонов

Утро, Кировский район Максим Платонов

Утро, Кировский район Максим Платонов

Утро, Кировский район Максим Платонов

Утро, Кировский район Максим Платонов

Утро, Кировский район Максим Платонов

Утро, Кировский район Максим Платонов

Утро, Кировский район Максим Платонов

Утро, Кировский район Максим Платонов

Утро, Кировский район Максим Платонов

Утро, Кировский район Максим Платонов

Утро, Кировский район Максим Платонов

Утро, Кировский район Максим Платонов

Утро, Кировский район Максим Платонов

Утро, Кировский район Максим Платонов

Утро, Кировский район Максим Платонов

Утро, Кировский район Максим Платонов

Утро, Кировский район Максим Платонов

Утро, Кировский район Максим Платонов

Утро, Кировский район Максим Платонов

Утро, Кировский район Максим Платонов

Утро, Кировский район Максим Платонов

Утро, Кировский район Максим Платонов

Утро, Кировский район Максим Платонов

Утро, Кировский район Максим Платонов

Днем в центре города Максим Платонов

Днем в центре города Максим Платонов

Днем в центре города Максим Платонов

Днем в центре города Максим Платонов

Днем в центре города Максим Платонов

Днем в центре города Максим Платонов

Днем в центре города Максим Платонов

Днем в центре города Максим Платонов

Днем в центре города Максим Платонов

Днем в центре города Максим Платонов

Днем в центре города Максим Платонов

Днем в центре города Максим Платонов

Днем в центре города Максим Платонов

Днем в центре города Максим Платонов

Днем в центре города Максим Платонов

Днем в центре города Максим Платонов

Днем в центре города

Днем в центре города

Днем в центре города

Днем в центре города

Днем в центре города