Во что вложится миллиардер из Арабских Эмиратов в Казани?

Накануне в Казани прошла встреча президента РТ Рустама Минниханова с одним из богатейших предпринимателей ОАЭ — руководителем компании Al Habtoor Group Халафом Аль Хабтуром, впервые побывавшим в Казани еще в 2010 году. Восьмилетняя история переговоров не удивляет — инвесторы из стран Персидского залива обычно довольно долго присматриваются к проектам на территории России. «Реальное время» узнало, какие из них могли бы быть реализованы в Татарстане.



И снова ассаляму алейкум!

Говоря сухим языком пресс-релиза, на вчерашней встрече в казанском Кремле были обозначены возможные направления сотрудничества сторон: инфраструктурные проекты, связанные с возведением отелей, офисных центров, продвижение татарстанской промышленной продукции, халяльные медицина и питание. Представители Al Habtoor Group посетили Агентство инвестиционного развития РТ, ознакомились с некоторыми проектами IT-парка. Кроме того, в программе их визита были посещение стадиона «Казань Арена» и осмотр достопримечательностей на территории Старо-Татарской слободы. На какие проекты арабская сторона обратила особое внимание, пока не сообщается.

Как говорят источники «Реального времени», гостю с берегов Персидского залива предложили два земельных участка под высотное строительство. «Это участок в Кировском районе, так называемая Пескобаза, район улицы Большая, а также на берегу Казанки, что ближе к центру городу», — сказал собеседник, не уточнив других деталей предложения.

В программе визита было посещение стадиона «Казань Арена» и осмотр достопримечательностей на территории Старо-Татарской слободы. Фото Максима Платонова

Напомним, что впервые руководитель группы компаний Халаф Аль Хабтур побывал в Казани в 2010 году. Тогда ему представили четыре проекта от казанской компании «Миллениум Зилант Сити» (сегодня уже не существует): застройка правого берега Казанки, строительство многоуровневых парковок и два проекта комплексной жилой застройки — на территории бывшего трамвайного парка на улице Павлюхина и в так называемом квартале «Б» между улицами Назарбаева (тогда — Эсперанто) и Калинина. После презентации Аль Хабтур отмечал, что детально рассмотрит предложенные проекты и подчеркивал, что заинтересован в подобном сотрудничестве. Тогдашний первый замруководителя исполкома города Рустам Нигматуллин пояснял, что наибольшую заинтересованность арабская сторона проявила к проекту, связанному с кварталом «Б».

Очередная встреча Рустама Минниханова и Халафа Аль Хабтура состоялась уже в 2016 году во время рабочего визита президента Татарстана в ОАЭ. Во время переговоров обсуждался проект строительства на территории республики крупного отеля международного уровня с культурно-развлекательным центром, было заявлено и об обмене по линии международных школ.

Проблема одна — выбрать проект

Несмотря на несколько затянувшийся период «присматривания» со стороны арабов, эксперты положительно оценивают возможности взаимодействия с ними.

— Действительно, эта компания приезжает не первый раз, и переговоры идут достаточно долго. Халаф Аль Хабтур один из ведущих девелоперов и отельеров ОАЭ, так что, думаю, на переговорах в основном поднимается именно эта тематика. Проблема всегда заключается в том, чтобы определить проект, который устраивал бы их и по объемам, и по возвратности инвестиций. Такого рода инвесторы хотят гарантий, и вопрос, наверное, в том, готово ли правительство республики их предоставить. И именно в том виде и объеме, которые устроили бы арабскую сторону. Возвратность инвестиций, конечно, очень серьезный вопрос, он в принципе касается всех девелоперских проектов. Тем более он серьезен для иностранцев, они не наши игроки и осторожничают еще больше, — считает советник премьер-министра РТ по вопросам взаимодействия с исламскими финансовыми институтами Линар Якупов.

«Они излишне перестраховываются. Мы видим, например, что международные школы работают, хотя сначала в них боялись вкладываться. Поэтому если бы Al Habtoor Group уже начал работу, все бы у них шло нормально», — уверен Якупов. Фото Романа Хасаева

По его мнению, варианты инвестирования всегда найдутся, нужно только дать условия, которые заинтересуют арабскую сторону. «Они излишне перестраховываются. Мы видим, например, что международные школы работают, хотя сначала в них боялись вкладываться. Поэтому если бы Al Habtoor Group уже начал работу, все бы у них шло нормально», — уверен Якупов. Но сейчас, выражает надежду эксперт, компания «созрела» для инвестирования. Стоит отдельно отметить, что Халаф Аль Хабтур снова лично посетил Татарстан. Якупов полагает, что в списке проектов, обсуждавшихся на встрече Аль Хабтура с главой Татарстана, могли быть Казанский финансовый район и Экспо-центр. В целом наиболее привлекательный для инвестирования вариант — микс бизнес-центра и отеля.

Генеральный директор группы компаний «Дан» Исмагил Шангареев, который с 2006 года проживает в ОАЭ, считает, что Татарстану и Эмиратам удается поддерживать весьма активные межправительственные связи — настолько активные, что Россия в ОАЭ ассоциируется с Татарстаном. Возможности же для инвестирования сводятся, по его мнению, к следующему: вложения в территорию на берегу Волги около Свияжска, где хотят построить поселок, базу отдыха, отель, сделать территорию еще более привлекательной для туристов. Интересует арабов и промышленность Татарстана: производство полимеров, вертолетный завод, строительство дорог. При этом подобные визиты дают положительный импульс для развития турпотока, считает Шангареев: «Из Татарстана в ОАЭ он достаточный, а вот в обратном направлении — пока нет».

Что же касается затяжных переговоров, то на этот счет не стоит переживать, уверен бизнесмен. «Они медленно запрягают, зато быстро едут», — пояснил логику арабских инвесторов директор группы компаний «Дан».

Якупов полагает, что в списке проектов, обсуждавшихся на встрече Аль Хабтура с главой Татарстана, могли быть Казанский финансовый район и Экспо-центр



Поражен Казанью

67-летний долларовый миллиардер Аль-Хабтур — личность примечательная. Выходец из простой семьи, он уже подростком работал в одной из строительных компаний Абу-Даби, а окончив школу, возглавил ее (компанию, а не школу). Позже он создал собственную строительную и девелоперскую компанию, которая со временем стала называться Al Habtoor Group и стала лидером на строительном рынке Эмиратов.

Сейчас бизнес Аль-Хабтура связан не только со строительством и операциями с недвижимостью, но и с торговлей автомобилями, страхованием, элитным средним образованием и медиа.

В ноябре 2010 года он поделился своими впечатлениями от визита в Казань в авторской колонке в дубайской англоязычной газете Gulf News. Поразило Аль-Хабтура в этой поездке буквально все, а особенно — татарстанское гостеприимство и нежелание «надевать социальные маски для выстраивания отношений с окружающими», чистота и «организация» Казани и даже рестораны, в которых он чувствовал себя как «актер из фильмов 1940—1950-х годов: «Меню были так щедры, а блюда такими шикарными, что могли бы занять достойное место на столе во дворце русского царя». Президента Татарстана арабский бизнесмен назвал «экономистом» и «отличным парнем, умным и динамичным» и посоветовал этнически и религиозно разобщенному Ближнему Востоку «извлечь важные уроки из примера Татарстана».