«У силовиков есть ощущение, что они в стране главные»

Эксперты о приговоре Никите Белых: «Это сигнал для всех. И о нем давно было известно»

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор Никите Белых за взятку в особо крупном размере. Бывшему губернатору Кировской области дали восемь лет строгого режима и выписали штраф в размере 48,5 млн рублей — для российской политической системы приговор необычайно жесткий и показательный. Мнения экспертов, опрошенных «Реальным временем», сводятся к тому, что вынесенное судом решение — «громкий удар гонга», а не предупреждающий звонок.

«Он был политическим губернатором, его лоббировал Чубайс»

Руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов считает, что суд поступил по букве закона: в обвинении содержатся факты непомерных трат Никиты Белых — было видно, что человек живет на широкую ногу.

— Эта взятка, которую защита представляет как разовое мероприятие, явно не была таковой. Поэтому приговор в целом достаточно жесткий, в духе борьбы с коррупцией в высших региональных органах власти. При этом из Белых много лет делали такого героя — молодой, либеральный и так далее. Вот, собственно, к чему все эти люди стремятся. Он же был политическим губернатором, его лоббировал Чубайс, — комментирует Рябов.

У эксперта есть вопросы к физическому состоянию приговоренного, из-за которого значительная часть комментаторов в Сети рассматривает Белых как жертву. «Суд тоже должен был рассматривать смягчающие обстоятельства, в апелляции все эти обстоятельства можно уточнить и поступить по справедливости, — считает Игорь Анатольевич. — С одной стороны, правонарушение, с другой — личная трагедия. Просто обращаю на это внимание — здесь существуют практики и нормы, которые необходимо учитывать при окончательном вынесении вердикта».

Что касается вопроса — что хотела сказать власть таким приговором, то, по мнению Игоря Рябова, это «сигнал всем и всегда, он известен. У Белых этих сигналов было достаточно, чтобы не брать взяток».

Неприкасаемых нет

Член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин не стал анализировать, насколько качественно было проведено расследование и виновен Белых или нет.

— Тем не менее, если говорить о том сигнале, который поступил всем элитам, то он заключается в том, что сейчас неприкасаемых нет, — отмечает политолог. — Что в настоящий момент под грузом ответственности в случае возникновения соответствующих обстоятельств могут оказаться и мелкие чиновники, и мэры, и губернаторы, и министры. Исходя из этого, люди должны очень внимательно относиться к тому, что они делают. И это должно касаться не только их взаимоотношений с финансовыми ресурсами, но и их контактов и связей тоже. Потому что любой из чиновников может получить скромный подарочек в каком-нибудь ресторане, взяться за него рукой, чтобы посмотреть, что там внутри находится. А среди шоколадных наборов или бутылочек вина может оказаться плотная упаковка денег как в российской, так и в иностранной валюте.

По мнению эксперта, чиновникам теперь нужно вести себя гораздо аккуратнее, в частности, не участвовать ни в каких сомнительных операциях и встречах.

— На самом деле, в чиновничьем мире происходят тектонические сдвиги и изменения правил работы, — считает Андрей Колядин. — Если недавно чиновники самого различного уровня могли оперировать и свободными деньгами, и создавать некие фонды и так далее, которые, с одной стороны, могли бы финансировать какие-то областные или городские программы, а с другой, быть некой кассой для личного использования, то теперь, я думаю, нужно как-то и с этим поостеречься, отнестись осторожно.

Кроме прочего, вынесенный Белых приговор снижает привлекательность государственной службы, отмечает эксперт, ведь раньше на нее «шли не только служить, но и обогащаться. Тех, кто все равно будет идти во власть, чтобы решить свои проблемы, будут ждать сюрпризы».

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков, в свою очередь, отмечает, что приговор Никите Белых — сигнал исключительно губернаторскому корпусу о том, что любые коррупционные действия, невзирая на то, для чего и по какой схеме они произведены, сегодня будут караться максимально жестко. Поэтому и срок такой большой. Очевидно, что Белых стал жертвой в связи с тем, что он не входил ни в какую группу, ассоциированную с силовыми структурами.

— Он из группы либералов, поэтому был относительно легкой мишенью. Мы видим, что сегодня это не имеет значения. Есть потребность доказать, что государство борется с коррупцией, и Белых предстоит стать жертвой в этой борьбе, — считает Гращенков.

Обстановка в стране располагает

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев не уверен, что приговор следует рассматривать как стопроцентный знак или сигнал. Просто очевидно, что судьи не находятся в безвоздушном пространстве, понимают запросы как общества, так и власти, а в случае с Белых не нашлось смягчающих обстоятельств.

— Принадлежность к либеральным взглядам не сыграла роль спасительного круга. Я думал, что будет рассматриваться срок от пяти до восьми лет, но дали восемь. Нужно показать системную борьбу с коррупцией, что либералы, оказывается, тоже участвуют в коррупционных преступлениях, что перед законом все равны, что наказание неотвратимо. Здесь много всего сошлось. После Улюкаева было ясно, что ничего не поможет. Приговор, конечно, жесткий, Белых же никого не убил, в конце концов, — считает Константин Калачев.

Депутат законодательного собрания Кировской области прошлых созывов, ныне предприниматель Дмитрий Русских присутствовал на объявлении приговора лично. Он также полагает, что об особых знаках здесь говорить не приходится:

— Столько в последнее время было различных сигналов, а реальная картинка не меняется. Если рассматривать именно по таким вопросам, что нельзя воровать, грабить бюджет и муниципальную собственность, то я скажу, что Никита Юрьевич в Кировской области был не в первых рядах.

Вызвала вопросы у Русских и доказательная база, представленная в суде, — по его мнению, она «оставляла желать лучшего». При этом нельзя говорить, что экс-губернатор — святой человек и оплот невинности.

— Было видно, что для него лично вынесенное решение — большая трагедия, — поделился своими наблюдениями эксперт. — К тому же он больной человек. Кто-то говорил, что он «играет» свою болезнь, но я его видел и уверен, что сыграть такое невозможно. Его состояние здоровья никак не повлияло на решение суда. В целом это, конечно, очень жесткий приговор. По-человечески его очень жалко, он был не самый плохой губернатор. Могу сказать, что один из лучших по своей энергии. Но в случившемся Белых и сам частично виноват. Выбирая партнеров и друзей, не оценил все риски.

«Его инвестпроекты — воровские»

Другой «очевидец» событий — руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Кировской области Сергей Мамаев считает вынесенный приговор нормальным сроком, в «послаблениях» не нуждающимся.

— Это сигнал для всей исполнительной власти. Кто его идеализирует, тот сам его и сдал. Коррупция — угроза государству и обществу. Статья Уголовного кодекса за получение взятки предполагает до 15 лет лишения свободы, срок ему дали средний, — уверен Мамаев.

По словам эксперта, он «лично предупреждал экс-губернатора, показывал ему аналитические исследования, но тот не реагировал». Мамаеву доводилось и публично выступать по коррупционным вопросам, однако никакого ответа по-прежнему не было. «12 инвестпроектов, которые он сделал, — воровские. Мне лично жаль Белых как человека, он болен, но моя совесть чиста — я его предупреждал. Например, он построил отель Hilton в центре города, на берегу пруда, в рекреационной зоне. Участок этот взял за девять тысяч рублей! О чем он там говорит? Это маленький яркий пример. Он вообще чудил по многим вопросам», — эмоционально высказался Сергей Мамаев.

Политолог Аббас Галлямов отметил, что с учетом состояния здоровья Белых приговор действительно очень жесткий. Тем не менее власть не собиралась посредством его дела посылать кому-либо сигнал.

— Понимая, что коррупция является одной из важных претензий общества к властям, Кремль дал когда-то команду силовикам начать чистку в среде регионального чиновничества. Те взялись за дело так, как умеют: компенсируя отсутствие профессионализма жесткостью на грани жестокости, — полагает Галлямов. — У силовиков есть ощущение, что в стране главные именно они, поэтому действуют они, не очень церемонясь с людьми и общественным мнением.